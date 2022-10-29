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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Фулхэм
0:0
Конец матча
Эвертон
0'
24' Желтая карточка
Митрович Александар
58' Желтая карточка
Рид Бобби
64' Желтая карточка
Онана Амаду
90'+4

Ход матча

24'
Митрович Александар
 
58'
Рид Бобби
 
64'
 
Онана Амаду
64'
 
Паттерсон Нэйтан
Коулмэн Шеймус
65'
 
Гарнер Джеймс
Гуэйе Идрисса
67'
Уилсон Гарри
Кебано Нескенс
 
76'
 
Макнил Дуайт
Грэй Демарай
76'
Тете Кенни
Рид Бобби
 
76'
Кэрни Том
Перейра Андреас
 
86'
 
Мопе Нил
Гордон Энтони

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 13 Угловые 4
  • 0 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Фулхэм 59.4% (76)
X 32.8% (42)
Эвертон 7.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
14
Рид
Бобби
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
7
Кебано
Нескенс
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
9
Митрович
Александар
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
30
Коди
Конор
2
Тарковски
Джеймс
19
Миколенко
Виталий
27
Гуэйе
Идрисса
8
Онана
Амаду
10
Гордон
Энтони
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
9
Калверт-Льюин
Доминик
Фулхэм
4-2-3-1
Эвертон
4-2-3-1

История личных встреч

Фулхэм
Эвертон

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

20 матчей

25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
КЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.3
0.6

Среднее время на гол

69
150

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

2.2
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

1.75
1.05

Тотал матчей

0.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

51
85

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 9 (3) 0.69
Рид Бобби 3 0.23
Рид Харрисон 2 0.15
Пальинья Жоау 2 0.15
Перейра Андреас 1 0.08
Виллиан Боргес 1 0.08
Адарабиойо Олуватосин 1 0.08
Диоп Исса 1 0.08
Кебано Нескенс 0 0
Тете Кенни 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 3 0.23
Макнил Дуайт 2 0.15
Айуоби Алекс 1 0.08
Коди Конор 1 0.08
Мопе Нил 1 0.08
Грэй Демарай 1 0.08
Калверт-Льюин Доминик 1 0.08
Пикфорд Джордан 0 0
Онана Амаду 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рид Бобби 5 0
Пальинья Жоау 5 0
Митрович Александар 4 0
Тете Кенни 4 0
Рид Харрисон 4 0
Робинсон Энтони 3 0
Перейра Андреас 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Рим Тим 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Диоп Исса 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Марку Силва 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Онана Амаду 4 0
Гуэйе Идрисса 3 0
Тарковски Джеймс 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Дэвис Том 2 0
Миколенко Виталий 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Коди Конор 1 0
Мопе Нил 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Мина Йерри 1 0
Грэй Демарай 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
3
23%
3
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
4
44%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
9%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90

Забито

20
10
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
2
10%
2
20%
1-15
3
15%
2
20%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
6
30%
3
30%
46-60
3
15%
1
10%
61-75
4
20%
2
20%
76-90

Пропущено

24
13
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
13%
1
8%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
4
31%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
6
25%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лидс - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1
Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1
Эвертон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2
Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 37 - 11 29
2. Арсенал Заявка 11 9 1 1 25 - 11 28
3. Тоттенхэм Заявка 13 8 2 3 26 - 16 26
4. Ньюкасл Заявка 13 6 6 1 24 - 10 24
5. Челси Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
7. Фулхэм Заявка 13 5 4 4 22 - 22 19
8. Брайтон Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 4 4 13 - 16 16
10. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
11. Брентфорд Заявка 13 3 6 4 19 - 22 15
12. Эвертон Заявка 13 3 5 5 11 - 12 14
13. Вест Хэм Заявка 12 4 2 6 11 - 12 14
14. Борнмут Заявка 13 3 4 6 12 - 28 13
15. Астон Вилла Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
16. Саутгемптон Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
17. Лестер Заявка 13 3 2 8 21 - 25 11
18. Вулверхэмптон Заявка 13 2 4 7 6 - 19 10
19. Лидс Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
5. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
6. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
8. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
10. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
11. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
12. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
13. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
14. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
15. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
16. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
17. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
18. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
19. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
3. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
5. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
6. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
7. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
9. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
11. Борнмут Заявка 6 1 2 3 6 - 20 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
14. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
15. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
16. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
17. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
19. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
20. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Фулхэм Митрович Александар 12
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Брайтон Троссар Леандро 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Фулхэм Рид Бобби 5
Брентфорд Тони Айвен 5
Ньюкасл Жоэлинтон 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 91'
    Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Рим Тим из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Эвертон
  • 90'
    Митрович Александар из команды Фулхэм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 90'
    Тете Кенни из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 90'
    Контроль мяча: Фулхэм: 56%, Эвертон: 44%.
  • 90'
    Тете Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Фулхэм 59.4% (76)
    X 32.8% (42)
    Эвертон 7.8% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Эвертон

    Исход игры
    Фулхэм
    59.4% (76)
    Ничья
    32.8% (42)
    Эвертон
    7.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (66)
    Меньше
    45.45% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    85.12% (103)
    Нет
    14.88% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Фулхэм
    41.4% (53)
    1:1 Ничья
    28.9% (37)
    1:0 Фулхэм
    11.7% (15)
    1:2 Эвертон
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    1:3 Эвертон
    1.6% (2)
    3:2 Фулхэм
    1.6% (2)
    2:0 Фулхэм
    1.6% (2)
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