Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Анхель Альгобиа не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Балью Иван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Лежён Флорьян пробил со штрафного прямо в стенку

42' Митрович Стефан получает желтую карточку за игру рукой

42' Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

40' Гарсия Альваро Ривера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Ох, нехорошо это выглядит. Комесанья Санти получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Комесанья Санти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Хетафе

34' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Комесанья Санти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Аленья Карлес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

27' Камелло Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Дамиан Суарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Максимович Неманья нанес удар головой, но Столе Димитриевски спокойно отбил мяч.

26' Дамиан Суарес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Анхилери Фабрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Судья подбегает и показывает Анхилери Фабрисио из команды Хетафе отложенную желтую карточку за фол.

22' Балью Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Хетафе

21' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

20' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Игра в одни ворота сейчас. Райо Вальекано доминирует и владеет мячом

16' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Аленья Карлес пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

9' Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Хетафе

8' Комесанья Санти не смог попасть в створ ударом издали

7' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Хетафе

3' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Камелло Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

1' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хетафе начинает с центра поля