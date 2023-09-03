Тур: 1. Стадион: Dignity Health Sports Park.
0:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаЭдвардс Рахим
38' Желтая карточкаСтирс Дэниэл
55' Желтая карточкаLuis Caicedo III
64' Желтая карточкаNelson Quinones
90' Желтая карточкаArtur Moraes III
90'+8
Ход матча
34'
38'
55'
64'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Calegari
17
Мавинга
Крис
11
Бойд
Тайлер
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
-
17 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
33 матча
42.4%
24.2%
33.4%
14 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
39.4%
27.3%
11 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
39.4%
24.2%
36.4%
13 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.47
1.44
Среднее время на гол
61
62
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
53
40
Голов в среднем за матч
1.61
1.21
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
56
74
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Тайлер
|6
|0.24
|Пуч Рикард
|5
|0.2
|Йовелич Деян
|3 (1)
|0.12
|Preston Judd
|3
|0.12
|Дельгадо Марко
|2
|0.08
|Бругман Гастон
|2 (1)
|0.08
|Касерес Мартин
|2
|0.08
|Леердам Келвин
|1
|0.04
|Чичарито
|1
|0.04
|Родригес Мемо
|1
|0.04
|Эдвардс Рахим
|1
|0.04
|Нил Джален
|1
|0.04
|Daniel Aguirre
|1
|0.04
|Шарп Билли
|1 (1)
|0.04
|Коста Дуглас
|0
|0
|Ёсида Мая
|0
|0
|Серрильо Эдвин
|0
|0
|Calegari
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|9 (6)
|0.33
|Бэрд Кори
|6
|0.22
|Эррера Эктор
|3
|0.11
|Thor Ulfarsson
|3
|0.11
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.07
|Стирс Дэниэл
|2
|0.07
|Алию Ибрахим
|2
|0.07
|Франко Иван
|2
|0.07
|Nelson Quinones
|2
|0.07
|Эскобар Франко
|2
|0.07
|Смит Брэд
|1
|0.04
|Микаэль
|1
|0.04
|Шмитт Тейт
|1
|0.04
|Кларк Стив
|0
|0
|Дорси Гриффин
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|7
|0
|Эдвардс Рахим
|6
|0
|Julian Aude
|6
|0
|Чичарито
|3
|1
|Дельгадо Марко
|4
|0
|Касерес Мартин
|2
|1
|Коста Дуглас
|2
|1
|Бругман Гастон
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Мавинга Крис
|1
|1
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Calegari
|2
|0
|Daniel Aguirre
|2
|0
|Preston Judd
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|5
|2
|Эскобар Франко
|7
|0
|Микаэль
|5
|1
|Nelson Quinones
|4
|1
|Святченко Эрик
|5
|0
|Карраскилья Адальберто
|5
|0
|Luis Caicedo III
|5
|0
|Artur Moraes III
|5
|0
|Кларк Стив
|4
|0
|Дорси Гриффин
|4
|0
|Бартлоу Итан
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Стирс Дэниэл
|2
|0
|Франко Иван
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
|Thor Ulfarsson
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Хьюстон Динамо
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
6
Лос-Анджелес Гэлакси
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Хьюстон Динамо
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
10
26
Лос-Анджелес Гэлакси
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (8)
54% (13)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Хьюстон Динамо
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
12% (3)
54% (14)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
27% (7)
62% (16)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
12
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
17
32
Голы по времени матча
Забито
18
10
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
1
6%
2
20%
1-15
3
17%
3
30%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
28%
2
20%
61-75
5
28%
1
10%
76-90
Пропущено
16
23
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
3
19%
4
17%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
3
19%
2
9%
31-45
1
6%
7
30%
46-60
4
25%
3
13%
61-75
3
19%
4
17%
76-90
Забито
13
26
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
0
0%
7
27%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
4
15%
31-45
2
15%
2
8%
46-60
5
38%
6
23%
61-75
1
8%
7
27%
76-90
Пропущено
23
8
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
9%
1
13%
1-15
2
9%
3
38%
16-30
6
26%
1
13%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
7
30%
1
13%
61-75
3
13%
2
25%
76-90
Забито
31
36
11 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
8 Не забивали 9
1
3%
9
25%
1-15
5
16%
3
8%
16-30
5
16%
6
17%
31-45
4
13%
2
6%
46-60
10
32%
8
22%
61-75
6
19%
8
22%
76-90
Пропущено
39
31
18 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 15
5
13%
5
16%
1-15
4
10%
6
19%
16-30
9
23%
3
10%
31-45
4
10%
7
23%
46-60
11
28%
4
13%
61-75
6
15%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0
Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
103
74
85
29
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
76
49
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
179
1113
1016
420
521
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|2
|10
|53 - 35
|47
|2.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 29
|41
|3.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|4.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 39
|40
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|36 - 31
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|43 - 36
|38
|7.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|33 - 32
|36
|8.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|32 - 36
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|29 - 30
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|11.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|36 - 37
|32
|12.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|32 - 44
|30
|13.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 39
|29
|14.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|16 - 39
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|44 - 30
|57
|2.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|45 - 31
|47
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|41 - 31
|47
|4.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|54 - 37
|45
|5.
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 30
|43
|6.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|51 - 43
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|28 - 40
|35
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|37 - 38
|33
|10.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 42
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|34 - 43
|31
|12.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|28 - 36
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|13.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|20 - 9
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|7.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 17
|19
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 21
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|10.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|11.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|13.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 25
|11
|11.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|13
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8