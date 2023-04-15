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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Торпедо Москва
0:1
Первый тайм: 39'
Спартак Москва
0'
0:1
18' Гол
Бальде Диао Кейта
45' Желтая карточка
Нереализованный пенальти Литвино...
0:1. Гол Бальде Кейта (видео). М...
Интервью Жозепа Клотета перед ма...
Интервью Гильермо Абаскаля перед...

Ход матча

18'
0:1
Бальде Диао Кейта
45'
 
Прогнозы 166
Торпедо Москва 9.6% (16)
X 3% (5)
Спартак Москва 87.3% (145)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Торпедо Москва
Ничья
Спартак Москва
7.00
6.70
12.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Бабурин
Егор
25
Юзепчук
Роман
4
Кожемякин
Олег
24
Савич
Игор
44
Самсонов
Артём
Владимирович
52
Нетфуллин
Равиль
7
Рязанцев
Александр
18
Караев
Давид
10
Лебеденко
Игорь
21
Андре
Филипе
16
Рейна
Йорди
57
Селихов
Александр
97
Денисов
Даниил
4
Дуарте
Алексис
23
Чернов
Никита
20
Тавареш
Томаш
25
Пруцев
Данил
35
Мартинс
Кристофер
68
Литвинов
Руслан
47
Зобнин
Роман
22
Игнатов
Михаил
9
Бальде
Диао
Кейта
Торпедо Москва
4-3-1-2
Спартак Москва
4-4-2

История личных встреч

Торпедо Москва
Спартак Москва

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ММ(
0:3

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 2 0.09
Лебеденко Игорь 2 0.09
Смольников Игорь 1 0.04
Кухарчук Илья 1 0.04
Нетфуллин Равиль 1 0.04
Рейна Йорди 1 0.04
Стефанович Илья 1 0.04
Шапич Стефан 1 0.04
Померко Алексей 1 (1) 0.04
Рязанцев Александр 0 0
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Юзепчук Роман 0 0
Турищев Максим 0 0
Эркинов Хожимат 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 16 (2) 0.7
Соболев Александр Сергеевич 9 (1) 0.39
Николсон Шамар 3 0.13
Литвинов Руслан 3 0.13
Мартинс Кристофер 2 0.09
Игнатов Михаил 2 0.09
Зобнин Роман 2 0.09
Зиньковский Антон 2 0.09
Мозес Виктор 2 0.09
Бальде Диао Кейта 2 0.09
Пруцев Данил 1 0.04
Денисов Даниил 1 0.04
Рыбус Мацей 1 0.04
Маслов Павел 1 0.04
Мелёшин Павел 1 0.04
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 7 0
Кутепов Илья 4 1
Роганович Боян 5 0
Нетфуллин Равиль 3 1
Савич Игор 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Шапич Стефан 2 1
Лебеденко Игорь 3 0
Енин Иван 3 0
Ле Таллек Дамьен 2 0
Померко Алексей 2 0
Смольников Игорь 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Турищев Максим 2 0
Темников Иван 1 0
Караев Давид 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Прошкин Егор 1 0
Каймаков Михаил 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 9 0
Хлусевич Даниил 7 0
Промес Квинси 6 0
Рыбус Мацей 3 1
Джикия Георгий 3 0
Пруцев Данил 3 0
Литвинов Руслан 3 0
Зобнин Роман 2 0
Селихов Александр 2 0
Бальде Диао Кейта 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Маслов Павел 2 0
Николсон Шамар 2 0
Денисов Даниил 2 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Спартак Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

1
6
Торпедо Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Спартак Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

6
28
Торпедо Москва
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Спартак Москва
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
36% (8)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

7
34

Голы по времени матча

Забито

4
19
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
1
25%
4
21%
16-30
2
50%
2
11%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
25%
5
26%
76-90

Пропущено

19
16
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
0
0%
6
38%
16-30
5
26%
4
25%
31-45
5
26%
3
19%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Забито

7
29
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
1
14%
4
14%
1-15
2
29%
3
10%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
2
29%
3
10%
46-60
1
14%
5
17%
61-75
1
14%
7
24%
76-90

Пропущено

19
11
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
9
47%
3
27%
31-45
2
11%
4
36%
46-60
5
26%
2
18%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Забито

