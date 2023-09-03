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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
1:1
Конец матча
Шарлотт
0'
26' Желтая карточка
Мухтар Хани
27' Желтая карточка
Джонс Деррик
56' Желтая карточка
Маккарти Дакс
73' Желтая карточка
Годой Анибал
89' Желтая карточка
Маланда Адилсон
90' Желтая карточка
Банбери Тил
0:1
90' Гол
Арфилд Скотт
90' Желтая карточка
Бёрн Натан
1:1
90' Пенальти
Мухтар Хани
90'+9
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
3
МакНотон
Лукас
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
8
Леаль
Рэндэлл
20
Годой
Анибал
6
Маккарти
Дакс
14
Шаффельбург
Джейкоб
9
Сарридж
Сэм
10
Мухтар
Хани
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
3
Уронен
Йере
20
Джонс
Деррик
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
15
Бендер
Бен
11
Свидерски
Кароль
7
Юзвяк
Камиль
Нэшвилл
4-4-2
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

Нэшвилл
Шарлотт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:2
М
4:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухтар Хани 14 (5) 0.52
Пико Фабрис 4 0.15
Леаль Рэндэлл 3 0.11
Шаффельбург Джейкоб 3 0.11
Банбери Тил 2 0.07
Циммерман Уокер 2 0.07
Мьюл Алекс 1 0.04
Вашингтон Тейлор 1 0.04
МакНотон Лукас 1 0.04
Ловитц Дэниел 0 0
Мур Шак 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Дэвис Шон II 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 7 (1) 0.27
Копетти Энцо 5 (1) 0.19
Мерам Джастин 3 0.12
Бендер Бен 3 0.12
Юзвяк Камиль 2 0.08
Вествуд Эшли 2 0.08
Варгас Кервин Кальдерон 2 0.08
Арфилд Скотт 2 0.08
Кембридж Брэндон 2 0.08
Линдси Джейлин 1 0.04
Гейнс Маккинзи 1 0.04
Агьеманг Патрик 1 0.04
Бронико Брандт 1 0.04
Кахлина Кристиян 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0
Маланда Адилсон 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вашингтон Тейлор 5 1
Маккарти Дакс 6 0
Банбери Тил 6 0
Ловитц Дэниел 4 1
Пико Фабрис 3 1
Мур Шак 3 1
Циммерман Уокер 2 1
Годой Анибал 3 0
Мухтар Хани 3 0
Леаль Рэндэлл 3 0
Мьюл Алекс 3 0
Махер Джек 2 0
Хакенсон Люк 2 0
Бауэр Джош 2 0
Грегуш Ян 1 0
Зубак Итан 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 10 0
Бёрн Натан 7 0
Копетти Энцо 7 0
Свидерски Кароль 6 0
Бронико Брандт 4 0
Собоциньский Ян 4 0
Маланда Адилсон 4 0
Аффул Харрисон 3 0
Юзвяк Камиль 3 0
Линдси Джейлин 3 0
Гейнс Маккинзи 3 0
Варгас Кервин Кальдерон 3 0
Агьеманг Патрик 2 0
Вествуд Эшли 2 0
Мерам Джастин 2 0
Туилома Билл 2 0
Коруджо Гусман 2 0
Арфилд Скотт 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Бендер Бен 1 0
Маркс Джордж 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Шарлотт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
12
Нэшвилл
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Шарлотт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

7
15
Нэшвилл
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (13)
41% (11)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Шарлотт
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

9
27

Голы по времени матча

Забито

22
18
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
6
33%
16-30
7
32%
2
11%
31-45
3
14%
5
28%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
7
32%
1
6%
76-90

Пропущено

9
22
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
1
11%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
22%
5
23%
31-45
2
22%
6
27%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
3
33%
4
18%
76-90

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
0
0%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
4
40%
4
25%
76-90

Пропущено

18
21
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
17%
3
14%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
3
17%
5
24%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
3
17%
4
19%
76-90

Забито

32
34
12 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 15
9 Не забивали 6
1
3%
4
12%
1-15
2
6%
9
26%
16-30
9
28%
4
12%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
6
19%
6
18%
61-75
11
34%
5
15%
76-90

Пропущено

27
43
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 22
4
15%
5
12%
1-15
5
19%
3
7%
16-30
5
19%
10
23%
31-45
5
19%
9
21%
46-60
2
7%
8
19%
61-75
6
22%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1 Даллас - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1
Шарлотт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1
Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3

Результаты матчей

Нэшвилл
Шарлотт

Точный счет

2:0
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
2
7 раз 26%
1
6 раз 22%
3
4 раза 15%
1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
8
5
1.5
6
7
4
9
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
3
3
11
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
20
6
11
16
1.5
11
15
4
23
2.5
3
23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 27 15 2 10 53 - 35 47
2.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 28 12 7 9 33 - 27 43
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
4.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 27 11 6 10 36 - 31 39
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 10 8 8 43 - 36 38
7.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 26 9 9 8 33 - 32 36
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 27 9 9 9 32 - 36 36
9.
Даллас
 Заявка 26 9 7 10 29 - 30 34
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 8 8 11 36 - 37 32
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 25 7 8 10 31 - 39 29
13.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 27 7 8 12 30 - 43 29
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 27 17 6 4 44 - 30 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 26 13 8 5 45 - 31 47
3.
Орландо Сити
 Заявка 27 13 8 6 41 - 31 47
4.
Коламбус Крю
 Заявка 27 13 6 8 54 - 37 45
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 13 4 8 43 - 30 43
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 11 9 8 51 - 43 42
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 27 11 2 14 28 - 40 35
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 9 6 12 37 - 38 33
10.
Чикаго Файр
 Заявка 27 8 8 11 32 - 42 32
11.
Шарлотт
 Заявка 26 7 10 9 34 - 43 31
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 6 12 10 28 - 36 30
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 7 8 11 23 - 29 29
14.
Интер Майами
 Заявка 24 6 4 14 24 - 36 22
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 7 4 4 16 - 8 25
7.
Даллас
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
11.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
13.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
ФК Монреаль
 Заявка 13 9 0 4 20 - 9 27
5.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 25 - 17 19
13.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
14.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
15.
Интер Майами
 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 5 1 7 16 - 21 16
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
11.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
13.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 14 1 5 8 9 - 27 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 3 2 8 12 - 25 11
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
13.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 1 4 7 6 - 14 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 13
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Цинциннати Нвободо Обинна 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Джонс Деррик получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Мухтар Хани получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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