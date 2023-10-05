Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
1:2
Конец матча
0'
0:1
12' ГолАмайя Фрэнки
0:2
17' ГолМаноэль Элиас
27' Желтая карточкаГэддис Рэймон
49' Желтая карточкаПауэлл Альвас
53' Желтая карточкаРейес Андрес
1:2
68' ПенальтиАкоста Лусиано
73' Желтая карточкаХагглунд Ник
82' Желтая карточкаПинту Малик
88' Вторая желтая карточкаПауэлл Альвас
90' Желтая карточкаБарреаль Альваро
90' Желтая карточкаКарлос Мигел Коронел
90' Желтая карточкаДанкан Кайл
90' Желтая карточкаАкоста Лусиано
90'+12
Ход матча
12'
0:1
17'
0:2
27'
46'
49'
53'
68'
1:2
73'
82'
86'
88'
90'
90'
90'
21
Миазга
Мэтт
7
Кубо
Юя
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
74
Барлоу
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасНападающий
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Julian Hall
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1
1.13
Среднее время на гол
90
80
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1
1.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
90
73
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|16 (7)
|0.5
|Васкес Брэндон
|8 (1)
|0.25
|Бупендза Аарон
|5
|0.16
|Барреаль Альваро
|4
|0.13
|Баджи Доминик
|4
|0.13
|Морено Хуниор
|4
|0.13
|Сантос Сержио II
|4
|0.13
|Нвободо Обинна
|2
|0.06
|Ариас Сантьяго
|2
|0.06
|Москера Йерсон
|2
|0.06
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Бреннер
|1
|0.03
|Кубо Юя
|0
|0
|Миазга Мэтт
|0
|0
|Ангуло Марко
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Омир
|6 (2)
|0.19
|Амайя Фрэнки
|5
|0.16
|Маноэль Элиас
|3
|0.09
|Толкин Джон
|2
|0.06
|Барлоу Том
|2
|0.06
|Харпер Кэмерон
|2
|0.06
|Ванзейр Данте
|2
|0.06
|Рейес Андрес
|2
|0.06
|Бёрк Кори
|2
|0.06
|Лима Лукас II
|1
|0.03
|Нилис Шон
|1
|0.03
|Кассерес Кристиан
|1
|0.03
|Эдельман Даниэль
|1
|0.03
|Кармона Викельман
|1
|0.03
|Данкан Кайл
|0
|0
|Донкор Рональд
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|9
|0
|Москера Йерсон
|7
|1
|Миазга Мэтт
|8
|0
|Акоста Лусиано
|7
|0
|Мерфи Ян
|3
|2
|Барреаль Альваро
|6
|0
|Сантос Сержио II
|5
|0
|Хагглунд Ник
|2
|1
|Ариас Сантьяго
|3
|0
|Гэддис Рэймон
|3
|0
|Васкес Брэндон
|3
|0
|Пинту Малик
|3
|0
|Пауэлл Альвас
|1
|1
|Кубо Юя
|2
|0
|Бреннер
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Ангуло Марко
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Хэлси Бретт
|1
|0
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|11
|1
|Данкан Кайл
|10
|0
|Нилис Шон
|8
|1
|Харпер Кэмерон
|6
|1
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Ндам Хассан
|4
|1
|Толкин Джон
|5
|0
|Эдельман Даниэль
|5
|0
|Карлос Мигел Коронел
|4
|0
|Барлоу Том
|4
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Амайя Фрэнки
|3
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Маноэль Элиас
|2
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
25% (4)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
4
8
Цинциннати
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Нью-Йорк Ред Буллз
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
22
16
Цинциннати
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (15)
38% (12)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)
Нью-Йорк Ред Буллз
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
26
24
Голы по времени матча
Забито
31
16
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
3
10%
2
13%
1-15
4
13%
3
19%
16-30
5
16%
4
25%
31-45
8
26%
3
19%
46-60
8
26%
1
6%
61-75
3
10%
3
19%
76-90
Пропущено
11
20
8 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
18%
2
10%
1-15
2
18%
6
30%
16-30
4
36%
3
15%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
9%
3
15%
76-90
Забито
24
17
6 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
5
21%
4
24%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
8
33%
8
47%
76-90
Пропущено
25
18
19 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
20%
2
11%
1-15
5
20%
3
17%
16-30
9
36%
4
22%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
1
4%
3
17%
61-75
2
8%
5
28%
76-90
Забито
55
33
18 В 1-м тайме 14
37 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 12
4 Не забивали 12
4
7%
2
6%
1-15
5
9%
5
15%
16-30
9
16%
7
21%
31-45
13
24%
7
21%
46-60
13
24%
1
3%
61-75
11
20%
11
33%
76-90
Пропущено
36
38
27 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
7
19%
4
11%
1-15
7
19%
9
24%
16-30
13
36%
7
18%
31-45
5
14%
5
13%
46-60
1
3%
5
13%
61-75
3
8%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2
Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Результаты матчей
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
1:0
4 раза 25%
3:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:0
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
3
9 раз 28%
2
8 раз 25%
0
4 раза 13%
1
13 раз 41%
0
12 раз 38%
2
5 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
106
511
610
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
97
79
214
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
284
Больше Меньше
2012
1715
725
923
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|0:0 Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|0:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|1:0 Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|0:0 Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|0:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|0:1 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|0:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|0:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|0:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (6)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 7
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10