  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 10655
Сельта
0'
42' Желтая карточка
Коста Хауме
45' Желтая карточка
Васкес Кевин
80' Желтая карточка
Родригес Даниэль
82' Желтая карточка
Руис Иньиго
90' Желтая карточка
Денис Суарес
90'+5

Ход матча

19'
 
Тьяго Гальярдо
Мина Сантьяго
42'
Коста Хауме
 
45'
 
Васкес Кевин
56'
Анхель Луис
Пратс Абдон
 
69'
Кубо Такефуса
Санчес Антонио
 
72'
 
Нолито Агудо
Денис Суарес
80'
Родригес Даниэль
 
82'
Руис Иньиго
 
89'
Седлар Александр
Руис Иньиго
 
90'
Фернандо Ниньо
Ли Кан Ин
 
90'
 
Денис Суарес

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 137
Мальорка 33.6% (46)
X 43.8% (60)
Сельта 22.6% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
5
Руссо
Франко
24
Вальент
Мартин
18
Коста
Хауме
19
Ли
Кан
Ин
4
Руис
Иньиго
16
Батталья
Родриго
10
Санчес
Антонио
14
Родригес
Даниэль
9
Пратс
Абдон
1
Дитуро
Матиас
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
6
Денис
Суарес
8
Пейнадо
Франсиско
11
Серви
Франко
23
Браис
Мендес
22
Мина
Сантьяго
Мальорка
4-4-2
Сельта
4-1-3-2

История личных встреч

Мальорка
Сельта

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЛ
5:1
ЛЛ
2:2
П
1:0
П
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 2 0.12
Фернандо Ниньо 2 0.12
Баба Иддрису 2 0.12
Анхель Луис 1 0.06
Ли Кан Ин 1 0.06
Сальва Севилья 1 (1) 0.06
Маффео Пабло 1 0.06
Пратс Абдон 1 0.06
Оливан Бриан 1 0.06
Руссо Франко 1 0.06
Кубо Такефуса 1 0.06
Санчес Антонио 1 0.06
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 7 (1) 0.41
Мина Сантьяго 5 0.29
Браис Мендес 2 0.12
Серви Франко 1 0.06
Нолито Агудо 1 0.06
Денис Суарес 1 0.06
Тьяго Гальярдо 0 0
Васкес Кевин 0 0
Галан Хави 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 6 0
Седлар Александр 3 1
Родригес Даниэль 4 0
Оливан Бриан 4 0
Дьедью Амат 4 0
Коста Хауме 2 1
Ли Кан Ин 2 1
Рейна Маноло 3 0
Руис Иньиго 3 0
Руссо Франко 3 0
Гарсия Луис 1 1
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Пратс Абдон 2 0
Маффео Пабло 2 0
Мбула Хорди 2 0
Вальент Мартин 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Анхель Луис 1 0
Састре Хуан 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Санчес Антонио 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 6 0
Тапия Ренато 6 0
Браис Мендес 6 0
Солари Аугусто 4 0
Мальо Уго 2 1
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Араухо Нестор 2 0
Денис Суарес 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Мина Сантьяго 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Галан Хави 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
13%
2
22%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
4
57%
2
25%
76-90

Пропущено

17
14
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
4
24%
4
29%
16-30
1
6%
4
29%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
6
35%
1
7%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
1
7%
3
18%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
5
33%
3
18%
76-90