11
48
6 В 1-м тайме 21
5 Во 2-м тайме 27
5 Забивали первыми 13
14 Не забивали 3
1
9%
5
10%
1-15
3
27%
7
15%
16-30
2
18%
9
19%
31-45
2
18%
8
17%
46-60
1
9%
7
15%
61-75
2
18%
12
25%
76-90

Пропущено

38
27
15 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 12
16 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
1
3%
1
4%
1-15
0
0%
7
26%
16-30
14
37%
7
26%
31-45
7
18%
7
26%
46-60
9
24%
3
11%
61-75
7
18%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1
Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0
Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0

Результаты матчей

Торпедо Москва
Спартак Москва

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 55%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
5
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
10
1
1
10
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
7
4
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
12
0.5
Больше Меньше
19
3
4
18
1.5
14
8
1
21
2.5
8
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 17 3 2 57 - 11 54
2.
Ростов
 Заявка 22 13 6 3 40 - 30 45
3.
Спартак Москва
 1:0 Заявка 23 13 6 4 49 - 27 45
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 13 5 5 42 - 21 44
5.
Динамо Москва
 Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6.
Краснодар
 Заявка 23 11 5 7 49 - 36 38
7.
Ахмат
 Заявка 22 11 3 8 33 - 29 36
8.
Оренбург
 Заявка 22 10 3 9 43 - 43 33
9.
Сочи
 Заявка 23 9 4 10 32 - 43 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 22 7 4 11 32 - 39 25
11.
Урал
 Заявка 23 7 4 12 25 - 37 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 23 6 7 10 23 - 33 25
13.
Пари НН
 Заявка 23 5 4 14 25 - 47 19
14.
Факел
 Заявка 22 2 11 9 27 - 41 17
15.
Химки
 Заявка 23 3 5 15 19 - 50 14
16.
Торпедо Москва
 0:1 Заявка 23 3 4 16 15 - 36 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Оренбург
 Заявка 11 8 2 1 30 - 13 26
4.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
5.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
6.
Спартак Москва
 1:0 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Урал
 Заявка 12 4 1 7 13 - 19 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
13.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 0:1 Заявка 12 2 1 9 6 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
2.
Спартак Москва
 1:0 Заявка 12 6 3 3 21 - 15 21
3.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
4.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
5.
Краснодар
 Заявка 12 5 3 4 26 - 20 18
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
7.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 0:1 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Красная карточка
    45'
    Клотет получает красную карточку. Остаётся "Торпедо" без главного тренера на кромке поля. И Клотет перелезает через ограду на место среди трибун.
  • Пенальти
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Роман Зобнин (с пенальти)!
    Наконец-то реализует "Спартак" пенальти - с третьего раза. Зобнин поражает левый нижний угол, тогда как Бабурин падает в другую сторону.
  • Дополнительное время
    45'
    +6 минут.
  • Желтая карточка
    45'
    И жёлтая карточка в адрес Артёма Самсонова. А пенальти будет бить Зобнин.
  • Пенальти!
    45'
    Третий пенальти за тайм в ворота "Торпедо"!
  • Желтая карточка
    44'
    Один из помощников главного тренера "Торпедо" Клотета получил жёлтую карточку.
  • 44'
    Шадыханов сам побежал смотреть видеоповтор. Когда Бальде наносил удар по воротам, его уронил подкатившийся Самсонов.
  • Видеоповтор
    43'
    Работает система ВАР: возможно, пенальти в ворота "Торпедо".
  • Опасный момент
    42'
    ОПАСНО! Спартаковцы раскрутили карусель в чужой штрафной, прострел делался Зобниным с левой стороны, и после рикошета падавший на газон Бальде не попал в левый угол.
  • Фол, нарушение
    41'
    Олег Кожемякин в середине поля на фланге валит на газон Романа Зобнина. Не получается атака у "Торпедо". 
  • 40'
    Когда такое было, чтобы "Спартак" не забивал два пенальти по ходу одного тайма? Сейчас интересующиеся покопаются в статистике и выложат информацию.
