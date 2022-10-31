Тур: 12. Стадион: Мартинес Валеро. Зрители: 19588 Главный судья: Сото Сесар
0'
0:1
54' ГолУнал Энес
72' Желтая карточкаАмави Жордан
77' Желтая карточкаДуарте Домингуш
78' Вторая желтая карточкаАмави Жордан
0:1
87' Не забитый пенальтиБое Лукас
90'+7
Ход матча
54'
0:1
72'
77'
78'
87'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
13
Бадия
Эдгар
24
Лирола
Поль
23
Клерк
Карлос
11
Моренте
Тете
10
Милья
Пере
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лирола ПольЗащитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Лопес ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эльче
Хетафе
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.4
Среднее время на гол
135
64
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
0.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|3 (1)
|0.25
|Понсе Эсекель
|2
|0.17
|Бое Лукас
|1
|0.08
|Верду Гонсало
|1
|0.08
|Кольядо Алекс
|1
|0.08
|Гумбау Херард
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|4
|0.33
|Аленья Карлес
|2
|0.17
|Альварес Гастон
|2
|0.17
|Дамиан Суарес
|1
|0.08
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.08
|Майораль Борха
|1
|0.08
|Иглесиас Хуан
|1
|0.08
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|4
|0
|Бое Лукас
|2
|1
|Бигас Педро
|3
|0
|Маскарель Омар
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Верду Гонсало
|1
|1
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Фернандес Хосан
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Нванкво Джон
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Фидель Чавес
|1
|0
|Клерк Карлос
|1
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
|Кина Домингуш
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|5
|0
|Дуарте Домингуш
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Дьене Даконам
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Арамбарри Мауро
|1
|1
|Милья Луис
|1
|1
|Дамиан Суарес
|2
|0
|Унал Энес
|2
|0
|Мата Хайме
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Иглесиас Хуан
|2
|0
|Альгобия Анхель
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Кике Санчес Флорес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
2
25%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
16
10
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
7
44%
1
10%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
3
25%
76-90
Пропущено
25
18
16 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
8%
5
28%
1-15
6
24%
2
11%
16-30
8
32%
2
11%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
3
12%
5
28%
61-75
4
16%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эспаньол - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Валенсия - Эльче 2:2 Эльче - Мальорка 1:1
Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2
Хетафе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Сельта - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Мадрид 0:1
Хетафе - Вальядолид 2:3 Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 10
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 4
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|4.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|16 - 15
|22
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|7.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 11
|20
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 8
|18
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|10.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 17
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|13.
|Альмерия
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 19
|13
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 20
|11
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|17.
|Жирона
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 20
|10
|18.
|Севилья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|19.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 24
|10
|20.
|Эльче
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 0
|16
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Осасуна
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|12.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|13.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|16.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|11.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|13.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|19.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 16
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|6 (3)
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|6 (2)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
Прогнозы на матч Эльче 0:1 Хетафе
Исход игры
Эльче
18.8% (25)
Ничья
55.6% (74)
Хетафе
25.6% (34)
Тотал 2.5
Больше
22.31% (27)
Меньше
77.69% (94)
Обе команды забьют
Да
71.9% (87)
Нет
28.1% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.9% (61)
1:2 Хетафе
11.3% (15)
0:1 Хетафе
10.5% (14)
1:0 Эльче
9.8% (13)
2:1 Эльче
5.3% (7)
0:0 Ничья
4.5% (6)
2:2 Ничья
2.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!