Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Roy Kuijpers. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Ваалвейк

47' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Энгельс Марио пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

45' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Хорошую попытку сделал Сметс Бриан . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Матч возобновлен

42' Одгор Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Оассар Адиль получил желтую карточку от судьи

41' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Спарта Роттердам будет все-таки засчитан.

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Ваалвейк

36' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Удар от ворот произведет Ваалвейк

31' Мейнанс Свен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Г О О О О Л - Одгор Йенс забивает ударом с правой ноги!

27' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Анита Вурнон из команды Ваалвейк направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

24' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

24' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

23' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

23' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Сметс Бриан пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

20' Игрок команды Ваалвейк совершает серьёзную ошибку в обороне

20' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Мейнанс Свен из команды Спарта Роттердам направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Пинту Мика выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Отличные скиллы показывает Анита Вурнон , обводя своих соперников

13' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

11' Удар от ворот произведет Ваалвейк

10' Мейнанс Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Сметс Бриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Бюттнер Александер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Плохо сыграл Окойе Мадука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

5' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Мёлдер Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Сметс Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Одгор Йенс пробил чуть мимо штанги!

2' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Энгельс Марио пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

1' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ваалвейк начинает с центра поля