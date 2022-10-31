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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 19588 Главный судья: Сото Сесар
Эльче
0:1
Конец матча
Хетафе
0'
0:1
54' Гол
Унал Энес
72' Желтая карточка
Амави Жордан
77' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
78' Вторая желтая карточка
Амави Жордан
0:1
87' Не забитый пенальти
Бое Лукас
90'+7

Ход матча

10'
 
Амави Жордан
Дамиан Суарес
54'
0:1
Унал Энес
(Аленья Карлес)
58'
Понсе Эсекель
Лирола Поль
 
59'
 
Альгобия Анхель
Максимович Неманья
72'
 
Амави Жордан
74'
Фернандес Хосан
Моренте Тете
 
77'
 
Дуарте Домингуш
78'
 
Амави Жордан
80'
 
Порту Кристиан
Аленья Карлес
81'
 
Альварес Гастон
Майораль Борха
82'
Фернандес Николас
Верду Гонсало
 
87'
Бое Лукас
0:1

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 133
Эльче 18.8% (25)
X 55.6% (74)
Хетафе 25.6% (34)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Бадия
Эдгар
3
Роко
Энсо
5
Верду
Гонсало
6
Бигас
Педро
24
Лирола
Поль
23
Клерк
Карлос
21
Маскарель
Омар
20
Гумбау
Херард
11
Моренте
Тете
10
Милья
Пере
9
Бое
Лукас
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
6
Дуарте
Домингуш
22
Дамиан
Суарес
21
Иглесиас
Хуан
11
Аленья
Карлес
5
Милья
Луис
20
Максимович
Неманья
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
Эльче
3-4-2-1
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Эльче
Хетафе

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:3
С
2:0
С
2:2
П
0:1
П
0:0
П
1:0
П
1:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.4

Среднее время на гол

135
64

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

0.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 3 (1) 0.25
Понсе Эсекель 2 0.17
Бое Лукас 1 0.08
Верду Гонсало 1 0.08
Кольядо Алекс 1 0.08
Гумбау Херард 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 4 0.33
Аленья Карлес 2 0.17
Альварес Гастон 2 0.17
Дамиан Суарес 1 0.08
Мунир Эль-Хаддади 1 0.08
Майораль Борха 1 0.08
Иглесиас Хуан 1 0.08
Дуарте Домингуш 0 0
Арамбарри Мауро 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 4 0
Бое Лукас 2 1
Бигас Педро 3 0
Маскарель Омар 3 0
Милья Пере 3 0
Моренте Тете 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Верду Гонсало 1 1
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Роко Энсо 2 0
Фернандес Хосан 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Фернандес Николас 2 0
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Фидель Чавес 1 0
Клерк Карлос 1 0
Рохер Марти 1 0
Лирола Поль 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0
Кина Домингуш 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 5 0
Дуарте Домингуш 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Дьене Даконам 3 0
Амави Жордан 1 1
Арамбарри Мауро 1 1
Милья Луис 1 1
Дамиан Суарес 2 0
Унал Энес 2 0
Мата Хайме 2 0
Майораль Борха 2 0
Иглесиас Хуан 2 0
Альгобия Анхель 2 0
Сория Давид 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Кике Санчес Флорес 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
2
25%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

16
10
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
7
44%
1
10%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Пропущено

25
18
16 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
8%
5
28%
1-15
6
24%
2
11%
16-30
8
32%
2
11%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
3
12%
5
28%
61-75
4
16%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эспаньол - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Валенсия - Эльче 2:2 Эльче - Мальорка 1:1
Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2
Хетафе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Сельта - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Мадрид 0:1
Хетафе - Вальядолид 2:3 Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 10 2 0 29 - 10 32
2. Барселона Заявка 12 10 1 1 29 - 4 31
3. Атлетико М Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
4. Бетис Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
5. Реал Сосьедад Заявка 12 7 1 4 16 - 15 22
6. Атлетик Б Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
7. Осасуна Заявка 12 6 2 4 13 - 11 20
8. Вильярреал Заявка 12 5 3 4 14 - 8 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Валенсия Заявка 12 4 3 5 18 - 14 15
11. Вальядолид Заявка 12 4 2 6 11 - 17 14
12. Мальорка Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
13. Альмерия Заявка 12 4 1 7 15 - 20 13
14. Хетафе Заявка 12 3 4 5 12 - 19 13
15. Эспаньол Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
16. Сельта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
17. Жирона Заявка 12 2 4 6 16 - 20 10
18. Севилья Заявка 12 2 4 6 11 - 19 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 8 - 24 10
20. Эльче Заявка 12 0 4 8 8 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5. Атлетик Б Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
8. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
9. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Реал Сосьедад Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
11. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
12. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
16. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
17. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
18. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10. Хетафе Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
11. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
12. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Жирона Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
19. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
20. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 6 (3)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Хетафе вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Эльче: 59%, Хетафе: 41%.
  • Фол, нарушение
    97'
    Понсе Эсекель задерживает мяч рукой
  • 96'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 96'
    Дуарте Домингуш из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Контроль мяча: Эльче: 60%, Хетафе: 40%.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 133
    Эльче 18.8% (25)
    X 55.6% (74)
    Хетафе 25.6% (34)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Эльче 0:1 Хетафе онлайн

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    Прогнозы на матч Эльче 0:1 Хетафе

    Исход игры
    Эльче
    18.8% (25)
    Ничья
    55.6% (74)
    Хетафе
    25.6% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.31% (27)
    Меньше
    77.69% (94)
    Обе команды забьют
    Да
    71.9% (87)
    Нет
    28.1% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.9% (61)
    1:2 Хетафе
    11.3% (15)
    0:1 Хетафе
    10.5% (14)
    1:0 Эльче
    9.8% (13)
    2:1 Эльче
    5.3% (7)
    0:0 Ничья
    4.5% (6)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
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