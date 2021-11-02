Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Элланд Роуд
История личных встреч
Лидс
Лестер
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|4
|0.4
|Морено Родриго
|2 (1)
|0.2
|Бэмфорд Патрик
|1
|0.1
|Клих Матеуш
|1
|0.1
|Эйлинг Люк
|1
|0.1
|Льоренте Диего
|1
|0.1
|Купер Лиам
|0
|0
|Даллас Стюарт
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Джеймс Дэниэл
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|7
|0.7
|Тилеманс Юри
|3
|0.3
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.1
|Дака Пэтсон
|1
|0.1
|Олбрайтон Марк
|1
|0.1
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.1
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.1
|Перес Айосе
|0
|0
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Барнс Харви
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Родриго
|4
|0
|Стрёйк Паскаль
|2
|1
|Купер Лиам
|3
|0
|Льоренте Диего
|2
|0
|Робертс Тайлер
|2
|0
|Рафинья Диас
|2
|0
|Шеклтон Джейми
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Харрисон Джек
|1
|0
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|Меслье Иллан
|1
|0
|Драме Коди
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варди Джейми
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Эванс Джонни
|1
|0
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Ндиди Уилфред
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
50%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
5
56%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
9%
3
19%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
5
31%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
2
18%
5
31%
76-90
Пропущено
16
16
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
7
44%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0
Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1 Блэкберн - Лидс 1:1 Гайзли - Лидс 2:3
Лестер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2
Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3 Уиком - Лестер 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|26 - 3
|25
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|29 - 8
|22
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 6
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|6.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 10
|16
|8.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 11
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|9 - 16
|15
|10.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 16
|14
|11.
|Лестер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 14
|12
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 12
|11
|15.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|11 - 23
|4
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 2
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|3.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|17.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 15
|1
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Прогнозы на матч Лидс - Лестер
Исход игры
Лидс
14.3% (6)
Ничья
21.4% (9)
Лестер
64.3% (27)
Тотал 2.5
Больше
73.81% (31)
Меньше
26.19% (11)
Обе команды забьют
Да
83.33% (35)
Нет
16.67% (7)
Популярный счёт
1:2 Лестер
50% (21)
0:1 Лестер
9.5% (4)
1:1 Ничья
9.5% (4)
2:2 Ничья
7.1% (3)
2:1 Лидс
7.1% (3)
3:3 Ничья
4.8% (2)
1:0 Лидс
4.8% (2)
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