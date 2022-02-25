Испания: Ла Лига 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 14237
1:0
37' ГолМоралес Луис
55' Желтая карточкаРодригес Франсиско
59' Желтая карточкаБарраган Антонио
2:0
67' ГолДе Фрутос Хорхе
69' Желтая карточкаДе Фрутос Хорхе
73' Красная карточкаГумбау Херард
83' Желтая карточкаРоко Энсо
3:0
90' ГолМелеро Гонсало
Ход матча
37'
1:0
59'
67'
2:0
69'
73'
83'
90'
3:0
Владение мячом
2
Сон
8
Пепелу
11
Моралес
Луис
13
Бадия
Эдгар
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
10
Милья
Пере
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 СонЗащитник
- Полузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Коке ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Пубиль Марк
-
36 Леал Роберту
-
Главный тренер: Лиски Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Андреу ЛлуисВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Защитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
24 Перес КикеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Леванте
Эльче
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
17 матчей
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|7
|0.27
|Рохер Марти
|4 (1)
|0.15
|Де Фрутос Хорхе
|3
|0.12
|Мелеро Гонсало
|3
|0.12
|Барди Энис
|3 (2)
|0.12
|Гомес Даниэль
|2
|0.08
|Кампанья Хосе
|2
|0.08
|Сольдадо Роберто
|1
|0.04
|Мустафи Шкодран
|1
|0.04
|Сон
|1
|0.04
|Робер Пьер
|1
|0.04
|Малса Микаэль
|0
|0
|Кантеро Алехандро
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|7
|0.27
|Милья Пере
|7
|0.27
|Фидель Чавес
|3 (1)
|0.12
|Моренте Тете
|2
|0.08
|Бенедетто Дарио
|2
|0.08
|Лукас Перес
|2
|0.08
|Мохика Хоан
|1
|0.04
|Фернандес Хосан
|1
|0.04
|Каррильо Гидо
|1
|0.04
|Понсе Эсекель
|1
|0.04
|Роко Энсо
|1
|0.04
|Гумбау Херард
|0
|0
Карточки
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|7
|0
|Сольдадо Роберто
|5
|1
|Клерк Карлос
|6
|0
|Рохер Марти
|6
|0
|Малса Микаэль
|5
|0
|Моралес Луис
|5
|0
|Кампанья Хосе
|3
|1
|Мирамон Хорхе
|4
|0
|Мелеро Гонсало
|4
|0
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0
|Сон
|2
|1
|Робер Пьер
|2
|1
|Везу Рубен
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Айтор Фернандес
|1
|1
|Касерес Мартин
|2
|0
|Дуарте Оскар
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Карденас Дани
|2
|0
|Alessio Lisci
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Гомес Даниэль
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Радоя Неманья
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|10
|0
|Роко Энсо
|8
|0
|Гумбау Херард
|5
|1
|Фидель Чавес
|6
|0
|Гутьеррес Хосе
|3
|1
|Родригес Франсиско
|3
|1
|Диего Гонсалес VII
|3
|1
|Маскарель Омар
|4
|0
|Паласиос Элибельтон
|4
|0
|Барраган Антонио
|3
|0
|Марконе Иван
|3
|0
|Касилья Кико
|3
|0
|Мохика Хоан
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Пасторе Хавьер
|2
|0
|Бигас Педро
|2
|0
|Бое Лукас
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Бадия Эдгар
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
0
0%
3
23%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
6
46%
61-75
5
31%
1
8%
76-90
Пропущено
21
25
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
4
19%
2
8%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
4
19%
4
16%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
5
24%
5
20%
61-75
5
24%
8
32%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
25%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
4
33%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
1
8%
7
47%
76-90
Пропущено
30
12
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
7
23%
1
8%
1-15
2
7%
4
33%
16-30
4
13%
1
8%
31-45
4
13%
4
33%
46-60
5
17%
1
8%
61-75
8
27%
1
8%
76-90
Забито
28
28
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 8
3
11%
5
18%
1-15
3
11%
3
11%
16-30
6
21%
2
7%
31-45
8
29%
3
11%
46-60
2
7%
7
25%
61-75
6
21%
8
29%
76-90
Пропущено
51
37
22 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
11
22%
3
8%
1-15
3
6%
8
22%
16-30
8
16%
5
14%
31-45
6
12%
6
16%
46-60
10
20%
6
16%
61-75
13
25%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0
Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0
Эльче
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|51 - 20
|57
|2.
|Севилья
|Заявка
|25
|14
|9
|2
|37 - 17
|51
|3.
|Бетис
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|47 - 30
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|45 - 34
|42
|5.
|Барселона
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|42 - 28
|42
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|42 - 24
|39
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|24 - 25
|38
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|29 - 21
|37
|9.
|Сельта
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|29 - 26
|32
|10.
|Осасуна
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|25 - 30
|32
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|28 - 29
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|37 - 42
|30
|13.
|Эльче
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 37
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|15.
|Мальорка
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 38
|26
|16.
|Хетафе
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 28
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 40
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|19 - 42
|20
|19.
|Кадис
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|21 - 39
|20
|20.
|Леванте
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|28 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|7.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|9 - 6
|22
|10.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|13.
|Мальорка
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 17
|18
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|16.
|Гранада
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|18.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|19.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|10 - 8
|17
|8.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 19
|16
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|12.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
|20.
|Алавес
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 27
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Леванте 3:0 Эльче
Исход игры
Леванте
56.9% (74)
Ничья
34.6% (45)
Эльче
8.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
32.54% (41)
Меньше
67.46% (85)
Обе команды забьют
Да
62.7% (79)
Нет
37.3% (47)
Популярный счёт
1:0 Леванте
30% (39)
1:1 Ничья
29.2% (38)
2:1 Леванте
23.8% (31)
1:2 Эльче
4.6% (6)
0:0 Ничья
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:1 Эльче
2.3% (3)
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