  • Не забитый пенальти
    40'
    Ничего себе! Литвинов тоже пенальти не забивает! Бьёт Руслан с 11-метровой отметки низом в район правого угла, а Бабурин отбивает мяч в сторону.
  • Пенальти!
    38'
    Второй пенальти в ворота "Торпедо"! Бальде в левой части чужой штрафной оторвался от Савича и упал на газон от действий Кожемякина, поставившего ему подножку.
  • 37'
    После корнера Кейта Бальде с левого фланга пробивал в ближний угол - мяч поймал Егор Бабурин. Этот момент был, скажем так, полуопасным.
  • Угловой
    36'
    Тавареш выполнял подачу с левого фланга, и в верховой борьбе постарлся Игнатьев. Заработан 4-й угловой футболистами московского "Спартака".
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    • Фол, нарушение
      34'
      Нужно продолжать подопечным Гильермо Абаскаля давить на чужие ворота, чтобы провести второй гол до перерыва. Ну а пока в центре поля Филипе Андре фолит против Кристофера Мартинса.
    • 33'
      Один прострел Денисова с правого края был заблокировал Самсоновым, а другой уже никто не накрыл, но он оказался безадресным. Немного погодя с приличной дистанции чуть справа пробивал низом Литвинов, а Игнатов подкорректировал мяч ровно в руки Бабурину.
    • 32'
      То, что "Торпедо" в какой-то мере приближалось к ответному голу, свидетельствует о том, что нет у "Спартака" запаса прочности сзади. Поэтому "красно-белые" должны стремиться забивать как можно больше впереди.
    • 31'
      Неплохо комбинировал "Спартак" в правой части чужой штрафной с участием Пруцева, был прострел в центр штрафной площади, но там не получилось никакого замыкания.
    • Фол, нарушение
      30'
      Равиль Нетфуллин на фланге в центральной трети поля подтолкнул на газон Романа Зобнина. Ну а что вы хотели, это же футбол, включающий в себя элементы борьбы. Небольшое нарушение правил со стороны хозяев.
    • Офсайд
      29'
      Чуть позже зафиксировано "вне игры" на левом фланге у Александра Рязанцева, однако судя по повтору, не было офсайда у бывшего полузащитника "Рубина" и "Зенита".
    • Угловой
      28'
      "Чёрно-белые" исполнили корнеры также дуплетом, как и "красно-белые" недавно. Рязанцев во втором случае слева навешивал на ближнюю штангу, где верх выиграл Литвинов.
    • Опасный момент
      27'
      ОПАСНО! А вот и мог сравняться счёт в данной ситуации. Перед своей штрафной не смогли предотвратить удар по воротам спартаковцы, и Андре Филипе прилично приложился в правый угол, откуда мяч вытащил Селихов.
    • Опасный момент
      26'
      Пошёл Пруцев теперь на правый фланг, чтобы подать ещё угловой. Выходит навес конкретно на ногу Кейта Бальде, который сходу с лёта бьёт рядом с правой штангой!
    • Угловой
      25'
      Роман Зобнин постарался на левом фланге и заработал угловой для московского "Спартака". Не спешат с исполнением стандарта гости "Лужников".
    • 24'
      Всё-таки "чёрно-белые" прочно стоят на вылет из Премьер-лиги, пусть и удалось им под руководством Пепа Клотета одержать победу над "Факелом".
    • 23'
      Продолжают работать в атаке спартаковцы. Создать какую-либол опасность у них сейчас не получается, однако новые моменты у ворот "Торпедо" - это наверняка дело времени.
    • 22'
      В турнирной таблице ЦСКА, обыграв "Урал" на выезде, обогнал "Спартак". Так что "красно-белым" важно выиграть сегодня, чтоб вернуться на более высокое место.
    • 21'
      Даниил Денисов планировал отдать в чужую штрафную передачу на Романа Зобнина, однако волнорезом здесь выступил защитник "Торпедо", совершивший перехват.
    • 20'
      "Торпедо" пока никак не может отреагировать на пропущенный гол. "Красно-белые" не намерены отдавать мяч "чёрно-белым" в данной ситуации.
    • 19'
      Итак, "Спартак" смог забить относительно быстрый гол. Посмотрим, упустят ли "красно-белые" в дальнейшем нити игры из своего распоряжения.
    • Описание гола
      18'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Кейта Бальде!
      Достаточно быстро реабилитировался Бальде за нереализованный пенальти. С правого полуфланга поделился с ним мячом Пруцев, и Бальде отправил мяч в левый нижний угол.
