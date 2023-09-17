Тур: 1. Стадион: Тойота.
1:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолОбриан Хадер
41' Желтая карточкаАрриола Пол
1:1
58' ГолРольдан Александер
79' Желтая карточкаОбриан Хадер
90'+9
Ход матча
15'
1:0
41'
58'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
73
Варгас
Обед
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
32 Норрис НоланЗащитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
-
31 Анса ЮджинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Даллас
Сиэтл Саундерс
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
62.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед
39 матчей
25.6%
28.2%
46.2%
10 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
28.2%
46.2%
25.6%
11 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
20.5%
41%
38.5%
8 побед 16 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.42
0.7
Среднее время на гол
63
128
Всего голов
42
17
Голов в среднем за матч
2.1
0.89
Среднее время на гол
42
100
Всего голов
69
31
Голов в среднем за матч
1.77
0.79
Тотал матчей
2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
50
113
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|10
|0.37
|Камунго Бернард
|4
|0.15
|Обриан Хадер
|3
|0.11
|Берджесс Нкоси
|3
|0.11
|Веласко Алан
|2
|0.07
|Джункуа Сэм
|2
|0.07
|Арриола Пол
|1
|0.04
|Фарфан Марко
|1
|0.04
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.04
|Ибеага Себастьен
|1
|0.04
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.04
|Анса Юджин
|1
|0.04
|Нтсабеленг Тсики
|0
|0
|Льетгет Себастьян
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
|Жезус Джовейн
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|10
|0.34
|Руидиас Рауль
|5
|0.17
|Leo Chu
|4
|0.14
|Руснак Альберт
|3
|0.1
|Эбер Араужо
|2
|0.07
|Гомес Еймар
|2
|0.07
|Ролдан Кристиан
|2
|0.07
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.03
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Монтеро Фреди
|1
|0.03
|Paul Rothrock
|1
|0.03
|Атенсио Джошуа
|1
|0.03
|Jackson Ragen
|0
|0
|Joao Paulo I
|0
|0
|Reed Baker-Whiting
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обриан Хадер
|7
|0
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Веласко Алан
|5
|0
|Жезус Джовейн
|5
|0
|Факундо-Томас Киньон
|4
|0
|Помикал Пакстон
|4
|0
|Арриола Пол
|3
|0
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|0
|Нтсабеленг Тсики
|3
|0
|Пас Мартен
|1
|1
|Твумаси Эма
|1
|1
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Хименес Хесус
|1
|0
|Мулато Хосе
|1
|0
|Норрис Нолан
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|7
|1
|Jackson Ragen
|7
|0
|Leo Chu
|4
|1
|Лодейро Николас
|5
|0
|Руснак Альберт
|5
|0
|Толо Нуху
|5
|0
|Рольдан Александер
|5
|0
|Гомес Еймар
|4
|0
|Cody Baker
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|2
|0
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сиэтл Саундерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
7
8
Даллас
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
7
13
Даллас
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (7)
67% (18)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Сиэтл Саундерс
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
14
21
Голы по времени матча
Забито
21
20
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
4
19%
1
5%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
5
24%
7
35%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
6
29%
5
25%
76-90
Пропущено
12
18
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
8%
3
17%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
2
17%
6
33%
61-75
3
25%
4
22%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
5
42%
3
20%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
4
33%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
3
19%
1
8%
76-90
Забито
33
35
13 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 10
5
15%
2
6%
1-15
3
9%
6
17%
16-30
5
15%
4
11%
31-45
5
15%
9
26%
46-60
4
12%
6
17%
61-75
11
33%
8
23%
76-90
Пропущено
28
30
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
2
7%
5
17%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
7
25%
5
17%
31-45
7
25%
3
10%
46-60
4
14%
9
30%
61-75
6
21%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4
Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2
Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1
Результаты матчей
Даллас
Сиэтл Саундерс
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 77%
0
3 раза 23%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
7 раз 26%
1:1
6 раз 22%
0:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 56%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
0
10 раз 34%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Даллас
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
105
77
411
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
1910
720
920
126
524
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|56 - 38
|49
|2.
|2:1 Заявка
|28
|12
|7
|9
|42 - 33
|43
|3.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|35 - 30
|42
|4.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 37
|41
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|37 - 32
|40
|6.
|1:2 Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 41
|40
|7.
|2:1 Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|30 - 31
|35
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|39 - 40
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 44
|33
|13.
|1:2 Заявка
|27
|7
|9
|11
|34 - 43
|30
|14.
|2:0 Заявка
|27
|4
|10
|13
|18 - 39
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|46 - 32
|58
|2.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|45 - 34
|50
|3.
|0:2 Заявка
|28
|13
|9
|6
|46 - 34
|48
|4.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|49 - 33
|47
|5.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|57 - 41
|45
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|56 - 45
|45
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|28 - 40
|36
|9.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|37 - 38
|35
|10.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|32 - 42
|33
|11.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|34 - 43
|32
|12.
|Заявка
|29
|6
|13
|10
|28 - 36
|31
|13.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|24 - 33
|30
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|32 - 44
|28
|15.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|24 - 41
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 9
|30
|3.
|2:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 14
|30
|4.
|2:1 Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|1:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|12.
|1:2 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|2:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|9 - 10
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|0:2 Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|14.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 20
|19
|4.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 21
|16
|6.
|2:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|2:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|10.
|1:2 Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 26
|11
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|13.
|2:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 23
|21
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|6.
|0:2 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 22
|14
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Пулидо Алан
|13 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8