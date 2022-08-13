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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Милан
 
Позже
Удинезе
Прогнозы 128
Милан 96.9% (124)
X 3.1% (4)
Удинезе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Удинезе
6.95
5.05
8.00
Все Коэффициенты
Новости
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
33
Крунич
Раде
30
Мессьяс
Жуниор
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
12
Ребич
Анте
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
18
Перес
Неуэн
17
Нюйтинк
Брэм
93
Соппи
Брэндон
3
Масина
Адам
37
Перейра
Роберто
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
10
Делофеу
Херард
7
Саксесс
Исаак
Милан
4-2-3-1
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Милан
Удинезе

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

32 матча

40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0
К
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:4
СA
3:2
К
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
5:1
СA
4:1
СA
0:1

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2
Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2
Удинезе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1
Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1
Команда И В Н П Г О
1. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Серии А. В рамках 1-го тура чемпионата Италии сойдутся лицом к лицу игроки «Милана» и «Удинезе». Встреча состоится в Милане, на стадионе «Сан-Сиро».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 12 минут.

    Главный судья: Маринелли Ливио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 128
Милан 96.9% (124)
X 3.1% (4)
Удинезе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Удинезе
6.95
5.05
8.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Милан - Удинезе онлайн

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Прогнозы на матч Милан - Удинезе

Исход игры
Милан
96.9% (124)
Ничья
3.1% (4)
Удинезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.22% (51)
Меньше
56.78% (67)
Обе команды забьют
Да
38.98% (46)
Нет
61.02% (72)
Популярный счёт
2:0 Милан
40.6% (52)
2:1 Милан
25% (32)
3:1 Милан
9.4% (12)
1:0 Милан
9.4% (12)
3:0 Милан
5.5% (7)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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