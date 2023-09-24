Тур: 10. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Попа Каталин
0'
0:1
6' ГолШут Адриан
0:2
11' ГолОлару Дариус
20' Желтая карточкаФрансишку Жуниор
30' Желтая карточкаТарновану Стефан
49' Желтая карточкаБалута Александр
1:2
51' ГолШафранко Павол
1:3
57' ГолКоман Флоринел
2:3
60' ГолАлими Исник
2:4
69' ГолПопеску Октавиан
73' Желтая карточкаНиняй Бранислав
2:5
75' ПенальтиДжокович Дамьян
90'+5
Ход матча
6'
0:1
11'
0:2
20'
30'
49'
51'
1:2
57'
1:3
60'
2:3
69'
73'
75'
2:5
Владение мячом
21
Алими
Исник
97
Варга
Роланд
10
Матей
Космин
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Denis Renta
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сепси
ФКСБ
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
19 матчей
10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
5.3%
42.1%
52.6%
1 победа 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
0.9
0.67
Среднее время на гол
100
135
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.67
1.8
Среднее время на гол
54
50
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.26
1.26
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
71
71
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шафранко Павол
|3
|0.38
|Аганович Аднан
|2
|0.25
|Алими Исник
|2
|0.25
|Рондон Марио
|1
|0.13
|Каллаку Шерифф
|1
|0.13
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.13
|Варга Роланд
|0
|0
|Матей Космин
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|6 (1)
|0.6
|Коман Флоринел
|4 (1)
|0.4
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.4
|Попеску Октавиан
|2
|0.2
|Попеску Овидиу
|1
|0.1
|Микулеску Давид
|1
|0.1
|Радунович Ристо
|1
|0.1
|Эджума Малком
|1
|0.1
|Шут Адриан
|1
|0.1
|Джокович Дамьян
|1 (1)
|0.1
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Балута Александр
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штефэнеску Мариус
|4
|0
|Бэлаша Михай
|3
|0
|Ниняй Бранислав
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Матей Космин
|0
|1
|Аганович Аднан
|1
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Франсишку Жуниор
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|2
|1
|Пантя Александру
|2
|1
|Радунович Ристо
|3
|0
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Дава Джойским
|1
|1
|Эджума Малком
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Балута Александр
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Siyabonga Ngezana
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
ФКСБ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
3
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ФКСБ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
8
Сепси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
ФКСБ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
6
14
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
2
33%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
50%
1
7%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
3
43%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
50%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
10
22
3 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
0
0%
5
23%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
30%
5
23%
31-45
2
20%
4
18%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
5
50%
1
5%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
4
44%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2
Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2
ФКСБ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1
ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2
Результаты матчей
Сепси
ФКСБ
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:5
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
2:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сепси
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
42
12
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
26
73
17
37
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|Политехника Яссы
|Мартак Мариус
|4