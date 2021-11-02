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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
 
Позже

Стадион:
Лестер

История личных встреч

Лидс
Лестер

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:4
КЛ
3:1
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
0:1
Ч
2:2
Ч
1:2
КC
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 4 0.4
Морено Родриго 2 (1) 0.2
Бэмфорд Патрик 1 0.1
Клих Матеуш 1 0.1
Эйлинг Люк 1 0.1
Льоренте Диего 1 0.1
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Джеймс Дэниэл 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 7 0.7
Тилеманс Юри 3 0.3
Ихеаначо Келечи 1 0.1
Дака Пэтсон 1 0.1
Олбрайтон Марк 1 0.1
Мэддисон Джеймс 1 0.1
Сёюнджю Чаглар 1 0.1
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Барнс Харви 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Родриго 4 0
Стрёйк Паскаль 2 1
Купер Лиам 3 0
Льоренте Диего 2 0
Робертс Тайлер 2 0
Рафинья Диас 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Харрисон Джек 1 0
Фирпо Жуниор 1 0
Меслье Иллан 1 0
Драме Коди 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варди Джейми 2 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Эванс Джонни 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Вестергор Янник 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Ндиди Уилфред 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
50%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
5
56%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
9%
3
19%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
5
31%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
2
18%
5
31%
76-90

Пропущено

16
16
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
7
44%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0
Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1 Блэкберн - Лидс 1:1 Гайзли - Лидс 2:3
Лестер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2
Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3 Уиком - Лестер 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 8 1 1 26 - 3 25
2. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
3. Манчестер Сити Заявка 10 6 2 2 20 - 6 20
4. Вест Хэм Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
6. Арсенал Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
7. Вулверхэмптон Заявка 10 5 1 4 11 - 10 16
8. Брайтон Заявка 10 4 4 2 11 - 11 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 5 0 5 9 - 16 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 16 14
11. Лестер Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
12. Брентфорд Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 2 6 2 13 - 14 12
14. Саутгемптон Заявка 10 2 5 3 9 - 12 11
15. Лидс Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Уотфорд Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
17. Астон Вилла Заявка 10 3 1 6 14 - 19 10
18. Бёрнли Заявка 10 1 4 5 10 - 16 7
19. Ньюкасл Заявка 10 0 4 6 11 - 23 4
20. Норвич Заявка 10 0 2 8 3 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
8. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
9. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
13. Вулверхэмптон Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
14. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
18. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
16. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
17. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2021, осталось 2 дня 9 часов 46 минут.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Лидс 14.3% (6)
    X 21.4% (9)
    Лестер 64.3% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Лестер
    2.92
    3.76
    2.58
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лидс - Лестер онлайн


    Прогнозы на матч Лидс - Лестер

    Исход игры
    Лидс
    14.3% (6)
    Ничья
    21.4% (9)
    Лестер
    64.3% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.81% (31)
    Меньше
    26.19% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (35)
    Нет
    16.67% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    50% (21)
    0:1 Лестер
    9.5% (4)
    1:1 Ничья
    9.5% (4)
    2:2 Ничья
    7.1% (3)
    2:1 Лидс
    7.1% (3)
    3:3 Ничья
    4.8% (2)
    1:0 Лидс
    4.8% (2)
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