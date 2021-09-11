Англия: Премьер-лига 2021-2022
Уотфорд
0:2
Конец матча
Стадион: Викарадж Роад Зрители: 20019
Вулверхэмптон
13' Желтая карточкаЭтебо Огенекаро
67' Желтая карточкаРоуз Дэнни
68' Желтая карточкаМарсал Фернандо
68' Желтая карточкаДеннис Эммануэль
0:1
74' Гол в свои воротаСьерральта Франсиско
0:2
83' ГолХи-Чан Хван
90' Желтая карточкаХименес Рауль
90' Желтая карточкаКилман Макс
23
Сарр
Исмаила
33
Куцка
Юрай
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
37
Траоре
Адама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Масина АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
-
18 Туфан ОзанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хиско
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
-
15 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
67'
68'
68'
74'
83'
0:2
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деннис Эммануэль
|1
|0.25
|2.
|Эрнандес Хуан
|1
|0.25
|3.
|Сарр Исмаила
|1
|0.25
|4.
|Клеверли Том
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хи-Чан Хван
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|2.
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|3.
|Роуз Дэнни
|1
|0
|4.
|Куцка Юрай
|1
|0
|5.
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|6.
|Сема Кен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|2.
|Хименес Рауль
|2
|0
|3.
|Саисс Ромен
|1
|0
|4.
|Невеш Рубен
|1
|0
|5.
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|6.
|Килман Макс
|1
|0
|7.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уотфорд
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +12 =3 -5Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 2:0 Уотфорд Уотфорд 3:2 Астон Вилла
Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Стивенэйдж 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уотфорд 2:0 Суонси Брентфорд 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Миллуолл Норвич 0:1 Уотфорд Лутон Таун 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Рединг Мидлсбро 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уотфорд 3:0 Бирмингем Ротерхэм 1:4 Уотфорд Кардифф Сити 1:2 Уотфорд Уотфорд 1:0 Ноттингем Форест Уотфорд 2:0 Уиком
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =2 -12Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест 0:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Лестер 1:0 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:1 Сельта Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Вулверхэмптон: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|Челси
|2:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Брайтон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 3
|9
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 1
|9
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Эвертон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|9.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 3
|3
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 9
|3
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|4.
|Челси
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Челси
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Гринвуд Мэйсон
|3
|0
|0
|4.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|2
|0
|5.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|3.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|4.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|1
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|2
|0
Прогнозы на матч Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон
Исход игры
Уотфорд
29% (38)
Ничья
45% (59)
Вулверхэмптон
26% (34)
Тотал 2.5
Больше
31.3% (41)
Меньше
68.7% (90)
Обе команды забьют
Да
69.47% (91)
Нет
30.53% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (50)
2:1 Уотфорд
13.7% (18)
1:2 Вулверхэмптон
13% (17)
0:1 Вулверхэмптон
12.2% (16)
1:0 Уотфорд
11.5% (15)
0:0 Ничья
3.8% (5)
2:0 Уотфорд
3.1% (4)
2:2 Ничья
3.1% (4)
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