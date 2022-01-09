  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 14103
Атлетик Б
0'
26' Желтая карточка
Лежён Флорьян
61' Желтая карточка
Дуарте Рубен
90'+4

Ход матча

4'
 
Саррага Ойер
Венседор Унай
26'
Лежён Флорьян
 
41'
Эскаланте Гонсало
Джейсон
 
60'
 
Гарсия Рауль
Сансет Ойян
60'
 
Уильямс Нико
Уильямс Иньяки
61'
Дуарте Рубен
 
65'
Эдгар Мендес
Риоха Луис
 
83'
 
Беренгер Алекс
Гарсия Дани
83'
 
Серрано Нико
Весга Микель
85'
Пельистри Факундо
Де ла Фуэнте Мигель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 133
Алавес 8.3% (11)
X 34.6% (46)
Атлетик Б 57.1% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
4
Миазга
Мэтт
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
25
Джейсон
15
Мойя
Антонио
14
Гарсия
Мануэль
II
11
Риоха
Луис
24
Де
ла
Фуэнте
Мигель
9
Хоселу
Санмартин
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
7
Беренгер
Алекс
14
Гарсия
Дани
16
Венседор
Унай
10
Муньяин
Икер
8
Сансет
Ойян
9
Уильямс
Иньяки
Алавес
4-4-2
Атлетик Б
4-4-2

История личных встреч

Алавес
Атлетик Б

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ТМС
2:1
ЛЛ
2:1
ТМК
0:1
ЛЛ
2:0
П
1:1
П
0:0
П
3:1
П
2:0
П
1:0
П
0:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 10 (5) 0.5
Лагуардия Виктор 2 0.1
Риоха Луис 1 0.05
Понс Пере 1 0.05
Н'Диайе Лум 1 0.05
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 5 0.24
Сансет Ойян 4 0.19
Гарсия Рауль 3 0.14
Муньяин Икер 2 (1) 0.1
Иньиго Мартинес 2 0.1
Де Маркос Оскар 1 0.05
Вивиан Даниэль 1 0.05
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 8 1
Лежён Флорьян 6 1
Лагуардия Виктор 4 0
Химо Наварро 4 0
Н'Диайе Лум 4 0
Риоха Луис 3 0
Хави Лопеc 2 0
Эдгар Мендес 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Кальеха Хавьер 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Тачи 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 5 2
Гарсия Дани 5 0
Йерай Альварес 4 0
Беренгер Алекс 3 0
Венседор Унай 3 0
Саррага Ойер 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Морсильо Хон 2 0
Уильямс Нико 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Баленсиага Микель 1 0
Муньяин Икер 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
23%
1
20%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
20%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
29%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
11%
5
36%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
3
17%
4
29%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
33%
2
14%
76-90

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
3
20%
4
22%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
4
27%
3
17%
76-90

Пропущено

31
19
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 6
15 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
5
16%
6
32%
1-15
7
23%
1
5%
16-30
3
10%
6
32%
31-45
5
16%
2
11%
46-60
2
6%
1
5%
61-75
9
29%
29%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1
Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2
Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья Заявка 20 13 5 2 31 - 13 44
3. Бетис Заявка 20 10 4 6 33 - 24 34
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М 1:1 Заявка 20 9 6 5 32 - 23 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
8. Вильярреал 1:1 Заявка 20 7 8 5 32 - 21 29
9. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
10. Валенсия Заявка 20 7 7 6 32 - 32 28
11. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
12. Осасуна Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
13. Гранада Заявка 20 5 9 6 24 - 27 24
14. Сельта Заявка 20 6 5 9 22 - 23 23
15. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
16. Хетафе Заявка 20 4 6 10 13 - 21 18
17. Алавес Заявка 20 4 5 11 16 - 30 17
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 20 2 8 10 15 - 34 14
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Вильярреал 1:1 Заявка 11 6 3 2 25 - 12 21
5. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
6. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
7. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
8. Атлетико М 1:1 Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
9. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
10. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
11. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
12. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
18. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
19. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
20. Кадис Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Атлетико М 1:1 Заявка 11 4 3 4 18 - 17 15
6. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
7. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
8. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
13. Вильярреал 1:1 Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
14. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Алавес 8.3% (11)
X 34.6% (46)
Атлетик Б 57.1% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Алавес 0:0 Атлетик Б онлайн


Прогнозы на матч Алавес 0:0 Атлетик Б

Исход игры
Алавес
8.3% (11)
Ничья
34.6% (46)
Атлетик Б
57.1% (76)
Тотал 2.5
Больше
35.88% (47)
Меньше
64.12% (84)
Обе команды забьют
Да
65.65% (86)
Нет
34.35% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (41)
1:2 Атлетик Б
30.1% (40)
0:1 Атлетик Б
23.3% (31)
0:0 Ничья
3.8% (5)
1:0 Алавес
3% (4)
2:1 Алавес
3% (4)
2:0 Алавес
1.5% (2)
0:3 Атлетик Б
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 