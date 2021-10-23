Англия: Премьер-лига 2021-2022
Эвертон
1:1
Первый тайм: 14'
Стадион: Гудисон Парк
Уотфорд
1:0
3' ГолДэвис Том
1:1
13' ГолКинг Джошуа
22
Годфри
Бен
12
Динь
Люка
26
Дэвис
Том
11
Грэй
Демарай
11
Масина
Адам
18
Туфан
Озан
33
Куцка
Юрай
23
Сарр
Исмаила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
61 Доббин ЛьюисНападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
-
18 Туфан ОзанПолузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
-
16 Гослинг ДэнПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
-
17 Флетчер ЭшлиНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
3'
1:0
13'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
21 Владение мячом, % 79
Владение мячом
История личных встреч
Эвертон
Уотфорд
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.38
|Грэй Демарай
|3
|0.38
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.38
|Дукуре Абдулай
|2
|0.25
|Ришарлисон
|1
|0.13
|Кин Майкл
|1
|0.13
|Аллан Маркес
|0
|0
|Айуоби Алекс
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|4
|0.5
|Деннис Эммануэль
|2
|0.25
|Эрнандес Хуан
|1
|0.13
|Кинг Джошуа
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Фемения Кико
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Абдулай
|3
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Годфри Бен
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Каткарт Крейг
|2
|0
|Роуз Дэнни
|2
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
60%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
14
8
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
4
29%
4
50%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Пропущено
8
14
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
4
50%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2
Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Эвертон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Эвертон 0:1
Уотфорд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3
Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Миллуолл 1:0 Норвич - Уотфорд 0:1 Лутон Таун - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Рединг 2:0 Мидлсбро - Уотфорд 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 3
|22
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 6
|18
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 3
|17
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|9 - 12
|15
|5.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|9
|5
|0
|4
|9 - 8
|15
|6.
|Эвертон
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|10.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|12.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 13
|9
|15.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|16.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 11
|7
|17.
|Лидс
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 16
|6
|18.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|19.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 19
|4
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 2
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|3.
|Эвертон
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|10.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 3
|7
|12.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|15.
|Лидс
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|17.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|10.
|Эвертон
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|13.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Лидс
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|18.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|19.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7
|1
|4
|2.
|Лестер
|Варди Джейми
|7
|0
|1
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|4.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|5
|0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|3
|1
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|4
|0
|3.
|Брайтон
|Вельтман Йоел
|4
|0
|4.
|Астон Вилла
|Мингс Тайрон
|4
|0
|5.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|4
|0
Прогнозы на матч Эвертон 1:1 Уотфорд
Исход игры
Эвертон
89.7% (131)
Ничья
8.2% (12)
Уотфорд
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.45% (65)
Меньше
52.55% (72)
Обе команды забьют
Да
48.91% (67)
Нет
51.09% (70)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
34.9% (51)
2:0 Эвертон
25.3% (37)
1:0 Эвертон
19.9% (29)
3:1 Эвертон
4.8% (7)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:1 Ничья
2.7% (4)
3:0 Эвертон
1.4% (2)
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