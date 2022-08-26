Стадион: Стад Франсуа Коти
0'
0:1
17' ГолЯзыджи Юсуф
0:2
43' ГолБамба Джонатан
51' Желтая карточкаДиаките Бафоде
57' Желтая карточкаЖегрова Эдон
0:3
67' ГолДжало Тьягу
71' Желтая карточкаМангани Тома
73' Желтая карточкаГонсалес Омар
1:3
84' ГолБаяла Сириль
86' Желтая карточкаБаяла Сириль
1:3
90' Не забитый пенальтиДэвид Джонатан
90'+5
Ход матча
17'
0:1
43'
51'
57'
67'
0:3
71'
73'
80'
84'
1:3
86'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
14
Баяла
Сириль
23
Мангани
Тома
17
Амума
Ромен
20
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
11
Языджи
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мангани ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Амума РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ляци КазимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ботье ЖанНападающий
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
11 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Аяччо
Лилль
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.25
|Баяла Сириль
|1
|0.25
|Эль-Идрисси Мунем
|1
|0.25
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|2
|0.5
|Бамба Джонатан
|2
|0.5
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0.25
|Андре Бенжамин
|1
|0.25
|Зедатка Аким
|1
|0.25
|Языджи Юсуф
|1
|0.25
|Джало Тьягу
|1
|0.25
|Кабелла Реми
|0
|0
Карточки
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Идрисси Мунем
|3
|0
|Амума Ромен
|1
|1
|Мангани Тома
|2
|0
|Баяла Сириль
|2
|0
|Гонсалес Омар II
|2
|0
|Авинель Седрик
|1
|0
|Диалло Исмаэль
|1
|0
|Маршетти Венсан
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
|Спадануда Кевин
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|2
|0
|Джало Тьягу
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Диаките Бафоде
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
13%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
1
10%
1-15
3
43%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аяччо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1
Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3 Аяччо - По 2:1 Нанси - Аяччо 0:2 Аяччо - Ним 1:0 Кевийи - Аяччо 0:0 Аяччо - Бастия 0:1 Ньор - Аяччо 0:1
Лилль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1
Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|17 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 10
|7
|5.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|6.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|7.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|8.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 9
|3
|14.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|19.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 8
|3
|8.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|9.
|Тулуза
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|12 - 1
|6
|2.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Тулуза
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Прогнозы на матч Аяччо 1:3 Лилль
Исход игры
Аяччо
3.3% (4)
Ничья
12.4% (15)
Лилль
84.3% (102)
Тотал 2.5
Больше
55.36% (62)
Меньше
44.64% (50)
Обе команды забьют
Да
65.18% (73)
Нет
34.82% (39)
Популярный счёт
1:2 Лилль
45.5% (55)
0:1 Лилль
19% (23)
1:1 Ничья
11.6% (14)
0:2 Лилль
8.3% (10)
1:3 Лилль
2.5% (3)
1:0 Аяччо
2.5% (3)
0:3 Лилль
1.7% (2)
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