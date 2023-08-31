Тур: 1. Стадион: Q2 Stadium.
1:2
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаJackson Ragen
46' Желтая карточкаЗардес Гьяси
0:1
48' ГолМоррис Джордан
53' Желтая карточкаВаленсия Йохан
1:1
72' ГолДриусси Себастьян
87' Желтая карточкаТоло Нуху
1:2
90' ГолРуснак Альберт
90'+10
Ход матча
37'
46'
48'
53'
72'
84'
87'
90'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
24
Лима
Ник
33
Вольфф
Оуэн
24
Фрай
Стефан
23
Leo
Chu
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Брюин УиллНападающий
- Нападающий
-
19 CJ Fodrey
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Полузащитник
-
73 Варгас ОбедПолузащитник
- Нападающий
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Остин
Сиэтл Саундерс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
90
112
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|8 (2)
|0.31
|Зардес Гьяси
|6
|0.23
|Галлахер Джон
|5
|0.19
|Финлей Итан
|4
|0.15
|Ригони Эмилиано
|3
|0.12
|Касканте Хулио
|2
|0.08
|Фагундес Диего
|2
|0.08
|Брюин Уилл
|2
|0.08
|Лима Ник
|1
|0.04
|Гэвин Вулфф
|1
|0.04
|Редес Родни
|1
|0.04
|Урути Максимилиано
|1
|0.04
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|10
|0.37
|Руидиас Рауль
|4
|0.15
|Leo Chu
|3
|0.11
|Руснак Альберт
|3
|0.11
|Эбер Араужо
|2
|0.07
|Гомес Еймар
|2
|0.07
|Ролдан Кристиан
|2
|0.07
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.04
|Монтеро Фреди
|1
|0.04
|Paul Rothrock
|1
|0.04
|Атенсио Джошуа
|1
|0.04
|Jackson Ragen
|0
|0
|Рольдан Александер
|0
|0
|Joao Paulo I
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|7
|1
|Касканте Хулио
|4
|0
|Лима Ник
|4
|0
|Редес Родни
|2
|1
|Ринг Александр
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Урути Максимилиано
|2
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Лундквист Адам
|2
|0
|Валенсия Йохан
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Финлей Итан
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|Гэвин Вулфф
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
|Вольфф Оуэн
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|6
|1
|Jackson Ragen
|7
|0
|Лодейро Николас
|5
|0
|Руснак Альберт
|5
|0
|Толо Нуху
|5
|0
|Рольдан Александер
|5
|0
|Гомес Еймар
|4
|0
|Leo Chu
|3
|0
|Cody Baker
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|2
|0
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
Результаты матчей
Остин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сиэтл Саундерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
7
7
Остин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
11
11
Остин
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Сиэтл Саундерс
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
24
12
Упущенные победы
18
18
Голы по времени матча
Забито
19
19
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
1
5%
1
5%
1-15
5
26%
3
16%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
2
11%
6
32%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
26%
5
26%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
2
12%
1-15
3
23%
3
18%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
6
35%
61-75
6
46%
4
24%
76-90
Забито
17
13
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
5
29%
29%
2
15%
46-60
2
12%
4
31%
61-75
4
24%
3
23%
76-90
Пропущено
28
10
8 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 6
1
4%
2
20%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
14%
4
40%
31-45
6
21%
2
20%
46-60
6
21%
1
10%
61-75
8
29%
1
10%
76-90
Забито
36
32
16 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 10
2
6%
1
3%
1-15
6
17%
5
16%
16-30
8
22%
4
13%
31-45
7
19%
8
25%
46-60
4
11%
6
19%
61-75
9
25%
8
25%
76-90
Пропущено
41
27
13 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 16
2
5%
4
15%
1-15
6
15%
3
11%
16-30
5
12%
5
19%
31-45
7
17%
3
11%
46-60
7
17%
7
26%
61-75
14
34%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Остин - Хуарес 1:3 Остин - Мазатлан 1:3
Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0
Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0
Результаты матчей
Остин
Сиэтл Саундерс
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Остин
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
95
67
311
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
58
58
211
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
1710
1115
819
422
522
125
225
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|15
|2
|9
|52 - 33
|47
|2.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|3.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|4.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|36 - 31
|38
|5.
|1:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|30 - 32
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|42 - 35
|37
|7.
|0:1 Заявка
|26
|10
|7
|9
|35 - 38
|37
|8.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|32 - 31
|35
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|27 - 28
|33
|10.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 41
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|12.
|1:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 41
|29
|13.
|0:1 Заявка
|24
|6
|7
|11
|28 - 38
|25
|14.
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|16 - 37
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|44 - 29
|57
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 29
|46
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|40 - 31
|44
|4.
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 30
|43
|5.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|50 - 35
|42
|6.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|49 - 41
|41
|7.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|31 - 26
|39
|8.
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|26 - 36
|35
|9.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|32 - 38
|32
|10.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|33 - 42
|30
|11.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|13.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|27 - 35
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|1:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|9.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|11.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|13.
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|30 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|7.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 18
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|7.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|8.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|9.
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|10.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 27
|9
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|13.
|0:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 23
|8
|14.
|1:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|10.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 23
|9
|12.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|9
|Цинциннати
|Нвободо Обинна
|9
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 7