Пропущено

24
21
7 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
8%
1
5%
1-15
4
17%
6
29%
16-30
1
4%
4
19%
31-45
3
13%
6
29%
46-60
7
29%
29%
2
10%
61-75
7
29%
29%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1
Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2
Сельта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1
Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 12 3 1 37 - 15 39
2. Севилья Заявка 15 9 4 2 25 - 11 31
3. Бетис Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 5 3 19 - 13 29
5. Атлетико М Заявка 15 8 5 2 27 - 16 29
6. Райо Вальекано Заявка 16 8 3 5 24 - 16 27
7. Барселона Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
8. Валенсия Заявка 16 5 7 4 24 - 22 22
9. Осасуна Заявка 16 5 6 5 15 - 19 21
10. Атлетик Б Заявка 16 4 9 3 13 - 11 21
11. Мальорка Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
12. Эспаньол Заявка 16 5 5 6 15 - 15 20
13. Сельта Заявка 17 4 5 8 17 - 21 17
14. Вильярреал Заявка 15 3 7 5 16 - 17 16
15. Гранада Заявка 15 3 6 6 16 - 23 15
16. Эльче Заявка 16 3 6 7 15 - 22 15
17. Алавес Заявка 15 4 2 9 12 - 21 14
18. Кадис Заявка 16 2 6 8 14 - 30 12
19. Хетафе Заявка 16 2 5 9 10 - 19 11
20. Леванте Заявка 16 0 8 8 13 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 8 7 1 0 17 - 3 22
2. Севилья Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
4. Барселона Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
6. Реал Сосьедад Заявка 8 4 3 1 5 - 3 15
7. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
11. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
12. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
14. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
15. Хетафе Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
16. Гранада Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
18. Леванте Заявка 8 0 6 2 6 - 11 6
19. Сельта Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
2. Бетис Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
9. Валенсия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Мальорка Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
11. Кадис Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
13. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
14. Алавес Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Вильярреал Заявка 8 0 5 3 4 - 8 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 54'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 54'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 53'
    Контроль мяча: Мальорка: 49%, Сельта: 51%.
  • 53'
    Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе
  • 53'
    Денис Суарес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Маффео Пабло из команды Мальорка делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 52'
    Денис Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Родригес Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    51'
    Васкес Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    51'
    Безумный фол. Васкес Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Вальент Мартин
  • 51'
    Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 51'
    Руссо Франко из команды Мальорка делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 50'
    Тьяго Гальярдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 50'
    Денис Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Ли Кан Ин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 50'
    Контроль мяча: Мальорка: 48%, Сельта: 52%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Галан Хави из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Ли Кан Ин
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Тьяго Гальярдо из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Руис Иньиго
  • 48'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 48'
    О, нет. Из многообещающей позиции Родригес Даниэль из команды Мальорка наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 48'
    Маффео Пабло из команды Мальорка сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 47'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Игрок Родригес Даниэль из команды Мальорка выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.
  • 47'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 46'
    Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 45'
    Васкес Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Пратс Абдон делает скидку назад вдоль ворот
  • 45'
    Коста Хауме из команды Мальорка делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Мальорка
  • 44'
    Браис Мендес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 44'
    Тьяго Гальярдо имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 44'
    Денис Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    42'
    Коста Хауме - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    42'
    Коста Хауме из команды Мальорка заходит слишком далеко, он валит Тьяго Гальярдо.
  • Фол, нарушение
    41'
    Галан Хави из команды Сельта заходит слишком далеко, он валит Маффео Пабло.
  • 41'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Мальорка: 49%, Сельта: 51%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Пейнадо Франсиско из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Маффео Пабло
  • 39'
    Васкес Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 39'
    Родригес Даниэль из команды Мальорка делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 38'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    37'
    Тапия Ренато из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Родригес Даниэль пострадал.
  • 37'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Галан Хави из команды Сельта пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.
  • 36'
    Галан Хави из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
  • 35'
    Руссо Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Тапия Ренато из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: Мальорка: 48%, Сельта: 52%.
  • 35'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Тапия Ренато из команды Сельта пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Антонио Санчес из команды Мальорка поставил подножку. Пострадал Галан Хави
  • 34'
    Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Антонио Санчес из команды Мальорка поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
  • 33'
    Пейнадо Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Коста Хауме из команды Мальорка отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 31'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Сельта контролирует мяч.
  • 30'
    Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Мальорка: 42%, Сельта: 58%.
  • 30'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Пейнадо Франсиско из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    29'
    Родригес Даниэль задерживает мяч рукой
  • 28'
    Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Матч возобновлен
  • 28'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 27'
    Сельта выполняет удар от ворот.
  • 27'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 27'
    Мальорка выполняет удар от ворот.
  • 26'
    Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Галан Хави из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    26'
    Родригес Даниэль из команды Мальорка заходит слишком далеко, он валит Серви Франко.
  • Угловой
    25'
    Ли Кан Ин из команды Мальорка разыграл угловой с правого угла.
  • 25'
    Контроль мяча: Мальорка: 44%, Сельта: 56%.
  • 25'
    Тапия Ренато предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 25'
    Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 25'
    Браис Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Ли Кан Ин из команды Мальорка подал угловой справа.
  • 24'
    Араухо Нестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 24'
    Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 23'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Антонио Санчес из команды Мальорка поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
  • 22'
    Удар от ворот произведет Мальорка
  • 22'
    Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 21'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Пратс Абдон из команды Мальорка поставил подножку. Пострадал Айду Джозеф
  • 20'
    Контроль мяча: Мальорка: 47%, Сельта: 53%.
  • 20'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Матч возобновлен
  • 19'
    Мина Сантьяго получил травму и заменен. Тьяго Гальярдо выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    19'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мина Сантьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 18'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • Травма, повреждение
    16'
    Мина Сантьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Руис Иньиго из команды Мальорка делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 16'
    Мина Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    15'
    Руис Иньиго из команды Мальорка подал угловой слева.
  • 15'
    Контроль мяча: Мальорка: 46%, Сельта: 54%.
  • 15'
    Маффео Пабло мяч отрикошетил от ворот
  • 15'
    Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 14'
    Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Родригес Даниэль из команды Мальорка делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 14'
    Коста Хауме из команды Мальорка отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 13'
    Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Антонио Санчес делает скидку назад вдоль ворот
  • 12'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 12'
    Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Контроль мяча: Мальорка: 38%, Сельта: 62%.
  • 9'
    Игра остановлена из-за технических проблем.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 8'
    Отличный пас сделал Рейна Маноло из команды Мальорка. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 8'
    Мальорка контролирует мяч.
  • 7'
    Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    7'
    Мина Сантьяго возвращается на поле.
  • 7'
    Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Галан Хави из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    6'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мина Сантьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    5'
    Мина Сантьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 5'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья свистит. Руссо Франко атаковал сзади соперника. Это Мина Сантьяго заработал своей команде штрафной
  • 5'
    Контроль мяча: Мальорка: 39%, Сельта: 61%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 4'
    Родригес Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
  • 4'
    Дитуро Матиас ошибается в защите.
  • 4'
    Мальорка контролирует мяч.
  • 3'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    2'
    Мина Сантьяго из команды Сельта заходит слишком далеко, он валит Маффео Пабло.
  • 1'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10655 болельщиков
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
  • 1'
    Сельта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Мальорка 33.6% (46)
X 43.8% (60)
Сельта 22.6% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Мальорка 0:0 Сельта онлайн


Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Сельта

Исход игры
Мальорка
33.6% (46)
Ничья
43.8% (60)
Сельта
22.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
37.1% (46)
Меньше
62.9% (78)
Обе команды забьют
Да
74.19% (92)
Нет
25.81% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (46)
1:2 Сельта
16.1% (22)
1:0 Мальорка
16.1% (22)
2:1 Мальорка
11.7% (16)
0:0 Ничья
4.4% (6)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:1 Сельта
2.9% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 