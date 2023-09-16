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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
0:0
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
42' Желтая карточка
Пеллегрини Матиас
48' Желтая карточка
Барлоу Том
63' Желтая карточка
Моралес Альфредо
69' Желтая карточка
Ндам Хассан
90' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
90' Желтая карточка
Харпер Кэмерон
90'+7
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
3
Куфре
Бриан
55
Паркс
Китон
6
Сэндс
Джеймс
15
Перея
Андрес
17
Пеллегрини
Матиас
9
Monsef
Bakrar
10
Родригес
Сантьяго
1
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
98
Ндам
Хассан
4
Рейес
Андрес
47
Толкин
Джон
21
Фернандес
Омир
8
Амайя
Фрэнки
75
Эдельман
Даниэль
82
Лима
Лукас
II
74
Барлоу
Том
11
Маноэль
Элиас
Нью-Йорк Сити
4-3-3
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

26 матчей

30.8%
11.5%
57.7%
8 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

СИЦА
1:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
ОК
3:0
М
1:0
М
0:1
М
1:1
М
5:2
М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:0
ОК
4:0
М
4:0
М
1:1
М
3:2
М
0:2
ОК
1:0
М
4:1
М
2:0
М
0:7
М
2:0
М
1:3
М
2:1

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.7
0.5

Среднее время на гол

52
180

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.75
1.7

Среднее время на гол

51
52

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

1.73
0.96

Тотал матчей

2.5
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

52
93

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 6 0.21
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.14
Talles Magno 3 0.1
Куфре Бриан 2 0.07
Паркс Китон 2 0.07
Жассон Андрес 2 0.07
Monsef Bakrar 2 0.07
Gabriel Segal 2 0.07
Пеллегрини Матиас 1 0.03
Хавьер Тиаго 1 0.03
Шано Максим 1 0.03
Хаак Джастин 1 0.03
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Риса Бирк 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Омир 4 (1) 0.14
Амайя Фрэнки 4 0.14
Ванзейр Данте 2 0.07
Барлоу Том 2 0.07
Маноэль Элиас 2 0.07
Рейес Андрес 2 0.07
Бёрк Кори 2 0.07
Толкин Джон 1 0.04
Харпер Кэмерон 1 0.04
Кассерес Кристиан 1 0.04
Лима Лукас II 1 0.04
Эдельман Даниэль 1 0.04
Кармона Викельман 1 0.04
Данкан Кайл 0 0
Нилис Шон 0 0
Донкор Рональд 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Сантьяго 8 0
Пеллегрини Матиас 8 0
Куфре Бриан 6 1
Шано Максим 5 0
Паркс Китон 5 0
Иленчич Митя 5 0
Сэндс Джеймс 4 0
Грей Тэйвон 4 0
Моралес Альфредо 3 0
Перея Андрес 3 0
Барраса Луис 3 0
Хаак Джастин 3 0
Перейра Габриэл 2 0
Альфаро Тони 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Stephen Turnbull 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Kevin O`Toole 1 0
Риса Бирк 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Talles Magno 1 0
Nick Cushing 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 10 1
Нилис Шон 7 1
Данкан Кайл 8 0
Харпер Кэмерон 6 1
Кассерес Кристиан 7 0
Барлоу Том 4 0
Толкин Джон 4 0
Эдельман Даниэль 4 0
Карлос Мигел Коронел 3 0
Бёрк Кори 3 0
Ндам Хассан 3 0
Йервуд Дрю 3 0
Амайя Фрэнки 3 0
Ванзейр Данте 2 0
Фернандес Омир 2 0
Маноэль Элиас 2 0
Нилис Дилан 1 0
Страуд Питер 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
8
Нью-Йорк Сити
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

8
16
Нью-Йорк Сити
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Нью-Йорк Ред Буллз
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

14
24

Голы по времени матча

Забито

16
9
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
1
6%
1
11%
1-15
4
25%
1
11%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
19%
2
22%
76-90

Пропущено

17
16
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
5
31%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
6
35%
4
25%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
4
24%
3
19%
76-90

Забито

12
17
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
25%
3
18%
31-45
3
25%
4
24%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
8
47%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
21%
1
7%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
5
33%
76-90

Забито

28
26
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
10 Не забивали 10
2
7%
1
4%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
6
21%
5
19%
31-45
6
21%
6
23%
46-60
4
14%
1
4%
61-75
6
21%
10
38%
76-90

Пропущено

36
31
13 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 20
4
11%
3
10%
1-15
2
6%
8
26%
16-30
7
19%
4
13%
31-45
10
28%
5
16%
46-60
4
11%
3
10%
61-75
9
25%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
7 раз 50%
1
7 раз 50%

Точный счет

1:1
9 раз 31%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 48%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
1
12 раз 43%
0
11 раз 39%
2
4 раза 14%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
5
9
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
7
7
2
13
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
17
11
6
23
1.5
5
23
2
27
2.5
1
27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 28 15 3 10 55 - 37 48
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 11 8 9 34 - 29 41
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 27 11 7 9 40 - 32 40
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 27 11 6 10 36 - 31 39
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 10 8 8 43 - 36 38
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 27 9 10 8 34 - 33 37
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 28 9 10 9 32 - 36 37
9.
Даллас
 Заявка 26 9 7 10 29 - 30 34
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 8 9 11 34 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 8 8 12 38 - 40 32
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 26 7 9 10 33 - 41 30
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 27 17 6 4 44 - 30 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 27 13 9 5 46 - 32 48
3.
Орландо Сити
 Заявка 27 13 8 6 41 - 31 47
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 26 14 4 8 47 - 31 46
5.
Коламбус Крю
 Заявка 27 13 6 8 54 - 37 45
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 12 9 8 56 - 45 45
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 27 11 2 14 28 - 40 35
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 28 9 7 12 37 - 38 34
10.
Чикаго Файр
 Заявка 27 8 8 11 32 - 42 32
11.
Шарлотт
 Заявка 26 7 10 9 34 - 43 31
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 6 13 10 28 - 36 31
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 28 7 9 12 24 - 33 30
14.
Интер Майами
 Заявка 27 8 4 15 32 - 44 28
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 3 8 2 17 - 14 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 9 2 1 27 - 8 29
6.
ФК Монреаль
 Заявка 13 9 0 4 20 - 9 27
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 5 6 3 17 - 16 21
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 5 5 4 25 - 17 20
13.
Интер Майами
 Заявка 13 5 3 5 18 - 17 18
14.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
15.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
10.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 1 6 7 13 - 24 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 3 2 8 12 - 25 11
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Спортинг Канзас-Сити Пулидо Алан 13 (1)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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