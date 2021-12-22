VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Твенте имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

44' Махи Мимаун из команды Утрехт делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

44' Матч возобновлен

43' Густафссон Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Остерволде Джейден получил желтую карточку от судьи

42' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Игрок Дувикас Анастасиос из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

36' Игрок Дувикас Анастасиос из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

36' Садилек Михал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Зерруки Рамиз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Матч возобновлен

33' Пас Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Зерруки Рамиз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Махер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Хорошую попытку сделал Густафссон Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Меес Хилгерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

28' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Махер Адам пробил со штрафного прямо в стенку

27' Матч возобновлен

27' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Утрехт пробьет пенальти!

27' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

27' Команда Твенте довольна результатом к этому моменту.

26' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Удар от ворот произведет Твенте

23' Махи Мимаун из команды Утрехт делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

23' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Твенте

21' Махер Адам из команды Утрехт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

21' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

16' Игрок Загре Артур из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

16' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

13' Загре Артур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Твенте выполняет удар от ворот.

10' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

8' Удар от ворот произведет Твенте

7' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Утрехт начинает с центра поля