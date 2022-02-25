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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 14237
Эльче
0'
1:0
37' Гол
Моралес Луис
55' Желтая карточка
Родригес Франсиско
59' Желтая карточка
Барраган Антонио
2:0
67' Гол
Де Фрутос Хорхе
69' Желтая карточка
Де Фрутос Хорхе
73' Красная карточка
Гумбау Херард
83' Желтая карточка
Роко Энсо
3:0
90' Гол
Мелеро Гонсало
90'+9
34
Карденас
Дани
20
Мирамон
Хорхе
4
Робер
Пьер
6
Дуарте
Оскар
7
Касерес
Мартин
2
Сон
18
Де
Фрутос
Хорхе
8
Пепелу
12
Малса
Микаэль
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
3
Роко
Энсо
6
Бигас
Педро
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
21
Маскарель
Омар
2
Гумбау
Херард
10
Милья
Пере
9
Бое
Лукас
7
Каррильо
Гидо
Леванте
5-4-1
Эльче
4-4-2

История личных встреч

Леванте
Эльче

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

17 матчей

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:1
ТМК
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ТМК
0:2
ТМК
0:2
С
2:1
С
0:1
П
0:0
П
1:0
ТМС
0:0
П
1:1
П
2:1
С
0:0
С
2:1
С
2:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 7 0.27
Рохер Марти 4 (1) 0.15
Де Фрутос Хорхе 3 0.12
Мелеро Гонсало 3 0.12
Барди Энис 3 (2) 0.12
Гомес Даниэль 2 0.08
Кампанья Хосе 2 0.08
Сольдадо Роберто 1 0.04
Мустафи Шкодран 1 0.04
Сон 1 0.04
Робер Пьер 1 0.04
Малса Микаэль 0 0
Кантеро Алехандро 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 7 0.27
Милья Пере 7 0.27
Фидель Чавес 3 (1) 0.12
Моренте Тете 2 0.08
Бенедетто Дарио 2 0.08
Лукас Перес 2 0.08
Мохика Хоан 1 0.04
Фернандес Хосан 1 0.04
Каррильо Гидо 1 0.04
Понсе Эсекель 1 0.04
Роко Энсо 1 0.04
Гумбау Херард 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 7 0
Сольдадо Роберто 5 1
Клерк Карлос 6 0
Рохер Марти 6 0
Малса Микаэль 5 0
Моралес Луис 5 0
Кампанья Хосе 3 1
Мирамон Хорхе 4 0
Мелеро Гонсало 4 0
Де Фрутос Хорхе 4 0
Сон 2 1
Робер Пьер 2 1
Везу Рубен 3 0
Барди Энис 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Касерес Мартин 2 0
Дуарте Оскар 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Карденас Дани 2 0
Alessio Lisci 0 1
Постиго Серхио 1 0
Гомес Даниэль 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Радоя Неманья 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 10 0
Роко Энсо 8 0
Гумбау Херард 5 1
Фидель Чавес 6 0
Гутьеррес Хосе 3 1
Родригес Франсиско 3 1
Диего Гонсалес VII 3 1
Маскарель Омар 4 0
Паласиос Элибельтон 4 0
Барраган Антонио 3 0
Марконе Иван 3 0
Касилья Кико 3 0
Мохика Хоан 3 0
Милья Пере 3 0
Моренте Тете 3 0
Пасторе Хавьер 2 0
Бигас Педро 2 0
Бое Лукас 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Бадия Эдгар 1 0
Фернандес Хосан 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
0
0%
3
23%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
6
46%
61-75
5
31%
1
8%
76-90

Пропущено

21
25
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
4
19%
2
8%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
4
19%
4
16%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
5
24%
5
20%
61-75
5
24%
8
32%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
25%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
4
33%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
1
8%
7
47%
76-90

Пропущено

30
12
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
7
23%
1
8%
1-15
2
7%
4
33%
16-30
4
13%
1
8%
31-45
4
13%
4
33%
46-60
5
17%
1
8%
61-75
8
27%
1
8%
76-90

Забито

28
28
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 8
3
11%
5
18%
1-15
3
11%
3
11%
16-30
6
21%
2
7%
31-45
8
29%
3
11%
46-60
2
7%
7
25%
61-75
6
21%
8
29%
76-90

Пропущено

51
37
22 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
11
22%
3
8%
1-15
3
6%
8
22%
16-30
8
16%
5
14%
31-45
6
12%
6
16%
46-60
10
20%
6
16%
61-75
13
25%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0
Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0
Эльче
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 25 17 6 2 51 - 20 57
2. Севилья Заявка 25 14 9 2 37 - 17 51
3. Бетис Заявка 25 14 4 7 47 - 30 46
4. Атлетико М Заявка 25 12 6 7 45 - 34 42
5. Барселона Заявка 24 11 9 4 42 - 28 42
6. Вильярреал Заявка 25 10 9 6 42 - 24 39
7. Реал Сосьедад Заявка 24 10 8 6 24 - 25 38
8. Атлетик Б Заявка 25 9 10 6 29 - 21 37
9. Сельта Заявка 25 8 8 9 29 - 26 32
10. Осасуна Заявка 25 8 8 9 25 - 30 32
11. Райо Вальекано Заявка 24 9 4 11 28 - 29 31
12. Валенсия Заявка 25 7 9 9 37 - 42 30
13. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
14. Эспаньол Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
15. Мальорка Заявка 24 6 8 10 23 - 38 26
16. Хетафе Заявка 25 6 8 11 24 - 28 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 25 5 5 15 19 - 42 20
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
2. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
7. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
8. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
9. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
10. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
14. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
15. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
16. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
19. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
8. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
9. Реал Сосьедад Заявка 12 4 4 4 15 - 19 16
10. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
11. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
18. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
19. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
20. Алавес Заявка 12 1 2 9 9 - 27 5
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Леванте 56.9% (74)
X 34.6% (45)
Эльче 8.5% (11)
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Где смотреть матч Леванте 3:0 Эльче онлайн


Прогнозы на матч Леванте 3:0 Эльче

Исход игры
Леванте
56.9% (74)
Ничья
34.6% (45)
Эльче
8.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
32.54% (41)
Меньше
67.46% (85)
Обе команды забьют
Да
62.7% (79)
Нет
37.3% (47)
Популярный счёт
1:0 Леванте
30% (39)
1:1 Ничья
29.2% (38)
2:1 Леванте
23.8% (31)
1:2 Эльче
4.6% (6)
0:0 Ничья
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:1 Эльче
2.3% (3)
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