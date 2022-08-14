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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ноттингем Форест
0:0
Первый тайм: 45'
Вест Хэм
0'
9' Желтая карточка
Райс Деклан
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Бенрахма Саид

Ход матча

9'
 
Райс Деклан
42'
 
Бенрахма Саид

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 126
Ноттингем Форест 9.5% (12)
X 19.8% (25)
Вест Хэм 70.6% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Вест Хэм
4.52
3.85
2.23
Все Коэффициенты
Новости
1
Хендерсон
Дин
4
Уорролл
Джо
19
Ньякат
Мусса
26
Маккена
Скотт
7
Уильямс
Неко
15
Тоффоло
Харри
5
Мангаля
Орель
14
О'Брайен
Льюис
11
Лингард
Джесси
20
Джонсон
Бреннан
9
Авонийи
Тайво
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
2
Джонсон
Бен
3
Крессуэлл
Аарон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
8
Форнальс
Пабло
22
Бенрахма
Саид
9
Антонио
Майкл
Ноттингем Форест
3-4-1-2
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Вест Хэм

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
5:0
Ч
2:1
Ч
1:4
К
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорролл Джо 1 0
О'Брайен Льюис 1 0
Уильямс Неко 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0
Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Суонси 5:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Бирмингем 2:0 Ноттингем Форест - Ковентри 2:0
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1
Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Арсенал Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Брайтон Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Лидс Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Фулхэм Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Вулверхэмптон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Лестер Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Вест Хэм 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Эвертон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Манчестер Юнайтед Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Борнмут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Брайтон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эвертон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Вест Хэм 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Вест Хэм 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Лестер Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Борнмут Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Судья
    42'
    И не пойму я, почему с рефери спорит Антонио, ведь, словно паровоз, налетел он на соперника, завалив его на газон. Мог еще и карточку тут получить игрок "Вест Хэма".
  • Фол, нарушение
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕНРАХМА! 0:1!
    Открывает счет в матче "Вест Хэм"! Антонио в центре перед воротами буквально завалил защитника, после чего мяч отдали гости на Бенрахма, и тот с 11-ти метров вонзил снаряд в цель. Такое засчитывать нельзя. И не засчитывает рефери, ведь был фол со стороны ямайцам.
  • 39'
    Плохую передачу Антонио сейчас отдал на партнеров Майкл, и еще начал предъявлять претензии своим партнерам, что очень странно. В своем-то глазу соринки форвард "молотков" не увидел.
  • 38'
    Антонио после подачи с левого фланга нанес удар по воротам, но мяч полетел значительно выше цели. Не самый удачный выстрел мы увидели.
  • 37'
    Антонио после подачи с левого фланга нанес удар по воротам, но мяч полетел значительно выше цели. Не самый удачный выстрел мы увидели.
  • 36'
    Снова Боуэн с правого края пытался выполнить прострельную подачу на дальнюю штангу, но в центре в обороне здорово сыграли хозяева.
  • 35'
    10 минут до конца первого тайма остается играть соперникам. Времени на то, чтобы отличиться, остается не так много. Честно говоря, я предполагал, что будет чуть повеселее у нас в плане опасных моментов.
  • Офсайд
    33'
    Снова получил мяч на левом фланге Авонийи, откуда сразу же попытался прострелить снаряд в центр штрафной, но там никого не оказалось.
  • 32'
    Кричит на свою оборону Мойес за то, что футболисты позволяют проводить такие наступления на ворота Фабьянски. Там еще и с резервным рефери он повздорил и едва не нарвался на предупреждение.
  • 31'
    Успокоились, к слову, у нас и трибуны, друзья. Авонийи попытался "взорваться" у чужих ворот. Получил мяч от партнера, ушел от голкипера, а пробить по рамке забыл, упустив сферу за лицевую линию.
  • 30'
    Полчаса фактически отыграли соперники в этом поединке. Прострельный пас выполнял с правой бровки Боуэн - слишком неточным он получается.
  • 28'
    Мангаля переводил мяч с левого фланга на дальнюю штангу, но его передача была слишком сильно и крайне неточной. Адресата на такой навес не нашлось.
  • 27'
    Как-то отошли сейчас от игры в атаке обе команды, а потому у нас появилась возможность поговорить на отвлеченные от игры темы. Все-таки в центре поля преимущественно действуют оппоненты. 
  • 26'
