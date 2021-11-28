  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эспаньол
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Реал Сосьедад
0' 31'
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
9
Пуадо
Хавьер
25
Эррера
Янгель
20
Баре
Кейди
10
Дардер
Серхи
23
Эмбарба
Адриан
11
Рауль
де
Томас
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
7
Порту
Кристиан
3
Субименди
Мартин
16
Гевара
Андер
11
Янузай
Аднан
23
Сорлот
Александр
10
Оярсабаль
Микель
Эспаньол
4-4-2
Реал Сосьедад
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Эспаньол
Реал Сосьедад

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

21 матч

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
КК
2:0
ЛЛ
1:3
П
2:0
П
3:2
П
2:1
П
1:1
П
1:2
П
1:1
П
0:5
П
2:3
П
1:0
П
2:0
П
2:1
П
1:2
П
2:2
П
0:1
П
2:2
П
0:0
П
4:1
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 7 (2) 0.47
Видаль Алеш 2 0.13
Педроса Адриа 1 0.07
Кабрера Леандро 1 0.07
Серхи Гомес 1 0.07
Ману Морланес 1 0.07
Рибаудо Нико 1 0.07
Дардер Серхи 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 6 (2) 0.4
Ариц Элустондо 3 0.2
Исак Александр 3 (1) 0.2
Мерино Микель 2 0.13
Лобете Хулен 2 0.13
Барренечеа Андер 1 0.07
Сорлот Александр 1 0.07
Янузай Аднан 1 (1) 0.07
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Порту Кристиан 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 2 1
Кабрера Леандро 3 0
Баре Кейди 3 0
Педроса Адриа 3 0
Хиль Оскар II 3 0
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Ману Морланес 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Дардер Серхи 1 0
Видаль Алеш 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Эррера Янгель 1 0
Пуадо Хавьер 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Айхен 3 1
Ариц Элустондо 2 1
Горосабел Андони 3 0
Мерино Микель 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Янузай Аднан 2 0
Рико Диего 2 0
Порту Кристиан 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Субименди Мартин 2 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Пропущено

4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90

Забито

14
19
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
0
0%
1
5%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
5
36%
1
5%
31-45
4
29%
5
26%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
1
7%
8
42%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1
Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 Алькоркон - Эспаньол 1:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1
Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 3 1 32 - 14 30
2. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 15 8 6 1 19 - 10 30
3. Севилья Заявка 13 8 4 1 23 - 9 28
4. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
5. Атлетико М Заявка 13 7 5 1 22 - 13 26
6. Райо Вальекано Заявка 15 7 3 5 23 - 16 24
7. Барселона Заявка 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Атлетик Б Заявка 14 4 8 2 13 - 10 20
9. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
10. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
11. Эспаньол 0:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
12. Вильярреал Заявка 14 3 7 4 16 - 16 16
13. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
14. Мальорка Заявка 15 3 7 5 14 - 22 16
15. Алавес Заявка 14 4 2 8 11 - 19 14
16. Гранада Заявка 14 2 6 6 14 - 22 12
17. Кадис Заявка 14 2 6 6 12 - 23 12
18. Эльче Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 15 0 7 8 13 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
6. Эспаньол 0:0 Заявка 8 4 3 1 9 - 4 15
7. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
8. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
9. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
3. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
6. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
9. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
10. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
13. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
17. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол 0:0 Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Эспаньол 12.7% (17)
X 35.8% (48)
Реал Сосьедад 51.5% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Реал Сосьедад
3.19
3.28
2.65
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Эспаньол 0:0 Реал Сосьедад онлайн


Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Эспаньол
12.7% (17)
Ничья
35.8% (48)
Реал Сосьедад
51.5% (69)
Тотал 2.5
Больше
46.92% (61)
Меньше
53.08% (69)
Обе команды забьют
Да
79.23% (103)
Нет
20.77% (27)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
38.8% (52)
1:1 Ничья
32.1% (43)
0:1 Реал Сосьедад
9% (12)
1:0 Эспаньол
5.2% (7)
2:1 Эспаньол
3.7% (5)
2:0 Эспаньол
3% (4)
0:2 Реал Сосьедад
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 