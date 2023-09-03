Тур: 1. Стадион: Geodis Park.
0'
26' Желтая карточкаМухтар Хани
27' Желтая карточкаДжонс Деррик
56' Желтая карточкаМаккарти Дакс
73' Желтая карточкаГодой Анибал
89' Желтая карточкаМаланда Адилсон
90' Желтая карточкаБанбери Тил
0:1
90' ГолАрфилд Скотт
90' Желтая карточкаБёрн Натан
1:1
90' ПенальтиМухтар Хани
90'+9
Ход матча
26'
27'
56'
73'
89'
90'
90'
0:1
90'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мур
Шак
20
Годой
Анибал
10
Мухтар
Хани
14
Бёрн
Натан
20
Джонс
Деррик
15
Бендер
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мухтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
26 Хакенсон ЛюкНападающий
-
Главный тренер: Смит Гэри
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бендер БенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Маркс ДжорджВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Латтанцио Кристиан
История личных встреч
Нэшвилл
Шарлотт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухтар Хани
|14 (5)
|0.52
|Пико Фабрис
|4
|0.15
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.11
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.11
|Банбери Тил
|2
|0.07
|Циммерман Уокер
|2
|0.07
|Мьюл Алекс
|1
|0.04
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.04
|МакНотон Лукас
|1
|0.04
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|7 (1)
|0.27
|Копетти Энцо
|5 (1)
|0.19
|Мерам Джастин
|3
|0.12
|Бендер Бен
|3
|0.12
|Юзвяк Камиль
|2
|0.08
|Вествуд Эшли
|2
|0.08
|Варгас Кервин Кальдерон
|2
|0.08
|Арфилд Скотт
|2
|0.08
|Кембридж Брэндон
|2
|0.08
|Линдси Джейлин
|1
|0.04
|Гейнс Маккинзи
|1
|0.04
|Агьеманг Патрик
|1
|0.04
|Бронико Брандт
|1
|0.04
|Кахлина Кристиян
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Маланда Адилсон
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вашингтон Тейлор
|5
|1
|Маккарти Дакс
|6
|0
|Банбери Тил
|6
|0
|Ловитц Дэниел
|4
|1
|Пико Фабрис
|3
|1
|Мур Шак
|3
|1
|Циммерман Уокер
|2
|1
|Годой Анибал
|3
|0
|Мухтар Хани
|3
|0
|Леаль Рэндэлл
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Хакенсон Люк
|2
|0
|Бауэр Джош
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Зубак Итан
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|10
|0
|Бёрн Натан
|7
|0
|Копетти Энцо
|7
|0
|Свидерски Кароль
|6
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Собоциньский Ян
|4
|0
|Маланда Адилсон
|4
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Юзвяк Камиль
|3
|0
|Линдси Джейлин
|3
|0
|Гейнс Маккинзи
|3
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|3
|0
|Агьеманг Патрик
|2
|0
|Вествуд Эшли
|2
|0
|Мерам Джастин
|2
|0
|Туилома Билл
|2
|0
|Коруджо Гусман
|2
|0
|Арфилд Скотт
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
|Маркс Джордж
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Шарлотт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
12
Нэшвилл
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Шарлотт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
7
15
Нэшвилл
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (13)
41% (11)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Шарлотт
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
9
27
Голы по времени матча
Забито
22
18
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
6
33%
16-30
7
32%
2
11%
31-45
3
14%
5
28%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
7
32%
1
6%
76-90
Пропущено
9
22
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
1
11%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
22%
5
23%
31-45
2
22%
6
27%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
3
33%
4
18%
76-90
Забито
10
16
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
0
0%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
4
40%
4
25%
76-90
Пропущено
18
21
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
17%
3
14%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
3
17%
5
24%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
3
17%
4
19%
76-90
Забито
32
34
12 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 15
9 Не забивали 6
1
3%
4
12%
1-15
2
6%
9
26%
16-30
9
28%
4
12%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
6
19%
6
18%
61-75
11
34%
5
15%
76-90
Пропущено
27
43
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 22
4
15%
5
12%
1-15
5
19%
3
7%
16-30
5
19%
10
23%
31-45
5
19%
9
21%
46-60
2
7%
8
19%
61-75
6
22%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1 Даллас - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1
Шарлотт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1
Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3
Результаты матчей
Нэшвилл
Шарлотт
Точный счет
2:0
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
2
7 раз 26%
1
6 раз 22%
3
4 раза 15%
1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
85
67
49
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
103
311
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
206
1116
1115
423
323
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|2
|10
|53 - 35
|47
|2.
|1:0 Заявка
|28
|12
|7
|9
|33 - 27
|43
|3.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|4.
|2:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 39
|40
|5.
|0:0 Заявка
|27
|11
|6
|10
|36 - 31
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|43 - 36
|38
|7.
|1:1 Заявка
|26
|9
|9
|8
|33 - 32
|36
|8.
|1:1 Заявка
|27
|9
|9
|9
|32 - 36
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|29 - 30
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|11.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|36 - 37
|32
|12.
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 39
|29
|13.
|0:1 Заявка
|27
|7
|8
|12
|30 - 43
|29
|14.
|0:2 Заявка
|26
|3
|10
|13
|16 - 39
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|44 - 30
|57
|2.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|45 - 31
|47
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|41 - 31
|47
|4.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|54 - 37
|45
|5.
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 30
|43
|6.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|51 - 43
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|28 - 40
|35
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|37 - 38
|33
|10.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 42
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|34 - 43
|31
|12.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|28 - 36
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|0:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|4.
|1:1 Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 8
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|10.
|0:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|11.
|2:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|12.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|13.
|1:1 Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|14.
|0:2 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|20 - 9
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|7.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 17
|19
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|1:1 Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 21
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|10.
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|11.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|13.
|0:2 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|14.
|0:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 27
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 25
|11
|11.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|13
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Цинциннати
|Нвободо Обинна
|9