Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Гисельман Нико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Рюэрсон Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Йенсен Фредрик не смог попасть в створ ударом издали

44' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Иаго Лопес получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Иаго Лопес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Нидерлехнер Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Нидерлехнер Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Г О О О О Л - Нидерлехнер Флориан забивает ударом с правой ноги!

39' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Демирович Эрмедин

39' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Иаго Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Хедира Рани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Хедира Рани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Зегуйн Пауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Баумгартлингер Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Аугсбург

35' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Хедира Рани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Хаберер Яник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Бериша Мергим получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Бериша Мергим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Демирович Эрмедин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Аугсбург

28' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

27' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Демирович Эрмедин получает желтую карточку за неспортивное поведение

25' Удар от ворот произведет Аугсбург

24' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

24' Реджбекай Элвис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Бауэр Максимилиан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

21' Бехренс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Гумни Роберт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

19' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

18' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

17' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

17' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Гумни Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Хедира Рани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

15' [player1] нанес удар, но тот был заблокирован.

15' Гисельман Нико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Гисельман Нико нанес удар головой, но Рафал Гикевич спокойно отбил мяч.

13' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Гумни Роберт и попал в перекладину!

12' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Хедира Рани совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

11' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Аугсбург

11' Гисельман Нико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Хорошую попытку сделал Бекер Шеральдо . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

9' Г О О О О Л - Нидерлехнер Флориан забивает с правой ноги!

8' Варгас Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Гикевич Рафал плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

7' Зегуйн Пауль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Гисельман Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Аугсбург

6' Зегуйн Пауль не смог попасть в створ ударом издали

3' Демирович Эрмедин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Варгас Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Аугсбург начинает с центра поля