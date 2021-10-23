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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
1:1
Первый тайм: 14'

Стадион:
Уотфорд
0'
1:0
3' Гол
Дэвис Том
1:1
13' Гол
Кинг Джошуа
14'
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Кин
Майкл
22
Годфри
Бен
12
Динь
Люка
14
Таунсенд
Андрос
26
Дэвис
Том
6
Аллан
Маркес
24
Гордон
Энтони
11
Грэй
Демарай
33
Рондон
Саломон
1
Фостер
Бен
2
Нгакиа
Джереми
5
Трост-Эконг
Виллиам
15
Каткарт
Крейг
11
Масина
Адам
18
Туфан
Озан
33
Куцка
Юрай
19
Сиссоко
Мусса
23
Сарр
Исмаила
29
Эрнандес
Хуан
7
Кинг
Джошуа
Эвертон
4-4-1-1
Уотфорд
4-3-2-1

Ход матча

3'
Дэвис Том
(Грэй Демарай)
1:0
13'
1:1
Кинг Джошуа

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 21 Владение мячом, % 79

Владение мячом

История личных встреч

Эвертон
Уотфорд

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:3
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.38
Грэй Демарай 3 0.38
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.38
Дукуре Абдулай 2 0.25
Ришарлисон 1 0.13
Кин Майкл 1 0.13
Аллан Маркес 0 0
Айуоби Алекс 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 4 0.5
Деннис Эммануэль 2 0.25
Эрнандес Хуан 1 0.13
Кинг Джошуа 0 0
Клеверли Том 0 0
Фемения Кико 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Абдулай 3 0
Динь Люка 2 0
Ришарлисон 2 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Таунсенд Андрос 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Годфри Бен 1 0
Гордон Энтони 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 4 0
Этебо Огенекаро 3 0
Каткарт Крейг 2 0
Роуз Дэнни 2 0
Куцка Юрай 1 0
Сиссоко Мусса 1 0
Фемения Кико 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
60%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

14
8
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
4
29%
4
50%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Пропущено

