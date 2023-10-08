Тур: 1. Стадион: America First Field.
2:3
Конец матча
0'
3' Красная карточкаГлэд Джастин
0:1
4' ГолТомми Эрик
0:2
29' ГолРасселл Джонни
38' Желтая карточкаРадоя Неманья
58' Желтая карточкаВера Брайан
0:2
77' Не забитый пенальтиПулидо Алан
0:3
77' ГолПулидо Алан
1:3
81' ГолВера Брайан
2:3
89' ГолСаварино Джефферсон
90' Желтая карточкаМелия Тим
90' Желтая карточкаМакмат Зак
90'+9
Ход матча
3'
4'
0:1
29'
0:2
38'
58'
58'
77'
0:2
77'
0:3
81'
1:3
89'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
11
Carlos
Gomez
26
Луна
Диего
29
Мелия
Тим
17
Jacob
Davis
18
Нденбе
Логан
26
Томми
Эрик
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луна ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
-
25 Emeka Eneli
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
17 Jacob DavisЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Томми ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинда ГадиПолузащитник
-
23 Агада УильямНападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
29 матчей
41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
27.6%
51.7%
20.7%
8 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.27
Среднее время на гол
60
71
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.4
1.14
Среднее время на гол
64
78
Всего голов
42
35
Голов в среднем за матч
1.45
1.21
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
62
74
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|7
|0.22
|Аранго Кристиан
|6
|0.19
|Мусовски Дэниел
|5
|0.16
|Глэд Джастин
|5
|0.16
|Руис Пабло
|4
|0.13
|Крейлах Дамир
|4
|0.13
|Джулио Андерсон
|4
|0.13
|Луна Диего
|3
|0.09
|Вера Брайан
|3
|0.09
|Рубин Рубио
|2
|0.06
|Carlos Gomez
|1
|0.03
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Охеда Брайан
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулидо Алан
|14 (3)
|0.42
|Саллой Даниэль
|7
|0.21
|Расселл Джонни
|6 (1)
|0.18
|Томми Эрик
|5
|0.15
|Кинда Гади
|3
|0.09
|Агада Уильям
|3
|0.09
|Daniel Rosero
|2
|0.06
|Вальтер Реми
|1
|0.03
|Шелтон Кири
|1
|0.03
|Кастелланос Роберт
|1
|0.03
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.03
|Эспиноза Роджер
|0
|0
|Радоя Неманья
|0
|0
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Зуси Грэм
|0
|0
|Нденбе Логан
|0
|0
|Ционис Маринос
|0
|0
|Jacob Davis
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|11
|0
|Глэд Джастин
|7
|1
|Руис Пабло
|6
|1
|Охеда Брайан
|7
|0
|Emeka Eneli
|4
|0
|Крейлах Дамир
|3
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Рубин Рубио
|3
|0
|Броди Эндрю
|3
|0
|Nelson Palacio
|3
|0
|Сильва Марсело
|2
|0
|Carlos Gomez
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Аранго Кристиан
|2
|0
|Джулио Андерсон
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Gavin Beavers
|1
|0
|Ilijah Paul
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Rosero
|8
|0
|Томми Эрик
|7
|0
|Фонтас Андреу
|4
|1
|Саллой Даниэль
|5
|0
|Радоя Неманья
|4
|0
|Эспиноза Роджер
|3
|0
|Кинда Гади
|3
|0
|Расселл Джонни
|1
|1
|Свит Бен
|1
|1
|Кастелланос Роберт
|1
|1
|Пулидо Алан
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Мелия Тим
|2
|0
|Шелтон Кири
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|Jacob Davis
|2
|0
|Володер Роберт
|2
|0
|Гутьеррес Фелипе
|1
|0
|Макинтош Кендолл
|1
|0
|Агада Уильям
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Спортинг Канзас-Сити
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
12
Реал Солт-Лейк
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Спортинг Канзас-Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
18
24
Реал Солт-Лейк
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Спортинг Канзас-Сити
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
36% (12)
45% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
16
16
Упущенные победы
26
36
Голы по времени матча
Забито
25
18
7 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
1
4%
5
28%
1-15
3
12%
4
22%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
7
28%
1
6%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
8
32%
5
28%
76-90
Пропущено
27
30
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
4
15%
3
10%
1-15
5
19%
6
20%
16-30
4
15%
5
17%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
7
26%
5
17%
61-75
4
15%
7
23%
76-90
Забито
21
26
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
3
14%
4
15%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
4
19%
9
35%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
6
29%
2
8%
61-75
3
14%
3
12%
76-90
Пропущено
20
21
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
5
25%
1
5%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
2
10%
6
29%
61-75
3
15%
4
19%
76-90
Забито
46
44
16 В 1-м тайме 28
30 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 17
9 Не забивали 10
4
9%
9
20%
1-15
5
11%
8
18%
16-30
7
15%
11
25%
31-45
10
22%
5
11%
46-60
9
20%
3
7%
61-75
11
24%
8
18%
76-90
Пропущено
47
51
25 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 26
9
19%
4
8%
1-15
8
17%
9
18%
16-30
8
17%
8
16%
31-45
6
13%
8
16%
46-60
9
19%
11
22%
61-75
7
15%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1
Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Толука - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Чивас Гвадалахара - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
0:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
3:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
1
8 раз 25%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
115
98
97
413
511
116
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
125
69
512
213
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
2310
1517
1419
626
627
131
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|15 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|11
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|11