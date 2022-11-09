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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 21614 Главный судья: Штегеманн Саша
Унион Берлин
2:2
Конец матча
Аугсбург
0'
1:0
7' Гол
Бекер Шеральдо
1:1
9' Гол
Нидерлехнер Флориан
12' Желтая карточка
Хедира Рани
20' Желтая карточка
Гумни Роберт
21' Желтая карточка
Бауэр Максимилиан
2:1
22' Гол
Бехренс Кевин
26' Желтая карточка
Демирович Эрмедин
2:2
39' Гол
Нидерлехнер Флориан
47' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
90'+4
2:2. Гол Флориана Нидерлехнера (...
2:1. Гол Кевина Беренса (видео)....
1:1. Гол Флориана Нидерлехнера (...
1:0. Гол Шералдо Беккера (видео)...

Ход матча

7'
Бекер Шеральдо
(Зегуйн Пауль)
1:0
9'
1:1
Нидерлехнер Флориан
(Варгас Рубен)
12'
Хедира Рани
 
20'
 
Гумни Роберт
21'
 
Бауэр Максимилиан
22'
Бехренс Кевин
(Гисельман Нико)
2:1
26'
 
Демирович Эрмедин
32'
 
Йенсен Фредрик
Бериша Мергим
32'
 
Удуохаи Феликс
Бауэр Максимилиан
39'
2:2
Нидерлехнер Флориан
47'
 
Гоувелеув Джеффри
65'
 
Майер Арне
Демирович Эрмедин
65'
 
Петков Лукас
Варгас Рубен
70'
Харагути Генки
Хаберер Яник
 
77'
Михель Свен
Бекер Шеральдо
 
77'
 
Оксфорд Рис
Гумни Роберт
83'
Триммель Кристофер
Гисельман Нико
 
83'
Торсби Мортен
Зегуйн Пауль
 
84'
Сибачо Жордан
Бехренс Кевин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Унион Берлин 93.5% (116)
X 6.5% (8)
Аугсбург 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
37
Грилль
Леннарт
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
6
Рюэрсон
Юлиан
23
Гисельман
Нико
14
Зегуйн
Пауль
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
17
Бехренс
Кевин
27
Бекер
Шеральдо
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
22
Иаго
Лопес
16
Варгас
Рубен
13
Реджбекай
Элвис
14
Баумгартлингер
Юлиан
9
Демирович
Эрмедин
11
Бериша
Мергим
7
Нидерлехнер
Флориан
Унион Берлин
3-5-2
Аугсбург
4-4-2

История личных встреч

Унион Берлин
Аугсбург

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б
2:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.6
0.8

Среднее время на гол

150
112

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Среднее время на гол

56
150

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.1
0.7

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
128

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 7 0.5
Сибачо Жордан 3 0.21
Хаберер Яник 3 0.21
Бехренс Кевин 2 0.14
Михель Свен 2 0.14
Духи Данило 1 0.07
Кнохе Робин 1 0.07
Торсби Мортен 1 0.07
Пантович Милош 1 0.07
Еккель Пауль 1 0.07
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Зегуйн Пауль 0 0
Лейте Диогу 0 0
Левелинг Джейми 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 5 0.36
Нидерлехнер Флориан 4 0.29
Бериша Мергим 3 (1) 0.21
Хан Андре 2 0.14
Йенсен Фредрик 1 0.07
Гумни Роберт 1 0.07
Варгас Рубен 1 0.07
Калиджиури Даниэль 1 0.07
Иаго Лопес 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 5 0
Кнохе Робин 2 0
Михель Свен 2 0
Гисельман Нико 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Торсби Мортен 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Зегуйн Пауль 1 0
Скарке Тим 1 0
Еккель Пауль 1 0
Лейте Диогу 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 7 0
Бериша Мергим 5 1
Бауэр Максимилиан 6 0
Груэсо Карлос 5 0
Реджбекай Элвис 5 0
Иаго Лопес 3 1
Демирович Эрмедин 4 0
Гикевич Рафал 2 0
Гумни Роберт 2 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Варгас Рубен 1 0
Петков Лукас 1 0
Enrico Maassen 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Аугсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

3
5
Унион Берлин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Аугсбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

7
5
Унион Берлин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Аугсбург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
13

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
3
21%
5
45%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
21%
2
18%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
1
9%
5
36%
76-90

Забито

22
18
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
4
18%
6
33%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
5
23%
3
17%
31-45
4
18%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
7
32%
2
11%
76-90

Пропущено

17
25
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
4
24%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
5
29%
29%
4
16%
31-45
3
18%
4
16%
46-60
2
12%
5
20%
61-75
3
18%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Байер Л - Унион Берлин 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Брага 1:0
Бохум - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1
Аугсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 Аугсбург - Бавария 2:5
Кёльн - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Аугсбург - Бавария 1:0 Вердер - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Герта 0:2 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1

Результаты матчей

Унион Берлин
Аугсбург

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
6
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
1
6
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
5
9
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 9 4 1 47 - 13 31
2. Унион Берлин Заявка 14 8 3 3 23 - 16 27
3. Фрайбург Заявка 14 8 3 3 21 - 16 27
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 2 4 31 - 23 26
5. РБ Лейпциг Заявка 14 7 4 3 28 - 20 25
6. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 23 - 17 25
7. Вердер Заявка 14 6 3 5 24 - 25 21
8. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
9. Боруссия М Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
10. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
11. Майнц Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
12. Кёльн Заявка 14 4 5 5 21 - 27 17
13. Аугсбург Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
14. Байер Л Заявка 14 4 3 7 23 - 26 15
15. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 18 - 25 14
16. Герта Заявка 14 2 5 7 17 - 22 11
17. Бохум Заявка 14 3 1 10 13 - 36 10
18. Шальке 04 Заявка 14 2 3 9 13 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 19 - 5 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
3. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 14 - 6 17
4. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
5. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
7. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
8. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Кёльн Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
10. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
11. Вердер Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
12. Хоффенхайм Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
14. Байер Л Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
15. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Шальке 04 Заявка 7 2 1 4 9 - 17 7
17. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 8 4 0 4 11 - 15 12
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
7. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. Боруссия Д Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
9. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Байер Л Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
12. Кёльн Заявка 7 1 3 3 10 - 18 6
13. РБ Лейпциг Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
14. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
15. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (3)
Бавария Гнабри Серж 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 7
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Унион Берлин: 59%, Аугсбург: 41%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Унион Берлин
  • 93'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 92'
    Гоувелеув Джеффри успешно блокирует удар.
  • 92'
    Михель Свен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Харагути Генки создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Нидерлехнер Флориан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 91'
    Сибачо Жордан из команды Унион Берлин перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Унион Берлин: 60%, Аугсбург: 40%.
  • Травма, повреждение
    90'
    Оксфорд Рис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 90'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    Прогнозы 124
    Унион Берлин 93.5% (116)
    X 6.5% (8)
    Аугсбург 0% (0)
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    Прогнозы на матч Унион Берлин 2:2 Аугсбург

    Исход игры
    Унион Берлин
    93.5% (116)
    Ничья
    6.5% (8)
    Аугсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.62% (65)
    Меньше
    45.38% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    59.66% (71)
    Нет
    40.34% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    44.4% (55)
    2:0 Унион Берлин
    25.8% (32)
    1:0 Унион Берлин
    12.1% (15)
    1:1 Ничья
    5.6% (7)
    3:1 Унион Берлин
    4.8% (6)
    4:1 Унион Берлин
    1.6% (2)
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