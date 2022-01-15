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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 30057
Саутгемптон
0'
1:0
37' Пенальти
Хименес Рауль
43' Желтая карточка
Поденсе Даниэл
58' Желтая карточка
Лянко Войнович
2:0
59' Гол
Коди Конор
62' Желтая карточка
Хименес Рауль
2:1
84' Гол
Уорд-Праус Джеймс
86' Желтая карточка
Уорд-Праус Джеймс
87' Желтая карточка
Салису Мохаммед
3:1
90' Гол
Траоре Адама
90'+8

Ход матча

37'
Хименес Рауль
1:0
43'
Поденсе Даниэл
 
46'
 
Адамс Че
Диалло Ибраима
58'
 
Лянко Войнович
59'
Коди Конор
2:0
62'
Хименес Рауль
 
71'
 
Армстронг Стюарт
Телла Нейтан
78'
Траоре Адама
Тринкан Франсишку
 
78'
 
Армстронг Адам
Броя Армандо
80'
Силва Фабио
Хименес Рауль
 
84'
2:1
Уорд-Праус Джеймс
86'
 
Уорд-Праус Джеймс
87'
 
Салису Мохаммед
90'
Траоре Адама
(Аит-Нури Раян)
3:1
90'
Кандл Люк
Поденсе Даниэл
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 10
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 148
Вулверхэмптон 68.2% (101)
X 22.3% (33)
Саутгемптон 9.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
24
Гомес
Тоте
22
Семеду
Нелсон
32
Дендонкер
Леандер
28
Моутинью
Жоау
3
Аит-Нури
Раян
11
Тринкан
Франсишку
10
Поденсе
Даниэл
9
Хименес
Рауль
44
Форстер
Фрейзер
35
Беднарек
Ян
4
Лянко
Войнович
22
Салису
Мохаммед
23
Телла
Нейтан
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
27
Диалло
Ибраима
15
Перро
Ромен
11
Редмонд
Натан
18
Броя
Армандо
Вулверхэмптон
3-4-2-1
Саутгемптон
3-5-2

История личных встреч

Вулверхэмптон
Саутгемптон

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:2
Ч
3:0
Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 4 (1) 0.2
Хи-Чан Хван 4 0.2
Коди Конор 2 0.1
Саисс Ромен 2 0.1
Невеш Рубен 1 0.05
Траоре Адама 1 0.05
Моутинью Жоау 1 0.05
Килман Макс 1 0.05
Поденсе Даниэл 0 0
Аит-Нури Раян 0 0
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 6 (3) 0.29
Броя Армандо 5 0.24
Адамс Че 4 0.19
Беднарек Ян 3 0.14
Армстронг Адам 2 0.1
Эльюнусси Мохамед 2 0.1
Ливраменто Валентино 1 0.05
Редмонд Натан 0 0
Уокер-Питерс Кайл 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Ромеу Ориоль 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Рауль 5 1
Невеш Рубен 6 0
Саисс Ромен 3 0
Дендонкер Леандер 3 0
Килман Макс 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Са Жозе 2 0
Коди Конор 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 8 1
Ромеу Ориоль 5 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Беднарек Ян 4 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Лянко Войнович 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Броя Армандо 1 0
Телла Нейтан 1 0
Ральф Хазенхюттль 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Пропущено

8
24
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
13%
4
17%
1-15
1
13%
2
8%
16-30
2
25%
3
13%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
1
13%
3
13%
61-75
3
38%
7
29%
29%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
13%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
4
50%
1
9%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Забито

16
23
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 6
1
6%
5
22%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
6
38%
2
9%
76-90

