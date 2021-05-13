США: МЛС 2021
Филадельфия Юнион
1:1
Конец матча
Стадион: Subaru Park
Нью-Инглэнд Революшн
34' Желтая карточкаВагнер Кай
53' Желтая карточкаМонтейру Жамиру
71' Желтая карточкаПржибылко Каспер
0:1
85' ГолБанбери Тил
1:1
88' ГолПржибылко Каспер
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
23
Белл
Джон
24
Джонс
Дехуан
13
Maciel
22
Хиль
Карлес
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Тёрнер КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
-
13 MacielПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Найтон БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Банбери ТилПолузащитник
-
19 Кизза ЭдвардНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
Ход матча
34'
53'
71'
85'
0:1
88'
1:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|1
|0.2
|2.
|Монтейру Жамиру
|1
|0.2
|3.
|Глеснес Якоб
|1
|0.2
|4.
|Бёрк Кори
|1
|0.2
|5.
|Вагнер Кай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хиль Карлес
|1 (1)
|0.2
|2.
|Боу Густаво
|1
|0.2
|3.
|Банбери Тил
|1
|0.2
|4.
|Букса Адам
|1
|0.2
|5.
|Бай Брэндон
|1
|0.2
|6.
|Бушанан Тажон
|0
|0
|7.
|Джонс Дехуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|2.
|Мартинес Хосе Андрес
|1
|1
|3.
|Бедойя Алехандро
|2
|0
|4.
|Глеснес Якоб
|2
|0
|5.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|6.
|Вагнер Кай
|1
|0
|7.
|Сантос Сержио II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джонс Дехуан
|1
|1
|2.
|Траустасон Арнор
|1
|0
|3.
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|4.
|Каптум Вилфрид
|1
|0
|5.
|Букса Адам
|1
|0
|6.
|Полстер Мэтт
|1
|0
|7.
|Бай Брэндон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Филадельфия Юнион
|0
|0
|0
|75% (3)
|0
|25% (1)
|Нью-Инглэнд Революшн
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +11 =4 -5Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:0 Саприсса Саприсса 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион Клёб де Фут Монреаль 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чемпионат МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:4 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Открытый Кубок
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Торонто
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 8
|9
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Остин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Даллас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Торонто
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Даллас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Остин
|Заявка
|0
|-
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Майами
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 4
|1
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|8.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|9.
|Нэшвилл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Торонто
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|13.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Даллас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|6
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|5
|1
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|1
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Рубин Рубио
|3
|0
|2
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Годой Анибал
|3
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|3
|0