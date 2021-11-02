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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Уотфорд

История личных встреч

Арсенал
Уотфорд

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
К
1:2
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.4
Смит-Роу Эмил 3 0.3
Сака Букайо 1 0.1
Ляказетт Александр 1 0.1
Эдегор Мартин 1 0.1
Парти Томас 1 0.1
Габриэль дос Сантос 1 0.1
Пепе Николя 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 4 0.4
Деннис Эммануэль 3 0.3
Кинг Джошуа 3 0.3
Эрнандес Хуан 1 0.1
Куцка Юрай 1 0.1
Каткарт Крейг 0 0
Клеверли Том 0 0
Фемения Кико 0 0
Педро Жоао 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо 3 0
Парти Томас 2 0
Джака Гранит 0 1
Мари Пабло 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Холдинг Роб 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Сака Букайо 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 5 0
Этебо Огенекаро 3 0
Каткарт Крейг 2 0
Роуз Дэнни 2 0
Куцка Юрай 2 0
Трост-Эконг Виллиам 2 0
Сиссоко Мусса 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
5
63%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
33%
1
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Забито

12
13
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
25%
2
15%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
1
8%
5
38%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
3
23%
3
18%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
3
23%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2
Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Челси - Арсенал 0:1
Уотфорд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0
Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Миллуолл 1:0 Норвич - Уотфорд 0:1 Лутон Таун - Уотфорд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 8 1 1 26 - 3 25
2. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
3. Манчестер Сити Заявка 10 6 2 2 20 - 6 20
4. Вест Хэм Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
6. Арсенал Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
7. Вулверхэмптон Заявка 10 5 1 4 11 - 10 16
8. Брайтон Заявка 10 4 4 2 11 - 11 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 5 0 5 9 - 16 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 16 14
11. Лестер Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
12. Брентфорд Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 2 6 2 13 - 14 12
14. Саутгемптон Заявка 10 2 5 3 9 - 12 11
15. Лидс Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Уотфорд Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
17. Астон Вилла Заявка 10 3 1 6 14 - 19 10
18. Бёрнли Заявка 10 1 4 5 10 - 16 7
19. Ньюкасл Заявка 10 0 4 6 11 - 23 4
20. Норвич Заявка 10 0 2 8 3 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
8. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
9. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
13. Вулверхэмптон Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
14. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
18. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
16. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
17. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2021, осталось 2 дня 9 часов 46 минут.

    Главный судья: Фрэнд Кевин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Арсенал 97.7% (42)
    X 2.3% (1)
    Уотфорд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Уотфорд
    1.50
    5.20
    8.57
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал - Уотфорд онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал - Уотфорд

    Исход игры
    Арсенал
    97.7% (42)
    Ничья
    2.3% (1)
    Уотфорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.49% (23)
    Меньше
    46.51% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    51.16% (22)
    Нет
    48.84% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    44.2% (19)
    2:1 Арсенал
    39.5% (17)
    3:1 Арсенал
    9.3% (4)
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    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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