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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 36447 Главный судья: Тэйлор Энтони
Лидс
2:3
Конец матча
Фулхэм
0'
1:0
20' Гол
Морено Родриго
1:1
26' Гол
Митрович Александар
39' Желтая карточка
Купер Лиам
62' Желтая карточка
Робинсон Энтони
1:2
74' Гол
Рид Бобби
1:3
84' Гол
Виллиан Боргес
2:3
90' Гол
Саммервилл Крисенсио
90'+5

Ход матча

20'
Морено Родриго
1:0
26'
1:1
Митрович Александар
(Перейра Андреас)
39'
Купер Лиам
 
62'
 
Робинсон Энтони
63'
 
Кебано Нескенс
Уилсон Гарри
64'
Бэмфорд Патрик
Морено Родриго
 
64'
Саммервилл Крисенсио
Синистерра Луис
 
74'
1:2
Рид Бобби
(Перейра Андреас)
76'
Клих Матеуш
Гринвуд Сэм
 
84'
1:3
Виллиан Боргес
(Рид Харрисон)
85'
Гелхардт Джо
Стрёйк Паскаль
 
89'
 
Даффи Шейн
Виллиан Боргес
90'
Саммервилл Крисенсио
(Гелхардт Джо)
2:3
90'
 
Винисиус Карлос
Митрович Александар
90'
 
Кэрни Том
Рид Харрисон

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 4 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Лидс 58.2% (71)
X 33.6% (41)
Фулхэм 8.2% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
5
Кох
Робин
6
Купер
Лиам
21
Стрёйк
Паскаль
42
Гринвуд
Сэм
8
Рока
Марк
11
Харрисон
Джек
7
Ааронсон
Бренден
23
Синистерра
Луис
19
Морено
Родриго
17
Лено
Бернд
14
Рид
Бобби
4
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
8
Уилсон
Гарри
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
9
Митрович
Александар
Лидс
4-2-3-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Лидс
Фулхэм

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3
Ч
3:0
Ч
2:1
Ч
2:0
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
0:3
Ч
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 5 0.45
Синистерра Луис 2 0.18
Харрисон Джек 1 0.09
Стрёйк Паскаль 1 0.09
Ааронсон Бренден 1 0.09
Рока Марк 1 0.09
Саммервилл Крисенсио 1 0.09
Эйлинг Люк 0 0
Гелхардт Джо 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 9 (3) 0.75
Рид Бобби 3 0.25
Рид Харрисон 2 0.17
Пальинья Жоау 2 0.17
Перейра Андреас 1 0.08
Виллиан Боргес 1 0.08
Адарабиойо Олуватосин 1 0.08
Диоп Исса 1 0.08
Кебано Нескенс 0 0
Тете Кенни 0 0
Мбабу Кевин 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синистерра Луис 2 1
Кох Робин 3 0
Кристенсен Расмус 3 0
Джисс Марш 1 1
Адамс Тайлер 2 0
Харрисон Джек 2 0
Рока Марк 2 0
Стрёйк Паскаль 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Купер Лиам 1 0
Клих Матеуш 1 0
Морено Родриго 1 0
Льоренте Диего 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 5 0
Рид Бобби 4 0
Тете Кенни 4 0
Рид Харрисон 4 0
Митрович Александар 3 0
Робинсон Энтони 3 0
Перейра Андреас 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Рим Тим 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Диоп Исса 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Марку Силва 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
4
44%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
4
36%
2
15%
76-90

Забито

13
20
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
8%
2
10%
1-15
3
23%
3
15%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
3
23%
6
30%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
2
15%
4
20%
76-90

Пропущено

18
24
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
6%
3
13%
1-15
4
22%
3
13%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
4
22%
5
21%
61-75
5
28%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0
Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1
Фулхэм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4
Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 11 9 1 1 25 - 11 28
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 36 - 11 26
3. Тоттенхэм Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси Заявка 11 6 3 2 16 - 11 21
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Фулхэм Заявка 12 5 3 4 22 - 22 18
8. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
9. Брайтон Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Брентфорд Заявка 12 3 5 4 18 - 21 14
11. Эвертон Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
12. Кристал Пэлас Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
13. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
14. Астон Вилла Заявка 12 3 3 6 11 - 16 12
15. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
17. Лестер Заявка 12 3 2 7 21 - 24 11
18. Лидс Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
19. Вулверхэмптон Заявка 12 2 3 7 5 - 18 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
12. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
13. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
14. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
15. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
16. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
17. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
18. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
19. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
3. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
7. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
9. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
10. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
11. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
14. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Астон Вилла Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
19. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
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  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Фулхэм Митрович Александар 12
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Фулхэм вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 36447 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Лидс: 58%, Фулхэм: 42%.
  • 95'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    95'
    Кебано Нескенс из команды Фулхэм разыграл угловой с правого угла.
  • 94'
    Саммервилл Крисенсио ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Фулхэм пытается что-то создать.
  • 93'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 93'
    Тактическая замена. Рид Харрисон уходит с поля и его заменяет Кэрни Том
  • 92'
    Тактическая замена. Митрович Александар уходит с поля и его заменяет Винисиус Карлос
  • 92'
    Забив гол, Лидс сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
  • 92'
    Отличный командный гол!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Лидс 58.2% (71)
    X 33.6% (41)
    Фулхэм 8.2% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Лидс 2:3 Фулхэм

    Исход игры
    Лидс
    58.2% (71)
    Ничья
    33.6% (41)
    Фулхэм
    8.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.69% (61)
    Меньше
    48.31% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    78.81% (93)
    Нет
    21.19% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    36.1% (44)
    1:1 Ничья
    26.2% (32)
    1:0 Лидс
    13.9% (17)
    1:2 Фулхэм
    5.7% (7)
    2:2 Ничья
    5.7% (7)
    2:0 Лидс
    4.1% (5)
    3:2 Лидс
    1.6% (2)
    0:1 Фулхэм
    1.6% (2)
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