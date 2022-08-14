10 минут до конца первого тайма остается играть соперникам. Времени на то, чтобы отличиться, остается не так много. Честно говоря, я предполагал, что будет чуть повеселее у нас в плане опасных моментов.

Снова Боуэн с правого края пытался выполнить прострельную подачу на дальнюю штангу, но в центре в обороне здорово сыграли хозяева.

Антонио после подачи с левого фланга нанес удар по воротам, но мяч полетел значительно выше цели. Не самый удачный выстрел мы увидели.

Антонио после подачи с левого фланга нанес удар по воротам, но мяч полетел значительно выше цели. Не самый удачный выстрел мы увидели.

Плохую передачу Антонио сейчас отдал на партнеров Майкл, и еще начал предъявлять претензии своим партнерам, что очень странно. В своем-то глазу соринки форвард "молотков" не увидел.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕНРАХМА! 0:1! Открывает счет в матче "Вест Хэм"! Антонио в центре перед воротами буквально завалил защитника, после чего мяч отдали гости на Бенрахма, и тот с 11-ти метров вонзил снаряд в цель. Такое засчитывать нельзя. И не засчитывает рефери, ведь был фол со стороны ямайцам.

И не пойму я, почему с рефери спорит Антонио, ведь, словно паровоз, налетел он на соперника, завалив его на газон. Мог еще и карточку тут получить игрок "Вест Хэма".

На водопой отправились сейчас команды. Есть возможность пообщаться со своими наставниками и получить от них какие-либо конструктивные указания.

Кстати говоря, в прошлом туре меня совсем не удивили "ловкие деревья" в плане игры в атаке. Против "Ньюкасла" команда смотрелась робко и получила заслуженное поражение в игре с "сороками".

Как-то отошли сейчас от игры в атаке обе команды, а потому у нас появилась возможность поговорить на отвлеченные от игры темы. Все-таки в центре поля преимущественно действуют оппоненты.

Мангаля переводил мяч с левого фланга на дальнюю штангу, но его передача была слишком сильно и крайне неточной. Адресата на такой навес не нашлось.

Полчаса фактически отыграли соперники в этом поединке. Прострельный пас выполнял с правой бровки Боуэн - слишком неточным он получается.

Успокоились, к слову, у нас и трибуны, друзья. Авонийи попытался "взорваться" у чужих ворот. Получил мяч от партнера, ушел от голкипера, а пробить по рамке забыл, упустив сферу за лицевую линию.

Кричит на свою оборону Мойес за то, что футболисты позволяют проводить такие наступления на ворота Фабьянски. Там еще и с резервным рефери он повздорил и едва не нарвался на предупреждение.

Снова получил мяч на левом фланге Авонийи, откуда сразу же попытался прострелить снаряд в центр штрафной, но там никого не оказалось.

23' 1 победа у "Вест Хэма" в последних 9-ти официальных встречах, друзья. Причем эта виктория случилась в игре против бедняг из "Норвича", нынче выступающих в Чемпионшипе. Не самая лучшая игра "молотков" вызывает разговоры в английских СМИ об уходе Мойеса из команды, во что я, честно говоря, совсем не верю.

22' Снова активная атака "ловких деревьев". Передача Авонийи с левого края в центр штрафной, где никого из партнеров не оказывается. Джонсон подключался в другую зону и никак не мог мяч получить.

21' Хорошие новички пришли в "Ноттингем" в нынешнее межсезонье. Уже сейчас можно сказать, что команда будет пытаться сохранить место в АПЛ, ведь вложения были сделаны колоссальные для новичка чемпионата. Мне кажется, что временами даже середняки типа "Тоттенхэма" не всегда делают такие бешеные денежные вливания в трансферную политику команды.

20' Антонио попытался добраться до мяча в чужой штрафной после прострела с левого фланга, но защитники успели вынести снаряд за лицевую. Будет угловой.

18' МОМЕНТ! Джонсон с правого края простреливал мяч на дальнюю штангу. Была возможность у Авонийи подставить ногу под мяч, но не удалось ему это сделать и переправить сферу в сетку.

17' Авонийи сфолил против Боуэна на левом фланге. Срубил он, словно косой, оппонента на газон. В руках голкипера могла появиться желтая карточка, но ее не увидели зрители трансляции.

16' Боуэна в офсайд поймали соперники. Очевидное "вне игры", которое фиксирует судейская бригада через большую паузу.

14' МОМЕНТ! Снова подача в штрафную "Вест Хэма". Авонийи выигрывает верх и головой пробивает в левую "девятку". Мяч проходит в сантиметрах от стойки.

13' Очередной угловой не принес никаких дивидендов "ловким деревьям", на выходе уверенно сыграл Фабьянски, которому удалось забрать сферу в свои перчатки.