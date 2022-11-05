Тур: 13. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Зиберт Даниэль
0:3
Конец матча
0'
0:1
33' ГолВиммер Патрик
53' Желтая карточкаБаку Ридле
0:2
70' ГолАрнольд Максимилиан
75' Желтая карточкаСтах Антон
81' Желтая карточкаСвенссон Бо
0:3
84' ГолБаку Ридле
90'+3
Ход матча
33'
0:1
53'
70'
75'
81'
84'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
8 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
10
Нмеча
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
-
17 Тауэр НикласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Винд ЖонасНападающий
-
33 Мармуш ОмарНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Майнц
Вольфсбург
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
27 матчей
25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.5%
51.9%
29.6%
5 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1
1.23
Среднее время на гол
90
73
Всего голов
30
12
Голов в среднем за матч
2.31
0.86
Среднее время на гол
39
105
Всего голов
44
28
Голов в среднем за матч
1.63
1.04
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
55
86
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|4
|0.31
|Ингвартсен Маркус
|4 (1)
|0.31
|Аарон Мартин
|3
|0.23
|Ли Чхэ-Сон II
|2
|0.15
|Кор Доминик
|2
|0.15
|Стах Антон
|1
|0.08
|Видмер Сильван
|1
|0.08
|Каси Антони
|1
|0.08
|Буркардт Джонатан
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Бюргзорг Делано
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнольд Максимилиан
|3 (1)
|0.23
|Нмеча Лукас
|3
|0.23
|Герхардт Янник
|3
|0.23
|Баку Ридле
|2
|0.15
|Нмеча Феликс
|2
|0.15
|Мармуш Омар
|2
|0.15
|Виммер Патрик
|1
|0.08
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.08
|Винд Жонас
|1
|0.08
|Лакруа Максанс
|1
|0.08
|Отавио Пауло
|0
|0
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|4
|0
|Кор Доминик
|4
|0
|Хак Александер
|2
|1
|Онисиво Карим
|3
|0
|Стах Антон
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Буркардт Джонатан
|2
|0
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Отавио Пауло
|4
|0
|Баку Ридле
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Виммер Патрик
|2
|0
|Ван де Вен Микки
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Нмеча Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вольфсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Майнц
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Вольфсбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
7
11
Майнц
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Вольфсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
9
13
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
3
27%
4
29%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
4
36%
4
29%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
4
44%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Забито
18
20
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
6
33%
5
25%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
6
33%
5
25%
76-90
Пропущено
22
19
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
9%
2
11%
1-15
3
14%
6
32%
16-30
7
32%
4
21%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бавария - Майнц 6:2 Майнц - Кёльн 5:0 Любек - Майнц 0:3 Вердер - Майнц 0:2
Майнц - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Майнц 2:1 Майнц - Карлсруэ 2:5 Майнц - Герта 1:1 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вольфсбург - Бохум 4:0 Байер Л - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 2:2
Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Вольфсбург - Ганза 0:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3
Результаты матчей
Майнц
Вольфсбург
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Майнц
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
51
15
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
58
76
112
310
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|41 - 12
|28
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 13
|24
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 21
|23
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|9.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 22
|18
|10.
|Вердер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|11.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 23
|17
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 20
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 24
|11
|16.
|Байер Л
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Бохум
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 35
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 5
|14
|6.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|13.
|Бохум
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|15.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|16.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 7
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|5.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|13.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 12
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 22
|0
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|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|11
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|9 (2)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|9 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|8 (5)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|7 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
Прогнозы на матч Майнц 0:3 Вольфсбург
Исход игры
Майнц
58.8% (77)
Ничья
28.2% (37)
Вольфсбург
13% (17)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (77)
Меньше
38.89% (49)
Обе команды забьют
Да
84.13% (106)
Нет
15.87% (20)
Популярный счёт
2:1 Майнц
40.5% (53)
1:1 Ничья
22.9% (30)
1:0 Майнц
10.7% (14)
1:2 Вольфсбург
9.9% (13)
2:2 Ничья
4.6% (6)
2:0 Майнц
2.3% (3)
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