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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Аяччо
1:3
Конец матча
Лилль
0'
0:1
17' Гол
Языджи Юсуф
0:2
43' Гол
Бамба Джонатан
51' Желтая карточка
Диаките Бафоде
57' Желтая карточка
Жегрова Эдон
0:3
67' Гол
Джало Тьягу
71' Желтая карточка
Мангани Тома
73' Желтая карточка
Гонсалес Омар
1:3
84' Гол
Баяла Сириль
86' Желтая карточка
Баяла Сириль
1:3
90' Не забитый пенальти
Дэвид Джонатан
90'+5

Ход матча

17'
0:1
Языджи Юсуф
43'
0:2
Бамба Джонатан
(Исмаили Гонсалвес)
51'
 
Диаките Бафоде
57'
 
Жегрова Эдон
63'
Нури Рияд
Спадануда Кевин
 
63'
Юссуф Мохамед
Альфонс Микаэль
 
63'
Ботье Жан
Эль-Идрисси Мунем
 
67'
0:3
Джало Тьягу
70'
 
Гудмундссон Габриэль
Жегрова Эдон
70'
 
Мартен Жонас
Языджи Юсуф
71'
Мангани Тома
 
73'
Гонсалес Омар
 
74'
Муссити-Око Бевик
Амума Ромен
 
74'
Ляци Казим
Маршетти Венсан
 
77'
 
Зедатка Аким
Исмаили Гонсалвес
80'
 
Йоро Лени
Джало Тьягу
84'
Баяла Сириль
1:3
86'
Баяла Сириль
 
90'
1:3
Дэвид Джонатан

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 121
Аяччо 3.3% (4)
X 12.4% (15)
Лилль 84.3% (102)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
будут играть
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Леруа
Бенжамен
2
Альфонс
Микаэль
25
Гонсалес
Омар
II
77
Майембо
Фернан
3
Диалло
Исмаэль
14
Баяла
Сириль
8
Маршетти
Венсан
23
Мангани
Тома
27
Спадануда
Кевин
7
Эль-Идрисси
Мунем
17
Амума
Ромен
1
Лео
Жардим
18
Диаките
Бафоде
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
20
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
11
Языджи
Юсуф
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
Аяччо
4-4-2
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Аяччо
Лилль

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
4:1
Л1
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 1 (1) 0.25
Баяла Сириль 1 0.25
Эль-Идрисси Мунем 1 0.25
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 2 0.5
Бамба Джонатан 2 0.5
Исмаили Гонсалвес 1 0.25
Андре Бенжамин 1 0.25
Зедатка Аким 1 0.25
Языджи Юсуф 1 0.25
Джало Тьягу 1 0.25
Кабелла Реми 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Идрисси Мунем 3 0
Амума Ромен 1 1
Мангани Тома 2 0
Баяла Сириль 2 0
Гонсалес Омар II 2 0
Авинель Седрик 1 0
Диалло Исмаэль 1 0
Маршетти Венсан 1 0
Майембо Фернан 1 0
Спадануда Кевин 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 2 0
Джало Тьягу 2 0
Фонте Жозе 1 0
Зедатка Аким 1 0
Гомес Анхель 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Диаките Бафоде 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
13%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
1
10%
1-15
3
43%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1
Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3 Аяччо - По 2:1 Нанси - Аяччо 0:2 Аяччо - Ним 1:0 Кевийи - Аяччо 0:0 Аяччо - Бастия 0:1 Ньор - Аяччо 0:1
Лилль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1
Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 17 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Лилль Заявка 4 2 1 1 9 - 10 7
5. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
6. Клермон Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
7. Тулуза Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
8. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Брест Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Ренн Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Осер Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Монпелье Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
14. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ницца Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Анже Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18. Аяччо Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
19. Реймс Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
20. Труа Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
6. Ренн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Лилль Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
8. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
9. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Осер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 12 - 1 6
2. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Марсель Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Страсбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Аяччо Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Лилль заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Бамба Джонатан из команды Лилль сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Аяччо: 42%, Лилль: 58%.
  • 94'
    Мангани Тома ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Фонте Жозе ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Муссити-Око Бевик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Игрок из команды Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • Фол, нарушение
      91'
      Дэвид Джонатан наказан за толчок Гонсалес Омар II
    • 91'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • Описание гола
      90'
      ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Дэвид Джонатан наносит удар в каркас ворот!
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 90'
      Контроль мяча: Аяччо: 40%, Лилль: 60%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francois Coty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Аяччо 3.3% (4)
    X 12.4% (15)
    Лилль 84.3% (102)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    будут играть
    Arii #
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    Новости
    Где смотреть матч Аяччо 1:3 Лилль онлайн

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    Прогнозы на матч Аяччо 1:3 Лилль

    Исход игры
    Аяччо
    3.3% (4)
    Ничья
    12.4% (15)
    Лилль
    84.3% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.36% (62)
    Меньше
    44.64% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    65.18% (73)
    Нет
    34.82% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    45.5% (55)
    0:1 Лилль
    19% (23)
    1:1 Ничья
    11.6% (14)
    0:2 Лилль
    8.3% (10)
    1:3 Лилль
    2.5% (3)
    1:0 Аяччо
    2.5% (3)
    0:3 Лилль
    1.7% (2)
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