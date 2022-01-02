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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 13498
Реал Сосьедад
0'
0:1
14' Гол
Янузай Аднан
54' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
56' Желтая карточка
Субельдия Игор
1:1
58' Пенальти
Хоселу Санмартин
60' Желтая карточка
Эдгар Мендес
67' Желтая карточка
Сильва Давид
85' Желтая карточка
Янузай Аднан
90' Желтая карточка
Риоха Луис
90'+5

Ход матча

6'
 
Янузай Аднан
Барренечеа Андер
14'
0:1
Янузай Аднан
(Порту Кристиан)
46'
Эдгар Мендес
Мартин Иван
 
54'
Лагуардия Виктор
 
56'
 
Субельдия Игор
58'
Хоселу Санмартин
1:1
60'
Эдгар Мендес
 
67'
 
Сильва Давид
72'
Силла Мамаду
Де ла Фуэнте Мигель
 
76'
 
Джуара Наис
Порту Кристиан
76'
 
Сорлот Александр
Сильва Давид
81'
 
Субименди Мартин
Гевара Андер
81'
 
Пачеко Хон
Субельдия Игор
85'
 
Янузай Аднан
90'
Риоха Луис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 22 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 140
Алавес 3.6% (5)
X 22.9% (32)
Реал Сосьедад 73.6% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
31
Овоно
Хесус
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
6
Н'Диайе
Лум
19
Мартин
Иван
24
Де
ла
Фуэнте
Мигель
15
Мойя
Антонио
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
21
Сильва
Давид
22
Барренечеа
Андер
19
Исак
Александр
Алавес
4-1-4-1
Реал Сосьедад
4-2-3-1

История личных встреч

Алавес
Реал Сосьедад

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
3:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:0
ТМС
2:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:0
ТМК
0:0
ТМК
0:1
П
0:1
П
0:1
ТМК
0:1
ТМК
1:2
П
2:1
П
0:2
ТМК
1:2
П
1:0
П
3:0
ТМС
3:1
С
2:1
С
1:1
С
3:2
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 10 (5) 0.53
Лагуардия Виктор 2 0.11
Риоха Луис 1 0.05
Понс Пере 1 0.05
Н'Диайе Лум 1 0.05
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 6 (2) 0.32
Исак Александр 4 (1) 0.21
Ариц Элустондо 3 0.16
Мерино Микель 2 0.11
Лобете Хулен 2 0.11
Янузай Аднан 2 (1) 0.11
Барренечеа Андер 1 0.05
Сорлот Александр 1 0.05
Порту Кристиан 0 0
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Ле Норман Робен 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 7 1
Лежён Флорьян 5 1
Лагуардия Виктор 4 0
Химо Наварро 4 0
Н'Диайе Лум 4 0
Риоха Луис 3 0
Хави Лопеc 2 0
Эдгар Мендес 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Кальеха Хавьер 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Тачи 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Айхен 3 1
Янузай Аднан 4 0
Мерино Микель 4 0
Ариц Элустондо 2 1
Горосабел Андони 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Субельдия Игор 3 0
Сальдуа Хосеба 2 0
Рико Диего 2 0
Порту Кристиан 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Субименди Мартин 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Сильва Давид 1 0
Сорлот Александр 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
3
38%
6
40%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
23%
2
13%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
3
23%
4
27%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

18
6
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
1
17%
31-45
3
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
6
33%
2
33%
76-90

Забито

15
21
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
3
20%
2
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
20%
5
24%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
4
27%
8
38%
76-90

Пропущено

31
21
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
5
16%
2
10%
1-15
7
23%
1
5%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
5
16%
5
24%
46-60
2
6%
4
19%
61-75
9
29%
29%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1
Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 14 4 2 41 - 17 46
2. Севилья Заявка 18 11 5 2 29 - 13 38
3. Бетис Заявка 19 10 3 6 32 - 23 33
4. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
5. Барселона Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 21 - 21 30
7. Райо Вальекано Заявка 19 9 3 7 26 - 20 30
8. Валенсия Заявка 19 7 7 5 31 - 28 28
9. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
10. Вильярреал Заявка 18 6 7 5 26 - 20 25
11. Атлетик Б Заявка 19 5 9 5 17 - 16 24
12. Сельта Заявка 19 6 5 8 22 - 22 23
13. Гранада Заявка 19 5 8 6 23 - 26 23
14. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 22 22
15. Мальорка Заявка 19 4 8 7 17 - 28 20
16. Хетафе Заявка 19 4 6 9 13 - 20 18
17. Алавес Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 18 2 8 8 15 - 31 14
20. Леванте Заявка 18 0 8 10 19 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
7. Вильярреал Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
9. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
10. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
11. Гранада Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Леванте Заявка 9 0 6 3 9 - 15 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Сельта Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
6. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
7. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
8. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
9. Барселона Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
10. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
13. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
14. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Алавес 3.6% (5)
X 22.9% (32)
Реал Сосьедад 73.6% (103)
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Прогнозы на матч Алавес 1:1 Реал Сосьедад

Исход игры
Алавес
3.6% (5)
Ничья
22.9% (32)
Реал Сосьедад
73.6% (103)
Тотал 2.5
Больше
48.51% (65)
Меньше
51.49% (69)
Обе команды забьют
Да
69.4% (93)
Нет
30.6% (41)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
38.6% (54)
0:1 Реал Сосьедад
22.1% (31)
1:1 Ничья
20% (28)
0:2 Реал Сосьедад
5.7% (8)
1:3 Реал Сосьедад
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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