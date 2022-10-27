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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Реал Мадрид
 
Позже
Жирона
Прогнозы 45
Реал Мадрид 95.6% (43)
X 4.4% (2)
Жирона 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Жирона
1.23
7.80
14.92
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Реал Мадрид
Жирона

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

П
1:2
КК
1:3
КК
4:2
П
1:4
П
6:3
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вальверде Федерико 6 0.55
Винисиус Жуниор 5 0.45
Бензема Карим 5 (1) 0.45
Родриго 4 (1) 0.36
Модрич Лука 2 0.18
Васкес Лукас 2 0.18
Алаба Давид 1 0.09
Асенсио Марко 1 0.09
Рюдигер Антонио 1 0.09
Милитао Эдер 1 0.09
Чуамени Орельен 0 0
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Менди Ферлан 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рикельме Родриго 3 0.27
Стуани Кристиан 3 (2) 0.27
Кастельянос Валентин 2 0.18
Мартинес Арнау 2 0.18
Ромеу Ориоль 1 0.09
Давид Лопес 1 0.09
Рейньер Жезус 1 0.09
Сайс Самуэль 1 (1) 0.09
Гутьеррес Мигель 0 0
Эррера Янгель 0 0
Гарсия Алеш 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Фернандес Валери 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаба Давид 2 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Менди Ферлан 2 0
Модрич Лука 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Чуамени Орельен 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 4 0
Ромеу Ориоль 3 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Бернардо Эспиноса 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Буэно Сантьяго 2 0
Мичел Мадера 0 1
Стуани Кристиан 1 0
Чичарито 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Давид Лопес 1 0
Эррера Янгель 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Рейньер Жезус 1 0
Мартинес Арнау 1 0
Коуто Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
3
23%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
5
38%
2
40%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
25%
1
9%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
1
9%
76-90

Забито

28
14
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
7
25%
1
7%
1-15
1
4%
3
21%
16-30
5
18%
2
14%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
6
21%
2
14%
61-75
8
29%
4
29%
76-90

Пропущено

9
20
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
11%
4
20%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
2
22%
5
25%
31-45
2
22%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
22%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1
Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Жирона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жирона - Осасуна 1:1 Альмерия - Жирона 3:2 Жирона - Кадис 1:1 Атлетико М - Жирона 2:1
Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона Заявка 11 9 1 1 28 - 4 28
3. Атлетико М Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
4. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Вильярреал Заявка 11 5 3 3 14 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
8. Осасуна Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
9. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
10. Валенсия Заявка 11 4 3 4 18 - 13 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Мальорка Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
13. Сельта Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
14. Севилья Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
15. Эспаньол Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
16. Альмерия Заявка 11 3 1 7 12 - 19 10
17. Хетафе Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
18. Жирона Заявка 11 2 3 6 15 - 19 9
19. Кадис Заявка 11 1 4 6 5 - 22 7
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
8. Валенсия Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
11. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
12. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
17. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Хетафе Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
12. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
19. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (4)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2022, осталось 2 дня 9 часов 1 минуту.

    Главный судья: Мелеро Марио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Реал Мадрид 95.6% (43)
    X 4.4% (2)
    Жирона 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Жирона
    1.23
    7.80
    14.92
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Жирона онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Жирона

    Исход игры
    Реал Мадрид
    95.6% (43)
    Ничья
    4.4% (2)
    Жирона
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    27.91% (12)
    Нет
    72.09% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    35.6% (16)
    3:0 Реал Мадрид
    24.4% (11)
    3:1 Реал Мадрид
    13.3% (6)
    2:1 Реал Мадрид
    8.9% (4)
    4:0 Реал Мадрид
    4.4% (2)
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