Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
12' ГолВан дер Хорн Майк
1:1
27' ГолГакпо Коди
32' Желтая карточкаТер Авест Хидде
2:1
35' ГолРамальо Андре
3:1
51' ГолДоан Рицу
4:1
70' ГолМвене Филипп
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
17
Жуниор
Мауро
25
Доан
Рицу
11
Гакпо
Коди
20
Загре
Артур
30
Remco
Balk
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Remco BalkПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Мейссен РикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мадди ЭросНападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
12'
27'
1:1
32'
35'
2:1
51'
3:1
70'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
История личных встреч
ПСВ
Утрехт
21 матч
100%
21 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
9.5%
4.8%
18 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
29 матчей
72.4%
13.8%
13.8%
21 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
44.8%
41.4%
13.8%
13 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.1%
24.1%
13.8%
18 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брума Арминду
|5
|0.33
|Гакпо Коди
|4
|0.27
|Захави Эран
|4
|0.27
|Винисиус Карлос
|3
|0.2
|Вертессен Йорбе
|3
|0.2
|Рамальо Андре
|3
|0.2
|Доан Рицу
|3
|0.2
|Боскальи Оливье
|3
|0.2
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.2
|Мадуэке Нони
|2
|0.13
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.07
|Мвене Филипп
|1
|0.07
|Прёппер Дэви
|1
|0.07
|Томас Райан
|1
|0.07
|Тезе Джордан
|0
|0
|Гётце Марио
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Жуниор Мауро
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамселар Барт
|6 (1)
|0.4
|Силла Мусса
|4
|0.27
|Дувикас Анастасиос
|4 (2)
|0.27
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.2
|Янссен Виллем
|2
|0.13
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.07
|Вормердам Дьянго
|1
|0.07
|Тимбер Квинтен
|1
|0.07
|Махер Адам
|1
|0.07
|Махи Мимаун
|1
|0.07
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.07
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.07
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.07
|Маллахи Мохамед
|1
|0.07
|Загре Артур
|1
|0.07
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Гётце Марио
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Обиспо Армандо
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
|Жуниор Мауро
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|6
|0
|Махер Адам
|5
|0
|Янссен Виллем
|4
|0
|Вормердам Дьянго
|3
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
7
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
10%
1
14%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
7
35%
4
57%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
25%
3
30%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Забито
15
22
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
20%
4
18%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
3
20%
5
23%
61-75
4
27%
5
23%
76-90
Пропущено
8
6
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Забито
35
29
15 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
5
14%
5
17%
1-15
7
20%
3
10%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
4
11%
6
21%
61-75
11
31%
9
31%
76-90
Пропущено
20
16
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
15%
3
19%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
2
10%
5
31%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
6
30%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4
Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1
Утрехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1
СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Венеция 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|11
|3
|1
|48 - 2
|36
|2.
|ПСВ
|15
|11
|1
|3
|38 - 22
|34
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|33 - 14
|32
|4.
|Утрехт
|15
|8
|2
|5
|30 - 20
|26
|5.
|Камбюр
|14
|8
|0
|6
|26 - 29
|24
|6.
|Витесс
|14
|7
|2
|5
|14 - 21
|23
|7.
|Твенте
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|8.
|АЗ Алкмаар
|14
|6
|2
|6
|25 - 20
|20
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|2
|6
|18 - 23
|20
|10.
|НЕК Неймеген
|14
|5
|4
|5
|19 - 22
|19
|11.
|Херенвен
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|12.
|Виллем II
|15
|5
|3
|7
|16 - 28
|18
|13.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|14.
|Хераклес
|14
|4
|2
|8
|15 - 20
|14
|15.
|Ваалвейк
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|14
|2
|3
|9
|16 - 34
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|15
|1
|3
|11
|8 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|2.
|Утрехт
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|3.
|Фейеноорд
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|4.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|32 - 1
|19
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|АЗ Алкмаар
|6
|4
|1
|1
|16 - 8
|13
|7.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|9.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|10.
|Херенвен
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|11.
|Виллем II
|7
|3
|1
|3
|6 - 11
|10
|12.
|Витесс
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|13.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Гронинген
|7
|1
|5
|1
|6 - 5
|8
|15.
|Ваалвейк
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|2.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|3.
|Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|4.
|ПСВ
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|5.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|11 - 17
|12
|6.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|7.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|9.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|12.
|АЗ Алкмаар
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Утрехт
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|0
|2
|5
|8 - 15
|2
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|7
|0
|1
|6
|5 - 12
|1