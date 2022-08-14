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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Кадис
0:1
Второй тайм: 73'
Реал Сосьедад
0'
0:1
24' Гол
Кубо Такефуса
45' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
45' Желтая карточка
Лукас Перес
70' Желтая карточка
Алехо Иван

Ход матча

24'
0:1
Кубо Такефуса
(Мерино Микель)
45'
Сальдуа Хосеба
 
45'
Лукас Перес
 
46'
Мабиль Авер
Переа Альберто
 
65'
Алехо Иван
Арзамендия Сантьяго
 
65'
Аларкон Томас
Мари Хосе
 
70'
Алехо Иван
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 120
Кадис 5.8% (7)
X 17.5% (21)
Реал Сосьедад 76.7% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Реал Сосьедад
3.91
5.80
3.15
Все Коэффициенты
Новости
1
Ледесма
Херемиас
2
Сальдуа
Хосеба
23
Эрнандес
Луис
32
Чуст
Виктор
22
Эспино
Альфонсо
10
Переа
Альберто
6
Мари
Хосе
3
Хименес
Фали
21
Арзамендия
Сантьяго
9
Лосано
Энтони
15
Лукас
Перес
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
8
Мерино
Микель
3
Субименди
Мартин
14
Кубо
Такефуса
21
Сильва
Давид
23
Браис
Мендес
19
Исак
Александр
Кадис
4-4-2
Реал Сосьедад
4-2-3-1

История личных встреч

Кадис
Реал Сосьедад

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
4:1
ЛЛ
0:1
С
1:3
С
4:1
С
2:2
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 1 1
Мерино Микель 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальдуа Хосеба 1 0
Лукас Перес 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1
Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0
Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Райо Вальекано Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Кадис 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Кадис 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Райо Вальекано Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кадис 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Вальядолид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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    Прогнозы 120
    Кадис 5.8% (7)
    X 17.5% (21)
    Реал Сосьедад 76.7% (92)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Реал Сосьедад
    3.91
    5.80
    3.15
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кадис 0:1 Реал Сосьедад онлайн

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    Прогнозы на матч Кадис 0:1 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Кадис
    5.8% (7)
    Ничья
    17.5% (21)
    Реал Сосьедад
    76.7% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.38% (48)
    Меньше
    58.62% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    56.9% (66)
    Нет
    43.1% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    34.2% (41)
    0:1 Реал Сосьедад
    26.7% (32)
    1:1 Ничья
    15% (18)
    0:2 Реал Сосьедад
    10% (12)
    1:3 Реал Сосьедад
    3.3% (4)
    1:0 Кадис
    3.3% (4)
    2:3 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
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    Кадис
    Реал Сосьедад
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