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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Даллас
1:1
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
15' Гол
Обриан Хадер
41' Желтая карточка
Арриола Пол
1:1
58' Гол
Рольдан Александер
79' Желтая карточка
Обриан Хадер
90'+9
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
25
Ибеага
Себастьен
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
14
Ильяраменди
Асьер
5
Факундо-Томас
Киньон
7
Арриола
Пол
19
Помикал
Пакстон
8
Обриан
Хадер
10
Феррейра
Хесус
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
21
Reed
Baker-Whiting
73
Варгас
Обед
6
Joao
Paulo
I
13
Моррис
Джордан
10
Лодейро
Николас
11
Руснак
Альберт
9
Руидиас
Рауль
Даллас
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Сиэтл Саундерс

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
62.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед

39 матчей

25.6%
28.2%
46.2%
10 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

28.2%
46.2%
25.6%
11 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

20.5%
41%
38.5%
8 побед 16 ничьих 15 побед

История матчей

М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
4:3
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
4:0
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
2:1
М
5:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
2:3
М
2:0
М
3:0
М
4:2
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
0:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
1:1

Голы

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.42
0.7

Среднее время на гол

63
128

Всего голов

42
17

Голов в среднем за матч

2.1
0.89

Среднее время на гол

42
100

Всего голов

69
31

Голов в среднем за матч

1.77
0.79

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

50
113

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 10 0.37
Камунго Бернард 4 0.15
Обриан Хадер 3 0.11
Берджесс Нкоси 3 0.11
Веласко Алан 2 0.07
Джункуа Сэм 2 0.07
Арриола Пол 1 0.04
Фарфан Марко 1 0.04
Факундо-Томас Киньон 1 0.04
Ибеага Себастьен 1 0.04
Мартинес Хосе VI 1 0.04
Анса Юджин 1 0.04
Нтсабеленг Тсики 0 0
Льетгет Себастьян 0 0
Хименес Хесус 0 0
Жезус Джовейн 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 10 0.34
Руидиас Рауль 5 0.17
Leo Chu 4 0.14
Руснак Альберт 3 0.1
Эбер Араужо 2 0.07
Гомес Еймар 2 0.07
Ролдан Кристиан 2 0.07
Лодейро Николас 1 (1) 0.03
Рольдан Александер 1 0.03
Монтеро Фреди 1 0.03
Paul Rothrock 1 0.03
Атенсио Джошуа 1 0.03
Jackson Ragen 0 0
Joao Paulo I 0 0
Reed Baker-Whiting 0 0
Варгас Обед 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обриан Хадер 7 0
Серрильо Эдвин 6 0
Фарфан Марко 5 0
Веласко Алан 5 0
Жезус Джовейн 5 0
Факундо-Томас Киньон 4 0
Помикал Пакстон 4 0
Арриола Пол 3 0
Ибеага Себастьен 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Нтсабеленг Тсики 3 0
Пас Мартен 1 1
Твумаси Эма 1 1
Ильяраменди Асьер 2 0
Льетгет Себастьян 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Хименес Хесус 1 0
Мулато Хосе 1 0
Норрис Нолан 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 7 1
Jackson Ragen 7 0
Leo Chu 4 1
Лодейро Николас 5 0
Руснак Альберт 5 0
Толо Нуху 5 0
Рольдан Александер 5 0
Гомес Еймар 4 0
Cody Baker 3 0
Атенсио Джошуа 2 0
Руидиас Рауль 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0

Результаты матчей

Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сиэтл Саундерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
8
Даллас
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

7
13
Даллас
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (7)
67% (18)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Сиэтл Саундерс
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

21
20
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
4
19%
1
5%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
5
24%
7
35%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
6
29%
5
25%
76-90

Пропущено

12
18
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
8%
3
17%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
2
17%
6
33%
61-75
3
25%
4
22%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
5
42%
3
20%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
4
33%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
3
19%
1
8%
76-90

Забито

33
35
13 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 10
5
15%
2
6%
1-15
3
9%
6
17%
16-30
5
15%
4
11%
31-45
5
15%
9
26%
46-60
4
12%
6
17%
61-75
11
33%
8
23%
76-90

Пропущено

28
30
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
2
7%
5
17%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
7
25%
5
17%
31-45
7
25%
3
10%
46-60
4
14%
9
30%
61-75
6
21%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4
Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2
Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1

Результаты матчей

Даллас
Сиэтл Саундерс

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 77%
0
3 раза 23%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
7 раз 26%
1:1
6 раз 22%
0:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 56%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
0
10 раз 34%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Даллас
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
5
7
7
1.5
4
11
1
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
19
10
7
20
1.5
9
20
1
26
2.5
5
24

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 15 4 10 56 - 38 49
2.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 28 12 7 9 42 - 33 43
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 29 11 9 9 35 - 30 42
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 27 11 8 8 45 - 37 41
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 28 11 7 10 37 - 32 40
6.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 28 11 7 10 39 - 41 40
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 29 10 10 9 34 - 37 40
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 9 10 9 34 - 34 37
9.
Даллас
 Заявка 27 9 8 10 30 - 31 35
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 29 9 8 12 39 - 40 35
11.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 8 9 11 34 - 44 33
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 27 7 9 11 34 - 43 30
14.
Колорадо Рэпидс
 2:0 Заявка 27 4 10 13 18 - 39 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 28 17 7 4 46 - 32 58
2.
Орландо Сити
 Заявка 28 14 8 6 45 - 34 50
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 28 13 9 6 46 - 34 48
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 14 5 8 49 - 33 47
5.
Коламбус Крю
 Заявка 28 13 6 9 57 - 41 45
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 12 9 8 56 - 45 45
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 28 11 3 14 28 - 40 36
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 9 8 12 37 - 38 35
10.
Чикаго Файр
 Заявка 28 8 9 11 32 - 42 33
11.
Шарлотт
 Заявка 27 7 11 9 34 - 43 32
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 6 13 10 28 - 36 31
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 28 7 9 12 24 - 33 30
14.
Интер Майами
 Заявка 27 8 4 15 32 - 44 28
15.
Торонто
 Заявка 28 4 10 14 24 - 41 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 9 3 2 27 - 9 30
3.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 15 9 3 3 29 - 14 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
12.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 3 8 3 17 - 15 17
14.
Колорадо Рэпидс
 2:0 Заявка 13 2 7 4 9 - 10 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 5 6 3 17 - 16 21
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 5 5 4 25 - 17 20
13.
Шарлотт
 Заявка 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Интер Майами
 Заявка 13 5 3 5 18 - 17 18
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 5 4 5 18 - 20 19
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 4 4 5 16 - 21 16
6.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 14 2 5 7 13 - 26 11
11.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
13.
Колорадо Рэпидс
 2:0 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 14 5 6 3 19 - 23 21
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 14 3 5 6 14 - 22 14
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 3 3 8 12 - 25 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (5)
Спортинг Канзас-Сити Пулидо Алан 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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