Пропущено

16
35
5 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
1
6%
5
14%
1-15
1
6%
5
14%
16-30
3
19%
5
14%
31-45
1
6%
8
23%
46-60
5
31%
4
11%
61-75
5
31%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4
Саутгемптон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3
Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Челси Заявка 22 12 7 3 45 - 17 43
3. Ливерпуль Заявка 20 12 6 2 52 - 18 42
4. Вест Хэм Заявка 21 11 4 6 39 - 27 37
5. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
6. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 23 - 20 33
7. Манчестер Юнайтед Заявка 20 9 5 6 32 - 29 32
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 20 6 10 4 21 - 21 28
10. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 20 6 5 9 24 - 30 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
16. Лидс Заявка 19 4 7 8 21 - 37 19
17. Уотфорд Заявка 19 4 2 13 23 - 37 14
18. Норвич Заявка 21 3 4 14 10 - 45 13
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брентфорд Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
14. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
15. Брайтон Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 11 7 2 2 20 - 7 23
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 4 2 15 - 14 16
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Брентфорд Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
15. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
16. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
17. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
18. Норвич Заявка 10 1 2 7 3 - 25 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
Новости матча
  • После матча
  • "Вулверхэмптон" - "Саутгемптон" - 3:1. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Финальный свисток!
  • Замена
    90'
    Замена в составе "Вулверхэмптона": вместо Даниэла Поденсе на поле вышел Люк Кандл.
  • Угловой
    90'
    Уорд-Праус от углового флага навес исполнил слабо. Хозяева на ближней штанге сыграли на вынос.
  • 90'
    Беднарек справа после паса Уорд-Прауса прострел исполнил слишком высоко.
  • Травма, повреждение
    90'
    Лянко потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • Описание гола
    90'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:1!!!
    ТРАОРЕ!!! Аит-Нури слева отправил вперёд Траоре. Адама обыграл Салису, вошёл в штрафную площадь и низом пробил в дальний угол.
  • Опасный момент
    90'
    Силва справа прорвался к воротам и нанёс удар. Форстер отбил мяч в сторону. На добивании играл Траоре, с семи метров пробивший в сантиметрах над перекладиной.
  • Дополнительное время
    90'
    6 ми нут добавил Солсбери во втором тайме.
  • Штанга
    90'
    Беднарек справа навесил на Перро, который головой пробил в перекладину.
  • 89'
    Моутинью справа со штрафного навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Форстер.
  • Желтая карточка
    88'
    Салису на фланге сбил Силву и получил жёлтую карточку.
  • 87'
    Адам Армстронг на левом фланге выиграл забег у Семеду, но нацеленно прострелить к воротам не смог.
  • Желтая карточка
    86'
    Уор-Праус за удар по ногам Моутинью у центрального круга получил жёлтую карточку.
  • Описание гола
    84'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    УОРД-ПРАУС!!! Уорд-Праус со штрафного с тридцати двух метров прямым ударом послал мяч в правый верхний угол ворот.
  • 83'
    30 057 зрителей сегодня присутствуют на "Молинью".
  • Замена
    82'
    Замена в составе "Вулверхэмптона": вместо Рауля Хименеса на поле вышел Фабио Силва.
  • 81'
    Аит-Нури слева у угла штрафной площади не смог пройти Лянко.
  • Замена
    80'
    Замена в составе "Саутгемптона": вместо Армандо Брои на поле вышел Адам Армстронг.
  • Замена
    79'
    Замена в составе "Вулверхэмптона": вместо Франсишку Тринкана на поле вышел Адама Траоре.
  • 78'
    Килман на фланге выбил мяч у Адамса.
  • 76'
    Статистика ударов в створ ворот: 3-8. Счёт на табло очень слабо коррелируется с этими цифрами.
  • 75'
    Редмонд слева вывел к воротам Адамса, который пробил в Са.
  • 74'
    Семеду справа прострелил к воротам на Хименеса, но Форстер успел выставить ногу раньше и мяч выбил.
  • 72'
