Тур: 8. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Иррати Массимилиано
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История личных встреч
Аталанта
Фиорентина
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
90.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед
32 матча
21.9%
25%
53.1%
7 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
12.5%
46.9%
40.6%
4 победы 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.1%
28.1%
43.8%
9 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коопмейнерс Теун
|4 (2)
|0.57
|Малиновский Руслан
|1
|0.14
|Лукман Адемола
|1
|0.14
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.14
|Толой Рафаэл
|1
|0.14
|Демирал Мерих
|1
|0.14
|Скальвини Джорджио
|1
|0.14
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Пашалич Марио
|0
|0
|Меле Йоаким
|0
|0
|Соппи Брэндон
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мандрагора Роландо
|1
|0.14
|Куаме Кристиан
|1
|0.14
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.14
|Йович Лука
|1
|0.14
|Мартинес Лукас II
|1
|0.14
|Гонсалес Николас
|1
|0.14
|Иконе Жонатан
|1
|0.14
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Сапонара Риккардо
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Хатебур Ханс
|3
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Демирал Мерих
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Игор II
|2
|1
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1
Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1
Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|2.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|3.
|Удинезе
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|8.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|9.
|Ювентус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|13.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|14.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 8
|7
|15.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|16.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|18.
|Монца
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|5.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|8.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|10.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|4.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|7.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|5 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Удинезе
|Удоги Дестини
|4
|Лацио
|Маурицио Сарри
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Фиорентина
Исход игры
Аталанта
77.4% (41)
Ничья
18.9% (10)
Фиорентина
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.72% (29)
Меньше
45.28% (24)
Обе команды забьют
Да
73.58% (39)
Нет
26.42% (14)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
39.6% (21)
1:1 Ничья
18.9% (10)
1:0 Аталанта
15.1% (8)
2:0 Аталанта
11.3% (6)
3:1 Аталанта
5.7% (3)
3:2 Аталанта
3.8% (2)
1:2 Фиорентина
3.8% (2)
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