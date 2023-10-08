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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
2:3
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
3' Красная карточка
Глэд Джастин
0:1
4' Гол
Томми Эрик
0:2
29' Гол
Расселл Джонни
38' Желтая карточка
Радоя Неманья
58' Желтая карточка
Вера Брайан
0:2
77' Не забитый пенальти
Пулидо Алан
0:3
77' Гол
Пулидо Алан
1:3
81' Гол
Вера Брайан
2:3
89' Гол
Саварино Джефферсон
90' Желтая карточка
Мелия Тим
90' Желтая карточка
Макмат Зак
90'+9
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
3
Овьедо
Брайан
11
Carlos
Gomez
6
Охеда
Брайан
13
Nelson
Palacio
26
Луна
Диего
9
Аранго
Кристиан
10
Саварино
Джефферсон
29
Мелия
Тим
17
Jacob
Davis
5
Daniel
Rosero
4
Володер
Роберт
18
Нденбе
Логан
13
Гутьеррес
Фелипе
6
Радоя
Неманья
20
Саллой
Даниэль
7
Расселл
Джонни
9
Пулидо
Алан
26
Томми
Эрик
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

29 матчей

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.6%
51.7%
20.7%
8 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

М
2:2
ТМК
2:2
М
3:0
М
1:0
М
1:2
М
0:1
М
3:1
М
0:2
М
0:2
М
1:2
М
2:0
М
4:2
М
1:1
М
1:1
М
4:2
ОК
0:2
М
2:1
М
1:1
М
3:0
М
0:0
М
1:3
М
1:2
ОК
3:1
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
1:2

Голы

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.27

Среднее время на гол

60
71

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.4
1.14

Среднее время на гол

64
78

Всего голов

42
35

Голов в среднем за матч

1.45
1.21

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

62
74

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 7 0.22
Аранго Кристиан 6 0.19
Мусовски Дэниел 5 0.16
Глэд Джастин 5 0.16
Руис Пабло 4 0.13
Крейлах Дамир 4 0.13
Джулио Андерсон 4 0.13
Луна Диего 3 0.09
Вера Брайан 3 0.09
Рубин Рубио 2 0.06
Carlos Gomez 1 0.03
Jasper Loeffelsend 1 0.03
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Броди Эндрю 0 0
Мерам Джастин 0 0
Tomas Gomez 0 0
Охеда Брайан 0 0
Дэвис Боде 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулидо Алан 14 (3) 0.42
Саллой Даниэль 7 0.21
Расселл Джонни 6 (1) 0.18
Томми Эрик 5 0.15
Кинда Гади 3 0.09
Агада Уильям 3 0.09
Daniel Rosero 2 0.06
Вальтер Реми 1 0.03
Шелтон Кири 1 0.03
Кастелланос Роберт 1 0.03
Эрнандес Фелипе 1 0.03
Эспиноза Роджер 0 0
Радоя Неманья 0 0
Ляйбольд Тим 0 0
Зуси Грэм 0 0
Нденбе Логан 0 0
Ционис Маринос 0 0
Jacob Davis 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 11 0
Глэд Джастин 7 1
Руис Пабло 6 1
Охеда Брайан 7 0
Emeka Eneli 4 0
Крейлах Дамир 3 0
Овьедо Брайан 3 0
Рубин Рубио 3 0
Броди Эндрю 3 0
Nelson Palacio 3 0
Сильва Марсело 2 0
Carlos Gomez 2 0
Макмат Зак 2 0
Аранго Кристиан 2 0
Джулио Андерсон 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Дэвис Боде 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Пабло Мастроени 1 0
Мерам Джастин 1 0
Чанг Майкель 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Луна Диего 1 0
Gavin Beavers 1 0
Ilijah Paul 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Rosero 8 0
Томми Эрик 7 0
Фонтас Андреу 4 1
Саллой Даниэль 5 0
Радоя Неманья 4 0
Эспиноза Роджер 3 0
Кинда Гади 3 0
Расселл Джонни 1 1
Свит Бен 1 1
Кастелланос Роберт 1 1
Пулидо Алан 2 0
Вальтер Реми 2 0
Ляйбольд Тим 2 0
Мелия Тим 2 0
Шелтон Кири 2 0
Нденбе Логан 2 0
Jacob Davis 2 0
Володер Роберт 2 0
Гутьеррес Фелипе 1 0
Макинтош Кендолл 1 0
Агада Уильям 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Спортинг Канзас-Сити
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
12
Реал Солт-Лейк
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Спортинг Канзас-Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

18
24
Реал Солт-Лейк
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Спортинг Канзас-Сити
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
36% (12)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

16
16

Упущенные победы

26
36

Голы по времени матча

Забито

25
18
7 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
1
4%
5
28%
1-15
3
12%
4
22%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
7
28%
1
6%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
8
32%
5
28%
76-90

Пропущено

27
30
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
4
15%
3
10%
1-15
5
19%
6
20%
16-30
4
15%
5
17%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
7
26%
5
17%
61-75
4
15%
7
23%
76-90

Забито

21
26
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
3
14%
4
15%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
4
19%
9
35%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
6
29%
2
8%
61-75
3
14%
3
12%
76-90

Пропущено

20
21
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
5
25%
1
5%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
2
10%
6
29%
61-75
3
15%
4
19%
76-90

Забито

46
44
16 В 1-м тайме 28
30 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 17
9 Не забивали 10
4
9%
9
20%
1-15
5
11%
8
18%
16-30
7
15%
11
25%
31-45
10
22%
5
11%
46-60
9
20%
3
7%
61-75
11
24%
8
18%
76-90

Пропущено

47
51
25 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 26
9
19%
4
8%
1-15
8
17%
9
18%
16-30
8
17%
8
16%
31-45
6
13%
8
16%
46-60
9
19%
11
22%
61-75
7
15%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1
Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Толука - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Чивас Гвадалахара - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

0:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
3:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
1
8 раз 25%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
5
9
8
1.5
9
7
4
13
2.5
5
11
1
16
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
5
6
9
1.5
5
12
2
13
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
23
10
15
17
1.5
14
19
6
26
2.5
6
27
1
31
3.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 15 (4)
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Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Шарлотт Джонс Деррик 11
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 11
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