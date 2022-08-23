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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Фулхэм
 
Позже
Брайтон
Прогнозы 35
Фулхэм 45.7% (16)
X 45.7% (16)
Брайтон 8.6% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Брайтон
3.20
3.54
2.46
Все Коэффициенты

История личных встреч

Фулхэм
Брайтон

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:2
Ч
1:2
Ч
2:1
ТМК
0:3
Ч
5:0
Ч
1:2
Ч
0:2
Ч
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 4 (1) 1
Рид Бобби 1 0.25
Пальинья Жоау 1 0.25
Мбабу Кевин 0 0
Тете Кенни 0 0
Перейра Андреас 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросс Паскаль 3 0.75
Троссар Леандро 1 0.25
Макаллистер Алексис 1 (1) 0.25
Уэлбек Данни 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 3 0
Рид Бобби 2 0
Тете Кенни 2 0
Митрович Александар 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Рид Харрисон 1 0
Робинсон Энтони 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0
Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ковентри 1:3 Мидлсбро - Фулхэм 0:1 КПР - Фулхэм 0:2 Вест Бромвич - Фулхэм 1:0 Барнсли - Фулхэм 1:1
Брайтон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0
Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
3. Брайтон Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
4. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Лидс Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Челси Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
7. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
8. Ливерпуль Заявка 4 1 2 1 13 - 5 5
9. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Фулхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Брентфорд Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
12. Ноттингем Форест Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
14. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Борнмут Заявка 4 1 0 3 2 - 16 3
16. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
17. Эвертон Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Лестер Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Лидс Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Арсенал Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 10 - 1 4
6. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Брайтон Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Кристал Пэлас Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
14. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Лестер Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
5. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
6. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
7. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Эвертон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Фулхэм Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Брентфорд Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лестер Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Борнмут Заявка 2 0 0 2 0 - 13 0
20. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2022, осталось 2 дня 13 часов 50 минут.

    Главный судья: Thomas Bramall

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Фулхэм 45.7% (16)
    X 45.7% (16)
    Брайтон 8.6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Брайтон
    3.20
    3.54
    2.46
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фулхэм - Брайтон онлайн

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    Прогнозы на матч Фулхэм - Брайтон

    Исход игры
    Фулхэм
    44.4% (16)
    Ничья
    44.4% (16)
    Брайтон
    11.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (18)
    Меньше
    50% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (30)
    Нет
    16.67% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (12)
    2:1 Фулхэм
    30.6% (11)
    1:0 Фулхэм
    11.1% (4)
    2:2 Ничья
    11.1% (4)
    1:2 Брайтон
    8.3% (3)
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    Брайтон
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