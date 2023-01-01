Тур: 17. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Фраппарт Стефани
0'
5' Желтая карточкаВетеска Матеуш
45' Желтая карточкаХауи Саиф-Эдин
70' Желтая карточкаКумбеди Саэль
0:1
87' ПенальтиЧам Мухаммед
88' Желтая карточкаЧам Мухаммед
90'+6
Ход матча
45'
70'
74'
87'
0:1
88'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Мендес
Тьяго
11
Тете
18
Шерки
Райан
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ТетеПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Нападающий
-
15 Февр РоменНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
19 Менди АриалЗащитник
-
20 Доссу ЖодельЗащитник
-
31 Диалло БайлаЗащитник
-
91 Бела ЖеремиЗащитник
-
23 Байе БрандонПолузащитник
-
70 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лион
Клермон
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
36
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|10 (3)
|0.59
|Тете
|6
|0.35
|Токо-Экамби Карл
|4
|0.24
|Дембеле Мусса II
|2
|0.12
|Шерки Райан
|1
|0.06
|Тальяфико Николас
|1
|0.06
|Какере Максанс
|1
|0.06
|Ауа Уссем
|1
|0.06
|Люкеба Кастелло
|1
|0.06
|Гюсто Мало
|0
|0
|Мендес Тьяго
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|4 (1)
|0.24
|Андрич Комнен
|4 (1)
|0.24
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.12
|Киэ Грежон
|2
|0.12
|Гастьен Йоан
|1
|0.06
|Рашани Эльбасан
|1
|0.06
|Бела Жереми
|1
|0.06
|Гоналон Максим
|1
|0.06
|Доссу Жодель
|1
|0.06
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|0.06
|Аллевина Джим
|1
|0.06
|Ожье Флоран
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляказетт Александр
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Тальяфико Николас
|2
|0
|Мендес Тьяго
|2
|0
|Ауа Уссем
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Шерки Райан
|2
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Тете
|2
|0
|Лопеш Антони
|0
|1
|Диоманде Синали
|0
|1
|Толиссо Корентен
|1
|0
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Кумбеди Саэль
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|5
|1
|Гастьен Йоан
|5
|0
|Сейду Алиду
|5
|0
|Маньен Йоанн
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Ветеска Матеуш
|3
|0
|Андрич Комнен
|3
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|1
|Ожье Флоран
|2
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0
|Киэ Грежон
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Чам Мухаммед
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
Результаты матчей
Лион
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Клермон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
2
3
Лион
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Клермон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
13
Волевые поражения
7
6
Лион
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Клермон
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
16
Волевые поражения
9
9
Голы по времени матча
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
19%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
2
13%
4
36%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
3
20%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
2
14%
5
33%
76-90
Забито
27
19
13 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
3
11%
3
16%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
4
15%
6
32%
46-60
5
19%
4
21%
61-75
5
19%
6
32%
76-90
Пропущено
21
26
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
2
10%
3
12%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
6
29%
4
15%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
4
19%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брест - Лион 2:4 Лион - Монца 1:2 Лион - Сошо 1:1 Ливерпуль - Лион 1:3
Арсенал - Лион 3:0 Лион - Лёвен 5:3 Лион - Ницца 1:1 Марсель - Лион 1:0 Лион - Лилль 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Ренн - Лион 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1
Клермон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2
Ланс - Клермон 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Нант - Клермон 1:1 Клермон - Брест 1:3 Монако - Клермон 1:1 Клермон - Осер 2:1 Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5
Результаты матчей
Лион
Клермон
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лион
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
45
26
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
35
27
17
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
710
413
314
215
314
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 10
|45
|2.
|0:0 Заявка
|17
|11
|5
|1
|26 - 10
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 14
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 23
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 17
|31
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 23
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 21
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 25
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 22
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 33
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 29
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 24
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 26
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|26 - 31
|15
|17.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 33
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 35
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|18 - 28
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|16 - 37
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|18 - 6
|25
|2.
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 15
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|24 - 2
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|6.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 16
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|16 - 20
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|10 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|10
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 0:1 Клермон
Исход игры
Лион
98.3% (114)
Ничья
1.7% (2)
Клермон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.13% (51)
Меньше
54.87% (62)
Обе команды забьют
Да
38.05% (43)
Нет
61.95% (70)
Популярный счёт
2:0 Лион
42.2% (49)
2:1 Лион
25.9% (30)
1:0 Лион
9.5% (11)
3:1 Лион
8.6% (10)
3:0 Лион
6.9% (8)
1:1 Ничья
1.7% (2)
4:0 Лион
1.7% (2)
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