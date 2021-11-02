Англия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Брайтон
Ньюкасл
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|4 (1)
|0.4
|Троссар Леандро
|2
|0.2
|Макаллистер Алексис
|2 (1)
|0.2
|Уэлбек Данни
|1
|0.1
|Даффи Шейн
|1
|0.1
|Мвепу Энок
|1
|0.1
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|4
|0.4
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0.2
|Манкильо Хави
|1
|0.1
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.1
|Хендрик Джефф
|1
|0.1
|Лонгстафф Шон
|1
|0.1
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
|Жоэлинтон
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даффи Шейн
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Лаллана Адам
|3
|0
|Мопе Нил
|2
|0
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Бёрн Дэн
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Биссума Ив
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ритчи Мэтт
|4
|0
|Шелви Джонджо
|2
|1
|Ласcеллс Джамал
|3
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Кларк Киран
|2
|0
|Уилсон Каллум
|2
|0
|Манкильо Хави
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Жоэлинтон
|2
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Пропущено
4
14
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
50%
1
7%
1-15
1
25%
3
21%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
1
10%
76-90
Пропущено
11
24
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
3
27%
1
4%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
3
27%
3
13%
31-45
1
9%
3
13%
46-60
1
9%
7
29%
29%
61-75
1
9%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0
Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Брайтон - Вест Хэм 1:1 Вулверхэмптон - Брайтон 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1
Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4 Лестер - Ньюкасл 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|26 - 3
|25
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|29 - 8
|22
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 6
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|6.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 10
|16
|8.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 11
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|9 - 16
|15
|10.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 16
|14
|11.
|Лестер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 14
|12
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 12
|11
|15.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|11 - 23
|4
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 2
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|3.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|17.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брайтон - Ньюкасл
Исход игры
Брайтон
67.7% (21)
Ничья
12.9% (4)
Ньюкасл
19.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
48.39% (15)
Меньше
51.61% (16)
Обе команды забьют
Да
58.06% (18)
Нет
41.94% (13)
Популярный счёт
1:0 Брайтон
32.3% (10)
2:1 Брайтон
25.8% (8)
1:2 Ньюкасл
16.1% (5)
1:1 Ничья
9.7% (3)
2:0 Брайтон
9.7% (3)
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