Первый тайм

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Педроса Адриа не смог попасть в створ ударом издали

27' Субельдия Игор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Эмбарба Адриан из команды Эспаньол пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке

23' Гевара Андер из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

19' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Пуадо Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Плохо сыграл Эмбарба Адриан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Эспаньол выполняет удар от ворот.

13' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Эспаньол выполняет удар от ворот.

12' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

9' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола