  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
34' Желтая карточка
Эдвардс Рахим
38' Желтая карточка
Стирс Дэниэл
55' Желтая карточка
Luis Caicedo III
64' Желтая карточка
Nelson Quinones
90' Желтая карточка
Artur Moraes III
90'+8
1
Бонд
Джонатан
2
Calegari
17
Мавинга
Крис
4
Ёсида
Мая
44
Эдвардс
Рахим
8
Дельгадо
Марко
16
Росель
Ориоль
11
Бойд
Тайлер
6
Пуч
Рикард
21
Фагундес
Диего
9
Йовелич
Деян
13
Тарбелл
Эндрю
25
Дорси
Гриффин
4
Бартлоу
Итан
31
Микаэль
5
Стирс
Дэниэл
16
Эррера
Эктор
27
Luis
Caicedo
III
32
Ковальчик
Себастьян
8
Басси
Амине
21
Nelson
Quinones
11
Бэрд
Кори
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

33 матча

42.4%
24.2%
33.4%
14 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
39.4%
27.3%
11 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

39.4%
24.2%
36.4%
13 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

М
3:0
М
1:3
М
0:3
М
0:3
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
4:2
М
2:1
М
2:3
М
3:2
М
3:3
М
2:2
М
0:1
М
1:0
М
1:4
М
3:0
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
4:1
М
0:2
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.47
1.44

Среднее время на гол

61
62

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

53
40

Голов в среднем за матч

1.61
1.21

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

56
74

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Тайлер 6 0.24
Пуч Рикард 5 0.2
Йовелич Деян 3 (1) 0.12
Preston Judd 3 0.12
Дельгадо Марко 2 0.08
Бругман Гастон 2 (1) 0.08
Касерес Мартин 2 0.08
Леердам Келвин 1 0.04
Чичарито 1 0.04
Родригес Мемо 1 0.04
Эдвардс Рахим 1 0.04
Нил Джален 1 0.04
Daniel Aguirre 1 0.04
Шарп Билли 1 (1) 0.04
Коста Дуглас 0 0
Ёсида Мая 0 0
Серрильо Эдвин 0 0
Calegari 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 9 (6) 0.33
Бэрд Кори 6 0.22
Эррера Эктор 3 0.11
Thor Ulfarsson 3 0.11
Карраскилья Адальберто 2 0.07
Стирс Дэниэл 2 0.07
Алию Ибрахим 2 0.07
Франко Иван 2 0.07
Nelson Quinones 2 0.07
Эскобар Франко 2 0.07
Смит Брэд 1 0.04
Микаэль 1 0.04
Шмитт Тейт 1 0.04
Кларк Стив 0 0
Дорси Гриффин 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 7 0
Эдвардс Рахим 6 0
Julian Aude 6 0
Чичарито 3 1
Дельгадо Марко 4 0
Касерес Мартин 2 1
Коста Дуглас 2 1
Бругман Гастон 3 0
Йовелич Деян 3 0
Нил Джален 3 0
Мавинга Крис 1 1
Бойд Тайлер 2 0
Родригес Мемо 2 0
Calegari 2 0
Daniel Aguirre 2 0
Preston Judd 2 0
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 5 2
Эскобар Франко 7 0
Микаэль 5 1
Nelson Quinones 4 1
Святченко Эрик 5 0
Карраскилья Адальберто 5 0
Luis Caicedo III 5 0
Artur Moraes III 5 0
Кларк Стив 4 0
Дорси Гриффин 4 0
Бартлоу Итан 3 0
Басси Амине 1 1
Стирс Дэниэл 2 0
Франко Иван 2 0
Бэрд Кори 2 0
Carlos Ferreira III 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Алию Ибрахим 1 0
Thor Ulfarsson 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Хьюстон Динамо
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
6
Лос-Анджелес Гэлакси
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Хьюстон Динамо
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

10
26
Лос-Анджелес Гэлакси
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (8)
54% (13)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Хьюстон Динамо
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
12% (3)
54% (14)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
27% (7)
62% (16)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
12

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

17
32

Голы по времени матча

Забито

18
10
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
1
6%
2
20%
1-15
3
17%
3
30%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
28%
2
20%
61-75
5
28%
1
10%
76-90

Пропущено

16
23
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
3
19%
4
17%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
3
19%
2
9%
31-45
1
6%
7
30%
46-60
4
25%
3
13%
61-75
3
19%
4
17%
76-90

Забито

13
26
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
0
0%
7
27%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
4
15%
31-45
2
15%
2
8%
46-60
5
38%
6
23%
61-75
1
8%
7
27%
76-90

Пропущено

23
8
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
9%
1
13%
1-15
2
9%
3
38%
16-30
6
26%
1
13%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
7
30%
1
13%
61-75
3
13%
2
25%
76-90

Забито

31
36
11 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
8 Не забивали 9
1
3%
9
25%
1-15
5
16%
3
8%
16-30
5
16%
6
17%
31-45
4
13%
2
6%
46-60
10
32%
8
22%
61-75
6
19%
8
22%
76-90

Пропущено

39
31
18 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 15
5
13%
5
16%
1-15
4
10%
6
19%
16-30
9
23%
3
10%
31-45
4
10%
7
23%
46-60
11
28%
4
13%
61-75
6
15%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0
Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
3
7
4
1.5
8
5
2
9
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
2
11
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
17
9
11
13
1.5
10
16
4
20
2.5
5
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 27 15 2 10 53 - 35 47
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 11 8 9 34 - 29 41
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 27 11 6 10 36 - 31 39
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 10 8 8 43 - 36 38
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 9 8 33 - 32 36
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 27 9 9 9 32 - 36 36
9.
Даллас
 Заявка 26 9 7 10 29 - 30 34
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 8 8 11 36 - 37 32
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 27 7 9 11 32 - 44 30
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 25 7 8 10 31 - 39 29
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 27 17 6 4 44 - 30 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 26 13 8 5 45 - 31 47
3.
Орландо Сити
 Заявка 27 13 8 6 41 - 31 47
4.
Коламбус Крю
 Заявка 27 13 6 8 54 - 37 45
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 13 4 8 43 - 30 43
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 11 9 8 51 - 43 42
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 27 11 2 14 28 - 40 35
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 9 6 12 37 - 38 33
10.
Чикаго Файр
 Заявка 27 8 8 11 32 - 42 32
11.
Шарлотт
 Заявка 26 7 10 9 34 - 43 31
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 6 12 10 28 - 36 30
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 7 8 11 23 - 29 29
14.
Интер Майами
 Заявка 24 6 4 14 24 - 36 22
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
9.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
ФК Монреаль
 Заявка 13 9 0 4 20 - 9 27
5.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 25 - 17 19
13.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
14.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
15.
Интер Майами
 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 5 1 7 16 - 21 16
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 3 2 8 12 - 25 11
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
13.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 1 4 7 6 - 14 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 13
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Стирс Дэниэл получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Эдвардс Рахим получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Хьюстон Динамо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     