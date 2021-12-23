Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Спарта
8' Желтая карточкаБюттнер Александер
0:1
27' ГолОдгор Йенс
34' Желтая карточкаВриндс Барт
1:1
39' ГолВан Крой Вито
41' Желтая карточкаОассар Адиль
90' Желтая карточкаАнита Вурнон
Ход матча
27'
0:1
34'
39'
1:1
41'
64'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
10
Сметс
Бриан
22
Бакари
Саид
12
Мёлдер
Ханс
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кореманс ТимВратарь
-
14 Хейлен МайклЗащитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
-
12 Жанс ЛоранЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Тай ЛеннартНападающий
-
30 Rijk Janse
-
16 Mo Osman3
-
21 Achraf Madi
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кёйперс РойПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Спарта Роттердам
Ваалвейк
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейнанс Свен
|3
|0.17
|Вриндс Барт
|3
|0.17
|Сметс Бриан
|2
|0.11
|Тай Леннарт
|2
|0.11
|Ван Крой Вито
|2
|0.11
|Эмега Эмануэль
|2
|0.11
|Оассар Адиль
|1
|0.06
|Пинту Мика
|0
|0
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одгор Йенс
|7
|0.39
|Крамер Михил
|5
|0.28
|Бюттнер Александер
|2 (1)
|0.11
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.06
|Анита Вурнон
|1
|0.06
|Бакари Саид
|1
|0.06
|Мёленстен Мелле
|1
|0.06
|Кёйперс Рой
|1
|0.06
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Штоккерс Финн
|0
|0
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абелс Дирк
|6
|0
|Оассар Адиль
|5
|0
|Сметс Бриан
|3
|0
|Ван Крой Вито
|3
|0
|Окойе Мадука
|3
|0
|Пинту Мика
|1
|1
|Бёгелсдейк Том
|2
|0
|Вриндс Барт
|2
|0
|Мейерс Арон
|0
|1
|Энгельс Марио
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|5
|0
|Тоуба Ахмед
|5
|0
|Бюттнер Александер
|3
|0
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Одгор Йенс
|2
|0
|Гаари Жюрьен
|2
|0
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Анита Вурнон
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
4
44%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
1
9%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
7%
4
29%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
1
7%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
50%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
3
23%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
15%
6
38%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
4
31%
1
6%
76-90
Забито
15
19
10 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
1
7%
2
11%
1-15
5
33%
4
21%
16-30
4
27%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
20%
5
26%
76-90
Пропущено
27
30
12 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 15
4
15%
6
20%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
4
15%
6
20%
31-45
3
11%
9
30%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
8
30%
30%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1
Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1
ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|18
|14
|1
|3
|46 - 24
|43
|2.
|Аякс
|18
|13
|3
|2
|56 - 4
|42
|3.
|Фейеноорд
|18
|12
|3
|3
|42 - 17
|39
|4.
|Витесс
|18
|10
|3
|5
|25 - 25
|33
|5.
|Твенте
|18
|9
|5
|4
|28 - 22
|32
|6.
|АЗ Алкмаар
|18
|10
|2
|6
|35 - 23
|32
|7.
|Утрехт
|18
|8
|5
|5
|33 - 23
|29
|8.
|Камбюр
|18
|9
|1
|8
|32 - 39
|28
|9.
|Херенвен
|18
|7
|4
|7
|20 - 25
|25
|10.
|НЕК Неймеген
|18
|7
|4
|7
|24 - 26
|25
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|18
|6
|3
|9
|19 - 29
|21
|12.
|Гронинген
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|13.
|Хераклес
|18
|5
|3
|10
|21 - 26
|18
|14.
|Виллем II
|18
|5
|3
|10
|18 - 36
|18
|15.
|Ваалвейк
|18
|3
|7
|8
|19 - 30
|16
|16.
|Спарта Роттердам
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|17.
|Фортуна Ситтард
|18
|3
|4
|11
|19 - 46
|13
|18.
|ПЕК Зволле
|18
|1
|3
|14
|9 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|9
|8
|0
|1
|27 - 12
|24
|2.
|Фейеноорд
|9
|7
|1
|1
|24 - 9
|22
|3.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|4.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|5.
|Утрехт
|9
|6
|3
|0
|23 - 7
|21
|6.
|Хераклес
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|7.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|8.
|Витесс
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|9.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|4
|0
|5
|13 - 13
|12
|11.
|Херенвен
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Виллем II
|9
|3
|1
|5
|7 - 15
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|16.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|ПСВ
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|3.
|Витесс
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|4.
|Фейеноорд
|9
|5
|2
|2
|18 - 8
|17
|5.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|6.
|Твенте
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|7.
|Камбюр
|9
|5
|1
|3
|15 - 19
|16
|8.
|Херенвен
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|9.
|Гронинген
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|2
|3
|4
|6 - 16
|9
|12.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Виллем II
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Ваалвейк
|9
|0
|6
|3
|11 - 14
|6
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|5 - 21
|1
|18.
|Хераклес
|8
|0
|1
|7
|6 - 14
|1