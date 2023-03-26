Тур: 1. Стадион: America First Field.
0:4
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаКрейлах Дамир
0:1
47' ГолДжоаккини Николас
55' Желтая карточкаLucas Bartlett
0:2
61' ГолКлаусс Жоао
0:3
66' ГолКлаусс Жоао
68' Желтая карточкаEmeka Eneli
75' Желтая карточкаГлэд Джастин
0:4
76' ГолАльм Расмус
85' Желтая карточкаАльм Расмус
90'+6
Ход матча
24'
47'
55'
61'
0:2
66'
0:3
68'
75'
76'
0:4
85'
18
Макмат
Зак
25
Emeka
Eneli
15
Глэд
Джастин
11
Carlos
Gomez
26
Паркер
Тим
14
Нельсон
Джон
10
Лёвен
Эдуард
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
25 Emeka EneliЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ilijah Paul
-
24 Tomas Gomez
-
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Joshua YaroЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
20 Akil Watts
-
-
12 Celio Pompeu
-
Главный тренер: Bradley Carnell
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глэд Джастин
|2
|0.5
|Крейлах Дамир
|1
|0.25
|Чанг Майкель
|0
|0
|Саварино Джефферсон
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5
|1
|Джоаккини Николас
|2
|0.4
|Страуд Джаред
|2
|0.4
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.2
|Альм Расмус
|1
|0.2
|Паркер Тим
|1
|0.2
|Острак Томаш
|1
|0.2
|Kyle Hiebert
|1
|0.2
|Васильев Индиана
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крейлах Дамир
|2
|0
|Глэд Джастин
|1
|0
|Охеда Брайан
|1
|0
|Jasper Loeffelsend
|1
|0
|Emeka Eneli
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Страуд Джаред
|2
|0
|Перес Мигель
|1
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Паркер Тим
|1
|0
|Лёвен Эдуард
|1
|0
|Острак Томаш
|1
|0
|Lucas Bartlett
|1
|0
|Kyle Hiebert
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
1
0
Реал Солт-Лейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сент-Луис Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
5
Реал Солт-Лейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сент-Луис Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
14
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
67%
5
36%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3
Эль Пасо - Реал Солт-Лейк 0:5 Сакраменто Репаблик - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4
Сент-Луис Сити
(10 матчей)
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 поражения
Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3
Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Сент-Луис Сити
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|7
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (4)
|Атланта Юнайтед
|Caleb Wiley
|3 (2)
|Остин
|Галлахер Джон
|3 (1)
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Интер Майами
|Йедлин Деандре
|3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|3
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|3
|Цинциннати
|Барреаль Альваро
|3