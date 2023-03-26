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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
0:4
Конец матча
Сент-Луис Сити
0'
24' Желтая карточка
Крейлах Дамир
0:1
47' Гол
Джоаккини Николас
55' Желтая карточка
Lucas Bartlett
0:2
61' Гол
Клаусс Жоао
0:3
66' Гол
Клаусс Жоао
68' Желтая карточка
Emeka Eneli
75' Желтая карточка
Глэд Джастин
0:4
76' Гол
Альм Расмус
85' Желтая карточка
Альм Расмус
90'+6
18
Макмат
Зак
25
Emeka
Eneli
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
2
Броди
Эндрю
28
Jasper
Loeffelsend
7
Руис
Пабло
11
Carlos
Gomez
8
Крейлах
Дамир
29
Джулио
Андерсон
9
Мерам
Джастин
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
24
Lucas
Bartlett
26
Паркер
Тим
14
Нельсон
Джон
8
Страуд
Джаред
19
Васильев
Индиана
10
Лёвен
Эдуард
7
Острак
Томаш
11
Джоаккини
Николас
9
Клаусс
Жоао
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Сент-Луис Сити
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глэд Джастин 2 0.5
Крейлах Дамир 1 0.25
Чанг Майкель 0 0
Саварино Джефферсон 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 1
Джоаккини Николас 2 0.4
Страуд Джаред 2 0.4
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.2
Альм Расмус 1 0.2
Паркер Тим 1 0.2
Острак Томаш 1 0.2
Kyle Hiebert 1 0.2
Васильев Индиана 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крейлах Дамир 2 0
Глэд Джастин 1 0
Охеда Брайан 1 0
Jasper Loeffelsend 1 0
Emeka Eneli 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Страуд Джаред 2 0
Перес Мигель 1 0
Альм Расмус 1 0
Паркер Тим 1 0
Лёвен Эдуард 1 0
Острак Томаш 1 0
Lucas Bartlett 1 0
Kyle Hiebert 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
0
Реал Солт-Лейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сент-Луис Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
5
Реал Солт-Лейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сент-Луис Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
14
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
67%
5
36%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3
Эль Пасо - Реал Солт-Лейк 0:5 Сакраменто Репаблик - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4
Сент-Луис Сити
(10 матчей)
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 поражения
Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3
Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Сент-Луис Сити

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Цинциннати
 5 3 2 0 7 - 4 11
4.
Лос-Анджелес
 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Сиэтл Саундерс
 5 3 1 1 10 - 2 10
6.
Атланта Юнайтед
 5 3 1 1 12 - 9 10
7.
Миннесота Юнайтед
 4 2 2 0 5 - 3 8
8.
Орландо Сити
 5 2 2 1 5 - 4 8
9.
Коламбус Кру
 5 2 1 2 11 - 8 7
10.
Нэшвилл
 5 2 1 2 4 - 2 7
11.
Даллас
 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Остин
 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Нью-Йорк Сити
 5 2 1 2 5 - 6 7
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 2 1 2 4 - 6 7
15.
Хьюстон Динамо
 4 2 0 2 4 - 5 6
16.
Интер Майами
 5 2 0 3 6 - 6 6
17.
Филадельфия Юнион
 5 2 0 3 8 - 8 6
18.
Торонто
 5 1 3 1 6 - 5 6
19.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 1 3 1 4 - 4 6
20.
Чикаго Файр
 4 1 2 1 7 - 7 5
21.
Ди Си Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 10 4
22.
Портленд Тимберс
 5 1 1 3 5 - 10 4
23.
Шарлотт
 5 1 1 3 4 - 9 4
24.
Клёб де Фут Монреаль
 4 1 0 3 3 - 7 3
25.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 3 1 2 - 4 3
27.
Ванкувер Уайткэпс
 5 0 3 2 5 - 7 3
28.
Спортинг Канзас-Сити
 5 0 2 3 2 - 7 2
29.
Колорадо Рэпидс
 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Атланта Юнайтед
 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Коламбус Кру
 2 2 0 0 8 - 1 6
6.
Сент-Луис Сити
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 2 0 0 4 - 0 6
8.
Хьюстон Динамо
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Цинциннати
 2 2 0 0 3 - 1 6
10.
Нью-Йорк Сити
 2 2 0 0 4 - 2 6
11.
Филадельфия Юнион
 3 2 0 1 6 - 3 6
12.
Интер Майами
 3 2 0 1 6 - 3 6
13.
Нэшвилл
 3 2 0 1 4 - 1 6
14.
Даллас
 3 2 0 1 5 - 3 6
15.
Торонто
 2 1 1 0 3 - 1 4
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Орландо Сити
 3 1 1 1 2 - 2 4
18.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
19.
Ди Си Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 5 4
20.
Остин
 3 1 1 1 4 - 4 4
21.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
22.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
23.
Чикаго Файр
 2 0 2 0 4 - 4 2
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Колорадо Рэпидс
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Реал Солт-Лейк
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
4.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сиэтл Саундерс
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Остин
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Шарлотт
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Торонто
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Ванкувер Уайткэпс
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Лос-Анджелес
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Даллас
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Нэшвилл
 2 0 1 1 0 - 1 1
19.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 3 1
20.
Нью-Йорк Сити
 3 0 1 2 1 - 4 1
21.
Коламбус Кру
 3 0 1 2 3 - 7 1
22.
Колорадо Рэпидс
 3 0 1 2 1 - 6 1
23.
Интер Майами
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Филадельфия Юнион
 2 0 0 2 2 - 5 0
25.
Ди Си Юнайтед
 2 0 0 2 2 - 5 0
26.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Хьюстон Динамо
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Портленд Тимберс
 2 0 0 2 3 - 8 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 7
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Остин Галлахер Джон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Интер Майами Йедлин Деандре 3
Шарлотт Enzo Copetti 3
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 3
Цинциннати Барреаль Альваро 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Томаш Острак уходит с поля. Альм Расмус выходит вместо него
    • 60'
      Страуд Джаред уходит с поля. Йенсен Исак выходит вместо него
    • Желтая карточка
      55'
      Lucas Bartlett получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Индиана Васильев сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Джоаккини Николас бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      24'
      Крейлах Дамир получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 0:4 Сент-Луис Сити онлайн

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