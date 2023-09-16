Тур: 1. Стадион: Янки.
0:0
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаПеллегрини Матиас
48' Желтая карточкаБарлоу Том
63' Желтая карточкаМоралес Альфредо
69' Желтая карточкаНдам Хассан
90' Желтая карточкаСэндс Джеймс
90' Желтая карточкаХарпер Кэмерон
90'+7
Ход матча
48'
63'
69'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
55
Паркс
Китон
15
Перея
Андрес
98
Ндам
Хассан
47
Толкин
Джон
74
Барлоу
Том
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Перея АндресПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles Magno
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
98 Ндам ХассанЗащитник
- Защитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Zach Prince
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
26 матчей
30.8%
11.5%
57.7%
8 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.7
0.5
Среднее время на гол
52
180
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.75
1.7
Среднее время на гол
51
52
Всего голов
45
25
Голов в среднем за матч
1.73
0.96
Тотал матчей
2.5
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
52
93
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|6
|0.21
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.14
|Talles Magno
|3
|0.1
|Куфре Бриан
|2
|0.07
|Паркс Китон
|2
|0.07
|Жассон Андрес
|2
|0.07
|Monsef Bakrar
|2
|0.07
|Gabriel Segal
|2
|0.07
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.03
|Хавьер Тиаго
|1
|0.03
|Шано Максим
|1
|0.03
|Хаак Джастин
|1
|0.03
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Риса Бирк
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Омир
|4 (1)
|0.14
|Амайя Фрэнки
|4
|0.14
|Ванзейр Данте
|2
|0.07
|Барлоу Том
|2
|0.07
|Маноэль Элиас
|2
|0.07
|Рейес Андрес
|2
|0.07
|Бёрк Кори
|2
|0.07
|Толкин Джон
|1
|0.04
|Харпер Кэмерон
|1
|0.04
|Кассерес Кристиан
|1
|0.04
|Лима Лукас II
|1
|0.04
|Эдельман Даниэль
|1
|0.04
|Кармона Викельман
|1
|0.04
|Данкан Кайл
|0
|0
|Нилис Шон
|0
|0
|Донкор Рональд
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Сантьяго
|8
|0
|Пеллегрини Матиас
|8
|0
|Куфре Бриан
|6
|1
|Шано Максим
|5
|0
|Паркс Китон
|5
|0
|Иленчич Митя
|5
|0
|Сэндс Джеймс
|4
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Моралес Альфредо
|3
|0
|Перея Андрес
|3
|0
|Барраса Луис
|3
|0
|Хаак Джастин
|3
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Альфаро Тони
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Stephen Turnbull
|1
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Kevin O`Toole
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Nick Cushing
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|10
|1
|Нилис Шон
|7
|1
|Данкан Кайл
|8
|0
|Харпер Кэмерон
|6
|1
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Барлоу Том
|4
|0
|Толкин Джон
|4
|0
|Эдельман Даниэль
|4
|0
|Карлос Мигел Коронел
|3
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Ндам Хассан
|3
|0
|Йервуд Дрю
|3
|0
|Амайя Фрэнки
|3
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Маноэль Элиас
|2
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
8
Нью-Йорк Сити
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
8
16
Нью-Йорк Сити
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Нью-Йорк Ред Буллз
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
16
9
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
1
6%
1
11%
1-15
4
25%
1
11%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
19%
2
22%
76-90
Пропущено
17
16
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
5
31%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
6
35%
4
25%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
4
24%
3
19%
76-90
Забито
12
17
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
25%
3
18%
31-45
3
25%
4
24%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
8
47%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
21%
1
7%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
5
33%
76-90
Забито
28
26
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
10 Не забивали 10
2
7%
1
4%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
6
21%
5
19%
31-45
6
21%
6
23%
46-60
4
14%
1
4%
61-75
6
21%
10
38%
76-90
Пропущено
36
31
13 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 20
4
11%
3
10%
1-15
2
6%
8
26%
16-30
7
19%
4
13%
31-45
10
28%
5
16%
46-60
4
11%
3
10%
61-75
9
25%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
7 раз 50%
1
7 раз 50%
Точный счет
1:1
9 раз 31%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
1
12 раз 43%
0
11 раз 39%
2
4 раза 14%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
410
59
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
77
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
1711
623
523
227
127
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|3
|10
|55 - 37
|48
|2.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 29
|41
|3.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|40 - 32
|40
|4.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 39
|40
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|36 - 31
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|43 - 36
|38
|7.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|34 - 33
|37
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|32 - 36
|37
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|29 - 30
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|11.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 44
|33
|12.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|38 - 40
|32
|13.
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|33 - 41
|30
|14.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|16 - 39
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|44 - 30
|57
|2.
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|46 - 32
|48
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|41 - 31
|47
|4.
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|47 - 31
|46
|5.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|54 - 37
|45
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|56 - 45
|45
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|28 - 40
|35
|9.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 38
|34
|10.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 42
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|34 - 43
|31
|12.
|Заявка
|29
|6
|13
|10
|28 - 36
|31
|13.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|24 - 33
|30
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|32 - 44
|28
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|13.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|17 - 14
|17
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|5.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|27 - 8
|29
|6.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|20 - 9
|27
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|6.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|10.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|11.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|13.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 24
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|6.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 25
|11
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Спортинг Канзас-Сити
|Пулидо Алан
|13 (1)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8