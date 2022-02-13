Испания: Ла Лига 2021-2022
2:4
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 16103
0:1
14' ГолФекир Набиль
22' Желтая карточкаПесселья Херман
0:2
29' ГолГонсалес Эдгар
0:3
42' ГолКарвалью Вилльям
1:3
43' ГолГомес Даниэль
2:3
47' ГолГомес Даниэль
48' Желтая карточкаКасерес Мартин
2:4
49' ГолФекир Набиль
56' Желтая карточкаБельерин Эктор
74' Красная карточкаСольдадо Роберто
Ход матча
14'
0:1
22'
29'
0:2
40'
42'
43'
1:3
47'
2:3
48'
49'
2:4
56'
73'
74'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 11
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
14
Везу
Рубен
2
Сон
11
Моралес
Луис
13
Силва
Руи
15
Морено
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 СонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
23 Коке ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Marc Pubill
-
Главный тренер: Alessio Lisci
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Леванте
Бетис
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
21 матч
42.9%
9.5%
47.6%
9 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|6
|0.26
|Рохер Марти
|3 (1)
|0.13
|Барди Энис
|3 (2)
|0.13
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.09
|Гомес Даниэль
|2
|0.09
|Кампанья Хосе
|2
|0.09
|Мелеро Гонсало
|1
|0.04
|Сольдадо Роберто
|1
|0.04
|Мустафи Шкодран
|1
|0.04
|Сон
|1
|0.04
|Робер Пьер
|1
|0.04
|Малса Микаэль
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|13
|0.54
|Виллиан Жозе
|7 (2)
|0.29
|Иглесиас Борха
|7 (2)
|0.29
|Фекир Набиль
|6
|0.25
|Каналес Серхио
|3
|0.13
|Морено Алекс
|3
|0.13
|Карвалью Вилльям
|1
|0.04
|Гидо Родригес
|1
|0.04
|Гонсалес Эдгар
|1
|0.04
|Родри Родриго
|1
|0.04
|Песселья Херман
|1
|0.04
|Эрмосо Кике
|1
|0.04
|Тельо Кристиан
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
Карточки
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сольдадо Роберто
|5
|1
|Клерк Карлос
|6
|0
|Пепелу
|6
|0
|Рохер Марти
|5
|0
|Малса Микаэль
|5
|0
|Моралес Луис
|5
|0
|Кампанья Хосе
|3
|1
|Робер Пьер
|2
|1
|Везу Рубен
|3
|0
|Мирамон Хорхе
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Айтор Фернандес
|1
|1
|Сон
|1
|1
|Дуарте Оскар
|2
|0
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Alessio Lisci
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Касерес Мартин
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Радоя Неманья
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Карденас Дани
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|6
|1
|Фекир Набиль
|7
|0
|Гонсалес Эдгар
|6
|0
|Песселья Херман
|3
|1
|Каналес Серхио
|4
|0
|Хуанми Мигель
|4
|0
|Морено Алекс
|2
|1
|Гуардадо Андрес
|3
|0
|Карвалью Вилльям
|3
|0
|Иглесиас Борха
|3
|0
|Бельерин Эктор
|1
|1
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Миранда Хуан
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Виктор Руис
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Тельо Кристиан
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
23
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
0
0%
3
13%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
3
23%
5
22%
31-45
4
31%
4
17%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
4
31%
6
26%
76-90
Пропущено
21
14
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
19%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
5
24%
4
29%
61-75
5
24%
2
14%
76-90
Забито
10
24
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
3
30%
4
17%
1-15
1
10%
5
21%
16-30
2
20%
3
13%
31-45
3
30%
4
17%
46-60
1
10%
5
21%
61-75
0
0%
3
13%
76-90
Пропущено
29
13
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
7
24%
2
15%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
4
14%
5
38%
31-45
4
14%
1
8%
46-60
4
14%
2
15%
61-75
8
28%
2
15%
76-90
Забито
23
47
11 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 12
11 Не забивали 4
3
13%
7
15%
1-15
3
13%
9
19%
16-30
5
22%
8
17%
31-45
7
30%
8
17%
46-60
1
4%
6
13%
61-75
4
17%
9
19%
76-90
Пропущено
50
27
22 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
11
22%
4
15%
1-15
3
6%
3
11%
16-30
8
16%
8
30%
30%
31-45
6
12%
2
7%
46-60
9
18%
6
22%
61-75
13
26%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0
Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1
Бетис
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4
Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|48 - 20
|54
|2.
|Севилья
|Заявка
|24
|14
|8
|2
|36 - 16
|50
|3.
|Бетис
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|45 - 29
|43
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 33
|39
|5.
|Барселона
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|36 - 25
|38
|6.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|23
|10
|8
|5
|23 - 21
|38
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 23
|36
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|23 - 18
|34
|9.
|Осасуна
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|25 - 27
|32
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|28 - 25
|31
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 27
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|36 - 38
|30
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 32
|27
|14.
|Эльче
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 33
|26
|15.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|23 - 27
|25
|16.
|Гранада
|0:1 Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 35
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|19 - 34
|23
|18.
|Алавес
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|19 - 39
|20
|19.
|Кадис
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|20 - 38
|19
|20.
|Леванте
|Заявка
|23
|1
|8
|14
|23 - 50
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 8
|28
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 11
|24
|6.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|7.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|8 - 6
|22
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|9.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|14.
|Гранада
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|17.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|18.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 21
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|6.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|7.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 10
|11
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|14.
|Гранада
|0:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 18
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 19
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 16
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Леванте 2:4 Бетис
Исход игры
Леванте
11% (14)
Ничья
17.3% (22)
Бетис
71.7% (91)
Тотал 2.5
Больше
55.12% (70)
Меньше
44.88% (57)
Обе команды забьют
Да
65.35% (83)
Нет
34.65% (44)
Популярный счёт
1:2 Бетис
39.4% (50)
0:1 Бетис
16.5% (21)
1:1 Ничья
12.6% (16)
1:3 Бетис
7.1% (9)
0:2 Бетис
6.3% (8)
1:0 Леванте
6.3% (8)
2:1 Леванте
3.9% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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