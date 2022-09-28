Тур: 12. Стадион: Дойче банк Парк.
Позже
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Боруссия Д
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
76.9%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 17 побед
32 матча
18.8%
25%
56.2%
6 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
15.6%
46.9%
37.5%
5 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.9%
25%
53.1%
7 побед 8 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|6 (2)
|0.55
|Линдстрём Йеспер
|5
|0.45
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0.27
|Роде Себастьян
|2
|0.18
|Гётце Марио
|2
|0.18
|Борре Рафаэль
|1 (1)
|0.09
|Тута
|1
|0.09
|Аларио Лукас
|1
|0.09
|Соу Джибриль
|1
|0.09
|Якич Кристиян
|1
|0.09
|Эбимбе Эрик
|1
|0.09
|Ленц Кристофер
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукоко Юссуфа
|4
|0.36
|Ройс Марко
|2
|0.18
|Брандт Юлиан
|2
|0.18
|Модест Антони
|2
|0.18
|Беллингем Джуд
|2
|0.18
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.09
|Зюле Никлас
|1
|0.09
|Вольф Мариус
|1
|0.09
|Джованни Рейна
|1
|0.09
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.09
|Шлоттербек Нико
|0
|0
|Эзкан Салих
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибриль
|4
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|1
|Тута
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|3
|0
|Адейеми Карим
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Беллингем Джуд
|3
|0
|Модест Антони
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Эзкан Салих
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Геррейру Рафаэл
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
2
15%
3
60%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
3
25%
3
25%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
3
60%
76-90
Забито
25
17
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
4
16%
3
18%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
5
20%
4
24%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
5
20%
2
12%
61-75
4
16%
6
35%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
24%
2
13%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
5
29%
29%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Штуттгартер Киккерс - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2
Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0
Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|32 - 8
|22
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 18
|20
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|9.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 22
|16
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 18
|16
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 18
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 19
|14
|13.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 19
|11
|15.
|Байер Л
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 23
|9
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 20
|8
|17.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 28
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|5.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 3
|11
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Бохум
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|11.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|17.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Майнц
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 5
|11
|3.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|16.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
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|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|8 (2)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|10
|Бавария
|Мусиала Джамал
|6 (5)
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 4
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Боруссия Д
Исход игры
Айнтрахт Фр
20.5% (8)
Ничья
35.9% (14)
Боруссия Д
43.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (26)
Меньше
33.33% (13)
Обе команды забьют
Да
87.18% (34)
Нет
12.82% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.1% (9)
1:2 Боруссия Д
20.5% (8)
2:1 Айнтрахт Фр
15.4% (6)
2:2 Ничья
10.3% (4)
0:1 Боруссия Д
5.1% (2)
2:3 Боруссия Д
5.1% (2)
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