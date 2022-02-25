Второй тайм

99' Леванте заслуженно побеждает в отличном матче

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Опасность предотвращена - Сон из команды Леванте вступил в отбор удачно

97' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

96' Леванте выполняет удар от ворот.

93' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

92' Дэниел Карденас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Мохика Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Сон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

92' ШТАНГА! Пробил головой Каррильо Гидо прямо в каркас ворот!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

88' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Мирамон Хорхе получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Мирамон Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Рефери не любит споров - именно за это Роко Энсо сейчас получил желтую

82' Леванте выполняет удар от ворот.

78' Леванте выполняет удар от ворот.

77' Удар от ворот произведет Эльче

77' Мелеро Гонсало оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Хороший удар издали нанес Барди Энис , но отличный сейв сделал Эдгар Бадия. Угловой.

76' Матч возобновлен

74' Пепелу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' УДАЛЕНИЕ! - Гумбау Херард увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

73' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Эльче выполняет удар от ворот.

72' Рохер Марти из команды Леванте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

71' Леванте выполняет удар от ворот.

71' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

69' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Г О О О О Л - Де Фрутос Хорхе забивает с левой ноги!

67' Эдгар Бадия не дал случится голу! Де Фрутос Хорхе должен был забивать, но Эдгар Бадия сделал отличный сейв

67' Пепелу из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

66' Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Леванте

64' Матч возобновлен

61' Дэниел Карденас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' ШАНС! Милья Пере нанес удар с лета, но не попал по воротам!

61' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Барраган Антонио получил желтую карточку от судьи

59' Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Леванте выполняет удар от ворот.

58' Штрафной исполнил Гумбау Херард , после его удара Дэниел Карденас сделал классный сейв. Угловой

57' Сон задерживает мяч рукой

57' Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Рефери не любит споров - именно за это Francisco Rodriguez сейчас получил желтую

55' Сон нанес удар, но тот был заблокирован.

54' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Хорошую попытку сделал Бое Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Игрок Рохер Марти из команды Леванте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

49' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Мохика Хоан из команды Эльче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Сегодняшная посещаемость составляет 14237 болельщиков

46' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота