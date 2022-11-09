Тур: 14. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Зрители: 21614 Главный судья: Штегеманн Саша
2:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолБекер Шеральдо
1:1
9' ГолНидерлехнер Флориан
12' Желтая карточкаХедира Рани
20' Желтая карточкаГумни Роберт
21' Желтая карточкаБауэр Максимилиан
2:1
22' ГолБехренс Кевин
26' Желтая карточкаДемирович Эрмедин
2:2
39' ГолНидерлехнер Флориан
47' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
7'
1:0
9'
12'
20'
22'
2:1
39'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
9 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 0
Владение мячом
31
Кнохе
Робин
14
Зегуйн
Пауль
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Петков ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Унион Берлин
Аугсбург
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.6
0.8
Среднее время на гол
150
112
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Среднее время на гол
56
150
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.1
0.7
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
128
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|7
|0.5
|Сибачо Жордан
|3
|0.21
|Хаберер Яник
|3
|0.21
|Бехренс Кевин
|2
|0.14
|Михель Свен
|2
|0.14
|Духи Данило
|1
|0.07
|Кнохе Робин
|1
|0.07
|Торсби Мортен
|1
|0.07
|Пантович Милош
|1
|0.07
|Еккель Пауль
|1
|0.07
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Гисельман Нико
|0
|0
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
|Левелинг Джейми
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|5
|0.36
|Нидерлехнер Флориан
|4
|0.29
|Бериша Мергим
|3 (1)
|0.21
|Хан Андре
|2
|0.14
|Йенсен Фредрик
|1
|0.07
|Гумни Роберт
|1
|0.07
|Варгас Рубен
|1
|0.07
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.07
|Иаго Лопес
|0
|0
|Удуохаи Феликс
|0
|0
|Винтер Фредерик
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|5
|0
|Кнохе Робин
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Зегуйн Пауль
|1
|0
|Скарке Тим
|1
|0
|Еккель Пауль
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
|Сибачо Жордан
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|7
|0
|Бериша Мергим
|5
|1
|Бауэр Максимилиан
|6
|0
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Иаго Лопес
|3
|1
|Демирович Эрмедин
|4
|0
|Гикевич Рафал
|2
|0
|Гумни Роберт
|2
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Хан Андре
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Enrico Maassen
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Аугсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
3
5
Унион Берлин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Аугсбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
7
5
Унион Берлин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Аугсбург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
13
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
3
21%
5
45%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
21%
2
18%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
1
9%
5
36%
76-90
Забито
22
18
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
4
18%
6
33%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
5
23%
3
17%
31-45
4
18%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
7
32%
2
11%
76-90
Пропущено
17
25
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
4
24%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
5
29%
29%
4
16%
31-45
3
18%
4
16%
46-60
2
12%
5
20%
61-75
3
18%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Байер Л - Унион Берлин 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Брага 1:0
Бохум - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1
Аугсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 Аугсбург - Бавария 2:5
Кёльн - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Аугсбург - Бавария 1:0 Вердер - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Герта 0:2 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1
Результаты матчей
Унион Берлин
Аугсбург
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
6
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
43
16
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
77
59
212
212
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|47 - 13
|31
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 16
|27
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|31 - 23
|26
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 20
|25
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|23 - 17
|25
|7.
|Вердер
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 25
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|12.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 27
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|14.
|Байер Л
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 26
|15
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 22
|11
|17.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|13 - 36
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|26 - 6
|17
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 6
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Кёльн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|14.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 17
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 7
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 18
|6
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 22
|0
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|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|10 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|9 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Бавария
|Гнабри Серж
|7 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|7
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Унион Берлин 2:2 Аугсбург
Исход игры
Унион Берлин
93.5% (116)
Ничья
6.5% (8)
Аугсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.62% (65)
Меньше
45.38% (54)
Обе команды забьют
Да
59.66% (71)
Нет
40.34% (48)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
44.4% (55)
2:0 Унион Берлин
25.8% (32)
1:0 Унион Берлин
12.1% (15)
1:1 Ничья
5.6% (7)
3:1 Унион Берлин
4.8% (6)
4:1 Унион Берлин
1.6% (2)
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