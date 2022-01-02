Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Какой промах! Лагуардия Виктор имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

50' Риоха Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Гевара Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Н'Диайе Лум не смог попасть в створ ударом издали

42' Исак Александр видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

41' Игрок Хоселу Санмартин из команды Алавес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

40' Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Хороший удар издали нанес Хоселу Санмартин , но отличный сейв сделал Алекс Ремиро. Угловой.

35' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Сильва Давид из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

33' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

32' Янузай Аднан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Выглядело как неплохой момент. Дуарте Рубен из команды Алавес закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

30' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Мерино Микель из команды Реал Сосьедад сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

28' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Н'Диайе Лум из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

24' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Отличные скиллы показывает Риоха Луис , обводя своих соперников

23' Удар от ворот произведет Алавес

22' Сильва Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Хесус Овоно не дал случится голу! Исак Александр должен был забивать, но Хесус Овоно сделал отличный сейв

22' Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Риоха Луис из команды Алавес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

21' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Рико Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Команда Реал Сосьедад забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Г О О О О Л - Янузай Аднан забивает с правой ноги!

14' Сильва Давид разрезает оборону соперника отличным пасом

13' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Янузай Аднан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

12' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Удар от ворот произведет Алавес

11' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Барренечеа Андер получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Барренечеа Андер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Риоха Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Хоселу Санмартин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

1' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.