    Кстати говоря, в прошлом туре меня совсем не удивили "ловкие деревья" в плане игры в атаке. Против "Ньюкасла" команда смотрелась робко и получила заслуженное поражение в игре с "сороками".
  • 25'
    На водопой отправились сейчас команды. Есть возможность пообщаться со своими наставниками и получить от них какие-либо конструктивные указания.
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    • 23'
      1 победа у "Вест Хэма" в последних 9-ти официальных встречах, друзья. Причем эта виктория случилась в игре против бедняг из "Норвича", нынче выступающих в Чемпионшипе. Не самая лучшая игра "молотков" вызывает разговоры в английских СМИ об уходе Мойеса из команды, во что я, честно говоря, совсем не верю.
    • 22'
      Снова активная атака "ловких деревьев". Передача Авонийи с левого края в центр штрафной, где никого из партнеров не оказывается. Джонсон подключался в другую зону и никак не мог мяч получить.
    • 21'
      Хорошие новички пришли в "Ноттингем" в нынешнее межсезонье. Уже сейчас можно сказать, что команда будет пытаться сохранить место в АПЛ, ведь вложения были сделаны колоссальные для новичка чемпионата. Мне кажется, что временами даже середняки типа "Тоттенхэма" не всегда делают такие бешеные денежные вливания в трансферную политику команды.
    • Угловой
      20'
      Антонио попытался добраться до мяча в чужой штрафной после прострела с левого фланга, но защитники успели вынести снаряд за лицевую. Будет угловой.
    • Опасный момент
      18'
      МОМЕНТ! Джонсон с правого края простреливал мяч на дальнюю штангу. Была возможность у Авонийи подставить ногу под мяч, но не удалось ему это сделать и переправить сферу в сетку.
    • Фол, нарушение
      17'
      Авонийи сфолил против Боуэна на левом фланге. Срубил он, словно косой, оппонента на газон. В руках голкипера могла появиться желтая карточка, но ее не увидели зрители трансляции.
    • Офсайд
      16'
      Боуэна в офсайд поймали соперники. Очевидное "вне игры", которое фиксирует судейская бригада через большую паузу.
    • Опасный момент
      14'
      МОМЕНТ! Снова подача в штрафную "Вест Хэма". Авонийи выигрывает верх и головой пробивает в левую "девятку". Мяч проходит в сантиметрах от стойки.
    • Угловой
      13'
      Очередной угловой не принес никаких дивидендов "ловким деревьям", на выходе уверенно сыграл Фабьянски, которому удалось забрать сферу в свои перчатки.
    • Опасный момент
      12'
      МОМЕНТ! Фабьянски спасает сейчас свою команду от забитого гола! После розыгрыша штрафного мяч был доставлен хозяевами на правый фланга. Подача оттуда на дальнюю штангу, и Ньякат головой пробивает под перекладину. Фабьянски переводит в броске сферу на угловой!
    • Желтая карточка
      10'
      Перестарался в борьбе за мяч сейчас Райс. Дернул он оппонента на газон, после чего футболист "Ноттингема" оказался на газоне. Первая желтая карточка показалась в руках арбитра и была предъявлена нарушителю.
    • 9'
      Крессуэлл решил попытаться забросить мяч во вратарский угол, однако мяч полетел чуть выше мишени, да и голкипер "Ноттингем Форест" полностью контролировал ситуацию на поле.
    • Фол, нарушение
      8'
      Майкла Антонио коллективно завалили на газон игроки "Ноттингем Форест". Готовятся исполнить штрафной удар футболисты команды гостей. Выстраивается "стенка".
    • Фол, нарушение
      7'
      Цоуфал подставился под оппонента. Толчок последовал незамедлительно. Нет желтой карточки для обидчика игрока "Вест Хэма", но обиделся сам пострадавший.
    • Фол, нарушение
      6'
      На левом фланге заработали штрафной удар игроки команды хозяев. Джонсон выполнял удар по воротам соперника, но мяч полетел значительно выше цели.
    • 4'
      Идет подача с левого края на дальнюю штангу. Мяч выбивают из своей штрафной игроки "молотобойцев". Начать свою атаку не удается лондонцам.
    • Угловой
      3'
      Попытка прострельного паса от Авонийи с левого фланга. Мяч попадает в ногу защитнику, после чего улетает на угловой. Готовятся исполнить стандарт "ловкие деревья".
    • 2'
      Футболисты "Ноттингем Форест" предстали перед нами в красно-белых цветах, в то время, как игроки "Вест Хэма" вышли на футбольный газон в черном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, встреча стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Вест Хэм

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    9.5% (12)
    Ничья
    19.8% (25)
    Вест Хэм
    70.6% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.96% (76)
    Меньше
    35.04% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (93)
    Нет
    20.51% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    42.9% (54)
    1:1 Ничья
    14.3% (18)
    0:1 Вест Хэм
    11.9% (15)
    2:1 Ноттингем Форест
    7.9% (10)
    0:2 Вест Хэм
    5.6% (7)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    2:3 Вест Хэм
    3.2% (4)
    1:3 Вест Хэм
    1.6% (2)
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    Вест Хэм
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