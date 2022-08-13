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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Серии А. В рамках 1-го тура чемпионата Италии сойдутся лицом к лицу игроки «Милана» и «Удинезе». Встреча состоится в Милане, на стадионе «Сан-Сиро».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!