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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
1:2
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
0:1
34' Гол
Leo Chu
40' Желтая карточка
Толо Нуху
0:2
56' Гол
Руснак Альберт
1:2
80' Гол
Бассетт Коул
90'+5
1
Илич
Марко
2
Розенберри
Киган
64
Бомбито
Мойс
5
Махсо
Андреас
13
Гутман
Эндрю
20
Ронен
Коннор
10
Таварес
Сидней
14
Харрис
Кельвин
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
9
Наварро
Рафа
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
6
Joao
Paulo
I
84
Атенсио
Джошуа
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
23
Leo
Chu
13
Моррис
Джордан
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 16 побед

35 матчей

22.9%
11.4%
65.7%
8 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

17.1%
37.1%
45.8%
6 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

М
4:0
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
3:1
М
2:0
М
2:0
М
4:0
М
1:2
М
3:0
М
1:3
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
3:1
М
0:1
М
1:0
М
1:3
М
1:4
М
1:0
М
4:1
М
2:0
М
5:1
М
1:1
М
0:1
М
1:2
М
2:1
М
4:3
М
0:1
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

1.41
0.61

Среднее время на гол

63
147

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

2.22
1.41

Среднее время на гол

40
63

Всего голов

64
35

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бассетт Коул 4 0.14
Барриос Майкл 2 0.07
Абубакар Лалас 2 0.07
Кабрал Кевин 2 0.07
Ронен Коннор 1 (1) 0.04
Рубио Диего 1 0.04
Уилсон Дэнни 1 0.04
Николсон Сэм 1 0.04
Харрис Кельвин 1 0.04
Махсо Андреас 1 0.04
Льюис Джонатан 1 0.04
Max Alves 1 0.04
Гальван Бриан 1 (1) 0.04
Наварро Рафа 0 0
Япи Даррен 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 10 0.33
Leo Chu 5 0.17
Руидиас Рауль 5 0.17
Руснак Альберт 4 0.13
Эбер Араужо 2 0.07
Ролдан Кристиан 2 0.07
Гомес Еймар 2 0.07
Лодейро Николас 1 (1) 0.03
Рольдан Александер 1 0.03
Монтеро Фреди 1 0.03
Paul Rothrock 1 0.03
Атенсио Джошуа 1 0.03
Jackson Ragen 0 0
Joao Paulo I 0 0
Reed Baker-Whiting 0 0
Варгас Обед 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абубакар Лалас 8 1
Кабрал Кевин 8 0
Николсон Сэм 6 0
Акоста Бриан 6 0
Присо-Мбонге Ральф 6 0
Уилсон Дэнни 5 0
Бомбито Мойс 3 1
Гальван Бриан 1 2
Барриос Майкл 3 0
Ронен Коннор 3 0
Бассетт Коул 3 0
Max Alves 3 0
Рубио Диего 2 0
Махсо Андреас 2 0
Наварро Рафа 2 0
Розенберри Киган 2 0
Таварес Сидней 2 0
Япи Даррен 2 0
Прайс Джек 1 0
Гутман Эндрю 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 7 1
Jackson Ragen 7 0
Толо Нуху 6 0
Leo Chu 4 1
Лодейро Николас 5 0
Руснак Альберт 5 0
Рольдан Александер 5 0
Гомес Еймар 4 0
Cody Baker 3 0
Атенсио Джошуа 2 0
Руидиас Рауль 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Сиэтл Саундерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

6
8
Колорадо Рэпидс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сиэтл Саундерс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

25
7

Упущенные победы

7
13
Колорадо Рэпидс
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (7)
61% (17)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Сиэтл Саундерс
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

27
13

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

10
22
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
2
20%
8
36%
46-60
3
30%
2
9%
61-75
2
20%
5
23%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
8%
3
16%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
4
31%
1
5%
31-45
4
31%
1
5%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
2
15%
5
26%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
4
44%
3
20%
76-90

Пропущено

29
12
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
3
10%
2
17%
1-15
7
24%
0
0%
16-30
4
14%
4
33%
31-45
3
10%
2
17%
46-60
4
14%
3
25%
61-75
8
28%
1
8%
76-90

Забито

19
37
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 14
16 Не забивали 10
2
11%
2
5%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
3
16%
5
14%
31-45
3
16%
10
27%
46-60
5
26%
6
16%
61-75
6
32%
8
22%
76-90

Пропущено

42
31
21 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
4
10%
5
16%
1-15
9
21%
3
10%
16-30
8
19%
5
16%
31-45
7
17%
3
10%
46-60
4
10%
9
29%
29%
61-75
10
24%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0
Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1
Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс

Точный счет

0:0
6 раз 43%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
7 раз 25%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 57%
1
6 раз 21%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
5
3
11
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
10
5
3
11
1.5
6
9
1
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
16
0.5
Больше Меньше
20
10
6
22
1.5
10
20
1
27
2.5
5
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 30 15 5 10 56 - 38 50
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 12 9 9 37 - 31 45
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 29 12 8 9 44 - 34 44
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 29 12 7 10 41 - 33 43
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 11 8 9 46 - 41 41
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 29 11 7 11 40 - 44 40
7.
Миннесота Юнайтед
 3:2 Заявка 29 10 10 9 37 - 36 40
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 30 10 10 10 35 - 39 40
9.
Портленд Тимберс
 2:1 Заявка 30 10 9 11 38 - 46 39
10.
Даллас
 Заявка 28 10 8 10 33 - 32 38
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 9 8 13 39 - 43 35
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:3 Заявка 28 7 9 12 37 - 48 30
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 28 4 10 14 19 - 42 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 29 17 8 4 47 - 33 59
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 14 6 8 51 - 35 48
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 13 9 6 47 - 34 48
5.
Коламбус Крю
 Заявка 29 14 6 9 60 - 41 48
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 12 10 8 57 - 46 46
7.
Нэшвилл
 Заявка 28 12 7 9 35 - 27 43
8.
ФК Монреаль
 Заявка 29 11 4 14 29 - 41 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 30 9 9 12 38 - 39 36
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
11.
Шарлотт
 Заявка 28 7 12 9 36 - 45 33
12.
Чикаго Файр
 Заявка 29 8 9 12 32 - 45 33
13.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 7 10 12 25 - 34 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Портленд Тимберс
 2:1 Заявка 15 8 3 4 25 - 17 27
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
7.
Даллас
 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 7 2 6 25 - 19 23
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:3 Заявка 14 5 4 5 23 - 20 19
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 5 4 6 21 - 23 19
13.
Миннесота Юнайтед
 3:2 Заявка 14 3 8 3 17 - 15 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 7 5 10 - 13 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 5 6 4 26 - 18 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 3:2 Заявка 15 7 2 6 20 - 21 23
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 4 4 6 17 - 25 16
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 3 5 6 13 - 19 14
7.
Даллас
 Заявка 14 3 4 7 13 - 19 13
8.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
10.
Портленд Тимберс
 2:1 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:3 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 4 7 13 - 18 16
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
8.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Цинциннати Акоста Лусиано 14 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Толо Нуху получил желтую карточку от судьи
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    • 34'
      Жоао Пауло сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Лео Чу бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс онлайн

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