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США: МЛС 2021

2021
Филадельфия Юнион
1:1
Конец матча

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
0'
34' Желтая карточка
Вагнер Кай
53' Желтая карточка
Монтейру Жамиру
71' Желтая карточка
Пржибылко Каспер
0:1
85' Гол
Банбери Тил
1:1
88' Гол
Пржибылко Каспер
90' Желтая карточка
 90'+5
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
11
Бедойя
Алехандро
16
МакГлинн
Джек
10
Монтейру
Жамиру
17
Сантос
Сержио
II
23
Пржибылко
Каспер
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
23
Белл
Джон
24
Джонс
Дехуан
13
Maciel
26
Макнамара
Томас
17
Бушанан
Тажон
22
Хиль
Карлес
25
Траустасон
Арнор
9
Букса
Адам
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 1 0.2
2. Монтейру Жамиру 1 0.2
3. Глеснес Якоб 1 0.2
4. Бёрк Кори 1 0.2
5. Вагнер Кай 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хиль Карлес 1 (1) 0.2
2. Боу Густаво 1 0.2
3. Банбери Тил 1 0.2
4. Букса Адам 1 0.2
5. Бай Брэндон 1 0.2
6. Бушанан Тажон 0 0
7. Джонс Дехуан 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Монтейру Жамиру 4 0
2. Мартинес Хосе Андрес 1 1
3. Бедойя Алехандро 2 0
4. Глеснес Якоб 2 0
5. Пржибылко Каспер 1 0
6. Вагнер Кай 1 0
7. Сантос Сержио II 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок      
1. Джонс Дехуан 1 1
2. Траустасон Арнор 1 0
3. Фаррелл Эндрю 1 0
4. Каптум Вилфрид 1 0
5. Букса Адам 1 0
6. Полстер Мэтт 1 0
7. Бай Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 0 0 0 75% (3) 0 25% (1)
 Нью-Инглэнд Революшн 20% (1) 40% (2) 0 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:0 Саприсса Саприсса 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион Клёб де Фут Монреаль 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чемпионат МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:4 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Открытый Кубок

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
2. Нью-Йорк Сити Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
4. Орландо Сити Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
5. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 4 1 2 1 8 - 6 5
7. Атланта Юнайтед Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
8. Коламбус Кру Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Интер Майами Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Торонто Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Ди Си Юнайтед Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
12. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
13. Чикаго Файр Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 4 3 0 1 8 - 8 9
4. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
5. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
6. Колорадо Рэпидс Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Реал Солт-Лейк Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8. Остин Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
10. Лос-Анджелес Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Даллас Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
12. Филадельфия Юнион Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
13. Портленд Тимберс Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
2. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Орландо Сити Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Торонто Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Коламбус Кру Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Нью-Йорк Сити Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
9. Атланта Юнайтед Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
10. Ди Си Юнайтед Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Чикаго Файр Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Интер Майами Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
13. Цинциннати Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Даллас Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Лос-Анджелес Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Реал Солт-Лейк Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Портленд Тимберс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Филадельфия Юнион Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Остин Заявка 0 - 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Майами Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
5. Орландо Сити Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 2 0 1 1 4 - 4 1
7. Коламбус Кру Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
8. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
9. Нэшвилл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Торонто Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
12. Чикаго Файр Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
13. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
2. Филадельфия Юнион Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сиэтл Саундерс Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Реал Солт-Лейк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Лос-Анджелес Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Даллас Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Портленд Тимберс Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 6 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 5 1 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 4 1 1
4. Реал Солт-Лейк Рубин Рубио 3 0 2
5. Орландо Сити Нани Луиш 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 4 0
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 4 0
3. Интер Майами Пирес Леандро 3 0
4. Нэшвилл Годой Анибал 3 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Лопес Хавьер-Эдуардо 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Вагнер Кай получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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