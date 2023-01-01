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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Лион
0:1
Конец матча
Клермон
0'
5' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
45' Желтая карточка
Хауи Саиф-Эдин
70' Желтая карточка
Кумбеди Саэль
0:1
87' Пенальти
Чам Мухаммед
88' Желтая карточка
Чам Мухаммед
90'+6

Ход матча

5'
 
Ветеска Матеуш
45'
 
Хауи Саиф-Эдин
70'
Кумбеди Саэль
 
72'
 
Чам Мухаммед
Аллевина Джим
72'
 
Бела Жереми
Рашани Эльбасан
73'
Дембеле Мусса
Шерки Райан
 
74'
Февр Ромен
Тете
 
74'
Ауа Уссем
Какере Максанс
 
81'
 
Киэ Грежон
Андрич Комнен
87'
Рен-Аделед Жефф
Ляказетт Александр
 
87'
0:1
Чам Мухаммед
88'
 
Чам Мухаммед
90'
 
Байе Брандон
Хауи Саиф-Эдин
90'
Баркола Бредли
Мендес Тьяго
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Лион 98.3% (114)
X 1.7% (2)
Клермон 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
20
Кумбеди
Саэль
2
Диоманде
Синали
4
Люкеба
Кастелло
21
Да
Сильва
Дамьен
23
Мендес
Тьяго
6
Какере
Максанс
11
Тете
18
Шерки
Райан
7
Токо-Экамби
Карл
10
Ляказетт
Александр
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
21
Ожье
Флоран
11
Аллевина
Джим
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
10
Хауи
Саиф-Эдин
9
Андрич
Комнен
18
Рашани
Эльбасан
Лион
4-2-3-1
Клермон
3-4-3

История личных встреч

Лион
Клермон

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Л1
1:2
Л1
3:3

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
36

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 10 (3) 0.59
Тете 6 0.35
Токо-Экамби Карл 4 0.24
Дембеле Мусса II 2 0.12
Шерки Райан 1 0.06
Тальяфико Николас 1 0.06
Какере Максанс 1 0.06
Ауа Уссем 1 0.06
Люкеба Кастелло 1 0.06
Гюсто Мало 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Февр Ромен 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 4 (1) 0.24
Андрич Комнен 4 (1) 0.24
Хауи Саиф-Эдин 2 0.12
Киэ Грежон 2 0.12
Гастьен Йоан 1 0.06
Рашани Эльбасан 1 0.06
Бела Жереми 1 0.06
Гоналон Максим 1 0.06
Доссу Жодель 1 0.06
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 0.06
Аллевина Джим 1 0.06
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляказетт Александр 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Тальяфико Николас 2 0
Мендес Тьяго 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Шерки Райан 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Тете 2 0
Лопеш Антони 0 1
Диоманде Синали 0 1
Толиссо Корентен 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Гюсто Мало 1 0
Кумбеди Саэль 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 5 1
Гастьен Йоан 5 0
Сейду Алиду 5 0
Маньен Йоанн 4 0
Гоналон Максим 3 0
Ветеска Матеуш 3 0
Андрич Комнен 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Ожье Флоран 2 0
Хауи Саиф-Эдин 2 0
Киэ Грежон 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Аллевина Джим 1 0
Чам Мухаммед 1 0
Pascal Gastien 1 0

Результаты матчей

Лион
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Клермон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
3
Лион
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Клермон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
13

Волевые поражения

7
6
Лион
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Клермон
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
16

Волевые поражения

9
9

Голы по времени матча

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
19%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
2
13%
4
36%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
3
20%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
2
14%
5
33%
76-90

Забито

27
19
13 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
3
11%
3
16%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
4
15%
6
32%
46-60
5
19%
4
21%
61-75
5
19%
6
32%
76-90

