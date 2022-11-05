  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Майнц
0:3
Конец матча
Вольфсбург
0'
0:1
33' Гол
Виммер Патрик
53' Желтая карточка
Баку Ридле
0:2
70' Гол
Арнольд Максимилиан
75' Желтая карточка
Стах Антон
81' Желтая карточка
Свенссон Бо
0:3
84' Гол
Баку Ридле
90'+3

Ход матча

33'
0:1
Виммер Патрик
(Нмеча Феликс)
53'
 
Баку Ридле
65'
 
Сванберг Маттиас
Нмеча Феликс
65'
 
Винд Жонас
Нмеча Лукас
70'
0:2
Арнольд Максимилиан
71'
Буркардт Джонатан
Ингвартсен Маркус
 
71'
Да Коста Данни
Видмер Сильван
 
75'
Стах Антон
 
76'
 
Фишер Килиан
Виммер Патрик
78'
Фюльжени Анжело
Каси Антони
 
78'
Бюргзорг Делано
Стах Антон
 
81'
Свенссон Бо
 
84'
0:3
Баку Ридле
(Каминьски Якуб)
84'
Баркок Аймен
Ли Чхэ-Сон
 
88'
 
Руссийон Жером
Отавио Пауло
88'
 
Мармуш Омар
Каминьски Якуб

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Майнц 58.8% (77)
X 28.2% (37)
Вольфсбург 13% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
27
Центнер
Робин
20
Фернандес
Эдимилсон
42
Хак
Александер
19
Каси
Антони
30
Видмер
Сильван
6
Стах
Антон
31
Кор
Доминик
3
Аарон
Мартин
11
Ингвартсен
Маркус
9
Онисиво
Карим
7
Ли
Чхэ-Сон
II
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
3
Борнаув
Себастьян
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
39
Виммер
Патрик
22
Нмеча
Феликс
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
16
Каминьски
Якуб
10
Нмеча
Лукас
Майнц
3-4-3
Вольфсбург
4-5-1

История личных встреч

Майнц
Вольфсбург

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

27 матчей

25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.5%
51.9%
29.6%
5 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

Б
5:0
Б
3:0
Б
2:3
Б
0:2
Б
4:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
3:4
Б
0:2
Б
3:3
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1
1.23

Среднее время на гол

90
73

Всего голов

30
12

Голов в среднем за матч

2.31
0.86

Среднее время на гол

39
105

Всего голов

44
28

Голов в среднем за матч

1.63
1.04

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

55
86

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 4 0.31
Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.31
Аарон Мартин 3 0.23
Ли Чхэ-Сон II 2 0.15
Кор Доминик 2 0.15
Стах Антон 1 0.08
Видмер Сильван 1 0.08
Каси Антони 1 0.08
Буркардт Джонатан 0 0
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Бюргзорг Делано 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнольд Максимилиан 3 (1) 0.23
Нмеча Лукас 3 0.23
Герхардт Янник 3 0.23
Баку Ридле 2 0.15
Нмеча Феликс 2 0.15
Мармуш Омар 2 0.15
Виммер Патрик 1 0.08
Гилавоги Жошуа 1 0.08
Винд Жонас 1 0.08
Лакруа Максанс 1 0.08
Отавио Пауло 0 0
Сванберг Маттиас 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Брекало Йосип 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 4 0
Кор Доминик 4 0
Хак Александер 2 1
Онисиво Карим 3 0
Стах Антон 3 0
Свенссон Бо 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Центнер Робин 1 0
Ли Чхэ-Сон II 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 4 0
Отавио Пауло 4 0
Баку Ридле 3 0
Сванберг Маттиас 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Виммер Патрик 2 0
Ван де Вен Микки 2 0
Нико Ковач 1 0
Гилавоги Жошуа 1 0
Герхардт Янник 1 0
Мармуш Омар 1 0
Нмеча Феликс 1 0

Результаты матчей

Майнц
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вольфсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Майнц
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Вольфсбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

7
11
Майнц
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Вольфсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

9
13

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
3
27%
4
29%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
4
36%
4
29%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
4
44%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Забито

18
20
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
6
33%
5
25%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
6
33%
5
25%
76-90

Пропущено

22
19
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
9%
2
11%
1-15
3
14%
6
32%
16-30
7
32%
4
21%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бавария - Майнц 6:2 Майнц - Кёльн 5:0 Любек - Майнц 0:3 Вердер - Майнц 0:2
Майнц - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Майнц 2:1 Майнц - Карлсруэ 2:5 Майнц - Герта 1:1 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вольфсбург - Бохум 4:0 Байер Л - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 2:2
Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Вольфсбург - Ганза 0:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3

Результаты матчей

Майнц
Вольфсбург

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Майнц
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
5
1
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
7
6
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 8 4 1 41 - 12 28
2. Унион Берлин Заявка 12 8 2 2 21 - 9 26
3. Боруссия Д Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
4. Фрайбург Заявка 12 7 3 2 18 - 13 24
5. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 2 4 27 - 21 23
6. РБ Лейпциг Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
7. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 23 - 20 19
8. Хоффенхайм Заявка 13 5 3 5 19 - 16 18
9. Майнц Заявка 13 5 3 5 18 - 22 18
10. Вердер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
11. Кёльн Заявка 12 4 5 3 20 - 23 17
12. Вольфсбург Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 16 - 23 14
14. Герта Заявка 13 2 5 6 16 - 20 11
15. Штуттгарт Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Бохум Заявка 13 2 1 10 11 - 35 7
18. Шальке 04 Заявка 12 1 3 8 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
2. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
6. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
8. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
9. Хоффенхайм Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
10. Вольфсбург Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Вердер Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
14. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
15. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
16. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
17. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
5. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
12. РБ Лейпциг Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
13. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
15. Боруссия М Заявка 6 0 4 2 7 - 12 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (2)
Вердер Фуллкруг Никлас 9 (2)
Бавария Мусиала Джамал 8 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Вольфсбург заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Майнц: 56%, Вольфсбург: 44%.
  • 92'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Хак Александер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Бюргзорг Делано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • 91'
    Бюргзорг Делано не смог попасть в створ ударом издали
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 90'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Удар от ворот произведет Майнц
  • 90'
    Контроль мяча: Майнц: 56%, Вольфсбург: 44%.
  • 90'
    Винд Жонас выиграл воздушное противоборство у Аарон Мартин.
  • 89'
    Бюргзорг Делано пробует нанести удар издали, но Кун Кастельс держит все под контролем
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 131
    Майнц 58.8% (77)
    X 28.2% (37)
    Вольфсбург 13% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Майнц 0:3 Вольфсбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Майнц 0:3 Вольфсбург

    Исход игры
    Майнц
    58.8% (77)
    Ничья
    28.2% (37)
    Вольфсбург
    13% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (77)
    Меньше
    38.89% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    84.13% (106)
    Нет
    15.87% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    40.5% (53)
    1:1 Ничья
    22.9% (30)
    1:0 Майнц
    10.7% (14)
    1:2 Вольфсбург
    9.9% (13)
    2:2 Ничья
    4.6% (6)
    2:0 Майнц
    2.3% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     