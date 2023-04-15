Шадыханов сам побежал смотреть видеоповтор. Когда Бальде наносил удар по воротам, его уронил подкатившийся Самсонов.

Третий пенальти за тайм в ворота "Торпедо"!

И жёлтая карточка в адрес Артёма Самсонова. А пенальти будет бить Зобнин.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Роман Зобнин (с пенальти)! Наконец-то реализует "Спартак" пенальти - с третьего раза. Зобнин поражает левый нижний угол, тогда как Бабурин падает в другую сторону.

Клотет получает красную карточку. Остаётся "Торпедо" без главного тренера на кромке поля. И Клотет перелезает через ограду на место среди трибун.

Тавареш выполнял подачу с левого фланга, и в верховой борьбе постарлся Игнатьев. Заработан 4-й угловой футболистами московского "Спартака".

После корнера Кейта Бальде с левого фланга пробивал в ближний угол - мяч поймал Егор Бабурин. Этот момент был, скажем так, полуопасным.

Второй пенальти в ворота "Торпедо"! Бальде в левой части чужой штрафной оторвался от Савича и упал на газон от действий Кожемякина, поставившего ему подножку.

Ничего себе! Литвинов тоже пенальти не забивает! Бьёт Руслан с 11-метровой отметки низом в район правого угла, а Бабурин отбивает мяч в сторону.

Когда такое было, чтобы "Спартак" не забивал два пенальти по ходу одного тайма? Сейчас интересующиеся покопаются в статистике и выложат информацию.

Олег Кожемякин в середине поля на фланге валит на газон Романа Зобнина. Не получается атака у "Торпедо".

ОПАСНО! Спартаковцы раскрутили карусель в чужой штрафной, прострел делался Зобниным с левой стороны, и после рикошета падавший на газон Бальде не попал в левый угол.

34' Нужно продолжать подопечным Гильермо Абаскаля давить на чужие ворота, чтобы провести второй гол до перерыва. Ну а пока в центре поля Филипе Андре фолит против Кристофера Мартинса.

33' Один прострел Денисова с правого края был заблокировал Самсоновым, а другой уже никто не накрыл, но он оказался безадресным. Немного погодя с приличной дистанции чуть справа пробивал низом Литвинов, а Игнатов подкорректировал мяч ровно в руки Бабурину.

32' То, что "Торпедо" в какой-то мере приближалось к ответному голу, свидетельствует о том, что нет у "Спартака" запаса прочности сзади. Поэтому "красно-белые" должны стремиться забивать как можно больше впереди.

31' Неплохо комбинировал "Спартак" в правой части чужой штрафной с участием Пруцева, был прострел в центр штрафной площади, но там не получилось никакого замыкания.

30' Равиль Нетфуллин на фланге в центральной трети поля подтолкнул на газон Романа Зобнина. Ну а что вы хотели, это же футбол, включающий в себя элементы борьбы. Небольшое нарушение правил со стороны хозяев.

29' Чуть позже зафиксировано "вне игры" на левом фланге у Александра Рязанцева, однако судя по повтору, не было офсайда у бывшего полузащитника "Рубина" и "Зенита".

28' "Чёрно-белые" исполнили корнеры также дуплетом, как и "красно-белые" недавно. Рязанцев во втором случае слева навешивал на ближнюю штангу, где верх выиграл Литвинов.

27' ОПАСНО! А вот и мог сравняться счёт в данной ситуации. Перед своей штрафной не смогли предотвратить удар по воротам спартаковцы, и Андре Филипе прилично приложился в правый угол, откуда мяч вытащил Селихов.

26' Пошёл Пруцев теперь на правый фланг, чтобы подать ещё угловой. Выходит навес конкретно на ногу Кейта Бальде, который сходу с лёта бьёт рядом с правой штангой!