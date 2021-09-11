Второй тайм начался

Джереми Нгакия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Джереми Нгакия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Джереми Нгакия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Саисс Ромен нанес удар головой, но Даниэль Бахман спокойно отбил мяч.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Должен был быть гол! Семеду Нелсон имел отличный шанс, но Даниэль Бахман не дал голу состоятся!

46' Тринкан Франсишку разрезает оборону соперника отличным пасом

44' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Уотфорд

42' Моутинью Жоау решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

40' Сьерральта Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Сарр Исмаила из команды Уотфорд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

40' Опасность! Сиссоко Мусса из команды Уотфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

39' Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Саисс Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

37' Деннис Эммануэль из команды Уотфорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

37' Уотфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Саисс Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Джереми Нгакия из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

35' Джереми Нгакия из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...

35' Уотфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Тринкан Франсишку пробует нанести удар издали, но Даниэль Бахман держит все под контролем

35' Отличные скиллы показывает Тринкан Франсишку , обводя своих соперников

34' Роуз Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Опасность! Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

33' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

28' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Семеду Нелсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Уотфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Уотфорд выполняет удар от ворот.

26' Бахманн Даниэль взял и забрал мяч на выходе

26' Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Невеш Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Деннис Эммануэль нанес удар, мяч был парирован, но Жозе Са не удержал его в руках.

24' Опасность! Этебо Огенекаро из команды Уотфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

24' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Отличный пас сделал Деннис Эммануэль из команды Уотфорд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

23' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Хорошую попытку сделал Кинг Джошуа . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Уотфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

20' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

18' Этебо Огенекаро из команды Уотфорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

18' Хименес Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Жозе Са отбил мяч на угловой после удара Сиссоко Мусса из штрафной площади.

16' Опасность! Сарр Исмаила из команды Уотфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

15' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Роуз Дэнни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Этебо Огенекаро получил желтую карточку от судьи

13' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Уотфорд выполняет удар от ворот.

12' Невеш Рубен не смог попасть в створ ударом издали

12' Кинг Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Сьерральта Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Деннис Эммануэль из команды Уотфорд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

10' Сьерральта Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Невеш Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Уотфорд выполняет удар от ворот.

8' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Игрок Семеду Нелсон из команды Вулверхэмптон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

5' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Сьерральта Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Бахманн Даниэль взял и забрал мяч на выходе

3' Игрок Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

3' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Уотфорд выполняет удар от ворот.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вулверхэмптон начинает с центра поля