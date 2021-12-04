Второй тайм

95' ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Утрехт выполняет удар от ворот.

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Тер Авест Хидде получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Тер Авест Хидде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Мадуэке Нони не смог попасть в створ ударом издали

81' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет ПСВ

75' Тимбер Квинтен не смог попасть в створ ударом издали

75' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Г О О О О Л - Мвене Филипп забивает с левой ноги!

70' О, нет. Из многообещающей позиции Доан Рицу из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

69' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Ван дер Хорн Майк получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Ван дер Хорн Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Тактическая замена. Ремко Балк уходит с поля и его заменяет Далмау Адриан

67' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

64' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Гакпо Коди нанес удар, мяч был парирован, но Маартен Паес не удержал его в руках.

61' Удар от ворот произведет ПСВ

61' Рамселар Барт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Дувикас Анастасиос нанес удар, мяч был парирован, но Джоэл Дроммел не удержал его в руках.

54' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСВ будет все-таки засчитан.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

51' Г О О О О Л - Доан Рицу забивает с левой ноги!

49' Доан Рицу имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

49' Удар от ворот произведет ПСВ

48' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля