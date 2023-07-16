Тур: 1. Стадион: Джилетт.
4:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаВуд Бобби
1:0
45' ГолБоу Густаво
2:0
45' ГолХаркс Иэн
3:0
49' ГолХаркс Иэн
61' Желтая карточкаКлих Матеуш
4:0
73' Гол в свои воротаХайнс-Айк Брендан
90' Вторая желтая карточкаКлих Матеуш
90'+5
Ход матча
33'
45'
1:0
49'
3:0
61'
73'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Бай
Брэндон
14
Харкс
Иэн
10
Хиль
Карлес
17
Вуд
Бобби
15
Бирнбом
Стив
22
Асад
Ямиль
14
Найяр
Энди
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
44 Свит БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Болма ДжошНападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
-
22 Асад ЯмильЗащитник
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
25 матчей
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 15 побед
41 матч
46.3%
22%
31.7%
19 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
22%
43.9%
34.1%
9 побед 18 ничьих 14 побед
Второй тайм
39%
24.4%
36.6%
16 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
31
Голов в среднем за матч
1.76
1.29
Среднее время на гол
51
69
Всего голов
41
19
Голов в среднем за матч
1.71
1.12
Среднее время на гол
52
80
Всего голов
71
50
Голов в среднем за матч
1.73
1.22
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
51
73
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|7 (2)
|0.3
|Вуд Бобби
|7
|0.3
|Боу Густаво
|5
|0.22
|Вриони Джакомо
|5
|0.22
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.09
|Полстер Мэтт
|2
|0.09
|Бай Брэндон
|2
|0.09
|Бак Ноуэл
|2
|0.09
|Харкс Иэн
|2
|0.09
|Борреро Дилан
|2
|0.09
|Джонс Дехуан
|1
|0.04
|Алтидор Жози
|1
|0.04
|Кесслер Генри
|1
|0.04
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
|Ромни Дейв
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|8
|0.33
|Фунтас Таксиархис
|6 (1)
|0.25
|Ку-Дипьетро Теодор
|3
|0.13
|Пинс Донован
|3
|0.13
|Клих Матеуш
|2
|0.08
|Дахоме Кристиан
|2
|0.08
|Дуркин Кристофер
|2
|0.08
|Сантуш Педру
|1
|0.04
|О'Брайен Льюис
|1
|0.04
|Уильямс Дэррик
|1
|0.04
|Бирнбом Стив
|1
|0.04
|Роберта Найджел
|1
|0.04
|Грин Джейкоб
|1
|0.04
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Флетчер Кристиан
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блессинг Латиф
|4
|1
|Вуд Бобби
|4
|0
|Полстер Мэтт
|4
|0
|Бак Ноуэл
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Джонс Дехуан
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|Эдвардс Эрл
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|7
|1
|Бентеке Кристиан
|6
|0
|Каноуз Расселл
|5
|0
|О'Брайен Льюис
|5
|0
|Пинс Донован
|5
|0
|Найяр Энди
|3
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|Бирнбом Стив
|1
|1
|Сантуш Педру
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Асад Ямиль
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Дуркин Кристофер
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Ди Си Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
6
6
Нью-Инглэнд Революшн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Ди Си Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
9
18
Нью-Инглэнд Революшн
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Ди Си Юнайтед
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (2)
50% (12)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
17
8
Волевые поражения
15
24
Голы по времени матча
Забито
29
13
16 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
2
7%
1
8%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
11
38%
0
0%
31-45
7
24%
3
23%
46-60
3
10%
3
23%
61-75
3
10%
5
38%
76-90
Пропущено
10
19
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
20%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
10%
5
26%
31-45
1
10%
3
16%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
5
50%
2
11%
76-90
Забито
11
20
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
9%
2
10%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
18%
4
20%
61-75
4
36%
7
35%
76-90
Пропущено
20
14
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
5
25%
4
29%
46-60
3
15%
4
29%
61-75
6
30%
4
29%
76-90
Забито
40
33
21 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
3
8%
3
9%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
12
30%
4
12%
31-45
7
18%
5
15%
46-60
5
13%
7
21%
61-75
7
18%
12
36%
76-90
Пропущено
30
33
9 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
6
20%
3
9%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
3
10%
7
21%
31-45
6
20%
7
21%
46-60
4
13%
7
21%
61-75
11
37%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0
Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 0:2
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
65
66
47
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
85
47
310
110
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
186
1310
915
716
519
221
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|23
|13
|2
|8
|42 - 27
|41
|2.
|1:1 Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|1:0 Заявка
|24
|10
|7
|7
|33 - 33
|37
|4.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|28 - 22
|35
|5.
|2:1 Заявка
|23
|9
|5
|9
|32 - 32
|32
|6.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|8.
|0:0 Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 31
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|34 - 30
|28
|10.
|1:1 Заявка
|22
|7
|7
|8
|26 - 30
|28
|11.
|1:2 Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 31
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 33
|22
|14.
|0:0 Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|23
|15
|6
|2
|38 - 25
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|1:2 Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 21
|38
|5.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 28
|37
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|42 - 39
|35
|8.
|0:0 Заявка
|23
|7
|9
|7
|30 - 31
|30
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|22 - 32
|29
|11.
|0:1 Заявка
|23
|6
|8
|9
|21 - 24
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|14.
|0:0 Заявка
|24
|3
|11
|10
|18 - 32
|20
|15.
|0:2 Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 35
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 10
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|3.
|1:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|4.
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 13
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|7.
|2:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|1:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|10.
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|1:1 Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|12
|11
|1
|0
|23 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|1:2 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|7
|1
|18 - 13
|19
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|0:2 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|2:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|3.
|1:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|1:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|2:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|1:2 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|2.
|2:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 17
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 20
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|1:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|14.
|0:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|7 - 21
|5
|15.
|0:2 Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 20
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5