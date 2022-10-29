Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Амаду Онана оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Амаду Онана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Амаду Онана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Фулхэм

43' Гордон Энтони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Удар от ворот произведет Эвертон

42' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Тарковски Джеймс нанес удар головой, но Бернд Лено спокойно отбил мяч.

41' Грэй Демарай из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Гордон Энтони из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Амаду Онана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Эвертон

36' Перейра Андреас из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Коди Конор пробует нанести удар издали, но Бернд Лено ловит мяч

33' Миколенко Виталий из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Грэй Демарай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Хорошую попытку сделал Рид Бобби . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Кебано Нескенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Эвертон

27' Перейра Андреас из команды Фулхэм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

24' Гуэйе Идрисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Митрович Александар получил желтую карточку от судьи

23' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Эвертон

22' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Хорошую попытку сделал Грэй Демарай . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Удар от ворот произведет Эвертон

20' Калверт-Льюин Доминик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Грэй Демарай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Тарковски Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Эвертон

18' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Митрович Александар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Рид Харрисон пробует нанести удар издали, но Джордан Пикфорд держит все под контролем

10' Амаду Онана из команды Эвертон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Митрович Александар нанес удар головой, но Джордан Пикфорд спокойно отбил мяч.

9' Хорошую попытку сделал Виллиан Боргес . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Хорошую попытку сделал Грэй Демарай . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Грэй Демарай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Удар от ворот произведет Эвертон

5' Перейра Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Айуоби Алекс из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Эвертон начинает с центра поля