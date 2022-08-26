Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

47' Команда Лилль играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Спадануда Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Г О О О О Л - Бамба Джонатан забивает с правой ноги!

43' Исмаили Гонсалвес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Спадануда Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Лилль

40' Маршетти Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Майембо Фернан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Игрок из команды Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Альфонс Микаэль из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Лилль

31' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Диалло Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Лео Жардим взял и забрал мяч на выходе

29' Мангани Тома навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Матч возобновлен

28' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Аяччо пробьет пенальти!

27' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

27' Гонсалес Омар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Аяччо

25' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Диалло Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Джало Тьягу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

23' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Мангани Тома навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Матч возобновится спорным мячом

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Г О О О О Л - Языджи Юсуф левой ногой классно пробил с лета.

16' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Аяччо

15' Дэвид Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Языджи Юсуф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Бамба Джонатан из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Удар от ворот произведет Аяччо

14' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Лилль

13' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Мангани Тома навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Языджи Юсуф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Амума Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Мангани Тома навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Маршетти Венсан пробует нанести удар издали, но Лео держит все под контролем

7' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Амума Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

4' Маршетти Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Джало Тьягу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Лео Жардим взял и забрал мяч на выходе

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Лилль начинает с центра поля