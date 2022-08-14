Рефери не любит споров - именно за это Иван Алехо сейчас получил желтую

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Реал Сосьедад имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Сильва Давид пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

46' Рефери не любит споров - именно за это Лукас Перес сейчас получил желтую

46' Сальдуа Хосеба получил желтую карточку от судьи

44' Мерино Микель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Виктор Чуст ослабляет давление, выбив мяч.

41' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Эспино Альфонсо не смог попасть в створ ударом издали

39' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Лукас Перес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Лукас Перес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Г О О О О Л - Кубо Такефуса забивает с правой ноги!

24' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Кадис

18' Виктор Чуст из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Рико Диего создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Арзамендия Сантьяго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Виктор Чуст успешно блокирует удар.

16' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

14' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Кадис

3' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Хорошую попытку сделал Лосано Энтони . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола