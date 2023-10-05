Тур: 1. Стадион: Джилетт.
1:2
Конец матча
0'
0:1
20' ГолРосси Диего
45' Желтая карточкаПолстер Мэтт
1:1
48' ГолЧанкалай Томас
58' Желтая карточкаАмундсен Мальте
61' Желтая карточкаНэйджби Дарлингтон
70' Желтая карточкаЗавадски Шон
1:2
86' ГолАмундсен Мальте
90' Желтая карточкаКристиан Рамирез
90'+5
Ход матча
20'
0:1
45'
48'
1:1
57'
58'
70'
86'
1:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
36
Эдвардс
Эрл
24
Джонс
Дехуан
29
Бак
Ноуэл
10
Хиль
Карлес
25
Завадски
Шон
14
Йебоа
Яв
10
Росси
Диего
- Основной состав
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Свит БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
-
Главный тренер: Clint Peay
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус Крю
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед
39 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
12 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
25.6%
43.6%
30.8%
10 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
25.6%
35.9%
38.5%
10 побед 14 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.26
1.05
Среднее время на гол
71
85
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
1.5
1.37
Среднее время на гол
60
65
Всего голов
54
47
Голов в среднем за матч
1.38
1.21
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
65
74
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|9 (2)
|0.29
|Вуд Бобби
|7
|0.23
|Вриони Джакомо
|6
|0.19
|Боу Густаво
|5
|0.16
|Чанкалай Томас
|4
|0.13
|Бак Ноуэл
|3
|0.1
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.06
|Полстер Мэтт
|2
|0.06
|Харкс Иэн
|2
|0.06
|Бай Брэндон
|2
|0.06
|Борреро Дилан
|2
|0.06
|Джонс Дехуан
|1
|0.03
|Ромни Дейв
|1
|0.03
|Алтидор Жози
|1
|0.03
|Гонсалес Омар
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Кэй Марк-Энтони
|0
|0
|Хиль Начо
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|14 (5)
|0.44
|Селараян Лукас
|10 (2)
|0.31
|Кристиан Рамирез
|8
|0.25
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.13
|Моррис Эйдан
|4
|0.13
|Йебоа Яв
|3
|0.09
|Росси Диего
|3
|0.09
|Амундсен Мальте
|3
|0.09
|Завадски Шон
|3
|0.09
|Арфстен Макс
|2
|0.06
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.06
|Мэцан Александру
|1
|0.03
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Медранда Джимми
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Шульте Патрик
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|8
|0
|Блессинг Латиф
|4
|1
|Вуд Бобби
|4
|0
|Хиль Карлес
|4
|0
|Бак Ноуэл
|4
|0
|Гонсалес Омар
|3
|0
|Джонс Дехуан
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Эдвардс Эрл
|2
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|Харкс Иэн
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|7
|0
|Завадски Шон
|6
|0
|Эрнандес Хуан
|4
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|5
|0
|Моррис Эйдан
|5
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Йебоа Яв
|3
|0
|Дегенек Милош
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Кристиан Рамирез
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Камашо Руди
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Коламбус Крю
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
9
13
Нью-Инглэнд Революшн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Коламбус Крю
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
12
38
Нью-Инглэнд Революшн
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (10)
52% (16)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
35% (11)
16% (5)
Коламбус Крю
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
25% (8)
28% (9)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
41% (13)
44% (14)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
21
51
Голы по времени матча
Забито
35
22
18 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
15 Не забивали 20
2
6%
1
5%
1-15
5
14%
4
18%
16-30
11
31%
5
23%
31-45
9
26%
5
23%
46-60
4
11%
5
23%
61-75
4
11%
2
9%
76-90
Пропущено
15
34
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
2
13%
2
6%
1-15
2
13%
7
21%
16-30
1
7%
3
9%
31-45
1
7%
7
21%
46-60
1
7%
4
12%
61-75
8
53%
11
32%
76-90
Забито
15
39
7 В 1-м тайме 22
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 12
21 Не забивали 16
1
7%
7
18%
1-15
4
27%
8
21%
16-30
2
13%
7
18%
31-45
1
7%
5
13%
46-60
2
13%
6
15%
61-75
5
33%
6
15%
76-90
Пропущено
26
13
7 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
15%
2
15%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
2
8%
2
15%
31-45
7
27%
4
31%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
8
31%
3
23%
76-90
Забито
50
61
25 В 1-м тайме 32
25 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 20
5 Не забивали 4
3
6%
8
13%
1-15
9
18%
12
20%
16-30
13
26%
12
20%
31-45
10
20%
10
16%
46-60
6
12%
11
18%
61-75
9
18%
8
13%
76-90
Пропущено
41
47
12 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 24
6
15%
4
9%
1-15
3
7%
7
15%
16-30
3
7%
5
11%
31-45
8
20%
11
23%
46-60
5
12%
6
13%
61-75
16
39%
14
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3
ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус Крю
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 23%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:0
5 раз 16%
1:2
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
2
9 раз 29%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%
2
12 раз 38%
1
10 раз 31%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
610
610
214
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
142
510
88
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
302
1615
2012
724
824
229
428
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|0:0 Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|0:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|1:0 Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|0:0 Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|0:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|0:1 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|0:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|0:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|0:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (6)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 7
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10