Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Галгенваард
0:1
17' ГолВан Волфсвинкель Рикки
42' Желтая карточкаОстерволде Джейден
51' Красная карточкаСадилек Михал
77' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
82' Желтая карточкаДувикас Анастасиос
1:1
90' ГолМахи Мимаун
90' Желтая карточкаЗерруки Рамиз
90' Желтая карточкаТимбер Квинтен
Ход матча
17'
51'
54'
90'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 6
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
20
Загре
Артур
11
Махи
Мимаун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Мейссен РикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мадди ЭросНападающий
-
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Нападающий
-
-
36 Luca Everink
-
39 Daan Rots
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Утрехт
Твенте
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
30 матчей
36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
5 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамселар Барт
|6 (1)
|0.33
|Силла Мусса
|4
|0.22
|Дувикас Анастасиос
|4 (2)
|0.22
|Махи Мимаун
|3
|0.17
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.17
|Янссен Виллем
|2
|0.11
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.11
|Тимбер Квинтен
|1
|0.06
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.06
|Вормердам Дьянго
|1
|0.06
|Махер Адам
|1
|0.06
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.06
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.06
|Маллахи Мохамед
|1
|0.06
|Загре Артур
|1
|0.06
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|8 (3)
|0.44
|Проппер Робин
|4
|0.22
|Влап Михел
|3
|0.17
|Лимниос Димитрис
|3
|0.17
|Manfred Ugalde
|2
|0.11
|Мисиджан Вирджил
|2
|0.11
|Daan Rots
|2
|0.11
|Зерруки Рамиз
|2
|0.11
|Mees Hilgers
|1
|0.06
|Садилек Михал
|0
|0
|Мениг Квинси
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|7
|0
|Махер Адам
|7
|0
|Янссен Виллем
|5
|0
|Вормердам Дьянго
|3
|0
|Тимбер Квинтен
|3
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|6
|1
|Садилек Михал
|4
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Проппер Робин
|2
|0
|Мениг Квинси
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Daan Rots
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
18
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
4
17%
4
22%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
1
4%
5
28%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
6
26%
3
17%
76-90
Пропущено
7
16
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
3
43%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
5
31%
61-75
1
14%
5
31%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
20%
5
50%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
30%
76-90
Пропущено
16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
19%
1
17%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
3
19%
1
17%
31-45
3
19%
2
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
1
17%
76-90
Забито
33
28
12 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
6
18%
9
32%
1-15
4
12%
2
7%
16-30
2
6%
5
18%
31-45
5
15%
4
14%
46-60
6
18%
2
7%
61-75
10
30%
6
21%
76-90
Пропущено
23
22
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
3
13%
3
14%
1-15
5
22%
2
9%
16-30
6
26%
2
9%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
4
17%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1
Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0
Твенте
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2
Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|18
|13
|3
|2
|56 - 4
|42
|2.
|ПСВ
|17
|13
|1
|3
|44 - 24
|40
|3.
|Фейеноорд
|18
|12
|3
|3
|42 - 17
|39
|4.
|Витесс
|18
|10
|3
|5
|25 - 25
|33
|5.
|Твенте
|18
|9
|5
|4
|28 - 22
|32
|6.
|АЗ Алкмаар
|18
|10
|2
|6
|35 - 23
|32
|7.
|Утрехт
|18
|8
|5
|5
|33 - 23
|29
|8.
|Камбюр
|18
|9
|1
|8
|32 - 39
|28
|9.
|Херенвен
|18
|7
|4
|7
|20 - 25
|25
|10.
|НЕК Неймеген
|18
|7
|4
|7
|24 - 26
|25
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|6
|3
|8
|19 - 27
|21
|12.
|Гронинген
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|13.
|Хераклес
|18
|5
|3
|10
|21 - 26
|18
|14.
|Виллем II
|18
|5
|3
|10
|18 - 36
|18
|15.
|Ваалвейк
|17
|3
|6
|8
|18 - 29
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|18
|3
|4
|11
|19 - 46
|13
|17.
|Спарта Роттердам
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|18.
|ПЕК Зволле
|18
|1
|3
|14
|9 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|2.
|Фейеноорд
|9
|7
|1
|1
|24 - 9
|22
|3.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|4.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|5.
|Утрехт
|9
|6
|3
|0
|23 - 7
|21
|6.
|Хераклес
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|7.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|8.
|Витесс
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|9.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|4
|0
|5
|13 - 13
|12
|11.
|Херенвен
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Виллем II
|9
|3
|1
|5
|7 - 15
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|ПСВ
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|3.
|Витесс
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|4.
|Фейеноорд
|9
|5
|2
|2
|18 - 8
|17
|5.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|6.
|Твенте
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|7.
|Камбюр
|9
|5
|1
|3
|15 - 19
|16
|8.
|Херенвен
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|9.
|Гронинген
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|12.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Виллем II
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Ваалвейк
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|5 - 21
|1
|18.
|Хераклес
|8
|0
|1
|7
|6 - 14
|1