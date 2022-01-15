"Вулверхэмптон" - "Саутгемптон" - 3:1. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!

Беднарек справа после паса Уорд-Прауса прострел исполнил слишком высоко.

Уорд-Праус от углового флага навес исполнил слабо. Хозяева на ближней штанге сыграли на вынос.

Замена в составе "Вулверхэмптона": вместо Даниэла Поденсе на поле вышел Люк Кандл.

Второй тайм в Вулверхэмптоне!

В перерыве в составе "Саутгемптона" произошла замена: вместо Ибраимы Диалло на поле вышел Че Адамс.

Броя слева не смог войти в штрафную площадь и сделал пас назад.

Дальний удар Уорд-Прауса по воротам не получился опасным. Са спокойно поймал мяч.

Килман на фланге выбил мяч у Перро.

Лянко слева навесил к дальней штанге, куда вышел Са и забрал мяч в руки.

"Саутгемптон" накатывает одну волну атак за другой, но они не завершаются опасными ударами в сторону ворот. Килман на фланге выбил мяч у Перро.

Коди отправил мяч в ворота, но арбитры показывают, что автор голевой передачи Гомес забрался в офсайд после подачи Моутинью со штрафного.

Лянко на фланге сбил Поденсе и получил жёлтую карточку.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! КОДИ!!! Моутинью слева со штрафного навесил на Килмана, который головой пробил в левую штангу. К отскоку первым успел Коди и отправил головой футбольный снаряд за линию.

ВАР проверил эпизод с голом на предмет офсайда у Килмана и определил, что все находились в правильном положении.

Семеду выбил мяч из штрафной площади после навеса от Уорд-Прауса со штрафного.

Са выскочил за пределы штрафной площади и сумел прервать длинный заброс на ход Телле.

"Саутгемптон" контролирует мяч в центре поля. Вперёд гостям удаётся продвигаться с трудом.

Редмонд с Ромеу слева не смогли прорваться в чужую штрафную площадь.

Замена в составе "Саутгемптона": вместо Нейтана Теллы на поле вышел Стюарт Армстронг.

Дальний удар Уорд-Прауса слева со штрафного в ближний угол не получился точным.

Семеду справа прострелил к воротам на Хименеса, но Форстер успел выставить ногу раньше и мяч выбил.

Редмонд слева вывел к воротам Адамса, который пробил в Са.

Статистика ударов в створ ворот: 3-8. Счёт на табло очень слабо коррелируется с этими цифрами.

Килман на фланге выбил мяч у Адамса.

Замена в составе "Вулверхэмптона": вместо Франсишку Тринкана на поле вышел Адама Траоре.

Замена в составе "Саутгемптона": вместо Армандо Брои на поле вышел Адам Армстронг.

Аит-Нури слева у угла штрафной площади не смог пройти Лянко.

Замена в составе "Вулверхэмптона": вместо Рауля Хименеса на поле вышел Фабио Силва.

30 057 зрителей сегодня присутствуют на "Молинью".

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! УОРД-ПРАУС!!! Уорд-Праус со штрафного с тридцати двух метров прямым ударом послал мяч в правый верхний угол ворот.

Уор-Праус за удар по ногам Моутинью у центрального круга получил жёлтую карточку.

Адам Армстронг на левом фланге выиграл забег у Семеду, но нацеленно прострелить к воротам не смог.

Салису на фланге сбил Силву и получил жёлтую карточку.

Моутинью справа со штрафного навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Форстер.

Беднарек справа навесил на Перро, который головой пробил в перекладину.

Силва справа прорвался к воротам и нанёс удар. Форстер отбил мяч в сторону. На добивании играл Траоре, с семи метров пробивший в сантиметрах над перекладиной.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! ТРАОРЕ!!! Аит-Нури слева отправил вперёд Траоре. Адама обыграл Салису, вошёл в штрафную площадь и низом пробил в дальний угол.

Первый тайм

— Перерыв! "Вулверхэмптон" - "Саутгемптон" - 1:0.

45' Следующая подача Уорд-Прауса от углового флага опасной не получилась.

45' Уорд-Праус от углового флага навесил на Салису, который головой пробил под перекладину. Са отвёл угрозу от ворот.

45' Аит-Нури слева из офсайда пробил в сетку ворот с внешней стороны.

45' Ромеу с двадцати восьми метров низом пробил в левый угол. Са успел сместиться к штанге и поймать мяч.

