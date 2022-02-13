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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
2:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 16103
Бетис
0'
0:1
14' Гол
Фекир Набиль
22' Желтая карточка
Песселья Херман
0:2
29' Гол
Гонсалес Эдгар
0:3
42' Гол
Карвалью Вилльям
1:3
43' Гол
Гомес Даниэль
2:3
47' Гол
Гомес Даниэль
48' Желтая карточка
Касерес Мартин
2:4
49' Гол
Фекир Набиль
56' Желтая карточка
Бельерин Эктор
74' Красная карточка
Сольдадо Роберто
90'+4

Ход матча

14'
0:1
Фекир Набиль
(Карвалью Вилльям)
22'
 
Песселья Херман
29'
0:2
Гонсалес Эдгар
40'
Робер Пьер
Везу Рубен
 
42'
0:3
Карвалью Вилльям
(Тельо Кристиан)
43'
Гомес Даниэль
(Де Фрутос Хорхе)
1:3
47'
Гомес Даниэль
2:3
48'
Касерес Мартин
 
49'
2:4
Фекир Набиль
56'
 
Бельерин Эктор
66'
 
Виллиан Жозе
Иглесиас Борха
66'
 
Лаинес Диего
Тельо Кристиан
66'
 
Гуардадо Андрес
Родри Родриго
66'
Барди Энис
Гомес Даниэль
 
66'
Сольдадо Роберто
Касерес Мартин
 
73'
Пепелу
Мелеро Гонсало
 
73'
Marc Pubill
Мирамон Хорхе
 
74'
Сольдадо Роберто
 
80'
 
Руибаль Айтор
Карвалью Вилльям

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 11
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 127
Леванте 11% (14)
X 17.3% (22)
Бетис 71.7% (91)
Все прогнозы
Новости
34
Карденас
Дани
14
Везу
Рубен
6
Дуарте
Оскар
7
Касерес
Мартин
20
Мирамон
Хорхе
12
Малса
Микаэль
22
Мелеро
Гонсало
2
Сон
18
Де
Фрутос
Хорхе
11
Моралес
Луис
21
Гомес
Даниэль
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
16
Песселья
Херман
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
3
Гонсалес
Эдгар
14
Карвалью
Вилльям
28
Родри
Родриго
8
Фекир
Набиль
11
Тельо
Кристиан
9
Иглесиас
Борха
Леванте
3-4-2-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Леванте
Бетис

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

21 матч

42.9%
9.5%
47.6%
9 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
4:3
ЛЛ
4:2
ЛЛ
3:1
П
4:0
П
0:3
П
0:2
П
4:0
П
1:0
П
0:1
П
1:3
П
0:0
П
1:1
П
2:0
П
3:1
П
0:1
С
4:0
С
1:0
ПД
0:1
ПД
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 6 0.26
Рохер Марти 3 (1) 0.13
Барди Энис 3 (2) 0.13
Де Фрутос Хорхе 2 0.09
Гомес Даниэль 2 0.09
Кампанья Хосе 2 0.09
Мелеро Гонсало 1 0.04
Сольдадо Роберто 1 0.04
Мустафи Шкодран 1 0.04
Сон 1 0.04
Робер Пьер 1 0.04
Малса Микаэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 13 0.54
Виллиан Жозе 7 (2) 0.29
Иглесиас Борха 7 (2) 0.29
Фекир Набиль 6 0.25
Каналес Серхио 3 0.13
Морено Алекс 3 0.13
Карвалью Вилльям 1 0.04
Гидо Родригес 1 0.04
Гонсалес Эдгар 1 0.04
Родри Родриго 1 0.04
Песселья Херман 1 0.04
Эрмосо Кике 1 0.04
Тельо Кристиан 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сольдадо Роберто 5 1
Клерк Карлос 6 0
Пепелу 6 0
Рохер Марти 5 0
Малса Микаэль 5 0
Моралес Луис 5 0
Кампанья Хосе 3 1
Робер Пьер 2 1
Везу Рубен 3 0
Мирамон Хорхе 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Барди Энис 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Сон 1 1
Дуарте Оскар 2 0
Де Фрутос Хорхе 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Alessio Lisci 0 1
Постиго Серхио 1 0
Касерес Мартин 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Радоя Неманья 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Карденас Дани 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 6 1
Фекир Набиль 7 0
Гонсалес Эдгар 6 0
Песселья Херман 3 1
Каналес Серхио 4 0
Хуанми Мигель 4 0
Морено Алекс 2 1
Гуардадо Андрес 3 0
Карвалью Вилльям 3 0
Иглесиас Борха 3 0
Бельерин Эктор 1 1
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Виктор Руис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Акуоку Поль 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
23
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
0
0%
3
13%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
3
23%
5
22%
31-45
4
31%
4
17%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
4
31%
6
26%
76-90

