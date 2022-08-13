Стадион: Сан-Сиро
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
19
Тео
Эрнандес
33
Крунич
Раде
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
12
Ребич
Анте
18
Перес
Неуэн
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Милан
Удинезе
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
32 матча
40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2
Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2
Удинезе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1
Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лечче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Монца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лечче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Монца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лечче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Монца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
Прогнозы на матч Милан - Удинезе
Исход игры
Милан
96.9% (124)
Ничья
3.1% (4)
Удинезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.22% (51)
Меньше
56.78% (67)
Обе команды забьют
Да
38.98% (46)
Нет
61.02% (72)
Популярный счёт
2:0 Милан
40.6% (52)
2:1 Милан
25% (32)
3:1 Милан
9.4% (12)
1:0 Милан
9.4% (12)
3:0 Милан
5.5% (7)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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