45' Перро слева не смог выиграть забег у Семеду и упустил мяч за пределы поля.

45' Прострел Перро слева к воротам заблокировал Килман.

45' 4 минуты добавил Солсбери в первом тайме.

45' Аит-Нури в центре поля ударил по ногам Теллу.

44' Поденсе в центральном круге сбил Ромеу и получил жёлтую карточку.

43' После навеса Перро слева с рикошетом мяч опустился перед воротами на Теллу, который с четырёх метров пробил выше перекладины.

42' Ромену справа навесил на Салису, удар головой которого в упор Са парировал.

41' Уорд-Праус слева со штрафного навесил к воротам, где Са на выходе кулаками выбил мяч из штрафной площади.

40' Килман на фланге сыграл рукой.

39' "Саутогемптон" с мячом расположился на чужой половине поля.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ХИМЕНЕС!!! Хименес с "точки" аккуратно пробил левее центра, а Форстер завалился в другую сторону.

36' После просмотра повтора Солсбери указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти!

36' Солсбери отправился сам смотреть повторы. Будет ли назначен пенальти за снос Беднареком Аит-Нури?

34' Аит-Нури и Поденсе перед чужими воротами оказались на газоне. Арбитр указывает на угловой флаг. Но ВАР просит повременить со "стандартом".

33' Тринкан справа не смог найти варианта для доставки мяча к воротам.

32' Редмонд справа не смог сделать удачно заброс в штрафную площадь. Мяч достался соперникам.

30' Телла справа прострелил в руки Са.

29' Редмонд прошёл по центру вперёд и сделал немного сильный пас направо на Брою. Са накрыл мяч руками и получил удар коленом по затылку от Армандо.

28' Прострел Аит-Нури слева в центр штрафной площади перехватил Беднарек.

27' Поденсе справа вошёл в штрафную площадь, обыграл Перро и пробил в ближний угол. Форстер успел сложиться и забрал мяч в руки.

26' Поденсе от углового флага навесил к воротам, где на выходе руками уверенно сыграл Форстер.

25' Постепенно ситуация на поле подравнивается. От стартового преимущества "Саутгемптона" остаются только воспоминания.

24' Дендонкер в центре поля толкнул в спину Ромеу.

23' Семеду упал в чужой штрафной площади после толчка от Ромеу в спину. Сосбери показывает, что нарушения правил не было.

22' Перро у чужой штрафной площади прихватил руками Семеду.

21' Уорд-Праус от углового флага навесил к ближней штанге. Защитники "Вулверхэмптона" мяч выбили.

20' Перро слева вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол. Са отбил мяч за пределы поля.

19' Аит-Нури от углового флага навесил к ближней штанге. Гости мяч из штрафной площади выбили.

18' Аит-Ниру слева после паса Хименеса прорвался вперёд и прострелил к воротам. Лянко сумел выбить мяч, послав его над перекладиной.

17' Аит-Нури в центре поля неудачно столкнулся с Беднареком. Всё обошлось без помощи медиков.

16' Перро слева прострелил к воротам, а Са забрал мяч в руки.

14' Дендонкер в центре поля перехватил передачу Диалло.

13' Са перед воротами обыграл Брою. Рискованный финт удался голкиперу и болельщики могут облегчённо вздохнуть.

12' Беднареку потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.

10' Семеду выиграл борьбу у ближней штанги после шестой подачи Уорд-Прауса от углового флага и выбил мяч к центральному кругу.

9' Уже пятый угловой удар исполнил Уорд-Праус. Перро поборолся на ближней штанге и заработал следующий "стандарт".

8' Аит-Нури в центре поля попал по ногам Моутинью.

7' На подачу Уорд-Прауса слева от углового флага вышел вперёд Са и кулаками выбил мяч из штрафной площади.

6' Третья подача Уорд-Прауса от углового флага получилась высокой. Ромеу с Салису сделали скидку к воротам, где мяч забрал в руки Са.

5' Вторая подача Уорд-Прауса от углового флага последовала к ближней штанге. Мяч выбит соперниками за пределы поля.

4' Уорд-Праус от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч отскочил к Лянко, который не смог пробить с разворота.

3' Поденсе в столкновении с Броей получил повреждение. Медики оказывают помощь Даниэлу.

2' "Вулверхэмптон" играет в жёлтых футболках и чёрных трусах, "Саутгемптон" - в полосатых красно-белых футболках и красных трусах.