    Дальний удар Уорд-Прауса слева со штрафного в ближний угол не получился точным.
  • Замена
    71'
    Замена в составе "Саутгемптона": вместо Нейтана Теллы на поле вышел Стюарт Армстронг.
  • 70'
    Редмонд с Ромеу слева не смогли прорваться в чужую штрафную площадь.
  • 69'
    "Саутгемптон" контролирует мяч в центре поля. Вперёд гостям удаётся продвигаться с трудом.
  • 68'
    Подачу Семеду справа к воротам заблокировал Перро,
  • 67'
    Са выскочил за пределы штрафной площади и сумел прервать длинный заброс на ход Телле.
  • Фол, нарушение
    66'
    Салису у чужой штрафной площади сбил Моутинью.
  • 65'
    Семеду выбил мяч из штрафной площади после навеса от Уорд-Прауса со штрафного.
  • Фол, нарушение
    64'
    Дендонкер у центрального круга зацепил ногу Теллы.
  • Желтая карточка
    62'
    Хименес за неспортивное поведение получил жёлтую карточку.
  • Видеоповтор
    61'
    ВАР проверил эпизод с голом на предмет офсайда у Килмана и определил, что все находились в правильном положении.
  • Описание гола
    59'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    КОДИ!!! Моутинью слева со штрафного навесил на Килмана, который головой пробил в левую штангу. К отскоку первым успел Коди и отправил головой футбольный снаряд за линию.
  • Желтая карточка
    58'
    Лянко на фланге сбил Поденсе и получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    57'
    Коди отправил мяч в ворота, но арбитры показывают, что автор голевой передачи Гомес забрался в офсайд после подачи Моутинью со штрафного.
  • 56'
    Подача Редмонда слева получилась в руки Са.
  • 55'
    Ромеу справа с двадцати трёх метров пробил значительно выше ворот.
  • 54'
    "Саутгемптон" накатывает одну волну атак за другой, но они не завершаются опасными ударами в сторону ворот. Килман на фланге выбил мяч у Перро.
  • 53'
    Навес Перро слева в центр штрафной площади перехватил Коди.
  • Фол, нарушение
    52'
    Уорд-Праус у центрального круга сбил Хименеса.
  • 51'
    Лянко слева навесил к дальней штанге, куда вышел Са и забрал мяч в руки.
  • 50'
    Килман на фланге выбил мяч у Перро.
  • 49'
    Дальний удар Уорд-Прауса по воротам не получился опасным. Са спокойно поймал мяч.
  • 48'
    Броя слева не смог войти в штрафную площадь и сделал пас назад.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Саутгемптона" произошла замена: вместо Ибраимы Диалло на поле вышел Че Адамс.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Вулверхэмптоне!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Вулверхэмптон" - "Саутгемптон" - 1:0.
  • Угловой
    45'
    Следующая подача Уорд-Прауса от углового флага опасной не получилась.
  • Угловой
    45'
    Уорд-Праус от углового флага навесил на Салису, который головой пробил под перекладину. Са отвёл угрозу от ворот.
  • Офсайд
    45'
    Аит-Нури слева из офсайда пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • 45'
    Ромеу с двадцати восьми метров низом пробил в левый угол. Са успел сместиться к штанге и поймать мяч.
  • 45'
    Перро слева не смог выиграть забег у Семеду и упустил мяч за пределы поля.
  • 45'
    Прострел Перро слева к воротам заблокировал Килман.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавил Солсбери в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Аит-Нури в центре поля ударил по ногам Теллу.
  • Желтая карточка
    44'
    Поденсе в центральном круге сбил Ромеу и получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    43'
    После навеса Перро слева с рикошетом мяч опустился перед воротами на Теллу, который с четырёх метров пробил выше перекладины.
  • Опасный момент
    42'
    Ромену справа навесил на Салису, удар головой которого в упор Са парировал.
  • 41'
    Уорд-Праус слева со штрафного навесил к воротам, где Са на выходе кулаками выбил мяч из штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    40'
    Килман на фланге сыграл рукой.
  • 39'
    "Саутогемптон" с мячом расположился на чужой половине поля.
  • Пенальти
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ХИМЕНЕС!!! Хименес с "точки" аккуратно пробил левее центра, а Форстер завалился в другую сторону.
  • Пенальти!
    36'
    После просмотра повтора Солсбери указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти!
  • 36'
