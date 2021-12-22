  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Утрехт
1:1
Конец матча

Стадион:
Твенте
0'
0:1
17' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
42' Желтая карточка
Остерволде Джейден
51' Красная карточка
Садилек Михал
77' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
82' Желтая карточка
Дувикас Анастасиос
1:1
90' Гол
Махи Мимаун
90' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
90' Желтая карточка
Тимбер Квинтен
90'+9

Ход матча

17'
0:1
Ван Волфсвинкель Рикки
42'
 
Остерволде Джейден
51'
 
Садилек Михал
54'
 
Бош Йессе
Влап Михел
62'
Ван де Стрек Сандер
Ван Оверем Йорис
 
62'
Вормердам Дьянго
Загре Артур
 
62'
 
Смал Гийс
Остерволде Джейден
62'
 
Плегесуэло Хулио
Мисиджан Вирджил
71'
Бауссайд Отман
Густафссон Симон
 
77'
Ван дер Марел Марк
 
79'
Remco Balk
Рамселар Барт
 
82'
Дувикас Анастасиос
 
86'
 
Daan Rots
Трупе Джованни
86'
 
Luca Everink
Лимниос Димитрис
86'
 
Manfred Ugalde
Ван Волфсвинкель Рикки
90'
Махи Мимаун
(Бауссайд Отман)
1:1
90'
 
Зерруки Рамиз
90'
Тимбер Квинтен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 6
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

1
Пас
Мартен
27
Тимбер
Квинтен
33
Ван
дер
Хорн
Майк
2
Ван
дер
Марел
Марк
20
Загре
Артур
6
Махер
Адам
8
Ван
Оверем
Йорис
10
Густафссон
Симон
23
Рамселар
Барт
11
Махи
Мимаун
18
Дувикас
Анастасиос
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
17
Остерволде
Джейден
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
10
Мисиджан
Вирджил
14
Влап
Михел
18
Лимниос
Димитрис
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Утрехт
4-2-3-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
Твенте

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

30 матчей

36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
5 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:1
Э
4:0
Э
3:0
Э
1:1
К
1:3
Э
3:1
Э
4:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
6:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:4
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:6
К
1:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
0:0
Э
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамселар Барт 6 (1) 0.33
Силла Мусса 4 0.22
Дувикас Анастасиос 4 (2) 0.22
Махи Мимаун 3 0.17
Густафссон Симон 3 (2) 0.17
Янссен Виллем 2 0.11
Ван де Стрек Сандер 2 0.11
Тимбер Квинтен 1 0.06
Ван дер Хорн Майк 1 0.06
Вормердам Дьянго 1 0.06
Махер Адам 1 0.06
Ван дер Марел Марк 1 0.06
Ван Оверем Йорис 1 0.06
Маллахи Мохамед 1 0.06
Загре Артур 1 0.06
Бауссайд Отман 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 8 (3) 0.44
Проппер Робин 4 0.22
Влап Михел 3 0.17
Лимниос Димитрис 3 0.17
Manfred Ugalde 2 0.11
Мисиджан Вирджил 2 0.11
Daan Rots 2 0.11
Зерруки Рамиз 2 0.11
Mees Hilgers 1 0.06
Садилек Михал 0 0
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Смал Гийс 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 7 0
Махер Адам 7 0
Янссен Виллем 5 0
Вормердам Дьянго 3 0
Тимбер Квинтен 3 0
Тер Авест Хидде 2 0
Пас Мартен 2 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Керк Джирано 1 0
Силла Мусса 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Маллахи Мохамед 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 6 1
Садилек Михал 4 1
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Илич Лука 1 1
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Брама Вут 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Daan Rots 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
18
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
4
17%
4
22%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
1
4%
5
28%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
6
26%
3
17%
76-90

Пропущено

7
16
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
3
43%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
5
31%
61-75
1
14%
5
31%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
20%
5
50%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
30%
76-90

Пропущено

16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
19%
1
17%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
3
19%
1
17%
31-45
3
19%
2
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
1
17%
76-90

Забито

33
28
12 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
6
18%
9
32%
1-15
4
12%
2
7%
16-30
2
6%
5
18%
31-45
5
15%
4
14%
46-60
6
18%
2
7%
61-75
10
30%
6
21%
76-90

Пропущено

23
22
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
3
13%
3
14%
1-15
5
22%
2
9%
16-30
6
26%
2
9%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
4
17%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1
Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0
Твенте
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2
Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 18 13 3 2 56 - 4 42
2. ПСВ 17 13 1 3 44 - 24 40
3. Фейеноорд 18 12 3 3 42 - 17 39
4. Витесс 18 10 3 5 25 - 25 33
5. Твенте 18 9 5 4 28 - 22 32
6. АЗ Алкмаар 18 10 2 6 35 - 23 32
7. Утрехт 18 8 5 5 33 - 23 29
8. Камбюр 18 9 1 8 32 - 39 28
9. Херенвен 18 7 4 7 20 - 25 25
10. НЕК Неймеген 18 7 4 7 24 - 26 25
11. Гоу Эхед Иглс 17 6 3 8 19 - 27 21
12. Гронинген 18 4 7 7 20 - 27 19
13. Хераклес 18 5 3 10 21 - 26 18
14. Виллем II 18 5 3 10 18 - 36 18
15. Ваалвейк 17 3 6 8 18 - 29 15
16. Фортуна Ситтард 18 3 4 11 19 - 46 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 18 1 3 14 9 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
2. Фейеноорд 9 7 1 1 24 - 9 22
3. АЗ Алкмаар 9 7 1 1 24 - 10 22
4. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
5. Утрехт 9 6 3 0 23 - 7 21
6. Хераклес 10 5 2 3 15 - 12 17
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Витесс 9 4 2 3 10 - 13 14
9. Камбюр 9 4 0 5 17 - 20 12
10. Гоу Эхед Иглс 9 4 0 5 13 - 13 12
11. Херенвен 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Виллем II 9 3 1 5 7 - 15 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 9 1 2 6 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 2 0 18 - 1 20
2. ПСВ 9 6 1 2 19 - 12 19
3. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
4. Фейеноорд 9 5 2 2 18 - 8 17
5. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
6. Твенте 10 5 2 3 18 - 16 17
7. Камбюр 9 5 1 3 15 - 19 16
8. Херенвен 8 4 2 2 9 - 8 14
9. Гронинген 10 3 1 6 13 - 21 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 9 2 2 5 11 - 21 8
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. ПЕК Зволле 9 0 1 8 5 - 21 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Утрехт 1:1 Твенте онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 