Хорошую попытку сделал Родри. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Бетис играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Удар от ворот произведет Бетис

44' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Г О О О О Л - Карвалью Вилльям забивает с правой ноги!

42' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Сон из команды Леванте делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

41' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Матч возобновлен

39' Везу Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Сон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

37' Моралес Луис из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

37' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Леванте

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Песселья Херман из команды Бетис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

35' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Леванте

32' Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удар от ворот произведет Бетис

31' Де Фрутос Хорхе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Плохо сыграл Бартра Марк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

31' Руй Силва не дал случится голу! Де Фрутос Хорхе должен был забивать, но Руй Силва сделал отличный сейв

30' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Г О О О О Л - Гонсалес Эдгар первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

29' ШАНС! Это должен был быть гол. Песселья Херман упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

26' Дэниел Карденас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Штрафной исполнил Моралес Луис , после его удара Руй Силва сделал классный сейв. Угловой

22' Песселья Херман - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

21' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Де Фрутос Хорхе пробует нанести удар издали, но Руй Силва держит все под контролем

18' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Бетис выполняет удар от ворот.

16' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

16' Родри из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

14' Г О О О О Л - Фекир Набиль наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

14' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Морено Алекс из команды Бетис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

12' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Силва Руи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Тельо Кристиан пробует нанести удар издали, но Дэниел Карденас держит все под контролем

11' Касерес Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Моралес Луис из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

8' Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Карвалью Вилльям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Бельерин Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Малса Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Леванте начинает с центра поля