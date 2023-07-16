  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
4:0
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
33' Желтая карточка
Вуд Бобби
1:0
45' Гол
Боу Густаво
2:0
45' Гол
Харкс Иэн
3:0
49' Гол
Харкс Иэн
61' Желтая карточка
Клих Матеуш
4:0
73' Гол в свои ворота
Хайнс-Айк Брендан
90' Вторая желтая карточка
Клих Матеуш
90'+5
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
88
Фаррелл
Эндрю
2
Ромни
Дейв
34
Ryan
Spaulding
14
Харкс
Иэн
8
Полстер
Мэтт
7
Боу
Густаво
10
Хиль
Карлес
18
Боатенг
Эммануль
II
17
Вуд
Бобби
1
Миллер
Тайлер
44
Палссон
Виктор
15
Бирнбом
Стив
3
Уильямс
Дэррик
22
Асад
Ямиль
14
Найяр
Энди
6
Каноуз
Расселл
17
О'Брайен
Льюис
43
Клих
Матеуш
20
Бентеке
Кристиан
11
Фунтас
Таксиархис
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
3-4-1-2

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 15 побед

41 матч

46.3%
22%
31.7%
19 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

22%
43.9%
34.1%
9 побед 18 ничьих 14 побед

Второй тайм

39%
24.4%
36.6%
16 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

М
1:2
М
1:0
М
3:2
М
2:3
М
3:2
М
1:0
М
4:3
М
0:2
М
1:2
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
2:0
М
3:2
М
1:0
ОК
2:1
М
2:2
М
2:0
М
3:0
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
1:2
ОК
3:1
М
0:0
М
2:1
М
3:2
М
0:1
ОК
2:3
М
2:1
М
0:2
М
2:1
М
1:1
М
2:1
М
2:1
ОК
3:1
М
2:2

Голы

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

1.76
1.29

Среднее время на гол

51
69

Всего голов

41
19

Голов в среднем за матч

1.71
1.12

Среднее время на гол

52
80

Всего голов

71
50

Голов в среднем за матч

1.73
1.22

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

51
73

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 7 (2) 0.3
Вуд Бобби 7 0.3
Боу Густаво 5 0.22
Вриони Джакомо 5 0.22
Боатенг Эммануль II 2 0.09
Полстер Мэтт 2 0.09
Бай Брэндон 2 0.09
Бак Ноуэл 2 0.09
Харкс Иэн 2 0.09
Борреро Дилан 2 0.09
Джонс Дехуан 1 0.04
Алтидор Жози 1 0.04
Кесслер Генри 1 0.04
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0
Ромни Дейв 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 8 0.33
Фунтас Таксиархис 6 (1) 0.25
Ку-Дипьетро Теодор 3 0.13
Пинс Донован 3 0.13
Клих Матеуш 2 0.08
Дахоме Кристиан 2 0.08
Дуркин Кристофер 2 0.08
Сантуш Педру 1 0.04
О'Брайен Льюис 1 0.04
Уильямс Дэррик 1 0.04
Бирнбом Стив 1 0.04
Роберта Найджел 1 0.04
Грин Джейкоб 1 0.04
Тейшейра Руан 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Флетчер Кристиан 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блессинг Латиф 4 1
Вуд Бобби 4 0
Полстер Мэтт 4 0
Бак Ноуэл 4 0
Хиль Карлес 3 0
Борреро Дилан 1 1
Джонс Дехуан 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Фаррелл Эндрю 1 0
Эдвардс Эрл 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0
Панайоту Джек 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 7 1
Бентеке Кристиан 6 0
Каноуз Расселл 5 0
О'Брайен Льюис 5 0
Пинс Донован 5 0
Найяр Энди 3 0
Уильямс Дэррик 3 0
Фунтас Таксиархис 3 0
Бирнбом Стив 1 1
Сантуш Педру 2 0
Палссон Виктор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Асад Ямиль 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Хайнс-Айк Брендан 1 0
Джазе Моханад 1 0
Дуркин Кристофер 1 0
Грин Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Ди Си Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

6
6
Нью-Инглэнд Революшн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Ди Си Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

9
18
Нью-Инглэнд Революшн
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Ди Си Юнайтед
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (2)
50% (12)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

17
8

Волевые поражения

15
24

Голы по времени матча

Забито

29
13
16 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
2
7%
1
8%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
11
38%
0
0%
31-45
7
24%
3
23%
46-60
3
10%
3
23%
61-75
3
10%
5
38%
76-90

Пропущено

10
19
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
20%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
10%
5
26%
31-45
1
10%
3
16%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
5
50%
2
11%
76-90

Забито

11
20
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
9%
2
10%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
18%
4
20%
61-75
4
36%
7
35%
76-90

Пропущено

20
14
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
5
25%
4
29%
46-60
3
15%
4
29%
61-75
6
30%
4
29%
76-90

Забито

40
33
21 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
3
8%
3
9%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
12
30%
4
12%
31-45
7
18%
5
15%
46-60
5
13%
7
21%
61-75
7
18%
12
36%
76-90

Пропущено

30
33
9 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
6
20%
3
9%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
3
10%
7
21%
31-45
6
20%
7
21%
46-60
4
13%
7
21%
61-75
11
37%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0
Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 0:2

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
6
5
6
6
2.5
4
7
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
5
4
7
1.5
3
10
1
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
18
6
13
10
1.5
9
15
7
16
2.5
5
19
2
21
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 23 13 2 8 42 - 27 41
2.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 24 10 7 7 33 - 33 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 10 5 8 28 - 22 35
5.
Остин
 2:1 Заявка 23 9 5 9 32 - 32 32
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
7.
Даллас
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
8.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 23 8 5 10 26 - 31 29
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 7 7 7 34 - 30 28
10.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 22 7 7 8 26 - 30 28
11.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 5 8 9 23 - 31 23
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 5 7 9 23 - 33 22
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 23 15 6 2 38 - 25 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Нэшвилл
 1:2 Заявка 24 11 5 8 31 - 21 38
5.
Орландо Сити
 Заявка 23 10 7 6 34 - 28 37
6.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 9 8 7 42 - 39 35
8.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 23 7 9 7 30 - 31 30
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 9 2 12 22 - 32 29
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 23 6 8 9 21 - 24 26
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
14.
Торонто
 0:0 Заявка 24 3 11 10 18 - 32 20
15.
Интер Майами
 0:2 Заявка 22 5 3 14 22 - 35 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 12 8 1 3 28 - 10 25
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
3.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
4.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 6 4 2 25 - 13 22
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
7.
Остин
 2:1 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
10.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 12 4 4 4 16 - 16 16
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 12 11 1 0 23 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 1:2 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 4 7 1 18 - 13 19
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
13.
Торонто
 0:0 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 0:2 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
3.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 2:1 Заявка 11 3 2 6 14 - 21 11
7.
Даллас
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 1 5 6 9 - 21 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
2.
Цинциннати
 2:1 Заявка 11 4 5 2 15 - 17 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 2 7 12 - 20 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 1:2 Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
7.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 11 1 4 6 5 - 11 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 1 2 9 5 - 27 5
14.
Торонто
 0:0 Заявка 12 0 5 7 7 - 21 5
15.
Интер Майами
 0:2 Заявка 11 1 1 9 7 - 20 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Асад Ямиль уходит с поля. Роберта Найджел выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ди Си Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     