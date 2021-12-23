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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Спарта Роттердам
1:1
Конец матча

Стадион:
Ваалвейк
0'
8' Желтая карточка
Бюттнер Александер
0:1
27' Гол
Одгор Йенс
34' Желтая карточка
Вриндс Барт
1:1
39' Гол
Ван Крой Вито
41' Желтая карточка
Оассар Адиль
90' Желтая карточка
Анита Вурнон
90'+5

Ход матча

8'
 
Бюттнер Александер
27'
0:1
Одгор Йенс
34'
Вриндс Барт
 
39'
Ван Крой Вито
(Оассар Адиль)
1:1
41'
Оассар Адиль
 
64'
Mo Osman3
Сметс Бриан
 
73'
Тай Леннарт
Энгельс Марио
 
73'
Эмега Эмануэль
Ван Крой Вито
 
74'
 
Штоккерс Финн
Крамер Михил
74'
 
Гаари Жюрьен
Бакари Саид
74'
 
Ваутерс Луук
Бюттнер Александер
78'
Хейлен Майкл
Оассар Адиль
 
82'
 
Кёйперс Рой
Бель-Хассани Иллиас
82'
 
Азхиль Айман
Мёлдер Ханс
90'
 
Анита Вурнон

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

1
Окойе
Мадука
2
Масурас
Яннис
3
Вриндс
Барт
4
Бёгелсдейк
Том
6
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
7
Мейнанс
Свен
8
Абелс
Дирк
10
Сметс
Бриан
11
Ван
Крой
Вито
9
Энгельс
Марио
1
Вассен
Этьенн
22
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
4
Адевойе
Шоун
28
Бюттнер
Александер
11
Бель-Хассани
Иллиас
6
Анита
Вурнон
12
Мёлдер
Ханс
7
Одгор
Йенс
29
Крамер
Михил
Спарта Роттердам
5-3-2
Ваалвейк
5-3-2

История личных встреч

Спарта Роттердам
Ваалвейк

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:0
Э
2:0
Э
0:2
ТМС
1:1
Э
0:1
Э
4:0
ПД
2:1
ПД
0:1
К
1:0
ПД
5:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ТМС
2:0
ПД
1:1
Э
4:1
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 3 0.17
Вриндс Барт 3 0.17
Сметс Бриан 2 0.11
Тай Леннарт 2 0.11
Ван Крой Вито 2 0.11
Эмега Эмануэль 2 0.11
Оассар Адиль 1 0.06
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 7 0.39
Крамер Михил 5 0.28
Бюттнер Александер 2 (1) 0.11
Ван дер Венне Рихард 1 0.06
Анита Вурнон 1 0.06
Бакари Саид 1 0.06
Мёленстен Мелле 1 0.06
Кёйперс Рой 1 0.06
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Штоккерс Финн 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абелс Дирк 6 0
Оассар Адиль 5 0
Сметс Бриан 3 0
Ван Крой Вито 3 0
Окойе Мадука 3 0
Пинту Мика 1 1
Бёгелсдейк Том 2 0
Вриндс Барт 2 0
Мейерс Арон 0 1
Энгельс Марио 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 5 0
Тоуба Ахмед 5 0
Бюттнер Александер 3 0
Адевойе Шоун 1 1
Ван дер Венне Рихард 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Одгор Йенс 2 0
Гаари Жюрьен 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Анита Вурнон 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Joseph Oosting 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
4
44%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
7%
4
29%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
1
7%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
50%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
3
23%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
15%
6
38%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
4
31%
1
6%
76-90

Забито

15
19
10 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
1
7%
2
11%
1-15
5
33%
4
21%
16-30
4
27%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
20%
5
26%
76-90

Пропущено

27
30
12 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 15
4
15%
6
20%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
4
15%
6
20%
31-45
3
11%
9
30%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
8
30%
30%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1
Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1
ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 18 14 1 3 46 - 24 43
2. Аякс 18 13 3 2 56 - 4 42
3. Фейеноорд 18 12 3 3 42 - 17 39
4. Витесс 18 10 3 5 25 - 25 33
5. Твенте 18 9 5 4 28 - 22 32
6. АЗ Алкмаар 18 10 2 6 35 - 23 32
7. Утрехт 18 8 5 5 33 - 23 29
8. Камбюр 18 9 1 8 32 - 39 28
9. Херенвен 18 7 4 7 20 - 25 25
10. НЕК Неймеген 18 7 4 7 24 - 26 25
11. Гоу Эхед Иглс 18 6 3 9 19 - 29 21
12. Гронинген 18 4 7 7 20 - 27 19
13. Хераклес 18 5 3 10 21 - 26 18
14. Виллем II 18 5 3 10 18 - 36 18
15. Ваалвейк 18 3 7 8 19 - 30 16
16. Спарта Роттердам 18 2 7 9 15 - 27 13
17. Фортуна Ситтард 18 3 4 11 19 - 46 13
18. ПЕК Зволле 18 1 3 14 9 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 9 8 0 1 27 - 12 24
2. Фейеноорд 9 7 1 1 24 - 9 22
3. АЗ Алкмаар 9 7 1 1 24 - 10 22
4. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
5. Утрехт 9 6 3 0 23 - 7 21
6. Хераклес 10 5 2 3 15 - 12 17
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Витесс 9 4 2 3 10 - 13 14
9. Камбюр 9 4 0 5 17 - 20 12
10. Гоу Эхед Иглс 9 4 0 5 13 - 13 12
11. Херенвен 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Виллем II 9 3 1 5 7 - 15 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Спарта Роттердам 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
18. ПЕК Зволле 9 1 2 6 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 2 0 18 - 1 20
2. ПСВ 9 6 1 2 19 - 12 19
3. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
4. Фейеноорд 9 5 2 2 18 - 8 17
5. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
6. Твенте 10 5 2 3 18 - 16 17
7. Камбюр 9 5 1 3 15 - 19 16
8. Херенвен 8 4 2 2 9 - 8 14
9. Гронинген 10 3 1 6 13 - 21 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 9 2 3 4 6 - 16 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 9 2 2 5 11 - 21 8
14. Ваалвейк 9 0 6 3 11 - 14 6
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. ПЕК Зволле 9 0 1 8 5 - 21 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Спарта Роттердам 1:1 Ваалвейк онлайн


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