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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Атлетик Б
 
Позже
Атлетико М

История личных встреч

Атлетик Б
Атлетико М

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

33 матча

30.3%
12.1%
57.6%
10 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

24.2%
51.5%
24.3%
8 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
С
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
2:0
П
3:2
П
2:0
П
1:2
П
3:1
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
0:0
П
1:4
П
1:2
КК
1:2
КК
1:0
П
2:0
П
3:0
П
4:0
ЛЕ
3:0
П
2:1
П
3:0
П
0:2
П
1:2
П
2:0
П
1:0
П
1:4
П
2:3
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Нико 3 0.38
Беренгер Алекс 3 0.38
Уильямс Иньяки 3 0.38
Сансет Ойян 3 (1) 0.38
Весга Микель 2 (1) 0.25
Гурусета Горка 2 0.25
Де Маркос Оскар 0 0
Гарсия Дани 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Йерай Альварес 0 0
Морсильо Хон 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 4 0.5
Корреа Анхель 3 0.38
Гризманн Антуан 2 0.25
Де Пауль Родриго 1 0.13
Карраско Янник 1 0.13
Эрмосо Марио 1 0.13
Льоренте Маркос 1 0.13
Фелиш Жоау 0 0
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Лемар Тома 0 0
Кунья Матеус 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йерай Альварес 2 0
Эррера Андер 0 1
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Юри Берчиче 1 0
Гарсия Дани 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Венседор Унай 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 2 1
Фелиш Жоау 3 0
Коке Хорхе 2 0
Ньигес Сауль 2 0
Хименес Хосе 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Диего Симеоне 2 0
Молина Науэль 0 1
Витсель Аксель 1 0
Савич Стефан 1 0
Мората Альваро 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Карраско Янник 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Кунья Матеус 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
25%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
13%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

16
13
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
19%
4
31%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
3
19%
1
8%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Севилья - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4
Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3
Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2
Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 8 7 1 0 20 - 1 22
2. Реал Мадрид Заявка 8 7 1 0 19 - 7 22
3. Атлетик Б Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
5. Бетис Заявка 8 5 1 2 10 - 5 16
6. Реал Сосьедад Заявка 8 5 1 2 13 - 11 16
7. Валенсия Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 8 3 3 2 10 - 3 12
10. Райо Вальекано Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
11. Сельта Заявка 8 3 1 4 9 - 14 10
12. Мальорка Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13. Вальядолид Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
14. Жирона Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
15. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
16. Хетафе Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
17. Севилья Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Эспаньол Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
19. Кадис Заявка 8 1 2 5 3 - 16 5
20. Эльче Заявка 8 0 2 6 4 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
3. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
5. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
9. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
11. Райо Вальекано Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
12. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
13. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
14. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
16. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
20. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
16. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Севилья Акунья Маркос 1 3
Осасуна Унаи Гарсия 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Атлетик Б 19.4% (7)
    X 27.8% (10)
    Атлетико М 52.8% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Атлетико М
    3.05
    3.35
    3.25
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Атлетико М

    Исход игры
    Атлетик Б
    20.6% (7)
    Ничья
    26.5% (9)
    Атлетико М
    52.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.7% (23)
    Меньше
    30.3% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    84.85% (28)
    Нет
    15.15% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    47.1% (16)
    1:1 Ничья
    14.7% (5)
    2:1 Атлетик Б
    11.8% (4)
    2:2 Ничья
    8.8% (3)
    1:0 Атлетик Б
    8.8% (3)
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    Атлетико М
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