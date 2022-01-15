Англия: Премьер-лига 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Молинью Зрители: 30057
1:0
37' ПенальтиХименес Рауль
43' Желтая карточкаПоденсе Даниэл
58' Желтая карточкаЛянко Войнович
2:0
59' ГолКоди Конор
62' Желтая карточкаХименес Рауль
2:1
84' ГолУорд-Праус Джеймс
86' Желтая карточкаУорд-Праус Джеймс
87' Желтая карточкаСалису Мохаммед
3:1
90' ГолТраоре Адама
Ход матча
37'
1:0
43'
58'
59'
2:0
62'
84'
87'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 10
-
2 Угловые 10
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
24
Гомес
Тоте
35
Беднарек
Ян
23
Телла
Нейтан
15
Перро
Ромен
18
Броя
Армандо
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
24 Гомес ТотеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Моуленд ЛуиВратарь
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
-
33 Джайлз РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Кандл ЛюкПолузащитник
-
77 Кэмпбелл ЧемПолузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
37 Траоре АдамаНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Перро РоменПолузащитник
- Нападающий
-
18 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Смолл ТьерриЗащитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
История личных встреч
Вулверхэмптон
Саутгемптон
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
13 матчей
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|4 (1)
|0.2
|Хи-Чан Хван
|4
|0.2
|Коди Конор
|2
|0.1
|Саисс Ромен
|2
|0.1
|Невеш Рубен
|1
|0.05
|Траоре Адама
|1
|0.05
|Моутинью Жоау
|1
|0.05
|Килман Макс
|1
|0.05
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Дендонкер Леандер
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|6 (3)
|0.29
|Броя Армандо
|5
|0.24
|Адамс Че
|4
|0.19
|Беднарек Ян
|3
|0.14
|Армстронг Адам
|2
|0.1
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0.1
|Ливраменто Валентино
|1
|0.05
|Редмонд Натан
|0
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Рауль
|5
|1
|Невеш Рубен
|6
|0
|Саисс Ромен
|3
|0
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Са Жозе
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|8
|1
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|1
|Беднарек Ян
|4
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
|Ральф Хазенхюттль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Пропущено
8
24
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
13%
4
17%
1-15
1
13%
2
8%
16-30
2
25%
3
13%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
1
13%
3
13%
61-75
3
38%
7
29%
29%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
13%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
4
50%
1
9%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Забито
16
23
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 6
1
6%
5
22%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
6
38%
2
9%
76-90
Пропущено
16
35
5 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
1
6%
5
14%
1-15
1
6%
5
14%
16-30
3
19%
5
14%
31-45
1
6%
8
23%
46-60
5
31%
4
11%
61-75
5
31%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4
Саутгемптон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3
Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|54 - 13
|56
|2.
|Челси
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|45 - 17
|43
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|52 - 18
|42
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|39 - 27
|37
|5.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 20
|33
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 29
|32
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|17 - 15
|31
|9.
|Брайтон
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|21 - 21
|28
|10.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|25 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|30 - 31
|24
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 30
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|27 - 32
|23
|15.
|Эвертон
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 34
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|21 - 37
|19
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|23 - 37
|14
|18.
|Норвич
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|10 - 45
|13
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 43
|12
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|8.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 9
|15
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|14.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|15.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 7
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 16
|9
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|16.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|17.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|3 - 25
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон
Исход игры
Вулверхэмптон
68.2% (101)
Ничья
22.3% (33)
Саутгемптон
9.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
39.01% (55)
Меньше
60.99% (86)
Обе команды забьют
Да
59.57% (84)
Нет
40.43% (57)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
31.1% (46)
1:0 Вулверхэмптон
28.4% (42)
1:1 Ничья
19.6% (29)
2:0 Вулверхэмптон
4.7% (7)
1:2 Саутгемптон
3.4% (5)
0:1 Саутгемптон
2.7% (4)
0:2 Саутгемптон
2% (3)
3:1 Вулверхэмптон
1.4% (2)
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