Пропущено

21
14
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
19%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
5
24%
4
29%
61-75
5
24%
2
14%
76-90

Забито

10
24
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
3
30%
4
17%
1-15
1
10%
5
21%
16-30
2
20%
3
13%
31-45
3
30%
4
17%
46-60
1
10%
5
21%
61-75
0
0%
3
13%
76-90

Пропущено

29
13
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
7
24%
2
15%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
4
14%
5
38%
31-45
4
14%
1
8%
46-60
4
14%
2
15%
61-75
8
28%
2
15%
76-90

Забито

23
47
11 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 12
11 Не забивали 4
3
13%
7
15%
1-15
3
13%
9
19%
16-30
5
22%
8
17%
31-45
7
30%
8
17%
46-60
1
4%
6
13%
61-75
4
17%
9
19%
76-90

Пропущено

50
27
22 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
11
22%
4
15%
1-15
3
6%
3
11%
16-30
8
16%
8
30%
30%
31-45
6
12%
2
7%
46-60
9
18%
6
22%
61-75
13
26%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0
Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1
Бетис
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4
Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 16 6 2 48 - 20 54
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 24 13 4 7 45 - 29 43
4. Атлетико М Заявка 23 11 6 6 42 - 33 39
5. Барселона Заявка 22 10 8 4 36 - 25 38
6. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 23 10 8 5 23 - 21 38
7. Вильярреал Заявка 24 9 9 6 38 - 23 36
8. Атлетик Б Заявка 23 8 10 5 23 - 18 34
9. Осасуна Заявка 24 8 8 8 25 - 27 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 23 9 4 10 27 - 27 31
12. Валенсия Заявка 24 7 9 8 36 - 38 30
13. Эспаньол Заявка 23 7 6 10 27 - 32 27
14. Эльче Заявка 24 6 8 10 26 - 33 26
15. Хетафе Заявка 24 6 7 11 23 - 27 25
16. Гранада 0:1 Заявка 24 5 9 10 26 - 35 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Алавес Заявка 24 5 5 14 19 - 39 20
19. Кадис Заявка 24 3 10 11 20 - 38 19
20. Леванте Заявка 23 1 8 14 23 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
6. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
7. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 12 6 4 2 8 - 6 22
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
9. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
10. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
11. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
12. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
13. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
14. Гранада 0:1 Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
15. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
16. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 12 0 7 5 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
6. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
7. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
8. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада 0:1 Заявка 13 1 6 6 10 - 18 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 127
Леванте 11% (14)
X 17.3% (22)
Бетис 71.7% (91)
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Где смотреть матч Леванте 2:4 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Леванте 2:4 Бетис

Исход игры
Леванте
11% (14)
Ничья
17.3% (22)
Бетис
71.7% (91)
Тотал 2.5
Больше
55.12% (70)
Меньше
44.88% (57)
Обе команды забьют
Да
65.35% (83)
Нет
34.65% (44)
Популярный счёт
1:2 Бетис
39.4% (50)
0:1 Бетис
16.5% (21)
1:1 Ничья
12.6% (16)
1:3 Бетис
7.1% (9)
0:2 Бетис
6.3% (8)
1:0 Леванте
6.3% (8)
2:1 Леванте
3.9% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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