Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Габриэл Дебелюх создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Габриэл Дебелюх нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды ФКСБ , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

48' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Микулеску Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Сепси

46' Коман Флоринел бьет со штрафного в створ, но Roland Niczuly держит все под контролем

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

42' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Florin Stefan ослабляет давление, выбив мяч.

40' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

39' Коман Флоринел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Сепси

35' Оооо... вот это был удар! Компаньо Андреа должен был забить с этой позиции.

35' Компаньо Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Adrian Sut наказан за толчок Алими Исник

33' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

32' Пантя Александру из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Удар от ворот произведет ФКСБ

30' Судье надоело, что Тарновану Стефан тянет время и он наказал его горчичником

29' Удар от ворот произведет Сепси

29' Микулеску Давид не смог попасть в створ ударом издали

29' ШТАНГА! Пробил головой Шафранко Павол прямо в каркас ворот!

28' Оройан Дариус из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Florin Stefan ослабляет давление, выбив мяч.

27' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Коман Флоринел из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

23' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Florin Stefan из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Франсишку Жуниор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

20' Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет ФКСБ

19' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет ФКСБ

17' Оройан Дариус не смог попасть в створ ударом издали

17' Варга Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Варга Роланд бьет со штрафного в створ, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

11' Г О О О О Л - Олару Дариус левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

11' Попеску Овидиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Отличный гол забил Adrian Sut

6' Варга Роланд плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

6' Г О О О О Л - Adrian Sut из команды ФКСБ правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

6' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Сепси

6' Пантя Александру из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

4' Удар от ворот произведет Сепси

3' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сепси начинает с центра поля