    • 17'
      Пруцев придумал, как "Спартаку" потерять мяч на чужой половине поля. Данил выполнил неточную передачу на левый фланг - за боковую линию.
    • Травма, повреждение
      16'
      Йорди Рейна получил небольшое повреждение, медицинская помощь ему не потребовалась.
    • Не забитый пенальти
      15'
      Кейта Бальде с пенальти запустил мяч в перекладину! Вот это подвёл нападающий "Спартака" свою команду! Пробил бы чуть ниже - был бы гол, поскольку Бабурин двинулся в другую сторону.
    • Пенальти!
      14'
      Пенальти в ворота "Торпедо"! Мяч попал в отставленную руку, так что справедливое решение принял рефери. А то, что Нетфулин не видел мяча, - что с этого?
    • 12'
      Там в выставленный локоть Нетфуллина попал мяч, когда сферу с короткого расстояния ткнул плечом Дуарте. Главный арбитр Шадыханов пошёл смотреть повтор сам.
    • Видеоповтор
      11'
      Алексис Дуарте пробовал добраться до мяча после подачи корнера с левого края, но не очень удачно пробил по нему - не в створ. Проверка ВАР: возможно, пенальти.
    • Угловой
      10'
      Вперёд на левый край вратарской последовал заброс у "Спартака" к Зобнину, которого в последний момент опередил Кожемякин, вынесший мяч на угловой.
    • 10'
      Мартинсу не хватило напора в районе правого угла вратарской, после чего Самсонов постарался вынести мяч подальше.
    • 9'
      Рязанцев на сей раз со стандарта слева осуществил заброс на ближний полуфланг, и спартаковцы легко разобрались там в плане разрушения.
    • Фол, нарушение
      8'
      Пришла очередь Филипе Андре зарабатывать штрафной для "торпедо" на левом фланге. Даниил Денисов стал виновником падения оппонента на газон.
    • Фол, нарушение
      7'
      Рязанцев навесил слева со штрафного к дальнему углу вратарской, где был зафиксирован фол "чёрно-белых" в атаке. Это Савич подтолкнул соперника, ожидая верховую борьбу.
    • Фол, нарушение
      6'
      Ещё не сформировался характер игры в полной мере. Торпедовцам удаётся сейчас держать мяч в центре поля. Переводят они его на левый край, где Игнатов роняет Караева.
    • 5'
      "Спартак", в свою очередь, тоже многое задолжал своим болельщикам, которые заждались победы от команды Гильермо Абаскаля.
    • 5'
      "Спартак" теперь пробует что-то организовать, но это лишь пристрелка. Дальний удар блокируется, ничего опасного.
    • 3'
      Торпедовцы не стесняются идти вперёд на первых минутах, поддавливают спартаковцев. Нужны очки "чёрно-белым" кровь из носу в контексте борьбы за выживание.
    • 2'
      Караеву удалось пробить по воротам примерно с линии штрафной после заброса с левого фланга. Сорвался мяч с ноги у Давида и полетел значительно выше створа.
    • Травма, повреждение
      2'
      У Руслана Литвинова какие-то медицинские проблемы. Но они небольшие, присутствие враче на поле не требуется. 
    • 1'
      Команды вышли на поле в своих традиционных цветах. У "Торпедо" чёрно-белая экипировка, тогда как у "Спартака" красно-белая амуниция.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. Раз это дерби, значит, должна быть жаркая борьба!
    • Первый тайм
    • Описание гола
      46'
      ГОООООЛ - Спартак Москва забивает с пенальти
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Бальде Диао Кейта бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 22.3% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:1 Спартак Москва

    Исход игры
    Торпедо Москва
    9.6% (16)
    Ничья
    3% (5)
    Спартак Москва
    87.3% (145)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.38% (70)
    Меньше
    42.62% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    52.46% (64)
    Нет
    47.54% (58)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    22.3% (37)
    0:2 Спартак Москва
    21.1% (35)
    1:3 Спартак Москва
    7.8% (13)
    0:1 Спартак Москва
    6.6% (11)
    0:3 Спартак Москва
    4.8% (8)
    1:1 Ничья
    2.4% (4)
    2:1 Торпедо Москва
    2.4% (4)
    0:4 Спартак Москва
    1.2% (2)
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