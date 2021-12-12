Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Голкипер мог бы сыграть и получше

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Тадич Душан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Алле Себастьян из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

40' Бергёйс Стивен из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

40' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Антони нанес удар, но тот был заблокирован.

40' Мидтше Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Хацидиакос Пантелис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Карлссон Йеспер III бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

32' Мартинес Лисандро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Вайндал Оуэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Мартинес Лисандро из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

25' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Тадич Душан из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

22' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

21' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

20' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

16' Тадич Душан из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

16' Аякс выполняет удар от ворот.

15' Альварес Эдсон из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

15' Витри Аслак Фонн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

14' Матч возобновлен

14' Павлидис Вангелис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

6' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Хацидиакос Пантелис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Витри Аслак Фонн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Гравенберх Райан из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

2' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Аякс начинает с центра поля