Англия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Арсенал
Уотфорд
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.4
|Смит-Роу Эмил
|3
|0.3
|Сака Букайо
|1
|0.1
|Ляказетт Александр
|1
|0.1
|Эдегор Мартин
|1
|0.1
|Парти Томас
|1
|0.1
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.1
|Пепе Николя
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|4
|0.4
|Деннис Эммануэль
|3
|0.3
|Кинг Джошуа
|3
|0.3
|Эрнандес Хуан
|1
|0.1
|Куцка Юрай
|1
|0.1
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Фемения Кико
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|3
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Джака Гранит
|0
|1
|Мари Пабло
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Седрик Соареш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Холдинг Роб
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|5
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Каткарт Крейг
|2
|0
|Роуз Дэнни
|2
|0
|Куцка Юрай
|2
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|2
|0
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
5
63%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
33%
1
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Забито
12
13
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
25%
2
15%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
1
8%
5
38%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
3
23%
3
18%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
3
23%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2
Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Челси - Арсенал 0:1
Уотфорд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0
Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Миллуолл 1:0 Норвич - Уотфорд 0:1 Лутон Таун - Уотфорд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|26 - 3
|25
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|29 - 8
|22
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 6
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|6.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 10
|16
|8.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 11
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|9 - 16
|15
|10.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 16
|14
|11.
|Лестер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 14
|12
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 12
|11
|15.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|11 - 23
|4
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 2
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|3.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|17.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 15
|1
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Прогнозы на матч Арсенал - Уотфорд
Исход игры
Арсенал
97.7% (42)
Ничья
2.3% (1)
Уотфорд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.49% (23)
Меньше
46.51% (20)
Обе команды забьют
Да
51.16% (22)
Нет
48.84% (21)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
44.2% (19)
2:1 Арсенал
39.5% (17)
3:1 Арсенал
9.3% (4)
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