Пропущено

21
26
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
2
10%
3
12%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
6
29%
4
15%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
4
19%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брест - Лион 2:4 Лион - Монца 1:2 Лион - Сошо 1:1 Ливерпуль - Лион 1:3
Арсенал - Лион 3:0 Лион - Лёвен 5:3 Лион - Ницца 1:1 Марсель - Лион 1:0 Лион - Лилль 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Ренн - Лион 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1
Клермон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2
Ланс - Клермон 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Нант - Клермон 1:1 Клермон - Брест 1:3 Монако - Клермон 1:1 Клермон - Осер 2:1 Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5

Результаты матчей

Лион
Клермон

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лион
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
2
6
2
7
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
2
7
1
7
2.5
2
7
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
4
13
3
14
2.5
2
15
3
14
3.5
1
16
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 17 14 3 0 45 - 10 45
2.
Ланс
 0:0 Заявка 17 11 5 1 26 - 10 38
3.
Марсель
 Заявка 16 10 3 3 32 - 14 33
4.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 23 33
5.
Лорьян
 Заявка 17 9 4 4 28 - 24 31
6.
Ренн
 Заявка 16 9 4 3 32 - 17 31
7.
Лилль
 Заявка 16 9 2 5 29 - 23 29
8.
Лион
 Заявка 17 7 3 7 27 - 21 24
9.
Клермон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 25 22
10.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 15 - 17 21
11.
Реймс
 Заявка 16 4 8 4 19 - 22 20
12.
Тулуза
 Заявка 17 5 4 8 23 - 33 19
13.
Монпелье
 Заявка 16 5 2 9 26 - 29 17
14.
Нант
 Заявка 17 3 8 6 18 - 24 17
15.
Аяччо
 Заявка 17 4 3 10 15 - 26 15
16.
Труа
 Заявка 16 3 6 7 26 - 31 15
17.
Брест
 Заявка 17 3 4 10 18 - 33 13
18.
Осер
 Заявка 17 3 4 10 16 - 35 13
19.
Страсбург
 Заявка 16 1 8 7 18 - 28 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 2 13 16 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 0:0 Заявка 9 8 1 0 18 - 6 25
2.
ПСЖ
 0:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
3.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
4.
Марсель
 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
9.
Лорьян
 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10.
Нант
 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
11.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
13.
Клермон
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
14.
Ницца
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Страсбург
 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
20.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 9 7 2 0 24 - 2 23
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
4.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
6.
Ланс
 0:0 Заявка 8 3 4 1 8 - 4 13
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
9.
Ренн
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
10.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
11.
Реймс
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
13.
Монпелье
 Заявка 8 2 1 5 15 - 16 7
14.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
15.
Труа
 Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
16.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
17.
Тулуза
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
18.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Лорьян Моффи Теремас 10
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Клермон вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Лион: 60%, Клермон: 40%.
  • Фол, нарушение
    96'
    Судья сигнализирует, что Брэдли Баркола из команды Лион поставил подножку. Пострадал Киэ Грежон
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Да Сильва Дамьен из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бела Жереми
  • 95'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 95'
    Киэ Грежон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Клермон начинает контратаку
  • 94'
    Лион пытается что-то создать.
  • 94'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Тактическая замена. Мендес Тьяго уходит с поля и его заменяет Брэдли Баркола
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса II из команды Лион поставил подножку. Пострадал Маньен Йоанн
  • 92'
    Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Сейду Алиду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 91'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Чам Мухаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Контроль мяча: Лион: 60%, Клермон: 40%.
    • 90'
      Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Байе Брандон
    • Фол, нарушение
      89'
      Кастелло Лукеба из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Киэ Грежон.
    • 89'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Лион 98.3% (114)
    X 1.7% (2)
    Клермон 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лион 0:1 Клермон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 0:1 Клермон

    Исход игры
    Лион
    98.3% (114)
    Ничья
    1.7% (2)
    Клермон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.13% (51)
    Меньше
    54.87% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    38.05% (43)
    Нет
    61.95% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Лион
    42.2% (49)
    2:1 Лион
    25.9% (30)
    1:0 Лион
    9.5% (11)
    3:1 Лион
    8.6% (10)
    3:0 Лион
    6.9% (8)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    4:0 Лион
    1.7% (2)
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