Второй тайм

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Матч возобновлен

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Матч возобновлен

91' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Саррага Ойер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Весга Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Мойя Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Тактическая замена. Гарсия Дани уходит с поля и его заменяет Nico Serrano

82' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

81' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Беренгер Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Хоселу Санмартин из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

79' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

78' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Удар от ворот произведет Алавес

77' Баленсиага Микель не смог попасть в створ ударом издали

77' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Нико Уильямс из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

75' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновится спорным мячом

73' Йерай Альварес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Удар от ворот произведет Алавес

72' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Беренгер Алекс нанес удар, мяч был парирован, но Фернандо Пачеко не удержал его в руках.

71' Нико Уильямс из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

70' Удар от ворот произведет Алавес

70' Выглядело как неплохой момент. Рауль Гарсия из команды Атлетик Б закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

70' Отличные скиллы показывает Муньяин Икер , обводя своих соперников

69' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Удар от ворот произведет Алавес

68' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

67' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Алавес

64' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Рауль Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.

63' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Дуарте Рубен получил желтую карточку от судьи

61' Удар от ворот произведет Алавес

60' Тактическая замена. Уильямс Иньяки уходит с поля и его заменяет Нико Уильямс

60' Тактическая замена. Сансет Ойян уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

60' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Миазга Мэтт из команды Алавес

59' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

59' Хоселу Санмартин из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

58' Йерай Альварес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Дуарте Рубен из команды Алавес нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

56' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

55' Лежён Флорьян из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

54' Гарсия Дани из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

52' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Сегодняшная посещаемость составляет 14103 болельщиков

46' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля