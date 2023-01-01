Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Команда Клермон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

88' Чам Мухаммед снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

87' Г О О О О О Л - Чам Мухаммед из команды Клермон забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Антони Лопеш прыгнул не в ту сторону.

86' ПЕНАЛЬТИ! - Кастелло Лукеба играет рукой в штрафной! Кастелло Лукеба вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

86' После проверки VAR судья изменил решение - Клермон пробьет пенальти!

85' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

85' Ляказетт Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.

83' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

82' Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.

79' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.

77' Бела Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Хауи Саиф-Эдин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Ожье Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Андрич Комнен выиграл воздушное противоборство у Синали Диоманде.

70' Кумбеди Саэль получает желтую карточку за нырок

70' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Кумбеди Саэль нырнул в штрафной. Спорно!

70' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Клермон

68' Шанс! Синали Диоманде из команды Лион пробил головой, но мимо

68' Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Ветеска Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Токо-Экамби Карл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Клермон

66' Шерки Райан не смог попасть в створ ударом издали

66' Какере Максанс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

61' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Аллевина Джим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Хауи Саиф-Эдин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Хорошую попытку сделал Андрич Комнен . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Клермон

58' Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Рашани Эльбасан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

56' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Сейду Алиду получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Сейду Алиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Хорошую попытку сделал Тете . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Тете из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Рашани Эльбасан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.