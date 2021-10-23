Доставили сейчас мяч гости с левого фланга в чужую штрафную площадку, но там в борьбе за высоко летящий мяч правила были нарушены против Дэвиса.

Больно досталось по голове Дэвису. Надо ему дать немного времени прийти в себя.

ОПАСНО! Гордон в контратаке после скидки партнёра по команде пробивал по воротам со средней дистанции - мяч прошёл рядом с левым нижним углом ворот.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Джошуа Кинг!!! На правом фланге штрафной удар заработали "шершни". Подача подла в гущу футболистов, откуда прошла скидка на дальнюю штангу, где свой шанс подкараулил Кинг.

Проверили голевой эпизод судьи VAR, определив, что Кинг в положении "вне игры" всё-таки не находился. Хотя на грани было.

9' "Эвертон" после приятного для себя начала не пытается на кураже пытаться развить свой успех, всей командой отсиживаясь на своей половине поля.

7' Левым флангом пытались обострить игру гости, но попытка прострельной передачи в штрафную плорщадку была блокирована.

6' "Уотфорд" старается прийти себя, перепасовываясь поперёк поля в центральной зоне.

4' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Том Дэвис!!!

Ничего себе начало! В первой же атаки "ириски" забили. Грэй по левому краю протащил мяч в чужую штрафную площадку, прострелил во вратарскую площадь, где в падении Дэвису удалось переправить мяч в ворота.

3' Немного непривычно видеть "Уотфорд" в красной форме. По общему плану можно подумать, что "Эвертон" играет сегодня с "Ливерпулем".

2' Очень тепло перед стартовым свистком пообнимались Рафа Бенитес и Клаудио Раньери. Хорошие отношения между этими опытными специалистами, имеющими серьёзные успехи в АПЛ.