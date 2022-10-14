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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 13706 Главный судья: Мелеро Марио
Райо Вальекано
0:0
Конец матча
Хетафе
0'
24' Желтая карточка
Анхилери Фабрисио
42' Желтая карточка
Митрович Стефан
0:0
53' Не забитый пенальти
Трехо Оскар
81' Желтая карточка
Катена Алехандро
83' Желтая карточка
Альгобия Анхель
85' Желтая карточка
Бебе Тьягу
90'+6

Ход матча

24'
 
Анхилери Фабрисио
42'
 
Митрович Стефан
53'
Трехо Оскар
0:0
59'
 
Иглесиас Хуан
Максимович Неманья
59'
 
Альгобия Анхель
Анхилери Фабрисио
68'
Фалькао Радамель
Камелло Серхио
 
68'
Чаваррия Пеп
Гарсия Альваро
 
72'
Лопес Унаи
Комесанья Санти
 
72'
 
Порту Кристиан
Майораль Борха
81'
Катена Алехандро
 
83'
 
Альгобия Анхель
85'
Посо Хосе
Паласон Иси
 
85'
Бебе Тьягу
Трехо Оскар
 
85'
Бебе Тьягу
 
90'
 
Мата Хайме
Унал Энес

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 6 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Райо Вальекано 62.1% (77)
X 29% (36)
Хетафе 8.9% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
6
Дуарте
Домингуш
22
Дамиан
Суарес
3
Анхилери
Фабрисио
11
Аленья
Карлес
5
Милья
Луис
20
Максимович
Неманья
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
Райо Вальекано
4-2-3-1
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Хетафе

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

20 матчей

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:0
ТМК
0:0
П
2:1
П
1:2
С
1:0
С
2:0
П
2:0
КК
3:1
КК
2:0
П
1:1
П
2:0
П
1:2
П
1:2
П
0:1
ТМС
1:1
П
1:2
П
3:1
П
2:0
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 2 0.22
Трехо Оскар 1 0.11
Лопес Унаи 1 0.11
Камелло Серхио 1 0.11
Фалькао Радамель 1 0.11
Лежён Флорьян 1 0.11
Катена Алехандро 1 0.11
Сисс Пате 1 0.11
Гарсия Альваро Ривера 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 2 0.22
Альварес Гастон 2 0.22
Дамиан Суарес 1 0.11
Майораль Борха 1 0.11
Аленья Карлес 1 0.11
Иглесиас Хуан 1 0.11
Дуарте Домингуш 0 0
Арамбарри Мауро 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 4 0
Валентин Оскар 4 0
Лежён Флорьян 2 1
Димитриевски Столе 3 0
Сисс Пате 3 0
Катена Алехандро 2 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Балью Иван 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Санчес Сальвадор 1 0
Комесанья Санти 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Дьене Даконам 3 0
Арамбарри Мауро 1 1
Милья Луис 1 1
Унал Энес 2 0
Дуарте Домингуш 2 0
Майораль Борха 2 0
Сория Давид 1 0
Дамиан Суарес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Альгобия Анхель 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
25%
2
25%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

13
15
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
23%
4
27%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2
Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1
Хетафе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Вальядолид 2:3 Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1
Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 8 7 1 0 20 - 1 22
2. Реал Мадрид Заявка 8 7 1 0 19 - 7 22
3. Атлетик Б Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
5. Бетис Заявка 8 5 1 2 10 - 5 16
6. Реал Сосьедад Заявка 8 5 1 2 13 - 11 16
7. Валенсия Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 8 3 3 2 10 - 3 12
10. Райо Вальекано Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Сельта Заявка 8 3 1 4 9 - 14 10
12. Мальорка Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13. Вальядолид Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
14. Хетафе Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
15. Жирона Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
16. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
17. Севилья Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Эспаньол Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
19. Кадис Заявка 8 1 2 5 3 - 16 5
20. Эльче Заявка 8 0 2 6 4 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
3. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
5. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
10. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
13. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
14. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
16. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
20. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
15. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Севилья Акунья Маркос 1 3
Осасуна Унаи Гарсия 1 3
Весь список
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    Прогнозы 124
    Райо Вальекано 62.1% (77)
    X 29% (36)
    Хетафе 8.9% (11)
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    Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Хетафе

    Исход игры
    Райо Вальекано
    62.1% (77)
    Ничья
    29% (36)
    Хетафе
    8.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.61% (40)
    Меньше
    66.39% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    60.5% (72)
    Нет
    39.5% (47)
    Популярный счёт
    1:0 Райо Вальекано
    28.2% (35)
    1:1 Ничья
    26.6% (33)
    2:1 Райо Вальекано
    25.8% (32)
    1:2 Хетафе
    4.8% (6)
    2:0 Райо Вальекано
    4% (5)
    0:1 Хетафе
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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