    Солсбери отправился сам смотреть повторы. Будет ли назначен пенальти за снос Беднареком Аит-Нури?
  • Видеоповтор
    34'
    Аит-Нури и Поденсе перед чужими воротами оказались на газоне. Арбитр указывает на угловой флаг. Но ВАР просит повременить со "стандартом".
  • 33'
    Тринкан справа не смог найти варианта для доставки мяча к воротам.
  • 32'
    Редмонд справа не смог сделать удачно заброс в штрафную площадь. Мяч достался соперникам.
  • 30'
    Телла справа прострелил в руки Са.
  • Фол, нарушение
    29'
    Редмонд прошёл по центру вперёд и сделал немного сильный пас направо на Брою. Са накрыл мяч руками и получил удар коленом по затылку от Армандо.
  • 28'
    Прострел Аит-Нури слева в центр штрафной площади перехватил Беднарек.
  • 27'
    Поденсе справа вошёл в штрафную площадь, обыграл Перро и пробил в ближний угол. Форстер успел сложиться и забрал мяч в руки.
  • Угловой
    26'
    Поденсе от углового флага навесил к воротам, где на выходе руками уверенно сыграл Форстер.
  • 25'
    Постепенно ситуация на поле подравнивается. От стартового преимущества "Саутгемптона" остаются только воспоминания.
  • Фол, нарушение
    24'
    Дендонкер в центре поля толкнул в спину Ромеу.
  • Судья
    23'
    Семеду упал в чужой штрафной площади после толчка от Ромеу в спину. Сосбери показывает, что нарушения правил не было.
  • Фол, нарушение
    22'
    Перро у чужой штрафной площади прихватил руками Семеду.
  • Угловой
    21'
    Уорд-Праус от углового флага навесил к ближней штанге. Защитники "Вулверхэмптона" мяч выбили.
  • 20'
    Перро слева вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол. Са отбил мяч за пределы поля.
  • Угловой
    19'
    Аит-Нури от углового флага навесил к ближней штанге. Гости мяч из штрафной площади выбили.
  • 18'
    Аит-Ниру слева после паса Хименеса прорвался вперёд и прострелил к воротам. Лянко сумел выбить мяч, послав его над перекладиной.
  • 17'
    Аит-Нури в центре поля неудачно столкнулся с Беднареком. Всё обошлось без помощи медиков.
  • 16'
    Перро слева прострелил к воротам, а Са забрал мяч в руки.
  • 14'
    Дендонкер в центре поля перехватил передачу Диалло.
  • 13'
    Са перед воротами обыграл Брою. Рискованный финт удался голкиперу и болельщики могут облегчённо вздохнуть.
  • Травма, повреждение
    12'
    Беднареку потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • Угловой
    10'
    Семеду выиграл борьбу у ближней штанги после шестой подачи Уорд-Прауса от углового флага и выбил мяч к центральному кругу.
  • 9'
    Уже пятый угловой удар исполнил Уорд-Праус. Перро поборолся на ближней штанге и заработал следующий "стандарт".
  • Фол, нарушение
    8'
    Аит-Нури в центре поля попал по ногам Моутинью.
  • Угловой
    7'
    На подачу Уорд-Прауса слева от углового флага вышел вперёд Са и кулаками выбил мяч из штрафной площади.
  • Угловой
    6'
    Третья подача Уорд-Прауса от углового флага получилась высокой. Ромеу с Салису сделали скидку к воротам, где мяч забрал в руки Са.
  • Угловой
    5'
    Вторая подача Уорд-Прауса от углового флага последовала к ближней штанге. Мяч выбит соперниками за пределы поля.
  • Угловой
    4'
    Уорд-Праус от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч отскочил к Лянко, который не смог пробить с разворота.
  • Травма, повреждение
    3'
    Поденсе в столкновении с Броей получил повреждение. Медики оказывают помощь Даниэлу.
  • 2'
    "Вулверхэмптон" играет в жёлтых футболках и чёрных трусах, "Саутгемптон" - в полосатых красно-белых футболках и красных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Молинью"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон онлайн


Прогнозы на матч Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон

Исход игры
Вулверхэмптон
68.2% (101)
Ничья
22.3% (33)
Саутгемптон
9.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
39.01% (55)
Меньше
60.99% (86)
Обе команды забьют
Да
59.57% (84)
Нет
40.43% (57)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
31.1% (46)
1:0 Вулверхэмптон
28.4% (42)
1:1 Ничья
19.6% (29)
2:0 Вулверхэмптон
4.7% (7)
1:2 Саутгемптон
3.4% (5)
0:1 Саутгемптон
2.7% (4)
0:2 Саутгемптон
2% (3)
3:1 Вулверхэмптон
1.4% (2)
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