Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

47' Милья Луис из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

42' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Клерк Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Амави Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

34' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Верду Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Хетафе

30' Аленья Карлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Эльче

29' Дуарте Домингуш из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

29' Милья Луис из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Лирола Поль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Милья Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

23' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

21' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Милья Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Удар от ворот произведет Хетафе

18' Бигас Педро из команды Эльче наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

16' Хорошую попытку сделал Майораль Борха . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Унал Энес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

14' Дуарте Домингуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Хетафе

11' Бигас Педро из команды Эльче наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

10' Матч возобновлен

9' Дамиан Суарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Эльче

4' Максимович Неманья оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Хорошую попытку сделал Милья Пере . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хетафе начинает с центра поля