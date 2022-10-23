Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Хорошую попытку сделал Родриго. Удар в створ, но вратарь начеку

Родриго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Стрёйк Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Фулхэм

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Матч возобновится спорным мячом

44' Ох, нехорошо это выглядит. Митрович Александар получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Митрович Александар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Синистерра Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Синистерра Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Родриго из команды Лидс в офсайде

40' Перейра Андреас из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Купер Лиам получил желтую карточку от судьи

38' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Перейра Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Синистерра Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Робинсон Энтони из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Родриго из команды Лидс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Виллиан Боргес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Оооо... вот это был удар! Перейра Андреас должен был забить с этой позиции.

30' Хорошую попытку сделал Перейра Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Виллиан Боргес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Гринвуд Сэм из команды Лидс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Мелье Иллан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

27' Команда Фулхэм сравняла счет! Игра продолжается!

25' Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

22' Удар от ворот произведет Фулхэм

21' Рока Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Команда Лидс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Адарабиойо Олуватосин плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

20' Г О О О О О О Л - Родриго из команды Лидс головой вбивает мяч в сетку.

20' Ааронсон Бренден создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Стрёйк Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Лидс

18' Синистерра Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Виллиан Боргес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Кох Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Лидс

14' Оооо... вот это был удар! Рид Харрисон должен был забить с этой позиции.

14' Митрович Александар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Робинсон Энтони из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Фулхэм

10' Гринвуд Сэм не смог попасть в створ ударом издали

9' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Рид Бобби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Гринвуд Сэм навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Родриго из команды Лидс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Ааронсон Бренден создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Синистерра Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фулхэм начинает с центра поля