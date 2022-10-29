Тур: 14. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Брукс Джон
0'
24' Желтая карточкаМитрович Александар
58' Желтая карточкаРид Бобби
64' Желтая карточкаОнана Амаду
90'+4
Ход матча
58'
64'
76'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
10 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
13 Угловые 4
-
0 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
17
Лено
Бернд
14
Рид
Бобби
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
30
Коди
Конор
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
-
14 Рид БоббиЗащитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Харрис ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Коди КонорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мопе НилНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фулхэм
Эвертон
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
20 матчей
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.3
0.6
Среднее время на гол
69
150
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
2.2
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
1.75
1.05
Тотал матчей
0.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
51
85
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|9 (3)
|0.69
|Рид Бобби
|3
|0.23
|Рид Харрисон
|2
|0.15
|Пальинья Жоау
|2
|0.15
|Перейра Андреас
|1
|0.08
|Виллиан Боргес
|1
|0.08
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.08
|Диоп Исса
|1
|0.08
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Тете Кенни
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гордон Энтони
|3
|0.23
|Макнил Дуайт
|2
|0.15
|Айуоби Алекс
|1
|0.08
|Коди Конор
|1
|0.08
|Мопе Нил
|1
|0.08
|Грэй Демарай
|1
|0.08
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.08
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Онана Амаду
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рид Бобби
|5
|0
|Пальинья Жоау
|5
|0
|Митрович Александар
|4
|0
|Тете Кенни
|4
|0
|Рид Харрисон
|4
|0
|Робинсон Энтони
|3
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Рим Тим
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
|Марку Силва
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|6
|0
|Онана Амаду
|4
|0
|Гуэйе Идрисса
|3
|0
|Тарковски Джеймс
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Миколенко Виталий
|2
|0
|Макнил Дуайт
|2
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Мопе Нил
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Грэй Демарай
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
3
23%
3
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
4
44%
76-90
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
9%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90
Забито
20
10
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
2
10%
2
20%
1-15
3
15%
2
20%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
6
30%
3
30%
46-60
3
15%
1
10%
61-75
4
20%
2
20%
76-90
Пропущено
24
13
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
13%
1
8%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
4
31%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
6
25%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лидс - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1
Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1
Эвертон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2
Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|37 - 11
|29
|2.
|Арсенал
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 11
|28
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 16
|20
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|22 - 22
|19
|8.
|Брайтон
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 13
|16
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 22
|15
|12.
|Эвертон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 12
|14
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 12
|14
|14.
|Борнмут
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 28
|13
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|17.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 25
|11
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 19
|10
|19.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|27 - 6
|18
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|9.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|10.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|15.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 8
|8
|18.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|11.
|Борнмут
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 20
|5
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|15.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|20.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|12 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|12
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Брайтон
|Троссар Леандро
|7 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Брентфорд
|Тони Айвен
|5
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|5
Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Эвертон
Исход игры
Фулхэм
59.4% (76)
Ничья
32.8% (42)
Эвертон
7.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (66)
Меньше
45.45% (55)
Обе команды забьют
Да
85.12% (103)
Нет
14.88% (18)
Популярный счёт
2:1 Фулхэм
41.4% (53)
1:1 Ничья
28.9% (37)
1:0 Фулхэм
11.7% (15)
1:2 Эвертон
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:3 Эвертон
1.6% (2)
3:2 Фулхэм
1.6% (2)
2:0 Фулхэм
1.6% (2)
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