США: МЛС 2021
Хьюстон Динамо
0:0
Второй тайм: 45'
Стадион: BBVA Stadium
Спортинг Канзас-Сити
27
Боньек
Оскар
22
Вера
Матиас
21
Джонс
Деррик
14
Корона
Джо
10
Пико
Фабрис
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
17
Кинда
Гади
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Боньек ОскарЗащитник
- Защитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
21 Джонс ДеррикПолузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
-
10 Пико ФабрисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бисама ХосеЗащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кинда ГадиПолузащитник
-
11 Шелтон КириПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Смит ГрэмЗащитник
-
13 Диа Амаду IIЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Kaveh Rad
-
Главный тренер: Peter Vermes
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пашер Тайлер
|1
|0.2
|2.
|Пико Фабрис
|1 (1)
|0.2
|3.
|Урути Максимилиано
|1
|0.2
|4.
|Родригес Мемо
|1
|0.2
|5.
|Корона Джо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинда Гади
|2 (1)
|0.4
|2.
|Саллой Даниэль
|1
|0.2
|3.
|Пулидо Алан
|1
|0.2
|4.
|Санчес Илье
|1
|0.2
|5.
|Бузио Джанлука
|1
|0.2
|6.
|Шелтон Кири
|0
|0
|7.
|Рассел Джонни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вера Матиас
|2
|0
|2.
|Валентин Зарек
|1
|0
|3.
|Корона Джо
|1
|0
|4.
|Урути Максимилиано
|1
|0
|5.
|Родригес Мемо
|1
|0
|6.
|Пико Фабрис
|1
|0
|7.
|Джонс Деррик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|2.
|Санчес Илье
|1
|0
|3.
|Мартинш Луиш
|1
|0
|4.
|Пунчец Роберто
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хьюстон Динамо
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
|0
|0
|Спортинг Канзас-Сити
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +4 =7 -9Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 2:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Хьюстон Динамо 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Хьюстон Динамо Открытый Кубок Хьюстон Динамо 4:4 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Торонто
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 8
|9
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Остин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Даллас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Торонто
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Даллас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Остин
|Заявка
|0
|-
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Майами
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 4
|1
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|8.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|9.
|Нэшвилл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Торонто
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|13.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Даллас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|6
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|5
|1
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|1
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Рубин Рубио
|3
|0
|2
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Годой Анибал
|3
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|3
|0