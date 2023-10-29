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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Вестерло
1:3
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
1:0
11' Гол
Даци Эрдон
1:1
33' Гол
Лапуссен Лоик
1:2
56' Гол
Эккерт Айенса Деннис
59' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
61' Желтая карточка
Tuur Rommens
1:3
88' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
90'+5
1
Болат
Синан
25
Tuur
Rommens
40
Байрам
Эмин
5
Бос
Джордан
22
Рейнолдс
Брайан
15
Сидорчук
Сергей
18
Йоу
Гриффин
2
Пердикицци
Пьетро
8
Мадсен
Николас
21
Даци
Эрдон
76
Стассин
Лукас
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
4
Расмуссен
Матиас
27
Садики
Ноа
24
Ванхутт
Шарль
10
Лапуссен
Лоик
23
Пуэртас
Кэмерон
9
Эккерт
Айенса
Деннис
Вестерло
3-4-3
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Вестерло
Унион Сент-Жиллуаз

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

21 матч

23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
4:2
ПДА
1:1
ПДБ
2:2
ПДБ
2:1
ПДБ
1:4
ПДБ
0:0
ПДБВЭ
3:1
ПДБВЭ
0:3
К
0:0
ПДБПЭ
0:2
ПДБПЭ
1:2
ПДБВЭ
2:0
ПДБВЭ
0:0
ПДБПЭ
2:0
ПДБПЭ
1:3
ПДБ
0:2
ПДБ
1:0
ПДБ
1:1
ПДБ
0:1
ПДБ
0:3
ПДБ
3:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.73

Среднее время на гол

75
123

Всего голов

12
20

Голов в среднем за матч

1.09
2

Среднее время на гол

82
45

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

1.14
1.33

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

78
67

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стассин Лукас 4 0.33
Даци Эрдон 2 0.17
Фриган Матия 2 0.17
Мадсен Николас 2 (2) 0.17
Йоу Гриффин 1 0.08
Йорданов Эдиссон 1 0.08
Tuur Rommens 1 0.08
Lucas Van Eenoo 0 0
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Томас ван ден Кейбус 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильссон Хокан 6 (3) 0.5
Эккерт Айенса Деннис 6 (3) 0.5
Эль-Амин Амура Мохамед 6 0.5
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.17
Лапуссен Лоик 2 0.17
Сайкс Росс 2 0.17
Расмуссен Матиас 1 0.08
Кабангу Элтон 1 0.08
Бёрджесс Кристиан 1 0.08
Кастро-Монтес Алессио 1 0.08
Терхо Каспер 1 0.08
Амани Жан 0 0
Родригес Кевин II 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 3 0
Йорданов Эдиссон 3 0
Mathias Fixelles 2 0
Мадсен Николас 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Тагир Равиль 1 0
Байрам Эмин 1 0
Бос Джордан 1 0
Tuur Rommens 1 0
Стассин Лукас 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 4 0
Нильссон Хокан 3 0
Макаллистер Кевин 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Расмуссен Матиас 2 0
Амани Жан 2 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Матида Коки 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0
Лейсен Федде 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0

Результаты матчей

Вестерло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Унион Сент-Жиллуаз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
0
Вестерло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
16
Вестерло
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Унион Сент-Жиллуаз
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

6
13
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
17%
2
15%
1-15
3
50%
1
8%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
3
43%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
3
43%
76-90

Забито

8
16
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
5
63%
4
25%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

14
29
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
1
7%
3
10%
1-15
4
29%
5
17%
16-30
1
7%
8
28%
31-45
1
7%
3
10%
46-60
1
7%
3
10%
61-75
6
43%
7
24%
76-90

Пропущено

22
14
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
14%
1
7%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
5
23%
5
36%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
3
14%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0
Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4
Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0

Результаты матчей

Вестерло
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
9
3
1
11
2.5
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 9 1 2 29 - 14 28
2.
Андерлехт
 12 7 3 2 23 - 14 24
3.
Гент
 3:0 12 6 5 1 19 - 12 23
4.
Серкль Брюгге
 12 7 0 5 16 - 11 21
5.
Брюгге
 12 5 4 3 25 - 13 19
6.
Генк
 11 4 6 1 20 - 10 18
7.
Антверпен
 12 4 5 3 20 - 10 17
8.
Стандард
 0:3 12 4 4 4 13 - 14 16
9.
Сент-Трейден
 12 4 4 4 13 - 19 16
10.
Эйпен
 12 4 1 7 16 - 26 13
11.
Спортинг Шарлеруа
 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
РВДМ 47
 12 3 4 5 13 - 23 13
13.
АХ Лёвен
 12 3 3 6 19 - 24 12
14.
Мехелен
 12 3 2 7 11 - 18 11
15.
Кортрейк
 11 2 2 7 9 - 22 8
16.
Вестерло
 12 1 4 7 13 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Гент
 3:0 6 4 2 0 13 - 7 14
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
4.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 9 - 6 12
5.
Брюгге
 6 3 3 0 16 - 7 12
6.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 3 0 9 - 6 12
7.
Антверпен
 5 3 2 0 11 - 1 11
8.
Сент-Трейден
 6 3 0 3 5 - 8 9
9.
АХ Лёвен
 6 2 2 2 11 - 6 8
10.
Стандард
 0:3 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Кортрейк
 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
РВДМ 47
 6 2 2 2 7 - 10 8
13.
Мехелен
 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Эйпен
 6 2 1 3 9 - 14 7
15.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
16.
Вестерло
 6 1 0 5 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
4.
Гент
 3:0 6 2 3 1 6 - 5 9
5.
Андерлехт
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Стандард
 0:3 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Брюгге
 6 2 1 3 9 - 6 7
8.
Сент-Трейден
 6 1 4 1 8 - 11 7
9.
Эйпен
 6 2 0 4 7 - 12 6
10.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
11.
РВДМ 47
 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Мехелен
 6 1 1 4 5 - 13 4
13.
АХ Лёвен
 6 1 1 4 8 - 18 4
14.
Вестерло
 6 0 4 2 8 - 10 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 6 0 1 5 4 - 13 1
16.
Кортрейк
 5 0 0 5 2 - 14 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Сент-Трейден Койта Абубакари 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Андерлехт Дольберг Каспер 7
Андерлехт Дрейер Андерс 6 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Генк Баа Кристофер 2 2
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Г О О О О Л - Лапуссен Лоик бьет в цель!
    • 11'
      Йоу Гриффин сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Даци Эрдон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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