8
14
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
4
50%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2
Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Эвертон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Эвертон 0:1
Уотфорд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3
Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Миллуолл 1:0 Норвич - Уотфорд 0:1 Лутон Таун - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Рединг 2:0 Мидлсбро - Уотфорд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 9 7 1 1 23 - 3 22
2. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 22 - 6 18
3. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 3 17
4. Тоттенхэм Заявка 8 5 0 3 9 - 12 15
5. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 9 5 0 4 9 - 8 15
6. Эвертон 1:1 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Брайтон Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
9. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
10. Арсенал Заявка 9 4 2 3 10 - 13 14
11. Брентфорд Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
12. Лестер Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
13. Астон Вилла Заявка 9 3 1 5 13 - 15 10
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 9 1 6 2 10 - 13 9
15. Уотфорд 1:1 Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
16. Саутгемптон 0:1 Заявка 9 1 4 4 6 - 11 7
17. Лидс 0:1 Заявка 9 1 3 5 7 - 16 6
18. Бёрнли 1:0 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
19. Ньюкасл 0:0 Заявка 9 0 4 5 10 - 19 4
20. Норвич Заявка 9 0 2 7 2 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
3. Эвертон 1:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
10. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 5 1 4 0 6 - 3 7
12. Саутгемптон 0:1 Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
13. Брентфорд Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Уотфорд 1:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
17. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли 1:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл 0:0 Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
2. Челси Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
4. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
5. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Тоттенхэм Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
10. Эвертон 1:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
12. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
13. Уотфорд 1:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Бёрнли 1:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
15. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
16. Саутгемптон 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Лидс 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
18. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Ньюкасл 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 7 1 4
2. Лестер Варди Джейми 7 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Ливерпуль Мане Садио 5 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 3 1
2. Манчестер Юнайтед Погба Поль 4 0
3. Брайтон Вельтман Йоел 4 0
4. Астон Вилла Мингс Тайрон 4 0
5. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Видеоповтор
    15'
    Проверили голевой эпизод судьи VAR, определив, что Кинг в положении "вне игры" всё-таки не находился. Хотя на грани было.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Джошуа Кинг!!!
    На правом фланге штрафной удар заработали "шершни". Подача подла в гущу футболистов, откуда прошла скидка на дальнюю штангу, где свой шанс подкараулил Кинг.
  • Опасный момент
    12'
    ОПАСНО! Гордон в контратаке после скидки партнёра по команде пробивал по воротам со средней дистанции - мяч прошёл рядом с левым нижним углом ворот.
  • Травма, повреждение
    11'
    Больно досталось по голове Дэвису. Надо ему дать немного времени прийти в себя.
  • Фол, нарушение
    10'
    Доставили сейчас мяч гости с левого фланга в чужую штрафную площадку, но там в борьбе за высоко летящий мяч правила были нарушены против Дэвиса.
  • 9'
    "Эвертон" после приятного для себя начала не пытается на кураже пытаться развить свой успех, всей командой отсиживаясь на своей половине поля.
  • 7'
    Левым флангом пытались обострить игру гости, но попытка прострельной передачи в штрафную плорщадку была блокирована.
  • 6'
    "Уотфорд" старается прийти  себя, перепасовываясь поперёк поля в центральной зоне.
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Том Дэвис!!!
    Ничего себе начало! В первой же атаки "ириски" забили. Грэй по левому краю протащил мяч в чужую штрафную площадку, прострелил во вратарскую площадь, где в падении Дэвису удалось переправить мяч в ворота.
  • 3'
    Немного непривычно видеть "Уотфорд" в красной форме. По общему плану можно подумать, что "Эвертон" играет сегодня с "Ливерпулем".
  • 2'
    Очень тепло перед стартовым свистком пообнимались Рафа Бенитес и Клаудио Раньери. Хорошие отношения между этими опытными специалистами, имеющими серьёзные успехи в АПЛ.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! "Шершни" первыми разыграли мяч с центра поля.
  • Первый тайм
  • 16'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 16'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Уотфорд будет все-таки засчитан.
  • 15'
    Контроль мяча: Эвертон: 31%, Уотфорд: 69%.
  • Описание гола
    14'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 13'
    Каткарт Крейг сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О О Л - Кинг Джошуа из команды Уотфорд легко посылает мяч в пустые ворота левой! Кинг Джошуа легко с этим справился!
  • 13'
    Плохо сыграл Годфри Бен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 13'
    Масина Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Динь Люка из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Джереми Нгакия
  • 12'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 11'
    Аллан Маркес из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 11'
    Эвертон контролирует мяч.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • 10'
    Какой промах! Гордон Энтони имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 10'
    Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Таунсенд Андрос нанес удар издали, а Бен Фостер отбил его обратно в игру!
  • 10'
    Контроль мяча: Эвертон: 21%, Уотфорд: 79%.
  • 9'
    Эвертон выполняет удар от ворот.
  • 9'
    Туфан Озан из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 9'
    Эрнандес Хуан из команды Уотфорд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 8'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 7'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 7'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Туфан Озан наказан за толчок Коулмэн Шеймус
  • 5'
    Контроль мяча: Эвертон: 24%, Уотфорд: 76%.
  • 5'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Эвертон будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    4'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 4'
    Команда Эвертон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 3'
    Грэй Демарай сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О О Л - Дэвис Том из команды Эвертон легко посылает мяч в пустые ворота правой! Дэвис Том легко с этим справился!
  • 3'
    Грэй Демарай из команды Эвертон делает навес прямо в штрафную.
  • 3'
    Грэй Демарай из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    Эвертон начинает контратаку
  • 2'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Уотфорд начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эвертон 1:1 Уотфорд онлайн


Прогнозы на матч Эвертон 1:1 Уотфорд

Исход игры
Эвертон
89.7% (131)
Ничья
8.2% (12)
Уотфорд
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.45% (65)
Меньше
52.55% (72)
Обе команды забьют
Да
48.91% (67)
Нет
51.09% (70)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
34.9% (51)
2:0 Эвертон
25.3% (37)
1:0 Эвертон
19.9% (29)
3:1 Эвертон
4.8% (7)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:1 Ничья
2.7% (4)
3:0 Эвертон
1.4% (2)
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