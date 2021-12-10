Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

54' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

54' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

53' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

52' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Денис Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Родригес Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Васкес Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Руссо Франко из команды Мальорка делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Тьяго Гальярдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Денис Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Ли Кан Ин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Удар от ворот произведет Сельта

48' О, нет. Из многообещающей позиции Родригес Даниэль из команды Мальорка наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

47' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Игрок Родригес Даниэль из команды Мальорка выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

46' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Сельта

45' Васкес Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Пратс Абдон делает скидку назад вдоль ворот

44' Удар от ворот произведет Мальорка

44' Браис Мендес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Тьяго Гальярдо имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

44' Денис Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Коста Хауме - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Васкес Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Руссо Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Пейнадо Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Сельта выполняет удар от ворот.

27' Мальорка выполняет удар от ворот.

26' Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Тапия Ренато предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Браис Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Араухо Нестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Мальорка

22' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Мина Сантьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

16' Мина Сантьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Мина Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Антонио Санчес делает скидку назад вдоль ворот

12' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

9' Игра остановлена из-за технических проблем.

8' Удар от ворот произведет Сельта

8' Отличный пас сделал Рейна Маноло из команды Мальорка . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

7' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Мина Сантьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Мина Сантьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Удар от ворот произведет Сельта

4' Родригес Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

3' Матч возобновится спорным мячом

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшная посещаемость составляет 10655 болельщиков

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сильный ветер сегодня будет мешать командам.

1' Сельта начинает с центра поля