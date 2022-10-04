Тур: 9. Стадион: Месталья.
История личных встреч
Валенсия
Эльче
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
8 матчей
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильехо Самуэль
|2
|0.25
|Дьякаби Муктар
|2
|0.25
|Алмейда Андре IV
|1
|0.13
|Лато Тони
|1
|0.13
|Габриэль Паулиста
|1
|0.13
|Нико Гонсалес
|1
|0.13
|Джюмарт Эрай
|1
|0.13
|Клюйверт Джастин
|1
|0.13
|Дуро Уго
|1
|0.13
|Андре Маркос
|1
|0.13
|Лино Сэмуел
|1
|0.13
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.13
|Гильямон Уго
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Кавани Эдинсон
|0
|0
|Гайя Хосе
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Эсекель
|2
|0.25
|Бое Лукас
|1
|0.13
|Кольядо Алекс
|1
|0.13
|Гумбау Херард
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьякаби Муктар
|3
|1
|Джюмарт Эрай
|2
|1
|Мориба Илайкс
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Муса Юнус
|3
|0
|Андре Маркос
|1
|1
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|Гильямон Уго
|2
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Перес Фран
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бигас Педро
|3
|0
|Гумбау Херард
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Бое Лукас
|1
|1
|Верду Гонсало
|1
|1
|Маскарель Омар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Милья Пере
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Моренте Тете
|2
|0
|Нванкво Джон
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Фидель Чавес
|1
|0
|Клерк Карлос
|1
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Бадия Эдгар
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
|Кина Домингуш
|1
|0
|Фернандес Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
2
12
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
25%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
15
5
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
13%
2
40%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
7
18
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
1
14%
6
33%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
3
43%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1
Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1
Эльче
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эльче - Мальорка 1:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4
Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 1
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 7
|22
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|5.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 11
|16
|7.
|Валенсия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|8.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 3
|12
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|11.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|Жирона
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|15.
|Альмерия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|16.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|17.
|Севилья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 16
|5
|20.
|Эльче
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|5.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|9.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|14.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|16.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|8
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 3
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 3
Прогнозы на матч Валенсия - Эльче
Исход игры
Валенсия
97.1% (33)
Ничья
0% (0)
Эльче
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.12% (15)
Меньше
55.88% (19)
Обе команды забьют
Да
44.12% (15)
Нет
55.88% (19)
Популярный счёт
2:0 Валенсия
41.2% (14)
2:1 Валенсия
32.4% (11)
1:0 Валенсия
11.8% (4)
3:1 Валенсия
8.8% (3)
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