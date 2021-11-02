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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл

История личных встреч

Брайтон
Ньюкасл

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
1:2
Ч
2:0
К
2:0
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 4 (1) 0.4
Троссар Леандро 2 0.2
Макаллистер Алексис 2 (1) 0.2
Уэлбек Данни 1 0.1
Даффи Шейн 1 0.1
Мвепу Энок 1 0.1
Гросс Паскаль 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Биссума Ив 0 0
Модер Якуб 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 4 0.4
Сен-Максимен Аллан 2 0.2
Манкильо Хави 1 0.1
Мёрфи Джейкоб 1 0.1
Хендрик Джефф 1 0.1
Лонгстафф Шон 1 0.1
Ритчи Мэтт 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Жоэлинтон 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даффи Шейн 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Лаллана Адам 3 0
Мопе Нил 2 0
Кукурелья Марк 2 0
Санчес Роберт 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Бёрн Дэн 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Биссума Ив 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ритчи Мэтт 4 0
Шелви Джонджо 2 1
Ласcеллс Джамал 3 0
Хэйден Айзак 3 0
Кларк Киран 2 0
Уилсон Каллум 2 0
Манкильо Хави 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Жоэлинтон 2 0
Дарлоу Карл 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Лонгстафф Шон 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Пропущено

4
14
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
50%
1
7%
1-15
1
25%
3
21%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
1
10%
76-90

Пропущено

11
24
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
3
27%
1
4%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
3
27%
3
13%
31-45
1
9%
3
13%
46-60
1
9%
7
29%
29%
61-75
1
9%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0
Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Брайтон - Вест Хэм 1:1 Вулверхэмптон - Брайтон 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1
Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4 Лестер - Ньюкасл 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 8 1 1 26 - 3 25
2. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
3. Манчестер Сити Заявка 10 6 2 2 20 - 6 20
4. Вест Хэм Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
6. Арсенал Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
7. Вулверхэмптон Заявка 10 5 1 4 11 - 10 16
8. Брайтон Заявка 10 4 4 2 11 - 11 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 5 0 5 9 - 16 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 16 14
11. Лестер Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
12. Брентфорд Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 2 6 2 13 - 14 12
14. Саутгемптон Заявка 10 2 5 3 9 - 12 11
15. Лидс Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Уотфорд Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
17. Астон Вилла Заявка 10 3 1 6 14 - 19 10
18. Бёрнли Заявка 10 1 4 5 10 - 16 7
19. Ньюкасл Заявка 10 0 4 6 11 - 23 4
20. Норвич Заявка 10 0 2 8 3 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
8. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
9. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
13. Вулверхэмптон Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
14. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
18. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
16. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
17. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2021, осталось 2 дня 17 часов 6 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Брайтон 67.7% (21)
    X 12.9% (4)
    Ньюкасл 19.4% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Ньюкасл
    1.78
    4.15
    6.11
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брайтон - Ньюкасл онлайн


    Прогнозы на матч Брайтон - Ньюкасл

    Исход игры
    Брайтон
    67.7% (21)
    Ничья
    12.9% (4)
    Ньюкасл
    19.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.39% (15)
    Меньше
    51.61% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    58.06% (18)
    Нет
    41.94% (13)
    Популярный счёт
    1:0 Брайтон
    32.3% (10)
    2:1 Брайтон
    25.8% (8)
    1:2 Ньюкасл
    16.1% (5)
    1:1 Ничья
    9.7% (3)
    2:0 Брайтон
    9.7% (3)
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    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
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    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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