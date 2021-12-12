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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
1:2
Конец матча

Стадион:
АЗ Алкмаар
0'
32' Желтая карточка
Мартинес Лисандро
0:1
50' Гол
Павлидис Вангелис
69' Желтая карточка
Вайндал Оуэн
1:1
73' Гол
Алле Себастьян
1:2
83' Гол
Абухлал Закария
90' Желтая карточка
Гравенберх Райан
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Шуурс Перр
90'+8

Ход матча

32'
Мартинес Лисандро
 
50'
0:1
Павлидис Вангелис
(Мидтше Фредрик)
58'
Классен Дэви
Альварес Эдсон
 
58'
Шуурс Перр
Ренсх Девайн
 
64'
 
Бёкема Сэм
Витри Аслак Фонн
64'
 
Абухлал Закария
Павлидис Вангелис
69'
 
Вайндал Оуэн
73'
Алле Себастьян
(Тадич Душан)
1:1
76'
 
Рейндерс Тиджани
Мидтше Фредрик
83'
1:2
Абухлал Закария
(Вайндал Оуэн)
86'
Перейра Данило
Бергёйс Стивен
 
86'
 
Гудмундссон Альберт
Карлссон Йеспер
90'
Гравенберх Райан
 
90'
Шуурс Перр
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 5 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости
32
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
1
Виндаль-Йенсен
Петер
15
Витри
Аслак
Фонн
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
10
Де
Вит
Дани
20
Класи
Йорди
2
Сугавара
Юкинари
9
Павлидис
Вангелис
11
Карлссон
Йеспер
III
Аякс
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Аякс
АЗ Алкмаар

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.4%
4.5%
9.1%
19 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 11 побед

33 матча

57.6%
15.2%
27.2%
19 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

57.6%
9.1%
33.3%
19 побед 3 ничьи 11 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:3
К
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
5:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
1:3
К
0:1
Э
4:0
Э
3:2
СГ
2:3
Э
2:3
К
0:3
Э
2:2
Э
1:1
К
2:3
Э
2:2
Э
4:0
К
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 10 0.63
Тадич Душан 6 0.38
Бергёйс Стивен 5 0.31
Антони 5 0.31
Мазрауи Нуссер 4 0.25
Нерес Давид 3 0.19
Классен Дэви 3 0.19
Альварес Эдсон 2 0.13
Перейра Данило II 2 0.13
Тимбер Юррьен 2 0.13
Мартинес Лисандро 1 0.06
Дарами Мохаммед 1 0.06
Гравенберх Райан 1 0.06
Тальяфико Николас 1 0.06
Кудус Мохаммед 1 0.06
Блинд Дэйли 0 0
Шуурс Перр 0 0
Тейлор Кеннет 0 0
Ренсх Девайн 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 7 (2) 0.44
Павлидис Вангелис 6 0.38
Де Вит Дани 6 0.38
Абухлал Закария 3 0.19
Рейндерс Тиджани 2 0.13
Гудмундссон Альберт 2 (1) 0.13
Вайндал Оуэн 1 0.06
Павлидис Василис 1 0.06
Класи Йорди 1 0.06
Витри Аслак Фонн 1 0.06
Мидтше Фредрик 0 0
Сугавара Юкинари 0 0
Эвьен Хэкон 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лисандро 3 0
Гравенберх Райан 3 0
Алле Себастьян 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Антони 1 0
Классен Дэви 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0
Нерес Давид 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 4 0
Хацидиакос Пантелис 4 0
Мидтше Фредрик 3 0
Павлидис Вангелис 3 0
Вайндал Оуэн 3 0
Инди Мартинс 2 0
Де Вит Дани 2 0
Сугавара Юкинари 2 0
Класи Йорди 0 1
Летсерт Тимо 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
11
16 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
4
13%
1
9%
1-15
7
23%
2
18%
16-30
5
16%
2
18%
31-45
3
10%
3
27%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
6
19%
3
27%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
40%
3
23%
76-90

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
6%
4
21%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
5
26%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 6
0
0%
5
56%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
2
22%
76-90

Забито

47
30
24 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
5
11%
5
17%
1-15
11
23%
4
13%
16-30
8
17%
6
20%
31-45
5
11%
7
23%
46-60
10
21%
0
0%
61-75
8
17%
8
27%
76-90

Пропущено

6
22
1 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 14
1
17%
7
32%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
3
50%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2
Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0
Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 11 3 2 49 - 4 36
2. Фейеноорд 16 11 3 2 39 - 15 36
3. ПСВ 0:1 16 11 1 4 38 - 23 34
4. Витесс 16 9 2 5 22 - 23 29
5. Твенте 16 8 4 4 24 - 20 28
6. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
7. Утрехт 16 8 3 5 30 - 20 27
8. АЗ Алкмаар 16 8 2 6 30 - 22 26
9. Херенвен 16 6 4 6 18 - 21 22
10. НЕК Неймеген 1:0 16 6 4 6 21 - 24 22
11. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
12. Гронинген 16 4 7 5 18 - 22 19
13. Виллем II 16 5 3 8 17 - 31 18
14. Ваалвейк 16 3 6 7 17 - 25 15
15. Хераклес 16 4 2 10 16 - 23 14
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 17 - 39 12
17. Спарта Роттердам 16 2 5 9 12 - 24 11
18. ПЕК Зволле 16 1 3 12 8 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 0:1 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
5. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 19 - 9 16
6. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Витесс 8 3 2 3 9 - 13 11
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. НЕК Неймеген 1:0 8 3 2 3 9 - 8 11
13. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
14. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
15. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 8 1 2 5 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
4. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
5. ПСВ 0:1 8 4 1 3 13 - 11 13
6. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 1:0 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Аякс 1:2 АЗ Алкмаар онлайн


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