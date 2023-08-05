Тур: 20. Стадион: Dalian Sports Center Stadium. Главный судья: Minghui Niu
2:1
Конец матча
0'
1:0
25' ГолCesar Manzoki
2:0
31' ГолЛинь Лянмин
2:1
63' ГолYangyang Jin
80' Желтая карточкаVas Nunez
90' Желтая карточкаXianjun Wang
90' Желтая карточкаYan Wu
90'+11
Ход матча
22'
25'
1:0
31'
2:0
61'
63'
2:1
76'
80'
82'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
376 Количество передач 367
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Yan
Wu
11
Мамба
Стрели
8
Zhu
Ting
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
30
Yaxiong
Bao
22
Yangyang
Jin
21
Lin
Cui
15
У
Си
11
Малеле
Сефас
18
Wei
Zhang2
20
Ханчао
Ю
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
11 Мамба СтрелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Zhu TingЗащитник
- Полузащитник
-
35 Yu WangПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
15 Jianbo Zhao
-
22 Rong Chen
-
-
20 Tengda Wang
-
-
23 Yin Shang
-
19 Zhenao Wang
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
26 Ming'an Cui
-
14 Jiahui Huang
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
21 Lin CuiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
-
11 Малеле СефасНападающий
-
18 Wei Zhang2Нападающий
-
20 Ханчао ЮНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
- Полузащитник
-
16 Zexiang YangПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинНападающий
-
-
-
42 Zhixin Jiang
-
-
29 Junchen Zhou
-
43 Bizhen He
-
44 Haoran Liu
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Далянь Профешнл
Шанхай Шеньхуа
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
18 матчей
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.2
0.88
Среднее время на гол
75
102
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Профешнл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cesar Manzoki
|6
|0.3
|Ян Ксиангчуанг
|4
|0.2
|Мамба Стрели
|3
|0.15
|Линь Лянмин
|3
|0.15
|Цонев Борислав
|1
|0.05
|Zhu Ting
|0
|0
|Longchang Lin
|0
|0
|Yupeng He
|0
|0
|Yin Shang
|0
|0
|Босанчич Неманья
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|6
|0.3
|Ханчао Ю
|5
|0.25
|Shenglong Jiang
|3
|0.15
|Цао Юньдин
|1
|0.05
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.05
|Haoyang Xu
|1
|0.05
|Haijian Wang
|1
|0.05
|Бассогог Кристиан
|1 (1)
|0.05
|У Си
|1
|0.05
|Yangyang Jin
|1
|0.05
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Zexiang Yang
|0
|0
|Wai-Tsun Dai
|0
|0
Карточки
Далянь Профешнл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vas Nunez
|3
|1
|Цонев Борислав
|4
|0
|Yan Wu
|4
|0
|Zhenao Wang
|4
|0
|Yupeng He
|4
|0
|Yu Wang
|4
|0
|Xianjun Wang
|2
|1
|Линь Лянмин
|3
|0
|Босанчич Неманья
|3
|0
|Wei Wu III
|2
|0
|Cesar Manzoki
|2
|0
|Хие Хуи
|1
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Longchang Lin
|1
|0
|Yu Fei
|1
|0
|Yaopeng Wang
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|6
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Zexiang Yang
|3
|0
|Haijian Wang
|3
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|0
|Чжу Чэньцзе
|2
|0
|Haoyang Xu
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Цао Юньдин
|1
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
Результаты матчей
Далянь Профешнл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Шанхай Шеньхуа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
8
4
Далянь Профешнл
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
2
9
Далянь Профешнл
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (8)
55% (11)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
Шанхай Шеньхуа
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
17
7
Волевые поражения
10
13
Голы по времени матча
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
17%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
4
33%
1
9%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
38%
5
50%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Пропущено
17
10
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
6
35%
4
40%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
4
40%
61-75
4
24%
1
10%
76-90
Забито
19
22
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 13
6 Не забивали 2
5
26%
1
5%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
3
16%
5
23%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
6
32%
4
18%
76-90
Пропущено
25
20
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
3
12%
1
5%
1-15
4
16%
6
30%
16-30
6
24%
6
30%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
6
24%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Профешнл
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0
Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Профешнл 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0 Далянь Профешнл - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Профешнл - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Профешнл 3:2
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1
Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1
Результаты матчей
Далянь Профешнл
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
1:1
3 раза 30%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
2:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%
1
16 раз 80%
0
2 раза 10%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Далянь Профешнл
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
182
416
218
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|13 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|6
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|6